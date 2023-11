Grazie per aver seguito la diretta di Hellas Verona-Lecce 2-2 valida per la 13a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.20:29

Verona che sale dunque a 9 punti, restando alle spalle di Empoli e Cagliari, ma staccando la Salernitana, ora sola all'ultimo posto. Il Lecce aggancia il Sassuolo a 15 punti e mantiene le distanze dalla zona retrocessione.20:28

Partita giocata su buoni ritmi, con entrambe le squadre che hanno dato il tutto per tutto per portare a casa almeno un punto, importante in ottica salvezza. La rete del vantaggio arriva al 30esimo quando Oudin trasforma dalla lunga distanza con un destro molto potente. La rete del pareggio arriva dopo un errore di Dorgu che serve erroneamente Djuric, il quale fornisce un assist per Ngonge che infila Falcone. Nella ripresa torna in vantaggio il Lecce con Gonzalez che, al 69esimo, colpisce da fuori area e grazie ad una deviazione la mette in rete. Al 77esimo pareggia nuovamente il Verona con Djuric che di testa, la sua specialità, realizza su assist di Terracciano.20:27

Termina in pareggio con due reti segnate per parte il posticipo delle 18:30 tra Hellas Verona e Lecce. Sul tabellino dei marcatori ci sono Ngonge e Djuric per il Verona, Oudin e Gonzalez per il Lecce.20:24

90'+5' Termina qui il match! Hellas Verona-Lecce 2-2.20:23

90'+5' Baschirotto di testa! Strefezza batte il corner corto per Gallo, il quale crossa verso il secondo palo dove Baschirotto colpisce di testa, ma indirizza verso le mani di Montipò che la fa sua.20:23

90'+5' Buona giocata di Strefezza sul fondo di sinistra con il trequartista del Lecce che guadagna un corner importante, forse l'ultimo del match.20:22

90'+2' 5a sostituzione Lecce: entra Lorenzo Venuti, esce Lameck Banda.20:19

90'+1' 3a sostituzione Hellas Verona: entra Diego Coppola, esce Bruno Amione.20:19

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.20:18

90' Gol annullato a Piccoli! Palla profonda per Banda che scappa alle spalle della difesa, poi serve Piccoli che a tu per tu con Montipò lo infila. Tutto inutile però perché Banda era in offside.20:17

87' 4a sostituzione Lecce: entra Hamza Rafia, esce Rémi Oudin.20:15

87' Altra punizione battuta verso il centro dell'area dove Djuric fa sponda aerea verso il palo distante, ma Bonazzoli buca l'impatto col pallone a pochi passi dalla porta.20:15

84' Bonazzoli libera Lazovic sulla sinistra, con il numero 8 che calcia centralmente dove Falcone respinge con i pugni; sulla palla arriva dunque Ngonge che smorza la conclusione servendo il portiere del Lecce.20:12

82' Falcone blinda la porta! Cross al centro verso Ngonge che di testa impegna Falcone verso l'incrocio di destra. Contro cross al centro per Duda che colpisce di controbalzo trovando nuovamente la risposta di Falcone. L'azione viene chiusa da Folorunsho che spara alle stelle dal limite dell'area.20:10

77' GOL! HELLAS VERONA-Lecce 2-2! Rete di Djuric! Punizione morbida al centro battuta da Terracciano verso il gigante del Verona che di testa anticipa tutti e la spedisce in rete verso il palo di destra. Pareggia ancora il Verona.



75' 2a sostituzione Hellas Verona: entra Federico Bonazzoli, esce Tomáš Suslov.20:05

72' Ngonge in rovesciata! Terracciano scambia sulla sinistra poi crossa al centro dove Ngonge si libera con un contromovimento e colpisce in rovesciata con il mancino, mancando il bersaglio di un paio di metri. Grande giocata però del fantasista dell'Hellas.20:00

71' Punizione battuta lunga da Suslov verso il secondo palo dove stacca bene Amione che colpisce però centralmente, dove Falcone blocca.19:58

69' GOL! Hellas Verona-LECCE 1-2! Rete di Gonzalez! Blin serve Gonzalez sulla trequarti di destra, con il numero 16 che viene invitato al tiro e non ci pensa due volte: deviazione e palla in rete verso il palo di sinistra, con Montipò che viene sorpreso dalla traiettoria e non può nulla.



68' Banda riesce a spizzare di testa verso Piccoli poi si fionda sulla fascia chiedendo nuovamente la palla, ma il neo entrato sbaglia la misura del passaggio e mette in rimessa laterale.19:55

65' 3a sostituzione Lecce: entra Roberto Piccoli, esce Nikola Krstović.19:53

65' 2a sostituzione Lecce: entra Gabriel Strefezza, esce Nicola Sansone.19:53

65' Suslov raccoglie una palla poco distante dal limite dell'area e, dopo un rimbalzo a terra, prova la conclusione al volo col mancino, ma non riesce ad indirizzare verso la porta e la palla si perde ampiamente sul fondo.19:52

63' Cosa ha parato Falcone! Gendrey rinvia in scivolata centralmente verso Duda che dalla trequarti se la sistema sul destro e calcia fortissimo verso l'incrocio di sinistra, ma il portiere del Lecce compie un vero e proprio miracolo alzando la conclusione sopra la traversa.19:51

62' Primo spunto di Lazovic che prova un cross d'esterno destro ma Falcone è attento e anticipa Djuric in uscita.19:49

61' 1a sostituzione Hellas Verona: entra Darko Lazović, esce Jordi Mboula.19:48

60' Punizione dalla trequarti laterale del Lecce con Oudin che crossa al centro ma la palla termina in zona Montipò, che blocca al petto.19:48

56' Ngonge su punizione! Punizione dal limite battuta benissimo da Ngonge che la fa passare sopra la barriera indirizzando verso l'incrocio di destra, ma Falcone si allunga e la mette in calcio d'angolo.19:44

54' Ngonge viene servito sullo spazio sulla destra, poi crossa fortissimo al centro dove Mboula impatta di testa col pallone ma la spedisce sul fondo.19:41

53' Rimessa lunga di Gendrey verso il limite dell'area dove Banda si coordina ma al volo calcia alle stelle.19:40

52' Punizione di Oudin da zona metà campo con la traiettoria del 10 che termina direttamente tra le mani di Montipò. Il numero 1 del Verona però prova un lancio lungo a sorprendere il Lecce, ma consegna direttamente a Falcone.19:39

49' Tchatchoua va via con una gran giocata sulla destra poi crossa forte al centro dove nessun compagno impatta con il pallone.19:36

46' Si riparte. Possesso per l'Hellas Verona.19:32

46' 1a sostituzione Lecce: entra Antonino Gallo, esce Patrick Dorgu.19:33

Nella prima metà abbondante di gioco molto meglio il Lecce, ma con il Verona che nel finale si è svegliato e ha rischiato di ribaltare il match in pochi minuti.19:19

Primo tempo che vive di episodi: il match si sblocca al 30esimo con il Verona che non riesce ad uscire palla al piede dalla difesa e con Oudin che si inventa un gol magnifico dalla lunga distanza, con un destro potente che colpisce il palo di destra e termina in rete. Al 41esimo arriva la rete del pareggio, con Djuric che si avventa su un retropassaggio errato di Dorgu, serve Ngonge che con il destro infila Falcone, pareggiando i conti.19:18

45' Finisce qui il primo tempo. Hellas Verona-Lecce 1-1.19:17

45' Djuric di testa! Tchatchoua riceve sulla fascia destra e crossa al centro per Djuric che stacca sopra il suo contendente e la mette verso la porta, ma il tiro è centrale e Falcone la blocca.19:16

41' GOL! HELLAS VERONA-Lecce 1-1! Rete di Ngonge! Errore in fase di disimpegno del Lecce con Djuric che ne approfitta e mette in porta Ngonge, il quale da posizione defilata sulla destra colpisce mettendo la palla tra Falcone e il palo di destra. Pareggia i conti la squadra di casa.



39' Poco più di 5 minuti alla fine del primo tempo, fase di stallo del match.19:12

34' Montipò dice no a Banda! Il numero 22 si presenta a gran velocità tutto solo davanti al portiere del Verona che però non si fa beffare e respinge con i piedi. Continua a spingere il Lecce.19:05

30' GOL! Hellas Verona-LECCE 0-1! Rete di Oudin! Gol clamoroso del numero 10 del Lecce! La difesa del Verona non riesce ad uscire da una fase di gioco difensiva rinviando sui piedi di Oudin che dai trenta metri colpisce di collo pieno con il destro mettendo in rete dopo un bacio al palo di destra.



28' Banda di un soffio a lato! Il numero 22 del Lecce riceve largo a sinistra, si accentra rientrando sul destro e dal limite calcia a giro, sfiorando il palo di destra. Soffre ora l'Hellas.18:59

27' Prova Sansone! Sugli sviluppi del corner la palla termina al limite dell'area per Sansone che si coordina e colpisce verso la porta, ma la palla non si abbassa a sufficienza e termina di poco sopra la traversa.18:58

26' Oudin impegna Montipò! Rimpallo al limite dell'area del Verona con Sansone che tocca per Oudin che dal limite colpisce forte ma centrale, Montipò respinge alto con i piedi.18:57

23' 2o ammonito Lecce: cartellino giallo per Banda dopo un intervento a gioco fermo ai danni di Folorunsho.18:55

20' Krstovic termina a terra in area dopo un contatto con Tchatchoua ma l'arbitro La Penna ad ampi gesti fa cenno che non c'è nulla. Non interviene il VAR, confermando la decisione di campo.18:51

18' Folorunsho di potenza! Terracciano sfonda sulla sinistra, crossa basso al centro dove Dorgu anticipa Ngonge mettendo fuori dall'area, dove però è tutto solo Folorunsho che con il destro tira forte ma senza precisione. Palla a lato e rinvio dal fondo per Falcone.18:49

16' Uscita palla a terra pericolosa del Verona in fase difensiva, con Montipò che alla fine è costretto a rinviare lontano, con la palla che termina addirittura in zona Falcone. Regna l'equilibrio ora.18:47

13' Richiamo verbale per Gonzalez dopo un intervento in ritardo ai danni di Folorunsho.18:44

11' Che giocata di Sansone! L'ex giocatore del Bologna si avventa su un pallone alto vicino alla linea di fondo, finge di stopparla e se la sposta con il tacco, mandando a vuoto due avversari: il numero 11 prova poi una conclusione da una posizione proibitiva colpendo la parte esterna della rete.18:43

9' Ngonge prova ad arrivare su un pallone in area ma arriva con troppa foga e commette fallo ai danni di Dorgu.18:40

7' Occasione per Ngonge! Il fantasista dell'Hellas va via con una serprentina centrale poi, arrivato al limite dell'area, prova a piazzare con il mancino ma Falcone risponde, seppur non benissimo. La difesa spazza poi in angolo.18:38

6' La punizione di Ngonge termina sul fondo senza destare alcuna preoccupazione a Falcone.18:37

4' 1o ammonito Lecce: cartellino giallo per Dorgu. Ngonge va via a Dorgu sulla destra e viene atterrato poco prima dell'ingresso laterale dell'area di rigore. Punizione per l'Hellas e ammonizione per il numero 13 del Lecce.18:55

3' 1o ammonito Hellas: cartellino giallo per Duda dopo un intervento in ritardo ai danni di Dorgu.18:34

Dai primi secondi di gioco si può intuire che ci sarà Terracciano come terzino sinistro, mentre Tchatchoua sarà basso a destra.18:32

Si parte! Primo possesso per il Lecce.18:31

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Federico La Penna, della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Berti e Bottegoni. In sala VAR ci sarà Marini, affiancato da Maggioni nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Ayroldi.17:56

D’Aversa decide di lanciare dal primo minuto Sansone nel tridente con Krstovic e Banda, con Strefezza seduto in panchina. A centrocampo ci saranno Oudin, Blin e Gonzalez. La linea a quattro difensiva sarà formata da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Dorgu. A difendere la porta giallorossa ci sarà Falcone.17:56

Il Lecce risponde con un 4-3-3: Falcone – Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu – Oudin, Blin, J. Gonzalez - Sansone, Krstovic, Banda.17:54

Baroni cambia qualche pedina e si affida alla difesa a quattro: tra i pali Montipò con Terracciano, Hien, Amione e Tchatchoua a difesa della porta. A centrocampo ci saranno Folorunsho, Duda e Suslov. Davanti torna dal primo minuto Ngonge che completerà il tridente d’attacco con Djuric e Mboula.18:29

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Hellas si dispone con un 4-3-3: Montipò - Terracciano, Hien, Amione, Tchatchoua - Folorunsho, Duda, Suslov - Ngonge, Djuric, Mboula.18:29

La classifica attuale vede i padroni di casa all’ultimo posto insieme alla Salernitana a quota 8 punti, mentre il Lecce si trova 6 punti più avanti al quindicesimo posto, a +4 dalla zona retrocessione.17:10

Anche il Lecce non trova la vittoria da una lunga serie di partite, più precisamente dal 22 settembre con l’1-0 inflitto al Genoa. Da allora 4 sconfitte e 3 pareggi. Nella scorsa giornata, però, la squadra di D’Aversa ha rimontato il Milan di Pioli in svantaggio di due reti, rischiando pure di vincere la partita nel finale.17:10

L’Hellas vive un periodo nero, con ben sei sconfitte di fila rimediate tra campionato e Coppa Italia. Fin qui la squadra veronese ha conquistato la vittoria una sola volta, il 26 agosto ai danni della Roma.17:09

In un gelido lunedì sera ecco sfidarsi il Verona di Marco Baroni e il Lecce di Roberto D’Aversa, una sfida importante in chiave salvezza.17:09

