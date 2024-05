Finisce con un nulla di fatto la sfida del Maradona, dove il Napoli ha tenuto palla per gran parte della gara, concludendo diverse volte, specialmente nel secondo tempo, ma non riuscendo mai a trovare il gol. Il Lecce si rende pericoloso con le ripartenze, ma alla fine le squadre terminano la stagione conquistando un punto a testa.

Si chiude qua la stagione di Napoli e Lecce, i partenopei nonostante la sconfitta del Torino a Bergamo, si portano a 53 lunghezze ma per via degli scontri diretti, non riescono a superare i granata in classifica e non potranno quindi sperare in una possibile qualificazione alla Conference League. Il Lecce chiude a 38 punti.