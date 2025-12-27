Ambizioni sempre più europee per il Como dei giovani, che attualmente si trovano al settimo posto in classifica. Anche i lariani hanno una sfida in meno, quella contro il Milan, e si trovano a ridosso della zona Europa League. La squadra di Fabregas è reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Roma, due battute d'arresto che hanno interrotto una striscia di undici risultati utili consecutivi13:36

Dirigerà l'incontro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Vecchi e dal quarto ufficiale di Massimi. Di Paolo e Camplone sono invece gli addetti al Var13:38

Le scelte di Di Francesco: qualche defezione per il tecnico giallorosso, che senza Gaspar in Coppa d'Africa sceglie Siebert e Tiago Gabriel al centro con Veiga e Gallo larghi. A centrocampo spazio a Kaba e Maleh ai lati di Ramadani, mentre davanti Stulic vince il ballottaggio con Camarda e guida l'attacco con Pierotti e Sottil, assente Tete Morente13:47

Le scelte di Fabregas: c'è Douvikas al centro dell'attacco del Como, a suo supporto scelti Jesus Rodriguez e Vojvoda sugli esterni e l'insostituibile Nico Paz sotto punta. In mediana tocca a Perrone e Da Cunha, mentre davanti a Butez la linea a quattro è composta da Smolcic, Diego Carlos, Ramon e Moreno14:09

Si lamenta il Lecce per il modo in cui Nico Paz si è liberato di Ramadani allargando il braccio. Marchetti e la sala Var hanno giudicato regolare il contatto15:25

PREPARTITA

Lecce - Como è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Como sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Matteo Marchetti Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 99 Fuorigioco 15 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 14 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.1 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Inter-Udinese 1-2 20-09-2025 Serie B Venezia-Cesena 1-2 27-09-2025 Serie B Bari-Sampdoria 1-1 19-10-2025 Serie A Cagliari-Bologna 0-2 29-10-2025 Serie B Mantova-Catanzaro 1-3 08-11-2025 Serie B Juve Stabia-Palermo 1-0 28-11-2025 Serie A Como-Sassuolo 2-0 13-12-2025 Serie A Parma-Lazio 0-1

Attualmente il Lecce si trova 16° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte); invece Como si trova 6° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 11 gol e ne ha subiti 22; Como ha segnato 22 gol e ne ha subiti 12.

In casa il Lecce ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Cremonese e il Pisa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Inter e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 1-0 mentre Como ha incontrato la Roma perdendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Medon Berisha con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 6 gol.

Lecce e Como si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce non ha mai vinto, Como ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Lecce-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce non ha mai vinto in sei gare di Serie A contro il Como (1N, 5P); tra le squadre contro cui i pugliesi non contano nemmeno un successo nella competizione, soltanto il Perugia è stato affrontato più volte (4N, 4P).

Il Lecce ospiterà il Como per la 13ª volta tra Serie A e Serie B, per un bilancio finora tra le due squadre di cinque vittorie dei salentini, quattro dei lariani e tre pareggi.

Il Lecce ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A (1P): tanti successi quanti quelli messi assieme nelle precedenti 12 (4N, 6P); i salentini non ottengono due vittorie consecutive nel massimo campionato dalle ultime due giornate dello scorso torneo (due 1-0 contro Torino e Lazio).

Il Lecce ha vinto le ultime due partite casalinghe di Serie A, contro Torino e Pisa, ed è da agosto-settembre 2023 che i salentini non ottengono tre successi interni consecutivi nella competizione (tre in quel caso, con Roberto D'Aversa in panchina).

Il Como è reduce da due sconfitte consecutive in Serie A, contro Inter e Roma, dopo che nelle precedenti 11 partite aveva ottenuto cinque successi e sei pareggi; la squadra lombarda non subisce tre sconfitte di fila nella competizione dallo scorso febbraio, contro Atalanta, Bologna e Juventus in quel caso.

Il Como ha mancato l'appuntamento con il gol in quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A, segnando cinque reti in quella restante (vs Torino): tante sfide senza segnare, quante quelle messe insieme dai lariani nelle precedenti 16 gare esterne disputate nella competizione.

Il Lecce non pareggia l'ultima partita di Serie A di un anno solare dal 2008 (0-0 contro il Bologna); da allora, i salentini hanno vinto soltanto un match, perdendo tutti gli altri otto.

Il Como ha vinto la partita di Serie A di fine anno nelle ultime due occasioni (2003 e 2024), dopo averne vinta solo una delle precedenti 17 (6N, 10P).

Nikola Stulic, reduce dalla rete decisiva nell'ultima sfida casalinga contro il Pisa, non va a segno in due presenze consecutive di campionato da maggio 2025 (serie di tre gare a segno di fila in quel caso, nei playoff di Jupiler League con la maglia dello Charleroi contro Dender, Standard Liegi e Westerlo).

Nico Paz, che vanta un gol in carriera in Serie A contro il Lecce (al Sinigaglia il 30 dicembre 2024), ha partecipato attivamente a otto gol (quattro reti e quattro assist) nelle prime sette presenze di questo campionato, mentre è stato coinvolto in soltanto due reti nelle ultime otto gare giocate (un gol e un assist).

