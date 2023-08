Grazie per avere seguito con noi la diretta di Monza-Empoli, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:34

Nel prossimo turno di Serie A, il terzo, l’Empoli dovrà affrontare la Juventus in casa, mentre il Monza sarà ospite dell’Atalanta a Bergamo.20:34

Vittoria quasi in scioltezza del Monza che domina, rischia poco e porta a casa i primi tre punti della propria stagione. Ad aprire e chiudere le marcature l’MVP indiscusso della partita: Andrea Colpani, che condanna l’Empoli alla seconda sconfitta in due partite.20:33

90'+7' Fine partita: MONZA-EMPOLI 2-0 (45', 53' Colpani)20:32

90'+6' Brutto infortunio per Danilo D'Ambrosio. L'ex Inter è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco in barella.20:30

90'+5' Cartellino giallo per Haas.20:27

90' Grandissima occasione per l'Empoli con Piccoli che, da solo davanti a Di Gregorio, non riesce ad accorciare le distanze.20:23

88' Sostituzione MONZA: esce Andrea Colpani, entra Valentín Carboni.20:20

86' Ennesima grande occasione per il Monza. Contropiede dei brianzoli condotto egregiamente da Ciurria e cross perfetto per Vignato, che per pochissimo manca l'appuntamento con il primo gol in Serie A.20:20

82' Sostituzione MONZA: esce Gianluca Caprari, entra Samuele Vignato.20:14

82' Sostituzione MONZA: esce Samuele Birindelli, entra Pedro Pereira.20:14

80' Il Monza sfiora la rete del 3-0, questa volta con Ciurria. L'esterno conclude di destro dopo un ottimo spunto personale e la sfera finisce di pochissimo fuori, a lato del palo alla sinistra di Perisan.20:12

77' Azione pericolosa dell'Empoli, con Haas che arriva alla conclusione incrociata di destro. Grande intervento di Di Gregorio che va giù in maniera super reattiva e mantiene la propria porta inviolata.20:09

74' Sostituzione EMPOLI: esce Răzvan Marin, entra Roberto Piccoli.20:07

74' Sostituzione EMPOLI: esce Francesco Caputo, entra Steven Shpendi.20:07

71' Sostituzione MONZA: esce Dany Mota, entra Mirko Marić.20:03

71' Sostituzione MONZA: esce Armando Izzo, entra Danilo D'Ambrosio.20:03

67' Problema fisico al polpaccio della gamba destra per Izzo, costretto ad uscire per le cure mediche del caso.20:00

63' Si rivede il Monza in attacco con il solito Caprari. L'attaccante dei brianzoli arriva alla conclusione, deviata però da un difensore dell'Empoli. Il tiro si spegne di poco fuori a lato.19:55

59' Nonostante il raddoppio del Monza, l'Empoli è vivo e conferma quanto di ben visto nei primi minuti della seconda frazione. Gli azzurri arrivano alla conclusione con Ebuehi, ma il tiro finisce parecchio alto sopra la traversa della porta difesa da Di Gregorio.19:53

54' Sostituzione EMPOLI: esce Liberato Cacace, entra Giuseppe Pezzella.19:47

54' Sostituzione EMPOLI: esce Emanuel Gyasi, entra Nicolò Cambiaghi.19:47

53' GOL! MONZA-Empoli 2-0| Ancora rete di COLPANI! Azione personale sulla sinistra di Ciurria, cross preciso per Colpani e stacco di testa ravvicinato di quest'ultimo a battere Perisan, che per poco non compie un vero e proprio miracolo.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Colpani19:46

49' Grandissima occasione dell'Empoli, rientrato in campo con un altro piglio. Conclusione di Marin che trova però sulla sua strada un intervento splendido di Di Gregorio, aiutato anche dalla traversa.19:43

48' Parte forte l'Empoli che crea diverse occasioni pericolose in pochissimi secondi. Prima uno spunto sulla corsia di destra che porta al tiro di Caputo, neutralizzato facilmente da Di Greogorio, poi una ribattuta non andata in porto di Baldanzi.19:42

46' Inizia il secondo tempo di MONZA-EMPOLI!19:38

45' Sostituzione EMPOLI: esce Matteo Cancellieri, entra Jacopo Fazzini.19:38

Urge una reazione da parte dell'Empoli, completamente in balia del Monza durante la prima frazione. Zanetti potrebbe attingere dalla panchina per promare a smuovere la situazione, attuando delle sostituzioni già prima dell'inizio del secondo tempo.19:25

Primo tempo a senso unico a Monza, con i padroni di casa in pieno controllo del match. Dominio assoluto dei brianzoli che riescono però a sbloccare la partita soltanto nel finale dei primi 45 minuti grazie ad una rete fantastica di Colpani.19:23

45'+2' Fine primo tempo: MONZA-EMPOLI 1-0! In gol Colpani, autore di un gol splendido.19:21

45' GOL! MONZA-Empoli 1-0! Rete di COLPANI! Il centrocampista dei brianzoli riceve palla sul centro destra, si libera di Gyasi e lascia partire un missile terra-aria di sinistro che trafigge Perisan e porta in vantaggio i padroni di casa.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Colpani19:19

41' Cala il ritmo a Monza con le due squadre che rifiatano, si studiano e lasciano scorrere il cronometro senza creare occasioni degne di nota.19:14

38' Si rivede anche l'Empoli in attacco con Gyasi prima e Cancellieri poi che arrivano alla conclusione. Nulla di particolarmente pericoloso per Di Gregorio, ma finalmente un sussulto da parte degli azzurri.19:10

34' Continua il dominio territoriale, e non solo, da parte del Monza. L'Empoli fatica a rendersi pericoloso, non riuscendo ad impensierire mai Di Gregorio. I brianzoli spingono, ma il vantaggio non arriva.19:08

30' Si salva ancora l'Empoli, questa volta con un grande intervento di Ismajli che devia la conclusione di Caprari e palla che termina a pochi centimetri dal palo alla destra di Perisan. Ennesimo spunto offensivo di Dany Mota che trova benissimo Caprari, ma il match non si sblocca.19:02

26' Corner per il Monza: colpo di testa di Dany Mota e palla che esce davvero di pochissimo a lato della porta difesa da Perisan, completamente spiazzato.18:59

25' Empoli in grandissima difficoltà. Caldirola si stacca sulla sinistra e innesca Ciurria con un tacco illuminante. Cross basso in area per Colpani che arriva a botta sicura, fermato però da un intervento grandioso di Luperto.18:57

23' Ennesimo spunto offensivo del Monza. Altra trama offensiva costruita sulla destra con Dany Mota che questa volta non arriva sul pallone, anticipato da un ottimo intervento di Ismajli.18:55

20' Passaggio completamente sbagliato di Ebuehi che porta ad una grandissima occasione per Gagliardini. Conclusione dalla distanza e incrocio dei pali pieno per il centrocampista ex Inter. Monza a un passo dal vantaggio.18:52

16' Ancora Monza pericoloso con Dany Mota che arriva alla conclusione di testa. L'attaccante dei brianzoli colpisce la palla in maniera troppo frontale, non riuscendo ad indirizzarla verso la porta.18:48

13' Azione interessante del Monza che si affaccia nuovamente in attacco, questa volta con Caprari che parte in campo aperto, rientra sul destro e impegna Perisan. Tiro non pericoloso e parata facile di Perisan che blocca la sfera.18:46

10' Anche l'Empoli si affaccia in attacco. Ottimo spunto di Ebuehi che serve Cancellieri: l'esterno arriva al tiro di destro, ma la sfera si perde sul fondo lontana dalla porta di Di Gregorio.18:41

9' Ammonizione per Izzo. Il centrale del Monza entra duro e in ritardo sull'avversario a metà campo.18:42

8' Cartellino Giallo Armando Izzo18:52

6' Prima occasione della partita per il Monza: azione che si sviluppa sulla destra, palla che arriva a Ciurria e tiro masticato dell'esterno dei brianzoli che non impensierisce particolarmente Perisan.18:39

2' Ammonizione per Tommaso Baldanzi! Fallo tattico del trequartista degli azzurri.18:34

1' Cartellino Giallo Tommaso Baldanzi18:52

1' Inizia il primo tempo di MONZA-EMPOLI!18:31

Si affrontano la squadra che nella prima giornata di questo campionato ha registrato la percentuale più alta di passaggi riusciti (Monza 90.3%) e quella invece con la percentuale più bassa (Empoli 63.7%).18:53

Le scelte di Zanetti: non sarà disponibile Caprile, out a causa di un brutto infortunio. Al suo posto pronto Perisan a dirigere le operazioni del quartetto difensivo. In mediana ci sarà Haas al fianco di Marin, a supporto della ricca trequarti azzurra.18:01

Le scelte di Palladino: torna Izzo in campo dopo la squalifica, con D'Ambrosio in panchina. Nel ruolo di punta esce Maric ed entra Mota, con Petagna ancora una volta escluso dal 1'. Chance per Birindelli sulle fasce, con Kyriakopoulos inizialmente out.18:00

Panchina EMPOLI: Stubljar, Seghetti, Kovalenko, Piccoli, Shpendi, Cambiaghi, Grassi, Ranocchia, Bereszynsnki, Fazzini, Pezzella, Walukiewicz, Guarino.17:59

Panchina MONZA: Gori, Sorrentino, F. Carboni, Vignato, A. Carboni, Cittadini, V. Carboni, Kyriakopoulos, Maric, Bondo, Pereira, Machin, D'ambrosio, Petagna.17:57

Formazione EMPOLI (4-2-3-1): Perisan - Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace - Marin, Haas - Cancellieri, Baldanzi, Gyasi - Caputo.17:55

Formazione MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio - Izzo, Marì, Caldirola - Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria - Colpani, Caprari - Mota.17:54

Nella prima giornata di Serie A, sia Monza che Empoli sono uscite sconfitte dai rispettivi impegni. I brianzoli hanno perso per 2-0 a Milano contro l'Inter, mentre i toscani sono caduti in casa contro il Verona per 0-1.17:52

Benvenuti alla diretta della partita valevole per la 2^ giornata di Serie A, si affrontano Monza ed Empoli.17:49