Frosinone che chiude il primo tempo con due reti di vantaggio: al 5' minuto la sblocca Harroui con un piazzato rasoterra, dopo uno scippo di Marchizza ai danni di Lookman. Il raddoppio arriva al 24esimo con la zampata di Monterisi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa la Dea accorcia le distanze grazie alla rete di Zapata, che riceve in area da Ederson e batte Cerofolini. Nel finale si chiude bene la squadra di casa e non concede quasi nulla.20:34

Ecco la prima sorpresa di giornata. La squadra allenata da Di Francesco batte 2-1 i nerazzurri di Gasperini, con le reti di Harroui, Monterisi e Zapata.20:32

90'+8' Finisce qui! Il Frosinone batte 2-1 l'Atalanta.20:31

90'+6' Conclusione di Garritano dal centrodestra all'interno dell'area, respinge Musso con i piedi mandando in rimessa dalla parte opposta.20:29

90'+1' Muriel pesca in area l'inserimento di Kolasinac con l'ex Arsenal che fa una cosa a metà tra il tiro e il cross e consente la presa di Cerofolini.20:24

90' Ci saranno 7 minuti di recupero.20:24

87' Si salva ancora il Frosinone con Szyminski che ci mette il corpo su una conclusione da dentro l'area di Koopmeiners. Ultimi assedi dell'Atalanta.20:21

84' Scamacca di testa! Calcio d'angolo di Muriel verso il dischetto del rigore dove stacca di testa Scamacca, ma di testa manda di poco sopra la traversa.20:18

82' Entra Marvin Çuni, esce Walid Cheddira. Quarta sostituzione per il Frosinone.20:16

82' Entra Przemysław Szymiński, esce Abdoulrahmane Harroui. Terza sostituzione per il Frosinone.20:15

82' Cross di Muriel dalla sinistra completamente sbagliato, con la palla che termina fuori vicino alla bandierina opposta.20:15

80' Entra Mitchel Bakker, esce Matteo Ruggeri. Quinta e ultima sostituzione per l'Atalanta.23:08

77' Contatto in area tra Mazzitelli e Muriel, con il colombiano che reclama il calcio di rigore. Sacchi dice che non c'è nulla. Qualche istante dopo il VAR conferma la decisione del campo.20:10

75' Entra Luis Muriel, esce Berat Djimsiti. Quarta sostituzione per l'Atalanta.20:09

75' Bella iniziativa di De Ketelaere che entra in area e conclude forte con il sinistro, trovando la risposta di Cerofolini. Poi Scamacca di testa manda sul fondo.20:08

74' Entra Marco Brescianini, esce Enzo Barrenechea. Seconda sostituzione per il Frosinone.20:09

69' Scalvini spara su Cerofolini! Grande azione dei nerazzurri con De Ketelaere che serve di prima intenzione Scamacca che a sua volta, senza guardare, serve l'inserimento centrale di Scalvini: il difensore di Gasperini si trova tutto solo contro Cerofolini ma gli calcia addosso.20:03

68' Entra Gianluca Scamacca, esce Duván Zapata. Terza sostituzione per l'Atalanta.20:01

65' Mazzitelli salta Ederson sulla trequarti e calcia con il sinistro: conclusione deviata e calcio d'angolo per i padroni di casa.19:58

64' Garritano non trova la porta! Cheddira protegge palla al limite dell'area e scarica a rimorchio per Garritano che calcia con il destro. Il numero 16 ci mette forza ma non precisione e manda la palla molto distante dallo specchio.19:57

62' Garritano riceve sulla sinistra, affronta Zortea al limite dell'area, poi si sposta il pallone sul destro e calcia a giro: palla alta sulla traversa.19:56

60' Entra Luca Garritano, esce Jaime Báez. Prima sostituzione per il Frosinone.19:53

59' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Oyono chiude sul secondo palo mandando nuovamente sul fondo, evitando pericoli.19:52

56' GOL! Frosinone-ATALANTA 2-1! Rete di Zapata! Ederson riceve uno scarico in zona trequarti, alza la testa e con il destro serve Zapata in area: l'attaccante colombiano questa volta riesce a fare perno su Monterisi e a concludere con il destro, battendo Cerofolini verso il palo di sinistra. Accorcia la Dea.



54' Koopmeiners si inserisce dalla sinistra dell'area di rigore palla al piede e prova l'assist al centro per De Ketelaere ma quest'ultimo viene anticipato e la palla viene allontanata.19:48

52' Koopmeiners viene raddoppiato al limite dell'area ma prova comunque la conclusione: palla deviata e tra le mani di Cerofolini.19:45

51' Giocata individuale di Zortea che salta un uomo sulla destra e conquista un calcio d'angolo sul proseguo dell'azione.19:44

49' Cross dalla destra di Zortea per Zapata, ma ancora una volta Monterisi arriva prima sul pallone e allontana.19:42

46' Via alla ripresa. Possesso per l'Atalanta.19:38

46' Entra Nadir Zortea, esce Davide Zappacosta. Seconda sostituzione per l'Atalanta.19:39

46' Entra Charles De Ketelaere, esce Ademola Lookman. Prima sostituzione per l'Atalanta.19:39

Sul finale del primo tempo Gasperini ha chiesto a Bakker, Zortea e De Ketelaere di scaldarsi con più intensità. Vedremo se saranno utilizzati dal primo minuto del secondo tempo.19:28

Un ottimo Frosinone guida per due reti a zero sull'Atalanta. Il match si sblocca al 5' minuto quando Lookman perde un pallone in una zona pericolosa del campo sulla pressione di Marchizza, il quale serve Harroui. Il numero 21 entra in area e piazza verso il secondo palo con il destro, trovando la buca d'angolo e la seconda rete in campionato. Al 24esimo arriva il raddoppio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo la tocca di testa Romagnoli verso il secondo palo dove Monterisi la colpisce di prima intenzione con l'esterno destro, spiazzando Musso.19:27

45'+7' Finisce qui il primo tempo. Frosinone-Atalanta 2-0.19:23

45'+4' Cartellino giallo per De Roon: intervento duro ai danni di Baez. Secondo ammonito per l'Atalanta.19:21

45'+3' Harroui si inserisce sulla sinistra, riceve in area poi serve al centro per Mazzitelli, che prova un colpo di testa in torsione: parata facile per Musso.19:19

45'+2' Baez raccoglie una palla sulla trequarti campo e prova la conclusione con il destro. Musso si allunga e blocca a terra alla sua destra.19:18

45' Ci saranno 5 minuti di recupero.19:16

42' Scalvini sfonda sulla destra palla al piede poi crossa verso il centro dove Monterisi anticipa di testa Zapata e allontana. Grande partita fin qui del numero 30 del Frosinone.19:13

40' Cartellino giallo per Lookman dopo un intervento in ritardo ai danni di Barranechea. Primo ammonito per l'Atalanta.19:11

35' Intervento falloso di De Roon ai danni di Gelli in zona mediana e calcio di punizione per il Frosinone. 10 minuti alla fine del primo tempo.19:06

30' Salva tutto Monterisi! Azione manovrata dell'Atalanta che si conclude con un cross al centro, sponda di Koopmeiners per Zappacosta che calcia a botta sicura col mancino: a pochi passi dalla linea di porta salva tutto Monterisi, respingendo la conclusione in scivolata.19:03

28' Cartellino giallo per Barrenechea, a seguito di un intervento in netto ritardo su De Roon. Primo ammonito del match.19:00

25' Cooling break, giocatori a riposo per qualche istante. Fin qui un grandissimo Frosinone sta dominando l'Atalanta di Gasperini.18:58

24' GOL! FROSINONE-Atalanta 2-0! Rete di Monterisi! Sugli sviluppi di un corner la palla rimane viva in area dove si avventa il difensore numero 30 che colpisce al volo di esterno destro e spiazza Musso che rimane immobile. Raddoppio del Frosinone.



17' Atalanta ad un passo dal pareggio! Grande imbucata verso Koopmeiners che entra in area dalla zona centro sinistra, finta il tiro e serve al centro Zappacosta che, in zona secondo palo, conclude in curva con la porta praticamente libera.18:50

12' Tentativo di Zapata! Primo squillo dell'Atalanta con Lookman che salta un paio di uomini al limite dell'area poi serve Zapata che salta un altro difensore e calcia col mancino da fuori: tiro molto potente, ma palla distante dall'incrocio di sinistra.18:44

11' Azione manovrata dei padroni di casa che arrivano sulla sinistra con Marchizza che crossa verso il secondo palo dove stacca Gelli, che però non inquadra la porta e manda sul fondo.18:43

10' Intervento duro di Zappacosta ai danni di Baez che aveva già scaricato il pallone. L'arbitro Sacchi assegna calcio di punizione e richiama il terzino nerazzurro.18:41

5' GOL! FROSINONE-Atalanta 1-0! Rete di Harroui! Funziona la pressione alta del Frosinone con Marchizza che scippa il pallone a Lookman con la Dea posizionata male, palla per Harroui che entra in area e la piazza rasoterra verso l'angolo di destra dove Musso non può arrivare.



4' Squadra di casa che in questi primi minuti pressa alto l'Atalanta per non permetterle di palleggiare nella propria metà campo.18:35

2' Ripartenza Frosinone su una palla persa da Zapata, con Harroui che avanza fino alla trequarti avversaria, chiede l'uno-due a Cheddira, ma l'attaccante marocchino sbaglia la palla di ritorno. Rinvio dal fondo per la Dea.18:34

Si parte. Primo possesso per il Frosinone.18:31

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata. Gli assistenti saranno Pagliardini e Perotti. Il quarto uomo Santoro. Al Var, invece, ci sarà Dionisi mentre l’AVar sarà Gariglio.17:56

Gasperini schiera dal primo minuto Musso, che vince il ballottaggio con Carnesecchi, difeso dal trio Djimsiti, Scalvini e Kolasinac. A centrocampo il duo in mediana composto da De Roon e Ederson, con Zappacosta sulla destra e Ruggeri sulla sinistra. Koopmeiners agirà sulla trequarti alle spalle di Zapata e Lookman.17:56

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atalanta scende in campo con un 3-4-1-2: Musso – Djimsiti, Scalvini, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri – Koopmeiners – Lookman, Zapata.17:56

Eusebio Di Francesco sceglie Cerofolini tra i pali (Turati è squalificato) con Oyono, Monterisi, Romagnoli e Marchizza a completare il reparto difensivo. A centrocampo ci saranno Barranechea, Mazzitelli e Gelli. Davanti ci sarà il tridente composto da Baez e Harroui ai lati di Cheddira.17:56

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone si schiera con un 4-3-3: Cerofolini – Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza – Barranechea, Mazzitelli, Gelli – Baez, Cheddira, Harroui.17:56

Negli ultimi quattro precedenti, giocati dal 2015 ad oggi, il Frosinone non ha mai segnato all’Atalanta e ha incassato il totale di 11 reti, per un totale di tre vittorie nerazzurre e un pareggio (a reti inviolate).17:56

L’Atalanta, invece, ha esordito in trasferta contro il Sassuolo, vincendo per 2-0 grazie alle reti del neo acquisto De Ketelaere e di Zortea. Esordio a partita in corso anche per l’altro nuovo arrivato, Gianluca Scamacca, che oggi è alla ricerca del primo gol con la maglia della Dea.17:55

Il Frosinone ha inaugurato le danze in casa contro il Napoli, perdendo la sfida per 1-3. Nonostante la sconfitta, però, la squadra di Di Francesco ha dimostrato ottime potenzialità, mettendo fortemente in difficoltà la squadra partenopea. Dopo pochi minuti, infatti, i padroni di casa erano passati in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Harroui e nel corso del primo tempo hanno più volte messo in difficoltà la formazione allenata da Rudi Garcia.17:55

La seconda giornata di campionato viene inaugurata dalla sfida tra i giallazzurri di Eusebio Di Francesco e i nerazzurri di Giampiero Gasperini. Vedremo se le due squadre confermeranno quanto di buono visto nella prima giornata.17:55

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Frosinone-Atalanta, gara valida per la 2a giornata del campionato di Serie A.17:55