Dove si gioca la partita:



Stadio: Via Del Mare

Città: Lecce

Capienza: 33876 spettatori15:57

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Lecce-Salernitana, gara valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A.15:57

Il Lecce, reduce dal passo falso di Verona che non ha però oscurato l'ottimo avvio di 2023, ospita al Via del Mare una Salernitana in crisi di risultati e capace di ottenere un solo punto nelle ultime sette partite di campionato. I salentini cercheranno dunque di riprendere subito il percorso che li ha portati ad avere ben otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione mentre i campani cercano una vittoria che manca dal 30 ottobre scorso (3-1 all'Olimpico sulla Lazio). Nella gara di andata si imposero gli uomini di Baroni grazie alle reti di Ceesay e Strefezza, inframezzate dall'autorete di Gonzalez. Fischio d'inizio alle 20.45.16:23

Arbitra il match Massa con Imperiale e Lombardo ad assisterlo. Quarto ufficiale Rutella. In sala VAR c'è Maresca con Ghersini AVAR.16:24

FORMAZIONI UFFICIALI. Baroni schiera il consueto 4-3-3: Falcone - Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella - Blin, Hjulmand, Maleh - Strefezza, Colombo, Oudin. A disposizione: Bleve, Brancolini, Askildsen, Di Francesco, Tuia, Helgason, Gonzalez, Banda, Gallo, Voelkerling Persson, Ceesay, Lemmens, Cassandro.20:16

FORMAZIONI UFFICIALI. Salernitana col 4-3-3: Ochoa - Sambia, Bronn, Troost-Ekong, Bradaric - Coulibaly, Bohinen, Vilhena - Candreva, Piatek, Dia. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Daniliuc, Bonazzoli, Botheim, Valencia, Radovanovic, Kastanos, Nicolussi Caviglia, Lovato, Pirola.20:28

Baroni opera un cambio per reparto rispetto alla sconfitta di Verona. Davanti a Falcone ci sono sempre Gendrey a destra, Baschirotto e Umtiti centrali ma Gallo deve cedere la corsia mancina a Pezzella. Il trio di centrocampo è formato da Blin, Hjulmand e Maleh con quest'ultimo che strappa la maglia da titolare a Gonzalez. Al centro dell'attacco c'è sempre Colombo con Strefezza e Oudin che agiranno ai suoi lati. Di Francesco parte dunque dalla panchina.20:26

Nicola rimescola invece le carte tra i granata schierando un 4-3-3 con Sambia, Bronn, Troost-Ekong e Bradaric davanti a Ochoa. Bohinen prende il posto di Nicolussi Caviglia in mezzo al campo con Coulibaly e Vilhena a completare il reparto. Candreva, Piatek e Dia in avanti. Rispetto alla sconfitta col Napoli sono quindi ben tre i cambi in difesa dove non ci sono Daniliuc, Gyomber e Pirola.20:31

PILLOLA STATISTICA: Presenza numero 452 in Serie A per Antonio Candreva che raggiunge Roberto Baggio al 35esimo posto tra i più presenti all-time nel massimo campionato italiano.20:32

Si comincia!20:46

Avvio di gara molto confuso con le due squadre che faticano a organizzare il possesso palla.20:47

3' Bradaric perde palla in zona difensiva, Colombo non trova lo spazio per la conclusione dal limite ma riesce lo stesso a guadagnare un calcio d'angolo per il Lecce.20:48

3' Nulla di fatto dalla bandierina ma il Lecce rimane in possesso della sfera in zona offensiva.20:49

5' GOL! Lecce-SALERNITANA 0-1! Rete di Dia! Respinta corta delle difesa giallorossa, Dia non ci pensa due volte e fulmina Falcone con un destro di prima intenzione dalla distanza!



Guarda la scheda del giocatore Boulaye Dia20:51

7' OCCASIONE SALERNITANA! Sambia calcia direttamente in porta da 40 metri su punizione, Falcone ci mette la manona e toglie la palla da sotto la traversa.20:53

9' Non riesce a reagire il Lecce che sembra frastornato dopo lo svantaggio a freddo.20:55

10' Primo squillo del Lecce con Strefezza che libera il destro al limite dell'area ma non trova la porta.20:56

11' Sambia sbaglia il tocco in profondità per Coulibaly e vanifica un'ottimo giro palla offensivo dei suoi.20:57

12' Baschirotto prova il lancio a lunga gittata per Gendrey ma manda la palla direttamente a fondo campo.20:58

13' Non riesce per un soffio il dialogo al limite dell'area tra Piatek e Dia, Baschirotto ci mette la punta e consegna la palla al proprio portiere.20:59

14' Strefezza mette in mezzo dalla sinistra ma la difesa ospite riesce a spazzare, seppur in maniera fortunosa. Colombo era in agguato al limite dell'area piccola.21:01

15' Malinteso tra Bronn e Bohinen ma Colombo si ritrova troppo defilato in area e ottiene un corner, il massimo possibile in questa situazione.21:02

16' OCCASIONE LECCE! Umtiti prende il tempo a tutti in area ma colpisce male con la fronte e non centra la porta di Ochoa da pochi passi. Che spreco per i padroni di casa.21:03

18' Lecce che aumenta l'intensità del proprio gioco a caccia del pareggio. Il muro campano per ora tiene.21:05

20' GOL! Lecce-SALERNITANA 0-2! Rete di Vilhena! Dia cerca Piatek al limite dell'area con l'esterno destro, il polacco non ci arriva ingannando Umtiti. Sulla palla si avventa Vilhena che piazza la palla alle spalle di Falcone con un preciso mancino a mezz'altezza.



Guarda la scheda del giocatore Tonny Vilhena21:08

22' Il raddoppio della Salernitana è arrivato proprio quando il Lecce sembrava essersi ripreso dallo 0-1.21:09

23' GOL! LECCE-Salernitana 1-2! Rete di Strefezza! Pezzella crossa basso dalla sinistra, Strefezza doma la sfera con uno stop perfetto e batte Ochoa con un tocco in estirada. Partita riaperta al Via del Mare.



Guarda la scheda del giocatore Gabriel Strefezza21:10

25' Fischi del pubblico di casa per Sambia che impiega qualche secondo di troppo per battere un corner.21:10

26' Colombo crossa dalla destra per Oudin, Sambia lo anticipa di un soffio evitando la battuta al volo col sinistro da dentro l'area.21:11

26' Gioco fermo per permettere i soccorsi a Sambia, rimasto a terra dopo un contrasto.21:12

27' Sambia si rialza e prosegue la propria gara.21:13

28' Coulibaly rimane a terra dolorante, il Lecce non si ferma continuando ad attaccare. La palla arriva poi a Candreva che la scaglia violentemente in fallo laterale per consentire le cure al compagno.21:14