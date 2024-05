Grazie per aver seguito la diretta di Atalanta-Torino 3-0 valida per la 38a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.19:59

90'+3' Finisce qui! Atalanta-Torino 3-0.19:51

90'+2' Cross dalla sinistra di Ruggeri, con Pasalic che dentro l'area colpisce di testa verso il lato sinistro: la palla prende velocità dopo un rimbalzo a terra, ma Gemello si allunga e respinge.19:51

90'+1' Segnalati 3 minuti di recupero.19:48

90' Grande parata di Rossi su Ilic! Cross morbido dalla destra da parte di Lazaro, con Ilic che colpisce in spaccata all'interno dell'area: Rossi si allunga e con il guantone destro toglie la palla dalla linea di porta.19:48

88' El Bilal Touré scambia con Pasalic sulla destra, ma il numero 8 sbaglia il passaggio di ritorno, mettendo direttamente sul fondo.19:46

88' Palla verticale di Masina per Okereke, il quale manca l'aggancio con il pallone in area: rinvio dal fondo per l'Atalanta.19:45

86' 5a sostituzione Atalanta: esce Marco Carnesecchi, entra Francesco Rossi.19:44

85' 5a sostituzione Torino: esce Duván Zapata, entra David Okereke.19:43

85' 4a sostituzione Torino: esce Karol Linetty, entra Zanos Savva.19:42

82' Lunga azione dell'Atalanta attorno all'area del Torino, con Lookman che serve orizzontalmente Koopmeiners, il quale prova una conclusione con il mancino: palla deviata in traiettoria che termina sul fondo.19:41

80' Pasalic a giro! Autostrada centrale per Pasalic dopo una sponda di Miranchuk: il numero 8 nerazzurro arriva al limite dell'area, poi conclude con il destro a giro; la palla termina sopra l'incrocio di destra.19:39

79' Pestone involontario di Touré ai danni di Buongiorno dopo un colpo di testa. L'arbitro ferma il gioco per qualche secondo, poi Buongiorno si rialza e si torna a giocare.19:37

78' Cross dalla destra di Koopmeiners con Lookman che, ad altezza secondo palo, viene superato dalla traiettoria del pallone, con questo che termina sul fondo.19:36

77' Ricci scappa sulla trequarti di destra e Hien lo trascina a terra con un fallo tattico. Primo ammonito per i padroni di casa.19:35

77' 1o ammonito Atalanta: cartellino giallo per Isak Hien.19:35

76' Altro gol annullato a Lookman! Passaggio filtrante di Miranchuk, con Lookman che scappa alle spalle della difesa, poi entra in area e batte Gemello. Alza la bandierina l'assistente e Sozza annulla il secondo gol della giornata a Lookman.19:34

73' 4a sostituzione Atalanta: esce Gianluca Scamacca, entra El Bilal Touré.19:32

73' 3a sostituzione Atalanta: esce Charles De Ketelaere, entra Aleksey Miranchuk.19:32

72' 3a sostituzione Torino: esce Adrien Tameze, entra Matteo Lovato.19:30

72' 2a sostituzione Torino: esce Raoul Bellanova, entra Valentino Lazaro.19:29

71' GOL! ATALANTA-Torino 3-0! Rete di Pasalic! Rigore realizzato rasoterra verso destra, con Gemello che si tuffa dalla parte opposta.



69' Calcio di rigore per l'Atalanta! Lookman difende palla all'interno dell'area sulla sinistra, con Tameze che pesta il piede dell'attaccante nigeriano, il quale termina a terra. Sozza non ha dubbi e assegna il penalty.19:28

67' Cross teso dalla sinistra di Ruggeri, con Zappacosta che riceve in area dalla parte opposta, rientra sul sinistro e calcia alto.19:26

66' Gol annullato a Lookman! Palla dentro l'area del Torino con Scamacca che viene anticipato da Ilic, colpendolo involontariamente sul polpaccio. La palla arriva a Lookman che a pochi passi dalla porta realizza verso destra. Fischia poi Sozza, assegnando la punizione ai granata.19:25

64' Mischia all'interno dell'area dell'Atalanta, con Zapata che prova a risolverla calciando con il mancino: mura la difesa nerazzurra, con la palla che termina poi in fallo laterale.19:22

63' 1a sostituzione Torino: esce Pietro Pellegri, entra Antonio Sanabria.19:21

63' 2a sostituzione Atalanta: esce Emil Holm, entra Matteo Ruggeri.19:21

63' 1a sostituzione Atalanta: esce Berat Djimsiti, entra Isak Hien.19:22

60' De Keteleare riceve dentro l'area sulla destra, poi rientra sul sinistro per qualche metro per poi calciare rasoterra: si allunga verso il palo di destra Gemello, il quale blocca.19:19

59' Punizione battuta morbida da Koopmeiners verso il palo di destra dove Holm di testa mette alto.19:16

58' Holm si allunga il pallone in zona trequarti, poi ci arriva all'ultimo venendo travolto da Linetty. Il numero 77 del Torino è il primo ammonito del match.19:16

58' 1o ammonito Torino: cartellino giallo per Karol Linetty.19:15

56' Bellanova raccoglie un pallone in uscita sulla trequarti, prova a sistemarsela sul destro e a concludere rasoterra ad incrociare: palla fuori rispetto al palo di sinistra.19:14

55' Pellegri difende palla sulla corsia laterale di destra: Scalvini lo trascina a terra, commettendo fallo.19:13

52' Gol annullato a Scamacca! Rimessa laterale di Zappacosta sulla sinistra verso la linea di fondo, con De Keteleare che prova a tenerla, rientra e serve Scamacca, il quale deve realizzare un rigore in movimento, piazzando verso destra. Tutto inutile però perché De Keteleare non era riuscito a tenere il pallone in campo. Si ripartirà con un rinvio dal fondo.19:11

51' Scamacca protegge un pallone in zona trequarti difensiva e viene messo a terra da Buongiorno. L'arbitro Sozza fischia fallo e richiama il difensore del Torino.19:09

49' Pellegri di testa! Punizione laterale sulla destra per il Torino con Ricci che crossa verso il secondo palo dove Pellegri stacca sopra Holm: colpo di testa del numero 11 che termina alto sopra la traversa.19:07

47' Corner battuto corto sulla sinistra con Lookman che prova poi un cross verso il centro: stacca altissimo Scamacca, che riesce solo a sfiorare di testa. La palla termina sul fondo.19:05

46' Lookman entra in area sulla sinistra, crossa basso al centro dove Masina spazza in calcio d'angolo.19:05

46' Via alla ripresa. Possesso per il Torino.19:03

La squadra di Gasperini sembra non risentire delle fatiche di Europa League e dei festeggiamenti che ne sono conseguiti. I nerazzurri stanno infatti affrontando la partita al massimo delle proprie potenzialità, pressando alto il Torino e portando svariati giocatori in zona gol. In difficoltà, invece, il Torino, con Zapata che si è spesso trovato da solo a fare a sportellate con la difesa avversaria.18:52

L'Atalanta gioca bene e chiude il primo tempo con un duplice vantaggio. Il primo gol arriva al 26esimo minuto, con De Keteleare che serve in area Scamacca, il quale si gira sul destro e conclude in rete a fil di palo. Il raddoppio arriva al 43esimo con De Keteleare che crossa basso al centro per Pasalic, il quale conclude centralmente: Gemello si fa sfuggire il pallone, dunque arriva Lookman che deve solo spingere in porta.18:50

45'+2' Finisce il primo tempo. Atalanta-Torino 2-0.18:48

45'+2' Punizione dalla trequarti di sinistra battuta da Ilic: il cross del centrocampista granata attraversa tutta l'area di rigore e termina sul fondo.18:47

45' Segnalato 1 minuto di recupero.18:46

43' GOL! ATALANTA-Torino 2-0! Rete di Lookman! Cross basso dalla destra di De Keteleare per Pasalic, che dal dischetto del rigore conclude centralmente: Gemello si fa però sfuggire il pallone e Lookman mette in rete con il tap-in.



42' Cross dalla destra di Bellanova con Zapata che di testa viene fermato da un grande intervento di Carnesecchi. Tutto inutile però perché un attimo prima della conclusione Pellegri aveva atterrato Holm in area. Calcio di punizione per l'Atalanta.18:43

41' Lookman conclude alto! Il numero 11 nerazzurro riceve in area, se la sposta sul mancino, mette a terra un avversario con una finta, poi calcia alto.18:42

40' Cross dalla destra di Bellanova per Vojvoda, con Holm che anticipa di testa l'esterno granata mettendo fuori. Si alza però la bandierina e l'arbitro Sozza fischia l'offside.18:40

36' Scalvini prova a proteggere un pallone che usciva sul fondo ma viene strattonato da Pellegri che lo trascina a terra. Calcio di punizione per l'Atalanta.18:36

34' Cross dalla sinistra di Ilic, con Pasalic che allunga il piede e mette in calcio d'angolo.18:35

31' Zapata prova ad inserirsi in area dalla sinistra, poi si allunga il pallone e termina a terra dopo uno scontro con Holm. L'arbitro lascia proseguire e la palla termina sul fondo.18:32

30' Ora è l'Atalanta a fare la partita, con il Torino che è chiuso nella propria metà campo e fatica ad uscire.18:30

26' GOL! ATALANTA-Torino 1-0! Rete di Scamacca! De Keteleare dal limite dell'area serve Scamacca in area: il numero 90 con le spalle alla porta se la sistema sul destro e calcia forte verso il lato destro, mettendo in rete a mezza altezza a fil di palo.



24' De Keteleare prova in diagonale! Azione manovrata dell'Atalanta, con Scamacca che si stacca al limite dell'area per servire De Keteleare: l'ex Milan si gira sul mancino e calcia verso il palo di destra, mettendo fuori di poco.18:25

23' Filtrante di De Keteleare alla ricerca di Lookman in area, ma l'attaccante nigeriano viene anticipato da Temeze e commette fallo ai danni del giocatore granata.18:23

22' Rientrano in campo sia Buongiorno che Masina e l'arbitro Sozza fa ripartire consegnando il pallone all'Atalanta.18:22

20' Scontro di gioco tra Buongiorno e Masina che, nel tentativo di contrastare Scamacca, si colpiscono battendo la testa. Ferma il gioco Sozza per consentire allo staff medico del Torino di entrare in campo.18:21

18' Zappacosta riceve al limite dell'area sulla sinistra, rientra sul destro e crossa profondo per Holm: l'esterno svedese colpisce di testa, mettendo sulla parte esterna della rete.18:19

17' Passaggio filtrante di Bellanova per Linetty, che si impegna ma non riesce a tenere in gioco il pallone sulla linea di fondo avversaria. Rinvio per Carnesecchi.18:18

16' Passaggio in diagonale di Pasalic a pescare Holm al limite dell'area: l'ex Spezia prova una conclusione rasoterra verso il palo di sinistra, con la palla che termina lentamente tra le braccia di Gemello.18:17

14' Ilic si inserisce in area sulla zona sinistra, poi prova un assist verso il centro: palla leggermente deviata che diventa facile per Carnesecchi.18:14

11' De Keteleare prova uno scavetto dalla trequarti nel tentativo di cercare un compagno sul secondo palo. Scamacca viene superato dalla traiettoria e la palla finisce sul fondo.18:12

10' Primo tentativo di Zapata! Cross dalla destra di Bellanova, con Zapata che stacca di testa sopra Holm, mettendo però alto sopra la traversa.18:11

9' Contropiede Torino guidato da Bellanova, con l'esterno che guadagna il fondo sulla destra, poi crossa al centro trovando una deviazione. Calcio d'angolo per il Torino.18:09

8' De Keteleare entra in area dalla sinistra resistendo alla pressione di Tameze. Arriva poi alle sue spalle Buongiorno che spazza in fallo laterale; il capitano granata rimane poi a terra per un contatto involontario con il nerazzurro.18:10

6' Cross dalla destra di Tameze, con Carnesecchi che mette fuori dall'area con i pugni. Sulla palla arriva Ilic che prova un mancino al volo, mettendo la palla a lato rispetto al palo di sinistra.18:07

5' Cross su punizione di Bellanova, con Holm che di testa anticipa Buongiorno, mettendo poi in fallo laterale.18:05

4' Retropassaggio sbagliato di Pasalic nella zona di centrocampo, con Zapata che prova a puntare in solitaria la difesa avversaria. L'attaccante colombiano si porta verso la bandierina di sinistra e subisce fallo. Calcio di punizione per il Torino.18:05

3' Primi minuti con il Torino che gestisce il possesso del pallone e con l'Atalanta che pressa a tutto campo.18:03

Via al match. Primo possesso per l'Atalanta.18:01

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Simone Sozza, della sezione di Seregno. Gli assistenti saranno Lo Rossi e Galetto. In sala VAR ci sarà Irrati, affiancato da Meraviglia nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Perenzoni.17:20

Juric, alla sua ultima alla guida del Torino, schiera Gemello tra i pali, con Tameze, Buongiorno e Masina sul trio difensivo. Il centro del campo sarà coperto da Linetty e Ilic, mentre sulle corsie laterali toccherà a Bellanova e Vojvoda. In zona trequarti ci sarà Ricci, con il duo d’attacco formato da Pellegri e Zapata.17:20

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino risponde con un 3-4-1-2: Gemello – Tameze, Buongiorno, Masina – Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda – Ricci – Pellegri, Zapata.17:20

Gasperini deve fare a meno degli infortunati Kolasinac e De Roon, oltre allo squalificato Hateboer. Tra i pali torna Carnesecchi, con Toloi, Djimsiti e Scalvini in difesa. La linea di centrocampo sarà composta da Holm, Pasalic, Koopmeiners e Zappacosta. Davanti Lookman e De Keteleare agiranno alle spalle di Scamacca.17:19

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atalanta si dispone con un 3-4-2-1: Carnesecchi – Toloi, Djimsiti, Scalvini – Holm, Pasalic, Koopmeiners, Zappacosta – Lookman, De Keteleare – Scamacca.17:18

Questa partita cambia le sorti anche per la Roma di Daniele De Rossi: la squadra capitolina deve sperare che la Dea non vinca nessuna delle due partite rimaste in campionato per accedere alla prossima Champions League da sesta classificata.12:51

Il Torino ha svolto un buon campionato, trovandosi attualmente in nona posizione con un punto di vantaggio sul Napoli. Nel caso in cui i granata terminassero in questa posizione e, allo stesso tempo, la Fiorentina vincesse la finale di Conference League della prossima settimana, sarebbe qualificazione alla prossima UECL.19:57

L’Atalanta arriva a questa partita dopo la grande impresa di mercoledì: la vittoria della UEFA Europa League, con un secco 3-0 ai danni del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, ha regalato a Gasperini il suo primo titolo dopo 8 anni sulla panchina bergamasca.12:49

Atalanta e Torino si sfidano nell’ultima giornata di campionato, con entrambe le squadre che vogliono chiudere in bellezza al termine di una stagione importante. Per i nerazzurri non sarà però l’ultima gara in Serie A in questa stagione, perché la prossima settimana verrà recuperata la sfida contro la Fiorentina.12:49

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Atalanta-Torino, gara valida per la 38a giornata di Serie A.12:48