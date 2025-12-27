Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Pisa-Juventus: 0-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa
27 Dicembre 2025 ore 20:45
Pisa
0
Juventus
2
Partita finita
Arbitro: Fabio Maresca
  1. 73' 0-1 Arturo Calabresi (A)
  2. 90+2' 0-2 Kenan Yildiz
0'
45'
90'
90'
97'

La Juventus supera 2-0 il Pisa e ottiene la terza vittoria di fila in campionato. Il risultato si sblocca al 73', autorete di Calabresi dopo una carambola con Kalulu. Raddoppio di Yildiz al 92'. Tre i legni colpiti: Moreo, Tramoni e Kelly.

Nel prossimo turno di campionato per il Pisa impegno in trasferta sul campo del Genoa, la Juventus affronterà in casa il Lecce.

Le Pagelle

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Pisa-Juventus, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:44

  2. 90'+7'

    Fine partita! PISA-JUVENTUS 0-2 (73' aut. Calabresi, 92' Yildiz). 22:41

  3. 90'+4'

    Sostituzione JUVENTUS: entra Joao Mario esce Yildiz.22:38

  4. 90'+2'

    GOL! Pisa-JUVENTUS 0-2! Rete di Yildiz. Il pallone arriva a Yildiz dopo una giocata in area di Miretti e un tocco di David, il turco insacca a porta vuota.

    Guarda la scheda del giocatore Kenan Yildiz22:37

    Kenan Yildiz
  5. 90'+1'

    L'arbitro Maresca concede cinque minuti di recupero. 22:34

  7. 89'

    Fallo in attacco di Touré, nulla di fatto per il Pisa. 22:32

  8. 86'

    Sostituzione JUVENTS: entra Kostic esce Cambiaso.22:30

  9. 86'

    Sostituzione JUVENTUS: entra Miretti esce Koopmeiners.22:30

  10. 86'

    Ammonito TRAMONI per gioco scorretto su Kalulu.22:29

  11. 84'

    Sostituzione PISA: entra Buffon esce Calabresi.22:28

  13. 82'

    Zhegrova carica il mancino, Semper non rischia la presa e alza il pallone oltre la traversa. 22:28

  14. 81'

    Pallone vagante in area, tiro di Marin impreciso. 22:24

  15. 79'

    Sostituzione PISA: entra Marin esce Aebischer.22:22

  16. 78'

    Sostituzione PISA: entra Lorran esce Leris.22:22

  17. 77'

    Punizione di Zhegrova, tiro centrale, blocca facilmente Semper. 22:21

  19. 76'

    Ammonito CARACCIOLO per gioco scorretto su Yildiz.22:19

  20. 73'

    GOL! Pisa-JUVENTUS 0-1! Autorete di Calabresi. Cross rasoterra di McKennie, carambola tra Kalulu e Calabresi, il pallone rotola in rete.

    Guarda la scheda del giocatore Arturo Calabresi22:19

    Arturo Calabresi
  21. 71'

    La Juventus attacca sfruttando la freschezza di Zhegrova e David.22:18

  22. 68'

    Contropiede del Pisa, ma Bremer non concede spazio a Moreo. 22:12

  23. 65'

    Sostituzione PISA: entra Hojholt esce Vural.22:09

  25. 65'

    Sostituzione PISA: entra Bonfanti esce Angori.22:09

  26. 65'

    PALO JUVENTUS! Kelly in area calcia di sinistro, il pallone sbatte sul legno alla destra di Semper. 22:08

  27. 63'

    Zhegrova dalla bandierina, Semper in uscita allontana la minaccia. 22:07

  28. 60'

    Sostituzione JUVENTUS: entra Zhegrova esce Locatelli.22:04

  29. 60'

    Sostituzione JUVENTUS: entra David esce Openda.22:04

  31. 60'

    PALO PISA! Traversone di Leris, colpo di testa da centro area di Tramoni, pallone sul palo. 22:06

  32. 58'

    Tentativo da fuori area di Locatelli, comoda la presa di Semper. 22:01

  33. 55'

    Conclusione dal limite di Thuram, pallone molto alto.21:59

  34. 53'

    Ammonito LOCATELLI per gioco scorretto su Canestrelli. 21:56

  35. 52'

    Ammonito VURAL per gioco scorretto su Openda.21:56

  37. 51'

    Cross di Tramoni, Di Gregorio scavalcato, Touré perde l'attimo per calciare. 21:55

  38. 49'

    Calcio di punizione battuto da Angori, deviazione di Kalulu, pallone non lontano dal palo. 21:52

  39. 47'

    Punizione dal limite dell'area per il Pisa, fallo di Bremer su Vural. 21:51

  40. 46'

    Inizio secondo tempo di PISA-JUVENTUS!21:48

  41. Termina a reti bianche il primo tempo tra Pisa e Juventus. Bianconeri pericolosi con Yildiz e Koopmeiners. Toscani vicini al vantaggio, traversa colpita da Moreo. 21:35

  43. 45'+2'

    Fine primo tempo: PISA-JUVENTUS 0-0! Si va al riposo senza reti. 21:33

  44. 45'+1'

    Insiste il Pisa, tiro di Moreo murato dalla difesa bianconera. 21:32

  45. 45'

    TRAVERSA PISA! Cross di Aebischer, svetta Moreo, pallone sul montante. 21:33

  46. 41'

    Juventus stabilmente in attacco in questa fase finale della prima frazione di gioco. 21:27

  47. 38'

    Cross velenoso dalla corsia di destra di Touré, Tramoni in scivolata non arriva sulla palla. 21:25

  49. 37'

    Tramoni non riesce a servire Moreo, sfuma l'azione del Pisa. 21:23

  50. 34'

    Rimpallo sfavorevole per Moreo, si riparte da una rimessa dal fondo per la Juventus. 21:20

  51. 31'

    Traversone da destra di Cambiaso, McKennie non controlla la sfera. 21:17

  52. 28'

    Openda a terra dolorante dopo un contrasto con Caracciolo, nulla di serio. 21:14

  53. 25'

    Rimessa laterale lunga di Calabresi, prolunga di testa Canestrelli, si chiude la difesa bianconera. 21:11

  55. 22'

    OCCASIONE JUVENTUS! Koopmeiners entra in area e calcia verso la porta, ma trova l'opposizione di Caracciolo. 21:08

  56. 21'

    Tiro centrale di Openda dopo uno scambio con Yildiz, nessun problema per Semper. 21:06

  57. 20'

    Kelly si sgancia in avanti, ma il suo cross verso l'area è fuori misura. 21:05

  58. 18'

    OCCASIONE JUVENTUS! Yildiz di destro prova a piazzare il pallone all'incrocio, ma non inquadra il bersaglio. 21:04

  59. 17'

    Possesso prolungato della Juventus, il Pisa attende nella propria metà campo. 21:03

  61. 14'

    Juventus in avanti: tiro-cross di McKennie, Semper fa buona guardia sul primo palo. 21:00

  62. 11'

    Thuram avanza e imbuca per Openda, Calabresi in scivolata chiude in corner. 20:56

  63. 9'

    Intervento in netto ritardo di Kalulu su Vural, punizione per il Pisa. 20:55

  64. 6'

    Ammonito ANGORI per gioco scorretto su Cambiaso.20:52

  65. 4'

    Lancio di Vural, intercetta Locatelli, riparte la Juventus. 20:50

  67. 1'

    Koopmeiners mette al centro, prolunga Openda, Semper di pugno anticipa Thuram. 20:47

  68. 1'

    Inizio primo tempo di PISA-JUVENTUS! Dirige la sfida l'arbitro Maresca. 20:45

  69. Le scelte di Spalletti: in avanti il tandem Openda-Yildiz, David parte dalla panchina. Koopmeiners in mediana, McKennie e Cambiaso sulle fasce. 20:07

  70. Le scelte di Gilardino: Tramoni e Moreo in attacco, Touré e Angori gli esterni. Aebischer davanti alla difesa, in difesa spazio a Calabresi. Chance per Leris dal primo minuto.20:06

  71. Panchina JUVENTUS: Perin, Scaglia, Kostic, Pedro Felipe, Rouhi, Joao Mario, Miretti, Adzic, Zhegrova, David, Milik.20:04

  73. Panchina PISA: Nicolas, Scuffet, Coppola, Albiol, Bonfanti, Denoon, Mbambi, Marin, Esteves, Hojholt, Buffon, Piccinini, Lorran.20:02

  74. Formazione JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly - Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie - Koopmeiners, Yildiz, Openda.20:48

  75. Formazione PISA (3-5-2): Semper - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli - Touré, Leris, Aebischer, Vural, Angori - Tramoni, Moreo.20:05

  76. Manca poco all'inizio di Pisa-Juventus. Bianconeri reduci da due vittorie consecutive.19:55

  77. Benvenuti alla diretta della partita della 17^ giornata di Serie A, si affrontano Pisa e Juventus.19:55

  79. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
    Città: Pisa
    Capienza: 25000 spettatori19:55

    Arena Garibaldi Romeo Anconetani Fonte: Gettyimages

Formazioni Pisa - Juventus

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Pisa - Juventus?
La gara tra Pisa e Juventus si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Pisa - Juventus?
L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Pisa - Juventus sarà Valerio Marini
Dove si gioca Pisa - Juventus?
La partita si gioca a Pisa
In che stadio si gioca Pisa - Juventus?
Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 3 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 5 gol
Quale è stato il risultato finale di Pisa - Juventus?
La gara tra Pisa e Juventus si è conclusa con il risultato di 0-2
Chi sono stati i marcatori della partita Pisa - Juventus?
I marcatori della Juventus sono stati Kenan Yildiz al 92'
PREPARTITA

Pisa - Juventus è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.
Arbitro di Pisa - Juventus sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Fabio Maresca

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati28
Fuorigioco6
Rigori assegnati1
Ammonizioni1
Espulsioni0
Cartellini per partita1.0
Falli per cartellino28.0

Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 3 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0
22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2
29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0
08-12-2025 Serie A Udinese-Genoa 1-2

Attualmente il Pisa si trova 19° in classifica con 11 punti (frutto di 1 vittoria, 8 pareggi e 8 sconfitte); invece la Juventus si trova 3° in classifica con 32 punti (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).
Il Pisa ha segnato 12 gol e ne ha subiti 24; la Juventus ha segnato 23 gol e ne ha subiti 15.

In casa il Pisa ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Cagliari e la Juventus ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Bologna e la Roma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 0-2 mentre La Juventus ha incontrato la Roma vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 6 gol.

Pisa e Juventus si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa non ha mai vinto, la Juventus ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Pisa-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Solo contro la Cremonese (17) e il Piacenza (16) la Juventus ha giocato più sfide nel massimo campionato senza mai subire alcuna sconfitta che contro il Pisa (14, 10V, 4N); tutte le ultime nove sfide tra queste due squadre in Serie A hanno visto entrambe andare a segno, con 37 gol complessivi, oltre quattro di media a match.
  • L'ultima sfida di Serie A tra Juventus e Pisa in casa dei toscani è terminata 1-5 il 13 gennaio 1991: tripletta di Pierluigi Casiraghi e doppietta di Roberto Baggio (ultimo marcatore bianconero in trasferta, quindi, contro questa avversaria nel massimo torneo). Per i nerazzurri in quel match andò a segno Diego Pablo Simeone, l'attuale allenatore dell'Atletico Madrid.
  • La Juventus è la squadra affrontata più volte (sette) dal Pisa in casa in Serie A, tra quelle contro cui i toscani non hanno mai vinto tra le mura amiche: dopo tre 0-0 consecutivi, sono arrivati un altro pareggio (1-1) e tre sconfitte.
  • Il Pisa ha realizzato soltanto un gol in casa in questo campionato: meno di qualsiasi altra squadra nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni nel 2025/26.
  • La Juventus ha vinto due delle ultime quattro trasferte in Serie A (1N, 1P): tanti successi quanti nelle precedenti 10 (4N, 4P); i bianconeri hanno ottenuto tre vittorie nelle prime otto gare esterne stagionali e non si fermano sotto le quattro trasferte vinte nelle prime nove dal campionato 2007/08 (3V, 5N, 1P).
  • Il Pisa non ha mai vinto l'ultima partita di Serie A dell'anno solare, con un bilancio di sette pareggi e cinque sconfitte (cinque i pareggi arrivati giocando in casa). Inoltre, i toscani non hanno segnato nelle ultime due di queste gare: nel 1990 contro la Lazio e nel 1991 contro la Roma.
  • La Juventus ha vinto sei delle ultime sette gare giocate in tutte le competizioni (1P), mentre nella prima parte di questa stagione (da agosto in avanti) aveva ottenuto appena cinque vittorie in 16 gare (8N, 3P).
  • La Juventus in campionato, con Luciano Spalletti in panchina, viaggia a una media di 2.00 punti a partita (con Tudor era 1.50 la media in questa Serie A) e inoltre ha ridotto il possesso palla medio (54.2% ora contro 58.1% con Tudor) e aumentato gli attacchi verticali (14 in sette gare con Spalletti, otto in otto gare con Tudor).
  • Stefano Moreo è il giocatore del Pisa che ha partecipato attivamente a più gol in questa Serie A (quattro, frutto di tre reti e un assist vincente): l'attaccante dei toscani, però, non è coinvolto in un gol casalingo in campionato dall'ultimo turno giocato nella scorsa Serie B (rete contro la Cremonese il 13 maggio 2025).
  • Loïs Openda si è sbloccato nell'ultima gara contro la Roma, trovando la sua prima rete in Serie A: l'attaccante belga non va a segno in due presenze di fila in campionato da oltre un anno (l'ultima volta in Bundesliga, tra settembre e ottobre 2024, contro Augsburg e Heidenheim).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PisaJuventus
Partite giocate1616
Numero di partite vinte18
Numero di partite perse73
Numero di partite pareggiate85
Gol totali segnati1221
Gol totali subiti2215
Media gol subiti per partita1.40.9
Percentuale possesso palla40.856.3
Numero totale di passaggi51088052
Numero totale di passaggi riusciti39356963
Tiri nello specchio della porta3786
Percentuale di tiri in porta31.149.1
Numero totale di cross286296
Numero medio di cross riusciti8471
Duelli per partita vinti843739
Duelli per partita persi789712
Corner subiti8571
Corner guadagnati5572
Numero di punizioni a favore193175
Numero di punizioni concesse210211
Tackle totali264245
Percentuale di successo nei tackle57.658.0
Fuorigiochi totali2123
Numero totale di cartellini gialli2824
Numero totale di cartellini rossi21

Pisa - Juventus Live

ENEL

Classifica SERIE A

  1. Inter33
  2. Milan32
  3. Juventus32
  4. Napoli31
  5. Roma30
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez8
  2. Christian Pulisic7
  3. Riccardo Orsolini6
  4. Nico Paz6
  5. Kenan Yildiz6
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

WeWALK

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio