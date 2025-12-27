Il Parma porta a casa una vittoria pesante contro la Fiorentina, dopo una gara che ha visto un primo tempo molto combattuto e con poche occasioni da rete. Nella ripresa la squadra di casa la sblocca subito con Sorensen, i viola provano a spingersi in avanti, ma sbattono su un muro, non riuscendo mai a rendersi veramente pericolosi.
Il Parma si porta a 17 lunghezze, mentre la Fiorentina rimane all'ultimo posto con 9 punti. Nel prossimo turno i ducali faranno visita al Sassuolo, mentre i viola ospiteranno la Cremonese.
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!14:32
90'+8'
Fine partita: PARMA - FIORENTINA 1-0.14:28
90'+8'
Problemi per Piccoli che esce sostenuto dai medici.14:27
90'+4'
Finisce la partita di Pellegrino, al suo posto entra Djuric.14:22
90'+4'
Doppio cambio nel Parma, entra Cremaschi per Keita.14:22
90'+3'
Cartellino giallo per Pongracic dopo aver strattonato Estevez.14:21
90'+3'
Gudmundsson dalla distanza ci prova con un rasoterra angolato, Corvi si distende e manda in angolo.14:21
90'
Pallegrino scappa in contropiede, entra in area, salta De Gea, ma si allunga troppo il pallone.14:19
90'
Ci saranno 5 minuti di recupero.14:18
86'
Cartellino giallo per Corvi.14:15
86'
Nella Fiorentina entra Kouadio per Comuzzo.14:14
82'
Ottima palla di Gudmundsson dalla sinistra, Piccoli schiaccia di testa ma non trova lo specchio della porta.14:10
81'
Nel Parma entra Ordonez per Bernabe.14:09
80'
Ci prova Fagioli con il destro, ma non trova la porta.14:08
79'
Conclusione dalla distanza di Oristanio, palla a lato di un soffio.14:07
76'
Dentro anche Gosens per Parisi.14:04
76'
Due cambi nella Fiorentina, entra Sohm per Ndour.14:04
75'
PELLEGRINO! Palla persa da Fagioli, Pellegrino parte in velocità, entra in area ma non calcia bene e calcia a lato.14:03
74'
Cross di Valeri dalla sinistra, Pellegrino impatta di testa ma non trova lo specchio della porta.14:02
69'
Kean parte da metà campo, entra in area e ci prova da posizione defilata, ma non trova la porta.13:57
68'
Fuori anche Benedyczak per Oristanio.13:55
68'
Due cambi nel Parma, entra Estevez per Ondrejka.13:55
65'
Cross di Dodo sul secondo palo, Comuzzo ci prova di testa ma non trova la porta.13:53
63'
CORVI! A seguito di un calcio d'angolo, gran riflesso del portiere del Parma su una conclusione a botta sicuro di Comuzzo,13:51
63'
Nella Fiorentina entra Piccoli per Mandragora.13:50
60'
Un'ora di gioco, ducali in vantaggio, la Fiorentina spinge, ma non riesce ad arrivare alla conclusione.13:49
56'
Prova a spingere la Fiorentina con continui cross in area, il Parma regge e ci prova con le ripartenze.13:44
52'
Cross di Dodo dalla destra, Kean stacca di testa, palla alta sopra la traversa.13:40
48'
GOL! PARMA - Fiorentina 1-0! Rete di Sorensen. Cross dalla destra di Britschgi, Pellegrino ci prova al volo ma serve invece Serensen, che sbuca sul secondo palo e infila De Gea.13:38
46'
Inizia il secondo tempo di PARMA - FIORENTINA.13:33
46'
Sostituzione nella Fiorentina, entra Fortini per Viti.13:33
Partita piacevole ma bloccata e che vive di folate. Parte meglio la squadra di casa mentre i viola escono alla distanza. È il Parma però a rendersi più pericoloso, con Ondrejka, che da pochi passi non riesce ad inquadrare la porta.13:18
45'+1'
Fine primo tempo: PARMA - FIORENTINA 0-0.13:16
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.13:15
42'
Prova a chiudere in avanti la Fiorentina, il Parma si difende compatto.13:12
37'
Gudmundsson pesca Dodo al limite dell'area, conclusione di prima del brasiliano, palla alta sopra la traversa.13:08
32'
ONDREJKA! Pallone in area di rigore, Pellegrino non calcia bene, la palla finisce allo svedese che prova a concludere ma non trova la porta da pochi metri.13:03
28'
Altro cross in area di Dodo e altro colpo di testa di Kean, la palla finisce alta sopra la traversa.12:58
26'
Cross di Dodo verso Kean, l'attaccante marcato da Circati schiaccia di testa, ma non colpisce benissimo.12:56
22'
Cartellino giallo per Mandragora, fallo da dietro ai danni di Bernabe.12:52
20'
Cartellino giallo per Circati per un fallo di mano.12:51
19'
Azione manovrata del Parma, ci prova Ondrejka da fermo, De Gea blocca sicuro.12:49
17'
Ci prova dalla distanza di Mandragora, troppo debole per impensierire Corvi.12:48
13'
Conclusione al volo di Sorensen dal limite dell'area, palla di non molto sopra la traversa.12:43
12'
Parma in possesso con un giro palla comodo alla ricerca di varchi.12:43
7'
Lancio per Ondrejka che punta Dodo e prova poi la conclusione sul secondo palo, palla a lato.12:37
4'
Ritmi alti in questi primi scampoli di gara.12:34
1'
FISCHIO D’INIZIO DI PARMA - FIORENTINA. Arbitra Guida.12:30
Nel Parma dietro a Pellegrino, torna dal primo minuto Ondrejka con Benedyczak al suo fianco. Britschgi e Valeri sulle fasce, centrali di difesa Circati e Valenti, parte fuori Delprato. Nella Fiorentina guidano la difesa Comuzzo e Pongracic, ai lati Dodo e Viti. In attacco non si tocca Kean, con Gudmundsson alle spalle. In panchina Gosens.11:50
Formazione FIORENTINA (4-3-3): De Gea - Dodo, Pongracic, Comuzzo, Viti - Mandragora, Fagioli, Ndour - Parisi, Kean, Gudmundsson. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Fortini, Kospo, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Sohm, Dzeko, Piccoli, Gosens, Kouame.11:46
Gli emiliani sono la squadra in Serie A con il peggior attacco, solamente 10 gol all'attivo, mentre i Viola, con l'Udinese, sono quelli che ne hanno subiti di più, 27.10:34
Punti pesanti in palio al Tardini, dove arriva una Fiorentina reduce dalla prima vittoria in campionato contro l'Udinese. Il Parma è invece reduce dalla sconfitta casalinga di misura contro la Lazio.10:28
La gara tra Parma e Fiorentina si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Parma - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Marco Guida
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Parma - Fiorentina sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Parma - Fiorentina?
La partita si gioca a Parma
In che stadio si gioca Parma - Fiorentina?
Stadio Ennio Tardini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 4 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 5 gol
Quale è stato il risultato finale di Parma - Fiorentina?
La gara tra Parma e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Parma - Fiorentina?
Il marcatore del Parma è stato Oliver Sørensen al 48'
PREPARTITA
Parma - Fiorentina è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 12:30 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro di Parma - Fiorentina sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Marco Guida
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
162
Fuorigioco
13
Rigori assegnati
6
Ammonizioni
28
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.6
Falli per cartellino
5.7
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie A
Cremonese-Sassuolo 3-2
05-10-2025
Serie A
Juventus-Milan 0-0
18-10-2025
Serie A
Pisa-Verona 0-0
02-11-2025
Serie A
Milan-Roma 1-0
09-11-2025
Serie A
Genoa-Fiorentina 2-2
30-11-2025
Serie A
Pisa-Inter 0-2
04-12-2025
Coppa Italia
Lazio-Milan 1-0
Attualmente il Parma si trova 15° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 20° in classifica con 9 punti (frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 10 sconfitte). Il Parma ha segnato 11 gol e ne ha subiti 18; la Fiorentina ha segnato 17 gol e ne ha subiti 28.
In casa il Parma ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Pisa e la Lazio ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Verona e l'Udines ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Parma ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 0-1 mentre La Fiorentina ha incontrato l'Udinese vincendo 5-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Rolando Mandragora con 5 gol.
Parma e Fiorentina si sono affrontate 50 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 14 volte, la Fiorentina ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 20.
Parma-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Parma e Fiorentina hanno pareggiato le ultime quattro sfide di Serie A; solo una volta i gialloblù sono arrivati a cinque pareggi di fila contro una singola avversaria nella competizione, proprio contro i viola tra il 1992 e il 1995.
Il Parma ha perso solo una delle ultime 10 partite casalinghe (2V, 7N) contro la Fiorentina in Serie A, dopo che nelle precedenti 10 aveva subito ben quattro sconfitte (3V, 3N).
Il Parma ha mancato l'appuntamento con il gol in otto partite in questa Serie A; soltanto in due occasioni i Ducali hanno registrato più gare senza segnare nella prima metà di un campionato del massimo torneo: 10 nel 2020/21 e nove nel 2006/07.
Il Parma ha perso le ultime due partite casalinghe di Serie A, senza segnare alcun gol; i Ducali non subiscono tre sconfitte interne di fila nel massimo campionato dal periodo marzo-maggio 2021 (cinque in quel caso) e non registrano tre gare casalinghe consecutive senza reti da novembre 2020–febbraio 2021 (otto).
La Fiorentina non ha ancora vinto in trasferta in questa Serie A (4N, 4P); l'ultima volta in cui i viola non sono riusciti a strappare alcun successo nelle prime nove gare esterne stagionali nel massimo campionato è stata nel 2010/11 (4N, 5P), trovando poi la vittoria soltanto dopo 13 partite fuori casa in quella stagione (1V, 6N, 6P).
Dopo non essere riuscito a vincere l'ultima partita dell'anno solare in Serie A per sette stagioni consecutive (3N 4P), il Parma ha vinto la più recente (2-1 contro il Monza) e non ottiene due successi di fila nell'ultima gara dell'anno nel massimo campionato dal periodo tra il 1996 e il 1999 (quattro in quel caso).
La Fiorentina ha perso solo due volte l'ultima partita dell'anno solare in Serie A nelle ultime 14 occasioni (5V, 7N), incluso un pareggio per 2-2 contro la Juventus il 29 dicembre 2024.
Nessuna squadra ha subito più gol della Fiorentina nei secondi tempi di questo campionato (15 reti incassate, come l'Udinese) e nessuna formazione ha una peggior difesa nella parte centrale delle riprese (tra il 61' e il 75'): sei reti subite in quel parziale, inclusa quella di Solet (Udinese) nell'ultimo turno di Serie A.
Mateo Pellegrino del Parma è l'attaccante che conta più duelli aerei (125) e più duelli aerei vinti (62) in questa Serie A: il 25% delle sue conclusioni finora in questo campionato (7 su 28) sono arrivate con colpo di testa e il 50% dei suoi gol finora (due su quattro) li ha realizzati proprio con questo fondamentale.
Tra le squadre attualmente in Serie A, il Parma è quella contro cui Moise Kean conta più minuti giocati senza fare gol o fornire assist (180 in totale): l'attaccante della Fiorentina, reduce dalla doppietta all'Udinese, in questo torneo non è ancora andato a segno in due presenze consecutive (ultima volta a maggio 2025).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: