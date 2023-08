Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!22:48

Il Milan ha realizzato almeno tre gol per tre match interni consecutivi in Serie A per la prima volta da luglio 2020 (contro Juventus, Parma e Bologna in quel caso).22:47

ll Milan vince 4-1 e dà continuità alla gara (vinta) di Bologna. La formazione di Pioli la sblocca al 33' con Pulisic su assist di Loftus-Cheek. La reazione del Torino è immediata con il gol di Schuurs. A ripristinare il vantaggio rossonero ci pensa Giroud che fa 2-1 da penalty. Nel recupero c’è il tris di Theo Hernandez che batte l’estremo difensore avversario con un delizioso colpo sotto che incanta San Siro. Nella ripresa il Milan allunga con il solito Giroud, ancora da calcio di rigore. Per il centravanti francese sono 270 le reti siglate in carriera.22:49

90'+6' Finisce qui: Milan 4-1 Torino.22:46

90'+4' Amministra il Milan, che attende solo il fischio finale.22:44

90'+1' Sei minuti di recupero.22:40

90' Destro di Pulisic (Milan), para Milinkovic-Savic.22:40

89' Cartellino giallo per Linetty (Torino) che commette fallo su Chukwueze.22:39

87' Sostituzione Milan: esce Theo Hernandez per Florenzi.22:38

87' Si riprende l'estremo difensore del Milan.22:37

86' Problemi per Maignan: staff medico del Milan in campo.22:36

85' Vlasic porta palla al piede e prova a servire Pellegri: la retroguardia di casa è attenta.22:35

81' Karamoh entra in area ma non passa. Allontana il Milan.22:31

79' Sostituzione Milan: esce Thiaw per Kjær.22:30

79' Sinistro di Rodriguez (Torino), fuori di molto.22:30

78' Ancora Lazaro in mezzo, chiude tutto la difesa rossonera.22:29

78' I granata vanno dalle parti di Maignan che però fa suo il pallone.22:28

77' Manovra dal basso del Torino.22:27

74' Colpo di testa di Vlasic (Torino), debole e impreciso.22:24

73' Pellegri spinge sul binario di destra, Tomori commette fallo. Calcio di punizione a favore del Torino.22:23

70' Cartellino giallo per Thiaw (Milan).22:21

68' Subito Chukwueze (Milan), mura la difesa torinese.22:18

66' Sostituzione Milan: esce Loftus-Cheek per Musah.22:17

66' Sostituzione Milan: esce Giroud per Chukwueze.22:17

66' Sostituzione Milan: esce Leao per Okafor.22:17

65' GOL! Milan 4-1 Torino! Rete di Giroud che fa doppietta e cala il poker rossonero! Il francese segna anche il secondo calcio di rigore: questa volta la mette alla destra di Milinkovic-Savic.





63' CALCIO DI RIGORE per il Milan! Confermato il pestone di Schuurs su Leao.22:14

62' CHECK AL VAR! Mariani va al monitor, possibile fallo di Schuurs su Leao.22:13

62' A terra Leao, staff medico del Milan in campo.22:12

61' OCCASIONE MILAN! Leao vola sulla sinistra, dribbla Schuurs e mette dentro per Reijnders che va al tiro e va vicinissimo al 4-1.22:12

60' Siamo al 60': Milan sempre in vantaggio per 3-1 sul Torino.22:10

59' Sostituzione Torino: esce Bellanova per Lazaro.22:10

59' Sostituzione Torino: esce Radonjic per Karamoh.22:10

57' Cartellino giallo per Milinkovic-Savic (Torino).22:09

57' PULISIC traingola con Giroud (Milan), entra in area e tenta il tiro: fuori.22:08

56' LOFTUS-CHEEK (Milan) a tu per tu con Milinkovic-Savic: pallone deviato sul fondo.22:07

55' Dalla bandierina Ricci (Torino): Maignan fa suo il pallone e avvia il contropiede rossonero che però finisce in un nulla di fatto.22:06

53' Riprende la gara, mentre i tecnici lavorano per ripristinare la situazione.22:03

52' Mariani sospende momentaneamente il match per un problema di luci allo Stadio.22:04

50' Sempre palla tra i piedi dei giocatori rossoneri.22:00

49' Gestisce il possesso il Milan.21:59

46' Sostituzione Torino: esce Ilic per Linetty.21:56

46' Si riparte.21:56

Pulisic è diventato il quinto giocatore a segnare in entrambe le sue prime due presenze con il Milan in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Bierhoff, Shevchenko, Balotelli e Menez.21:44

Termina con il vantaggio rossonero la prima frazione di gioco. I ragazzi di Pioli hanno un buon approccio alla gara e creano tanto in fase offensiva. A sbloccare il match Pulisic, che dialoga bene con Loftus-Cheek e insacca per l'1-0. Il Torino risponde subito con Schuurs ma poi ne subisce ben due in circa cinque minuti: va a segno prima Giroud da calcio di rigore, successivamente Theo Hernandez con un capolavoro da distanza ravvicinata. Scavino del francese ai danni di Milinkovic-Savic.21:45

45'+6' Finisce qui il primo tempo: Milan 3-1 Torino.21:36

45'+5' Non si accontenta il Milan che prosegue la spinta. Fa fatica il Torino a uscire dalla propria metà campo.21:35

45'+2' GOL! Milan 3-1 Torino! Rete meravigliosa di Theo Hernandez! Il terzino rossonero affonda sulla sinistra, poi scarica per Leao che verticalizza di prima in area con il francese che si inserisce e con il tocco sotto batte l'estremo difensore avversario!





45'+2' Assist Rafael Alexandre da Conceição Leão21:33

45'+1' Sei minuti di recupero: si giocherà fino al 51'.21:30

43' GOL! Milan 2-1 Torino! Rete di Giroud che dagli undici metri incrocia e non sbaglia: palla che si infila all'angolino, alla sinistra di Milinkovic-Savic!





42' FALLO DI MANO di Buongiorno (Torino): rigore per il Milan.21:27

41' CHECK AL VAR: possibile penalty a favore del Milan per un tocco di mano in area su cross di Leao per Giroud. Mariani va al monitor.21:27

39' Cartellino giallo per Theo Hernandez (Milan).21:24

36' GOL! Milan 1-1 Torino! Rete di Schuurs che pareggia i conti con una gran bella girata di destro da distanza ravvicinata su assist di Ricci!





33' GOL! Milan 1-0 Torino! Rete di Pulisic! L'americano inizia l'azione e porta palla centralmente, poi serve Loftus-Cheek sulla destra che la mette in mezzo ed è proprio l'ex Chelsea che insacca deciso in porta!





30' Scocca la mezz'ora: sempre 0-0.21:14

29' Leao (Milan) va via sulla sinistra e mette in mezzo, palla in fallo laterale.21:13

28' Contropiede del Milan con Pulisic che verticalizza per Leao, si difende il Torino che riavvia la manovra offensiva.21:13

24' Sinistro di Leao (Milan): palla alta sopra la traversa.21:08

22' Sostituzione Torino: esce Sanabria per Pellegri.21:07

22' Riprende il match.21:07

21' A terra Sanabria (Torino) per un problema muscolare: sarà sostituito da Pellegri.21:05

20' Rossoneri aggressivi sempre con Leao, sempre attenta la retroguardia del Torino.21:05

18' Ci prova Calabria (Milan), ma c'è ancora una buona chiusura del Torino che riparte e si rende pericoloso con Vlasic e poi con Schuurs.21:03

15' Va via il primo quarto d'ora di gioco: ottimo l'approccio dei rossoneri.21:00

14' Guizzo offensivo di Leao, chiude bene la difesa avversaria.20:59

12' Theo Hernandez (Milan) dalla distanza da calcio piazzato, fuori di tanto.20:58

11' Cartellino giallo ai danni di Ilic (Torino).20:56

9' Girata in area di Giroud (Milan), fuori.20:54

8' Breve possesso dei granata, il Milan riconquista palla e spinge con Leao. Pallone in corner.20:53

5' Ancora Leao (Milan): il portoghese si accentra e calcia in porta, debole.20:50

4' Giropalla rossonero.20:49

2' Subito il Milan in avanti, pallone in area per Leao che però sbaglia l'ultimo passaggio.20:48

1' Si comincia: il primo pallone è gestito dal Torino con Sanabria.20:45

A disposizione di Ivan Juric: Zima, N'Guessan, Lazaro, Gineitis, Bayeye, Ilkhan, Linetty, Tameze, Pellegri, Karamoh, Popa, Gemello.20:34

Questa la panchina rossonera: Kjær, Florenzi, Kalulu, Pellegrino, Adli, Pobega, Romero, Musah, Colombo, Chukwueze, Okafor, Sportiello, Mirante.22:30

Il Torino risponderà così (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Schuurs, Buongiorno, Rodriguez - Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda - Vlasic, Radonjic - Sanabria.20:32

Il Milan si schiererà con un 4-3-3: Maignan - Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez - Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders - Pulisic, Giroud, Leao.20:58

A dirigere il match di San Siro sarà Maurizio Mariani. I guardalinee saranno Luigi Rossi e Gaetano Massara; il quarto uomo Luca Massimi. Al VAR Paolo Valeri.20:29

Nella prima giornata, la scorsa settimana, il Milan si è imposto 2-0 sul Bologna. Il Torino ha invece pareggiato 0-0 contro il neopromosso Cagliari.20:21

Benvenuti alla diretta scritta di Milan-Torino, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023-24.20:17