Gli emiliani sono la squadra in Serie A con il peggior attacco, solamente 10 gol all'attivo, mentre i Viola, con l'Udinese, sono quelli che ne hanno subiti di più, 27.10:34

Nel Parma dietro a Pellegrino, torna dal primo minuto Ondrejka con Benedyczak al suo fianco. Britschgi e Valeri sulle fasce, centrali di difesa Circati e Valenti, parte fuori Delprato. Nella Fiorentina guidano la difesa Comuzzo e Pongracic, ai lati Dodo e Viti. In attacco non si tocca Kean, con Gudmundsson alle spalle. In panchina Gosens.11:50

PREPARTITA

Parma - Fiorentina è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 12:30 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Fiorentina sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Attualmente il Parma si trova 15° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 20° in classifica con 9 punti (frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 10 sconfitte).

Il Parma ha segnato 11 gol e ne ha subiti 18; la Fiorentina ha segnato 17 gol e ne ha subiti 28.

In casa il Parma ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Pisa e la Lazio ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Verona e l'Udines ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 0-1 mentre La Fiorentina ha incontrato l'Udinese vincendo 5-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Rolando Mandragora con 5 gol.

Parma e Fiorentina si sono affrontate 50 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 14 volte, la Fiorentina ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 20.

Parma-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Parma e Fiorentina hanno pareggiato le ultime quattro sfide di Serie A; solo una volta i gialloblù sono arrivati a cinque pareggi di fila contro una singola avversaria nella competizione, proprio contro i viola tra il 1992 e il 1995.

Il Parma ha perso solo una delle ultime 10 partite casalinghe (2V, 7N) contro la Fiorentina in Serie A, dopo che nelle precedenti 10 aveva subito ben quattro sconfitte (3V, 3N).

Il Parma ha mancato l'appuntamento con il gol in otto partite in questa Serie A; soltanto in due occasioni i Ducali hanno registrato più gare senza segnare nella prima metà di un campionato del massimo torneo: 10 nel 2020/21 e nove nel 2006/07.

Il Parma ha perso le ultime due partite casalinghe di Serie A, senza segnare alcun gol; i Ducali non subiscono tre sconfitte interne di fila nel massimo campionato dal periodo marzo-maggio 2021 (cinque in quel caso) e non registrano tre gare casalinghe consecutive senza reti da novembre 2020–febbraio 2021 (otto).

La Fiorentina non ha ancora vinto in trasferta in questa Serie A (4N, 4P); l'ultima volta in cui i viola non sono riusciti a strappare alcun successo nelle prime nove gare esterne stagionali nel massimo campionato è stata nel 2010/11 (4N, 5P), trovando poi la vittoria soltanto dopo 13 partite fuori casa in quella stagione (1V, 6N, 6P).

Dopo non essere riuscito a vincere l'ultima partita dell'anno solare in Serie A per sette stagioni consecutive (3N 4P), il Parma ha vinto la più recente (2-1 contro il Monza) e non ottiene due successi di fila nell'ultima gara dell'anno nel massimo campionato dal periodo tra il 1996 e il 1999 (quattro in quel caso).

La Fiorentina ha perso solo due volte l'ultima partita dell'anno solare in Serie A nelle ultime 14 occasioni (5V, 7N), incluso un pareggio per 2-2 contro la Juventus il 29 dicembre 2024.

Nessuna squadra ha subito più gol della Fiorentina nei secondi tempi di questo campionato (15 reti incassate, come l'Udinese) e nessuna formazione ha una peggior difesa nella parte centrale delle riprese (tra il 61' e il 75'): sei reti subite in quel parziale, inclusa quella di Solet (Udinese) nell'ultimo turno di Serie A.

Mateo Pellegrino del Parma è l'attaccante che conta più duelli aerei (125) e più duelli aerei vinti (62) in questa Serie A: il 25% delle sue conclusioni finora in questo campionato (7 su 28) sono arrivate con colpo di testa e il 50% dei suoi gol finora (due su quattro) li ha realizzati proprio con questo fondamentale.

Tra le squadre attualmente in Serie A, il Parma è quella contro cui Moise Kean conta più minuti giocati senza fare gol o fornire assist (180 in totale): l'attaccante della Fiorentina, reduce dalla doppietta all'Udinese, in questo torneo non è ancora andato a segno in due presenze consecutive (ultima volta a maggio 2025).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: