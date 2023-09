Grazie per aver seguito la diretta di Juventus-Lecce 1-0 valida per la 6a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.22:46

La Juventus con questi tre punti si piazza momentaneamente in solitaria al secondo posto a quota 13, superando proprio il Lecce (che rimane a quota 11) e il Milan, che giocherà domani con il Cagliari.22:45

Il primo match di questo infrasettimanale offre poche emozioni, ma vede i bianconeri aggiudicarsi la vittoria finale. Il gol partita arriva al 57esimo grazie ad una sponda aerea di Rabiot per la zampata di Milik, ben appostato sul palo di destra. Sul finale da segnalare l'espulsione di Kaba, punito con il secondo giallo dopo una simulazione in area di rigore.22:44

La Juventus, non senza difficoltà, strappa i 3 punti nel match infrasettimanale contro il Lecce grazie alla rete di Milik.22:43

90'+7' Finisce qui! La Juventus batte il Lecce per 1-0.22:42

90'+5' Rabiot trova una deviazione su un cross e conquista un nuovo calcio d'angolo.22:40

90'+3' Secondo cartellino giallo e conseguente espulsione per Kaba, reo di aver simulato in area secondo Giua. Lecce in 10 uomini.22:38

90'+1' Cartellino giallo per Rabiot, che si oppone irregolarmente ad Almqvist. Secondo ammonito per la Juventus.22:36

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.22:35

90' Cartellino giallo per Krstović, dopo un intervento in scivolata ai danni di Locatelli. Quarto ammonito per il Lecce.22:35

90' Punizione battuta da Chiesa verso il centro dove Rabiot prova a staccare di testa, ma con poco equilibrio spedisce la palla sul fondo.22:34

88' Palla alta e profonda per Almqvist, ma l'esterno non può arrivare e la sfera termina sul fondo.22:33

86' Entra Timothy Weah, esce Weston McKennie. Quinta e ultima sostituzione per la Juventus.22:32

86' Entra Fabio Miretti, esce Nicolò Fagioli. Quarta sostituzione per la Juventus.22:31

85' Cartellino giallo per Kaba, che è intervenuto in modo scomposto ai danni di Fagioli. Terzo ammonito per il Lecce.22:30

83' Lecce che prova a sbilanciarsi in attacco con un 4-2-4. Sansone e Almqvist agiranno sugli esterni, con Krstovic e Piccoli centrali.22:28

82' Entra Roberto Piccoli, esce Alexis Blin. Quinta e ultima sostituzione per il Lecce.22:27

80' Poco più di dieci minuti per Vlahovic per cercare il quinto gol in questo campionato.22:25

78' Entra Dušan Vlahović, esce Arkadiusz Milik. Terza sostituzione per la Juventus.22:23

76' Cartellino giallo per Chiesa, dopo un intervento in ritardo su Gendrey. Primo ammonito per la Juventus.22:20

74' Si salva il Lecce! Uno straripante Chiesa entra in area dalla sinistra ed effettua un primo dribbling a rientrare, ne effettua un secondo portandola sul sinistro e crossando verso il centro dove Dorgu anticipa McKennie, con Falcone battuto, e allontana.22:24

72' Entra Federico Gatti, esce Daniele Rugani. Seconda sostituzione per la Juventus.22:17

72' Entra Filip Kostić, esce Andrea Cambiaso. Prima sostituzione per la Juventus.22:16

70' Bella giocata di Rabiot che va via sulla sinistra, poi serve un cross basso al centro dove Blin interviene in scivolata e concede un nuovo corner.22:15

69' Entra Mohamed Kaba, esce Ylber Ramadani. Quarta sostituzione per il Lecce.22:14

69' Cartellino giallo per Rafia, che spende un cartellino per fermare l'avanzata di Rabiot. Secondo ammonito per il Lecce.22:14

66' Palla filtrante esterna di Danilo per Rabiot che fa 30 metri palla al piede e, una volta entrato in area, prova a concludere incrociando con il sinistro: impatta male e spedisce ampiamente sul fondo, alla destra del palo.22:11

65' Scambio al limite tra Chiesa e Fagioli, con quest'ultimo che prova una magia con il tacco per la palla di ritorno, ma i due non si intendono e la difesa leccese recupera.22:10

63' Entra Valentin Gendrey, esce Lorenzo Venuti. Terza sostituzione per il Lecce.22:09

63' Entra Hamza Rafia, esce Rémi Oudin. Seconda sostituzione per il Lecce.22:08

63' Entra Nicola Sansone, esce Gabriel Strefezza. Prima sostituzione per il Lecce.22:08

57' GOL! JUVENTUS-Lecce 1-0! Rete di Milik! Azione concitata della Juventus in area del Lecce con McKennie che alza per Rabiot che a sua volta fa sponda di testa all'altezza del palo di sinistra verso il palo opposto, dove Milik deve solo toccare a pochi passi dalla linea di porta.



56' Cross teso di Fagioli verso il centro dove Venuti spizza di testa in calcio d'angolo. Proteste da parte del Lecce che voleva un ultimo tocco di Rabiot.22:01

54' Sugli sviluppi del corner la palla esce dall'area ma torna in possesso del Lecce, che decide addirittura di ripartire da Falcone e di riposizionarsi.21:59

53' Strefezza dà il via ad un contropiede servendo Oudin sulla corsia mancina; quest'ultimo prova il cross al centro ma Bremer si fa trovare pronto e spazza in calcio d'angolo.21:58

52' Fagioli alza la testa sulla trequarti di destra e prova la palombella a servire Rabiot, ma il francese non arriva sulla traiettoria e la palla termina tra le braccia di Falcone.21:57

50' Punizione sulla trequarti di Oudin battuta verso il centro dove Pongracic spizza di testa, mancando la porta senza destare particolari preoccupazioni ai bianconeri.21:55

48' Palla profonda per Almqvist che salta in velocità Cambiaso, entra in area e prova un sombrero su Bremer, ma subisce il raddoppio dell'esterno bianconero che tocca per Szczesny che la fa sua.21:53

46' Via al secondo tempo. Palla al Lecce.21:50

Se è vero che la prestazione offensiva della Juventus fin qui non è sufficiente, è anche vero che il Lecce si sta limitando ad attendere la squadra bianconera. Fin qui, infatti, Szczesny non è mai stato interpellato.21:39

Partita fin qui decisamente sotto tono, con la squadra di Allegri che si limita a fare girare il pallone con ritmo lento e non scomoda gli uomini di D'Aversa, ben messi in campo. L'unica occasione degna di nota è sui piedi di Chiesa che al 27esimo viene messo a tu per tu con Falcone da Danilo, ma il numero 7 spreca malamente spedendo con il mancino incrociato a lato.21:36

45'+1' Finisce qui il primo tempo. Juventus-Lecce 0-0.21:33

45' Assegnato 1 minuto di recupero.21:33

41' Punizione battuta da Fagioli verso il secondo palo dove Rabiot di testa colpisce centralmente, ma Falcone non si fida e allontana in tuffo con i pugni.21:29

41' McKennie riceve sull'out di destra ma riceve un pestone da parte di Dorgu e l'arbitro assegna una punizione per i bianconeri in zona trequarti.21:28

38' Rimessa lunga a sorpresa di McKennie per Milik che avanza vicino alla bandierina di destra, poi rimane a terra per una leggera spinta di Pongracic, ma l'arbitro lascia correre e il Lecce riparte.21:25

36' Alza il ritmo il Lecce in questi minuti che sta chiudendo i bianconeri nella propria metà campo.21:23

31' Cambiaso riceve sulla sinistra, arriva sul fondo e crossa morbido al centro dove però interviene Falcone che la fa sua.21:18

30' Cartellino giallo per Ramadani, per aver fermato irregolarmente un contropiede guidato da Fagioli. Primo ammonito del match.21:17

27' Che occasione per Chiesa! Danilo avanza sulla trequarti e serve con un assist al bacio Chiesa in area, il quale con il mancino sfiora il palo di destra a tu per tu con Falcone.21:15

26' Rischia il Lecce! McKennie riceve sulla destra, crossa teso al centro dove Falcone questa volta non è sicuro e devia una palla centralmente addosso a Pongracic: la palla esce dallo specchio e lo stesso difensore allontana.21:13

23' Bel filtrante di Milik a liberare l'inserimento in area di Chiesa che sul fondo prova a servire nuovamente il polacco al centro, ma Baschirotto evita i pericoli mettendo in angolo.21:10

22' Recupero immediato della Juventus con Locatelli che serve sulla trequarti Milik che prova la conclusione mancina dalla trequarti, ma il tiro a giro termina centralmente dove Falcone la fa sua.21:09

21' Rimessa lunga di McKennie verso il centro dell'area dove Rabiot spizza direttamente verso la porta, dove però Falcone è attento e blocca a mezz'aria.21:08

20' Dorgu prova a farsi vedere sul fondo di sinistra, ma non arriva sul servizio del compagno e la palla termina sul fondo.21:07

17' Serie di cross e contro-cross da parte della squadra di Allegri che portano ad un nulla di fatto, poi Krstovic guadagna una punizione importante sulla pressione alta di Bremer.21:05

16' Primo quarto d'ora di gioco superato con i ritmi fin qui mediamente bassi, con i bianconeri che fanno girare il pallone, spesso orizzontalmente, e con il Lecce che attende molto attentamente.21:03

13' Chiesa non va! Rimessa veloce della Juventus sulla sinistra con Fagioli che riceve e serve Chiesa tutto solo sulla trequarti: il numero 7 prende la mira e calcia rasoterra verso il palo di sinistra, ma colpisce troppo internamente e la palla termina ampiamente sul fondo.21:00

9' Punizione per il Lecce dalla trequarti destra, con Oudin che la mette al centro dove Danilo la colpisce di testa e la allontana.20:58

8' Lancio lungo di Danilo a cercare l'inserimento di Milik; attento Pongracic che di testa spizza per Falcone.20:56

7' Iniziativa di Chiesa che si sposta la palla sul sinistro e prova a servire Cambiaso sul secondo palo, ma calibra male e spedisce sul fondo.20:55

5' Giocata verticale di Danilo dove non c'è nessuno, raccoglie Baschirotto che può dare il via all'azione.20:52

2' Chiesa approfitta di un errore di valutazione di Dorgu sulla sinistra, serve al centro Fagioli che a sua volta accomoda al limite per Cambiaso: l'esterno bianconero conclude di prima intenzione con il destro, ma viene murato dall'intervento in scivolata di un difensore leccese.20:50

Il primo tentativo della partita è quello di Rabiot che sulla trequarti si porta la palla avanti con il petto, poi conclude con il mancino: colpisce male e consegna a Falcone centralmente.20:48

Inizia il match. Primo possesso per la Juventus.20:47

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Antonio Giua, della sezione di Olbia. Gli assistenti saranno Cicconi e Di Iorio. In sala VAR ci sarà Maresca, affiancato da Muto nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Massa.20:18

D’Aversa cambia poco rispetto alle prime uscite stagionali. Davanti il tridente è quello formato da Almqvist, Krstovic e Strefezza. A centrocampo ci saranno Oudin, Ramadani e Blin. I terzini saranno Venuti da una parte e Dorgu dall’altra, mentre sulla zona centrale rientra Baschirotto di fianco a Pongracic. In porta sempre Falcone.20:18

Il Lecce risponde con un 4-3-3: Falcone - Venuti, Baschirotto, Pongracic, Dorgu - Oudin, Ramadani, Blin - Almqvist, Krstovic, Strefezza.20:18

Allegri scioglie i dubbi di formazione confermando Szczesny tra i pali, con Danilo, Bremer e Rugani a formare il trio difensivo. A centrocampo Fagioli vince il ballottaggio con Miretti e affiancherà Locatelli e Rabiot. Sulle fasce ci saranno McKennie e Cambiaso. Davanti panchina iniziale per Vlahovic, ecco dunque la coppia Chiesa-Milik.20:17

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus si dispone con un 3-5-2: Szczesny - Danilo, Bremer, Rugani - McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso - Milik, Chiesa.20:17

Negli ultimi 13 incontri tra le due formazioni, la squadra bianconera ha vinto per 10 volte, mentre sono stati 3 i pareggi. L’ultima vittoria giallorossa è datata 20 Febbraio 2011, con le reti siglate da Mesbah e Bertolacci.18:31

Il dato sugli spettatori rimane interessante nonostante il turno infrasettimanale di martedì: saranno circa 33mila i presenti all’Allianz Stadium.18:31

Il Lecce è fin qui la squadra rivelazione del campionato: la squadra guidata da D’Aversa si trova attualmente in terza posizione a quota 11 punti, grazie alle vittorie con Genoa, Salernitana e Lazio, oltre ai pareggi con Fiorentina e Monza.18:31

La Juventus deve dimenticare in fretta la scottante sconfitta rimediata tre giorni fa al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 4-2. Una vittoria odierna consentirebbe alla squadra allenata da Max Allegri di posizionarsi, almeno momentaneamente, al secondo posto in classifica, scavalcando proprio il Lecce e il Milan.18:31

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Juventus-Lecce, gara valida per la 6a giornata di Serie A.18:31