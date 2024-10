Tris Lazio, Genoa ko. Il match si sblocca al 21', in gol Noslin. Pedro sigla il radoppio al minuto 86, Vecino al 94' di testa realizza la rete del 3-0 finale.

Nel prossimo turno di campionato per la Lazio impegno in trasferta sul campo del Como, il Genoa affronterà in casa la Fiorentina.