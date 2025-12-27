Torna a vincere il Como, espugnando il Via del Mare con un netto 3-0. Nonostante il passivo, la squadra di Fabregas soffre soprattutto nella prima parte di ripresa contro un Lecce che chiude il primo tempo sotto di un gol per il (contestato) gol di Nico Paz. Arrembante la squadra dell'espulso Di Francesco nel primo quarto d'ora di prima frazione, poi il Como raddoppia con Ramon e chiude i giochi con il gol di Douvikas, ben imbeccato da Nico Paz.
90'+5'
FINISCE QUI! Il Como batte il Lecce 3-0!16:57
90'+3'
Quinto cambio nel Lecce: esce Ramadani, entra Gorter16:55
90'+2'
Quinto cambio nel Como: esce Nico Paz, entra Le Borgne16:54
90'+1'
Quattro minuti di recupero16:54
90'
ANNULLATO IL 4-0 DEL COMO! Aveva segnato ancora Douvikas con una spettacolare rovesciata, c'era però l'iniziale posizione irregolare di Baturina!16:54
89'
Helgason ci prova direttamente su punizione, palla respinta dalla barriera16:51
86'
Butez allontana di pugno un cross dalla destra, ci prova senza troppa convinzione adesso il Lecce16:49
84'
Quarto cambio nel Como: esce Vojvoda, entra Baturina16:49
81'
Ammonito Ramadani16:43
79'
Quarto cambio nel Lecce: esce Pierotti, entra Sala16:41
79'
Terzo cambio nel Lecce: esce Sottil, entra Helgason16:41
79'
Terzo cambio nel Como: esce Diego Carlos, entra Kempf16:41
78'
Secondo cambio nel Como: esce Jesús Rodríguez, entra Kühn16:40
77'
N'Dri riceve dentro l'area e prova a battere Butez sul primo palo, conclusione imprecisa16:40
75'
GOL! Lecce-COMO 0-3! Rete di Douvikas! Nico Paz imbuca per Douvikas che di prima intenzione incrocia e batte Falcone!
Chance del Lecce con Pierotti che serve al centro Camarda, scivolata di Ramon in anticipo sull'attaccante scuola Milan e successiva chiusura di Butez, c'era però offside 16:34
71'
Ammonito Perrone, trattenuta su Sottil16:33
69'
Secondo cambio nel Lecce: esce Maleh, entra N’Dri16:31
69'
Primo cambio nel Lecce: esce Stulic, entra Camarda16:31
66'
GOL! Lecce-COMO 0-2! Rete di Jacobo Ramón! Nel momento più difficile la squadra di Fabregas raddoppia! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, prima Falcone sbarra la strada a Douvikas, sulla respinta Vojvoda prolunga verso Ramon che di testa insacca da pochi passi!16:30
64'
Gestisce palla il Lecce, fatica a risalire il Como16:27
60'
Va direttamente in porta Sottil, palla alta16:22
58'
In netta difficoltà il Como in questo avvio di ripresa, il Lecce conquista un altro calcio di punizione in zona pericolosa16:21
56'
Ammonito Diego Carlos che abbatte Kaba16:18
55'
Spinge adesso il Lecce, Kaba crossa dalla destra, deviazione in corner di Ramon16:17
54'
Ammonito Butez, reo di aver ritardato la ripresa del gioco16:16
53'
GALLO! Si coordina al volo dal limite dopo una respinta su calcio d'angolo, palla a lato di poco!16:16
52'
Nico Paz aggira Ramadani e calcia sul primo palo, palla a lato con deviazione16:14
50'
Uscita avventata fuori dai pali di Falcone che si fa superare da Rodriguez, rimedia Danilo Veiga spazzando in fallo laterale16:12
48'
OCCASIONE LECCE! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Maleh viene pescato sul secondo palo e riesce a deviare nonostante il disturbo di un compagno, Butez in tuffo respinge!16:14
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di LECCE-COMO!16:08
46'
Primo cambio nel Como: esce Smolcic, entra Van der Brempt16:07
Partita combattuta al Via del Mare, il Como chiude avanti non senza qualche polemica. Dopo venti minuti privi di emozioni, Nico Paz calcia dalla distanza e batte Falcone grazie alla decisiva deviazione di Tiago Gabriel. I salentini si lamentano per il mancato fallo concesso da Marchetti dello stesso Nico Paz, che si libera allargando il braccio della marcatura di Ramadani. Da qui in poi si stappa la partita, il Lecce spinge soprattutto con Sottil mentre Falcone deve mettere i guantoni sul tentativo acrobatico di Douvikas e sulla botta di Moreno15:53
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! Como avanti all'intervallo!15:50
45'+1'
Due minuti di recupero15:47
45'
Occasione Lecce! Stulic fa viaggiare Sottil sulla sinistra, appoggio al centro dove arriva a rimorchio Kaba che calcia però troppo centrale, blocca Butez!15:47
43'
OCCASIONE COMO! Accelera Jesus Rodriguez e mette il cross basso al centro, Veiga respinge e sulla ribattuta Falcone salva la propria porta con il corpo sulla botta ravvicinata di Alberto Moreno!15:45
42'
Ha preso un colpo Diego Carlos nel duello con Stulic, il centrale del Como resta a terra ma è in grado di proseguire15:44
40'
Jesus Rodriguez riceve in area e carica la conclusione, Danilo Veiga interviene e gli scippa il pallone15:42
38'
DOUVIKAS! Tentativo in mezza rovesciata su un cross dalla destra, Falcone neutralizza e mette in corner!15:39
37'
Buon recupero di Sottil che accelera sulla sinistra, l'ex viola rientra sul destro e cerca il cross, interviene Butez15:39
34'
Cartellino giallo per Smolcic, fallo di mano a fermare la ripartenza del Lecce15:35
29'
Sono aumentati ritmo e intensità dopo la rete del Como15:31
27'
Sottil parte sulla destra ma sbaglia il tocco al momento di mettere il pallone in mezzo15:29
26'
Ramadani calcia di potenza dopo una respinta della difesa del Como, conclusione ribattuta15:27
24'
Espulso Di Francesco, il tecnico del Lecce ha continuato a protestare per il fallo non concesso in occasione del gol di Nico Paz15:26
22'
Ammonito per proteste Sottil15:24
21'
Si lamenta il Lecce per il modo in cui Nico Paz si è liberato di Ramadani allargando il braccio. Marchetti e la sala Var hanno giudicato regolare il contatto15:25
20'
GOL! Lecce-COMO 0-1! Rete di Nico Paz! Vojvoda appoggia per Nico Paz, che si libera della marcatura di Ramadani e calcia da fuori. La conclusione viene deviata da Tiago Gabriel e impennandosi batte Falcone!
Azione prolungata di Pierotti che viene contenuto dalla difesa del Como, poi viene segnalata la posizione irregolare15:19
14'
Qualche errore di troppo da ambo le parti in questo primo quarto d'ora15:16
11'
Resta a terra Alberto Moreno dopo un contrasto con Pierotti, gioco momentaneamente fermo15:13
8'
Siebert chiude Nico Paz a pochi passi da Falcone e guadagna anche il rinvio dal fondo15:10
7'
Rodriguez! Salta netto Veiga sul lato corto dell'area e calcia sul secondo palo, conclusione poco precisa che termina alta15:09
6'
Ripartenza pericolosa del Lecce, il cross basso di Gallo però non trova compagni in mezzo all'area15:08
4'
Il Como prova a fare la partita, il Lecce si difende e prova a ripartire15:06
SI PARTE! È iniziata LECCE-COMO!15:02
Le scelte di Fabregas: c'è Douvikas al centro dell'attacco del Como, a suo supporto scelti Jesus Rodriguez e Vojvoda sugli esterni e l'insostituibile Nico Paz sotto punta. In mediana tocca a Perrone e Da Cunha, mentre davanti a Butez la linea a quattro è composta da Smolcic, Diego Carlos, Ramon e Moreno14:09
Le scelte di Di Francesco: qualche defezione per il tecnico giallorosso, che senza Gaspar in Coppa d'Africa sceglie Siebert e Tiago Gabriel al centro con Veiga e Gallo larghi. A centrocampo spazio a Kaba e Maleh ai lati di Ramadani, mentre davanti Stulic vince il ballottaggio con Camarda e guida l'attacco con Pierotti e Sottil, assente Tete Morente13:47
FORMAZIONE UFFICIALE COMO: gli ospiti rispondono con un 4-2-3-1: Butez - Smolcic, D.Carlos, Ramon, Moreno - Perrone, Da Cunha - Vojvoda, Paz, Rodriguez - Douvikas14:09
FORMAZIONE UFFICIALE LECCE: i salentini si schierano con un 4-3-3: Falcone - Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo - Kaba, Ramadani, Maleh - Pierotti, Stulic, Sottil13:42
Dirigerà l'incontro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Vecchi e dal quarto ufficiale di Massimi. Di Paolo e Camplone sono invece gli addetti al Var13:38
Ambizioni sempre più europee per il Como dei giovani, che attualmente si trovano al settimo posto in classifica. Anche i lariani hanno una sfida in meno, quella contro il Milan, e si trovano a ridosso della zona Europa League. La squadra di Fabregas è reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Roma, due battute d'arresto che hanno interrotto una striscia di undici risultati utili consecutivi13:36
È reduce da due vittorie nelle ultime tre il Lecce di Di Francesco, che oggi si trova davanti l'audace Como di Fabregas. I salentini, con 16 punti, sono a +4 sull'attuale quota salvezza, dovendo però recuperare la sfida con l'Inter rinviata per l'impegno dei nerazzurri in Supercoppa.13:33
Benvenuti alla diretta di Lecce-Como, gara valida per la 17° giornata del campionato di Serie A!13:30
Lecce - Como è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce. Arbitro di Lecce - Como sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Attualmente il Lecce si trova 16° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte); invece Como si trova 6° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Il Lecce ha segnato 11 gol e ne ha subiti 22; Como ha segnato 22 gol e ne ha subiti 12.
In casa il Lecce ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Cremonese e il Pisa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Inter e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 1-0 mentre Como ha incontrato la Roma perdendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Medon Berisha con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 6 gol.
Lecce e Como si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce non ha mai vinto, Como ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Lecce-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Lecce non ha mai vinto in sei gare di Serie A contro il Como (1N, 5P); tra le squadre contro cui i pugliesi non contano nemmeno un successo nella competizione, soltanto il Perugia è stato affrontato più volte (4N, 4P).
Il Lecce ospiterà il Como per la 13ª volta tra Serie A e Serie B, per un bilancio finora tra le due squadre di cinque vittorie dei salentini, quattro dei lariani e tre pareggi.
Il Lecce ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A (1P): tanti successi quanti quelli messi assieme nelle precedenti 12 (4N, 6P); i salentini non ottengono due vittorie consecutive nel massimo campionato dalle ultime due giornate dello scorso torneo (due 1-0 contro Torino e Lazio).
Il Lecce ha vinto le ultime due partite casalinghe di Serie A, contro Torino e Pisa, ed è da agosto-settembre 2023 che i salentini non ottengono tre successi interni consecutivi nella competizione (tre in quel caso, con Roberto D'Aversa in panchina).
Il Como è reduce da due sconfitte consecutive in Serie A, contro Inter e Roma, dopo che nelle precedenti 11 partite aveva ottenuto cinque successi e sei pareggi; la squadra lombarda non subisce tre sconfitte di fila nella competizione dallo scorso febbraio, contro Atalanta, Bologna e Juventus in quel caso.
Il Como ha mancato l'appuntamento con il gol in quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A, segnando cinque reti in quella restante (vs Torino): tante sfide senza segnare, quante quelle messe insieme dai lariani nelle precedenti 16 gare esterne disputate nella competizione.
Il Lecce non pareggia l'ultima partita di Serie A di un anno solare dal 2008 (0-0 contro il Bologna); da allora, i salentini hanno vinto soltanto un match, perdendo tutti gli altri otto.
Il Como ha vinto la partita di Serie A di fine anno nelle ultime due occasioni (2003 e 2024), dopo averne vinta solo una delle precedenti 17 (6N, 10P).
Nikola Stulic, reduce dalla rete decisiva nell'ultima sfida casalinga contro il Pisa, non va a segno in due presenze consecutive di campionato da maggio 2025 (serie di tre gare a segno di fila in quel caso, nei playoff di Jupiler League con la maglia dello Charleroi contro Dender, Standard Liegi e Westerlo).
Nico Paz, che vanta un gol in carriera in Serie A contro il Lecce (al Sinigaglia il 30 dicembre 2024), ha partecipato attivamente a otto gol (quattro reti e quattro assist) nelle prime sette presenze di questo campionato, mentre è stato coinvolto in soltanto due reti nelle ultime otto gare giocate (un gol e un assist).
