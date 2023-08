Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:59

Il Verona a punteggio pieno si porta a sei punti assieme al Milan, la Roma rimane inchiodata ad una lunghezza. Nel prossimo turno prima della sosta gli scaligeri faranno visita al Sassuolo, i giallorossi ospiteranno il Milan.22:59

Una partita infinita che termina dopo 104 minuti vede il Verona bissare la vittoria della prima giornata. Duda apre le marcature in avvio, Ngonge trova poi il raddoppio in contropiede, Nella ripresa il nuovo acquisto Aouar accorcia, ma i giallorossi nonostante il pressing finale e la superiorità numerica, per l'espulsione diretta di Hien, non riescono a trovare il gol del pareggio.22:56

90'+14' Fine partita: VERONA - ROMA 2-1.22:56

90'+12' Il Verona tiene palla e prova a guadagnare secondi preziosi.22:55

90'+8' Pallone morbido di Cristante in area, Aouar schiaccia di testa, palla alla destra di Montipò.22:50

90'+5' Destor di Mancini dalla distanza, Montipò con i pugni devia a lato.22:47

90'+4' Adesso è un assedio della Roma, il Verona barricato dietro spazza ogni pallone che si avvicina alla propria porta.22:46

90' Ci saranno 10 minutidi recupero.22:42

89' Cristante al volo dal limite dell'area. Palla alla destra di Montipò.22:41

88' Dentro anche Saponara per Folorunsho.22:40

88' Due cambi nel Verona, entra Mboula per Djuric.22:40

85' TRAVERSA DI PELLEGRINI! Punizione calciata dai venti metri che impatta la traversa. Roma ad un passo dal pareggio.22:37

84' Onfield review per Doveri per il fallo di Hien! Belotti era lanciato a rete, cambia il colore del cartellino. Verona in 10.22:36

80' Momento della gara con molti falli e interruzioni, il Verona prova ad interrompere il gioco e guadagnare tempo.22:32

75' El Sharaawy trova un gran corridoio per Aouar, Folorunsho con un gran recupero lo blocca al momento del tiro.22:28

71' Nel Verona esce Duda per Bonazzoli.22:23

70' La Roma tiene palla in mezzo al campo e prova a cercare varchi che il Verona non sembra voler concedere.22:22

68' Fastidi muscolari per Dybala, al suo posto Solbakken.22:20

68' Cartellino giallo per Pellegrini, strattonata su Folorunsho.22:20

64' Cartellino giallo per Dawidowicz, fallo su Dybala.22:16

63' Dentro Faraoni per Terracciano.22:16

63' Sostituzione nel Verona, entra Serdar per Ngonge.22:15

62' Cartellino giallo per Aouar, fallo a metà campo su Duda.22:14

59' Spinazzola dal fondo serve Pellegrini, conclusione al volo con il mancino. Palla a lato.22:11

56' GOL! Verona - ROMA 2-1! Rete di Aouar. Accorcia le distanze la Roma, Pellegrini calcia dal limite, la palla viene deviata e carambola su Belotti che di testa anticipa Montipò e serve involontariamente Aouar che sotto porta deposita in rete.



Guarda la scheda del giocatore Houssem Aouar22:10

54' MANCINI! Colpo di testa angolato a seguito di un calcio d'angolo, ma c'è ancora Montipò a metterci una pezza.22:08

54' MONTIPÒ! El Sharaawy conclude a botta sicura da ottima posizione, il portiere smanaccia d'istinto.22:07

51' Non ce la fa Zalewski al suo posto Karsdorp.22:03

49' Zalewski a terra per una botta alla testa, partita momentaneamente interrotta.22:02

46' Inizia il secondo tempo di VERONA - ROMA.21:57

46' Dentro anche Aouar per Paredes.21:57

46' El Shaarawy per Llorente.21:57

46' Tre cambi nella Roma, Spinazzola per Kristensen.21:57

Parte a razzo il Verona che al primo affondo trova il gol con Duda, abile ad approfittare di una presa non sicura di Rui Patricio. La Roma prende poi campo e sfiora il gol in più occasioni, prendendo anche una traversa con Cristante. Nel finale Ngonge parte in contropiede, entra in area e conclude a rete regalando il doppio vantaggio alla squadra di casa.21:39

45'+5' Fine primo tempo: VERONA - ROMA 2-0.21:39

45'+3' GOL! VERONA - Roma 2-0! Rete di Ngonge. Contropiede letale del Verona, Duda ruba palla a metà campo e lancia Ngonge sulla fascia destra, l'attaccante entra in area, salta Smalling e con il sinistro batte Rui Patricio.



Guarda la scheda del giocatore Cyril Ngonge21:37

45'+2' Ci prova Cristante dalla distanza, palla alla destra di Montipò.21:34

45' Ci saranno 4 minuti di recupero.21:33

42' Doveri richiamato dal VAR cambia la decisione, fuorigioco! Hongla aveva però toccato il pallone con il petto.21:30

41' CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Hongla tocca di mano una sponda di Pellegribni, Doveri indica il dischetto.21:29

40' Continua la pressione della squadra giallorossa, il Verona si difende con ordine.21:27

35' Punizione dalla trequarti calciata da Pellegrini, pallone troppo indirizzato verso Montipò che con i pugni allontana.21:23

31' ZALEWSKI! Conclusione dal limite con Montipò fuori causa, Magnani si immola e devia in angolo.21:19

28' Altro calcio d'angolo per la Roma battuto corto, ne approfitta Dybala che sguscia in area e solo davanti a Montipò calcia di punta ma il portiere devia in angolo.21:16

23' Folorunsho per Doig che da posizione defilata prova la conclusione. Palla a lato.21:11

22' Punizione per la Roma dai 25 metri, destro di paredes che non scende. Palla alta sopra la traversa.21:09

19' Paredes dal limite prova la trivela. Palla alla destra di Montipò.21:07

16' PELLEGRINI! Stop in area, si libera di Hein con una magia e calcia sul primo palo, palla fuori di un soffio.21:04

13' Cartellino giallo per Dybala per simulazione. L'argentino finisce giù in area ma per Doveri non è fallo.21:01

10' TRAVERSA DI CRISTANTE! Spizzata di testa di Cristante da calcio d'angolo e palla che impatta sulla traversa.20:58

9' Calcio d'angolo per la Roma che prova a reagire. Dybala crossa in area, Magnani di testa spazza.20:57

8' Il gol ha dato fiducia alla squadra di casa che ora sembra giocare senza pressione.20:55

4' GOL! VERONA - Roma 1-0! Rete di Duda. Terracciano prova la conclusione dalla distanza, Rui Patricio prova a bloccare la sfera ma gli sfugge di mano, Duda sotto porta devia in rete e realizza la sua prima rete per gli scaligeri.



Guarda la scheda del giocatore Ondrej Duda20:53

2' Subito affondo della Roma con Dybala, cross teso in mezzo, Doig spazza.20:49

1' FISCHIO D’INIZIO DI VERONA - ROMA. Arbitra Doveri.20:48

Nel Verona coppia d'attacco formata da Djuric e Ngonge, dietro a loro giostrerà il neo arrivato Folorunsho. Parte ancora dalla panchina il match winner della scorsa giornata Bonazzoli. Nella Roma rconfermato Belotti in avanti, al suo fianco esordio stagionale per Dybala. Difesa a tre davanti a Rui Patricio con Mancini, Smalling e Llorente. Partono in panchina Spinazzola e El Shaarawy.20:07

Formazione ROMA (3-5-2): Rui Patricio - Mancini, Smalling, Llorente - Kristensen, Pellegrini, Paredes, Cristante, Zalewski - Belotti, Dybala. A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, Ndicka, Celik, Spinazzola, Aouar, Bove, Solbakken, El Shaarawy, Pagano, Pisilli.20:04

Formazione VERONA (3-4-1-2): Montipò - Magnani, Hien, Dawidowicz - Terracciano, Hongla, Duda, Doig - Folorunsho - Ngonge, Djuric. A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Faraoni, Joselito, Saponara, Serdar, Patanè, Cabal, Coppola, Mboula, Cisse, Bonazzoli. 20:04

Il Verona solo due volte nella sua storia in Serie A ha ottenuto due successi nelle prime due gare stagionali. I giallorossi invece, con una tifoseria in visibilio per il possibile arrivo di Lukaku, non vorranno commettere un ulteriore passo falso.18:45

La seconda giornata di campionato vede l'esordio casalingo del Verona, reduce dalla vittoria di misura ad Empoli. A farle visita arriva una Roma arrabbiata dal pareggio contro la Salernitana, strappato grazie ad una doppietta di Belotti.18:36