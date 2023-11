Dal Dall'Ara è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta testuale di Bologna-Torino. Arrivederci e alla prossima partita di Serie A!22:55

Appuntamento domenica 3 dicembre per il Bologna per la partita contro il Lecce, poi ancora una trasferta a Salerno il 10 dicembre. Per il Torino attesa per la sfida contro l'Atalanta di lunedì sera, poi ci sarà il Frosinone. 22:53

Sogna il Bologna e vola in classifica in quinta posizione a pari punteggio della Roma. Sono 5 le vittorie in questo avvio di stagione per la squadra di Thiago Motta, 6 i pareggi e solo 2 le sconfitte. Si ferma invece il Torino a quota 16, un punto in meno della Lazio, in 12ª posizione.22:51

Partita equilibrata nel primo tempo al Dall'Ara, parte meglio il Torino con una gran rete di Vlasic, annullata per fuorigioco, e con una conclusione potente di Zapata salvata da Skorupski. Nei primi 45 minuti nessun tiro effettuato nello specchio della porta dal Bologna che però scende in campo diversamente nella ripresa: a sbloccare il risultato è Fabbian, bravo a sfruttare un errore in uscita di Gemello - titolare per una scelta tecnica con Milinkovic in panchina. Sul finale il Torino cerca di creare ma trova sempre pronti gli avversari che nel recupero raddoppiano il risultato con Zirkzee, uno dei migliori in campo per le sue qualità. 22:49

90'+7' Fine partita! Bologna-Torino 2-0! Decidono le reti di Fabbian e Zirkzee.22:42

90'+6' Ammonito Dan Assane Ndoye per l'intervento su Buongiorno.22:42

90'+5' SKORUPSKI! Salvataggio del portiere del Bologna!22:41

90'+1' GOOOOOOOLLL! ZIRKZEE CHIUDE LA PARTITA! BOLOGNA-Torino 2-0! Attimi di attesa al Dall'Ara per la valutazione in sala VAR della posizione di partenza dell'olandese. L'attaccante rossoblù dribbla e stende Gemello siglando il raddoppio.



90' Segnalati tre minuti di recupero.22:38

89' Dribbling e conclusione di Zirkzee, la palla finisce fuori di lato.22:35

81' Fuori anche Riccardo Calafiori, dentro Charalampos Lykogiannis.22:26

81' Esce Giovanni Fabbian, dentro Nikola Moro.22:26

79' Sinistro di Ndoye a giro, conclusione alta.22:25

76' Fuori Valentino Lando Lazaro, dentro Yann Dorgelès Isaac Karamoh.22:21

75' Occasione Bologna! Ottimo scambio Calafiori-Zirkzee con l'olandese che va alla conclusione, deviata in calcio d'angolo.22:21

74' Ammonito Pietro Pellegri.22:19

71' Termina anche la partita di Karol Linetty, al suo posto Gvidas Gineitis.22:16

71' Cambio anche per il Bologna, fuori Alexis Jesse Saelemaekers, dentro Kacper Urbański.22:16

70' Finisce la partita di Duván Esteban Zapata Banguero, dentro Pietro Pellegri.22:16

70' Fuori Tameze dentro Vojvoda per il Torino.22:15

69' Ammonito Raoul Bellanova.22:15

63' Occasione Bologna! Calcio di punizione preciso di Saelemaekers, ottimo stacco di Posch che però angola un po' troppo: il suo tiro di testa finisce di poco fuori. 22:09

62' Ammonito Valentino Lando Lazaro per una trattenuta su Ndoye.22:08

56' Assist Sam Beukema22:08

56' GOOOOOOOOOLL! FABBIAN!! BOLOGNA-Torino 1-0! Errore in uscita di Gemello che lascia solo il giocatore rossoblù diretto verso la porta. Il centrocampista vince un rimpallo e non sbaglia a porta vuota.



56' Secondo gol in questa stagione per Giovanni Fabbian. 22:05

56' Fuori anche Victor Bernth Kristiansen, dentro Jhon Janer Lucumí Bonilla.22:01

55' Termina la partita di Michel Aebischer, entra Remo Marco Freuler.22:01

54' Rimpalli in area del Torino, i difensori granata non si fanno trovare impreparati. La conclusione di Fabbian termina alta.22:00

52' Cross di Saelemaekers che supera con una finta Tameze: pallone troppo lungo per i compagni.21:58

50' Tiro di Sanabria dal limite dell'area, la palla termina fuori. 21:57

47' Tentativo debole di Ilic tutto solo sul lato destro del campo. Facile per Skorupski.21:53

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Bologna-Torino.21:51

PILLOLA STATISTICA: Questa è la 11ª partita su 13 in cui il Torino non subisce gol nel primo tempo. Nessuna squadra ha fatto meglio in questa stagione di Serie A.21:38

Primo tempo con poche vere occasioni clamorose, eccezione per il gran gol annullato di Vlasic per una posizione di fuorigioco di due compagni, e un tiro in porta di Zapata deviata in angolo da Skorupski. Il Bologna ha messo in campo le sue qualità specie con Zirkzee senza però centrare mai lo specchio della porta. Unico brivido per gli emiliani, il tentativo di Fabbian dopo 2 minuti finito nell'esterno della rete. 21:36

45'+1' Fischia Colombo, fine primo tempo, 0-0 tra Bologna e Torino.21:33

45' Un minuto di recupero al Dall'Ara.21:31

44' Cross leggibile e lento di Posch, facile per Gemello.21:31

39' Ammonito Karol Linetty entrato duro su Fabbian.21:25

38' Uscita tempestiva di Gemello su un cross di Saelemaekers diretto a Ndoye.21:25

37' Prova a pressare il Bologna, specie in area con tante giocate di qualità di Zirkzee.21:25

35' Tentativo di Ndoye non preciso, la palla finisce molto alta sopra la traversa.21:22

31' Occasione Torino! Calcio di punizione battuto da Ilic, la palla finisce da Buongiorno che calcia di testa.21:18

31' Cartellino giallo per Giovanni Fabbian, entrato in ritardo su Zapata.21:17

25' Prova la girata Sanabria, conclusione larga.21:12

24' SKORUPSKI! Vola il portiere del Bologna su una conclusione potente di Zapata. Calcio d'angolo per il Torino.21:11

23' Ammonito Victor Bernth Kristiansen.21:10

21' Check over: rete annullata. Si riparte dallo 0-0 tra Bologna e Torino.21:07

20' Check del VAR in corso per una posizione di fuorigioco sia di Zapata che di Sanabria.21:09

20' Gran gol di Vlasic dal limite dell'area! Sinistro potentissimo del giocatore granata. 21:08

16' Ancora una copertura da parte di Buongiorno che intercetta una palla di Salemaekers diretta a Zirkzee involato verso la porta.21:04

11' Ottimo intervento di Tameze che anticipa Salemaekers in area.20:58

9' Non si intendono Vlasic e Bellanova, troppo lunga la palla del croato che termina sul fondo.20:55

6' Cross di Bellanova in area, non colpisce bene Sanabria di testa, facile per Skorupski.20:53

4' Ancora una bella azione di Fabbian che scappa a Linetty, Buongiorno spazza in calcio d'angolo.20:51

2' FABBIAN! Subito un'occasione per il Bologna, controlllo e tiro da fuori al volo, la palla finisce sull'esterno della rete.20:54

1' Fischio d'inizio! Comincia Bologna-Torino, dirige l'arbitro Andrea Colombo.20:46

Nei granata a sorpresa fuori Milinkovic-Savic per scelta tecnica, al suo posto tra i pali ci sarà Gemello. Solito terzetto difensivo collaudato dopo il brutto infortunio di Schuurs, formato da Tameze, Buongiorno e Rodriguez, corsie laterali dominate da Bellanova e Lazaro, a centrocampo la gestione è affidata a Ilic con il recuperato Linetty che parte subito titolare. Davanti al trequartista Vlasic, Juric in attacco ripropone il tandem Sanabria-Zapata. 19:46

Thiago Motta dovrà fare a meno di Orsolini e Karlsson per infortuni, spazio dunque a Ndoye e Saelemaekers che con Ferguson completeranno la trequarti alle spalle di Zirkzee. In mezzo al campo turno di riposo per Freuler che partirà dalla panchina, al suo posto Fabbian insieme a Aebischer. In difesa confermato Calafiori al posto di Lucumì insieme a Posch, Beukema e Kristiansen davanti al solito Skorupski. 19:41

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-4-1-2): Gemello - Tameze, Buongiorno, Rodriguez - Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro - Vlasic - Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.19:46

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen - Aebischer, Fabbian - Saelemaekers, Ferguson, Ndoye - Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.19:46

Solo due punti in meno per il Torino reduce dalla vittoria contro il Sassuolo e dall'ultimo pareggio contro il Monza. Alla vigilia non sono mancati gli elogi per l'allenatore avversario: "In tutto quello che faceva era strepitoso, Thiago Motta avrà una grande carriera da allenatore", ha detto il tecnico granata Juric. 18:44

Bologna-Torino sarà la gara che chiude la 13ª giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta ha perso nell'ultima partita prima della pausa nazionali contro la Fiorentina, interrompendo una striscia di risultati utili consecutivi che durava da più di due mesi (0-2 contro il Milan a San Siro il 21 agosto). In questo momento gli emiliani sono in ottava posizione e con una vittoria questa sera volerebbero in zona Europa. 18:40

Buonasera e benvenuti al posticipo della 13ª giornata di Serie A: appuntamento al Dall'Ara per Bologna-Torino.12:06