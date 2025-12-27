DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Pisa - Juventus? La gara tra Pisa e Juventus si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Pisa - Juventus? L'arbitro del match sarà Fabio Maresca Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Pisa - Juventus sarà Valerio Marini Dove si gioca Pisa - Juventus? La partita si gioca a Pisa In che stadio si gioca Pisa - Juventus? Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 3 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 5 gol Quale è stato il risultato finale di Pisa - Juventus? La gara tra Pisa e Juventus si è conclusa con il risultato di 0-2 Chi sono stati i marcatori della partita Pisa - Juventus? I marcatori della Juventus sono stati Kenan Yildiz al 92'

PREPARTITA

Pisa - Juventus è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Juventus sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 1 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.0 Falli per cartellino 28.0 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0 22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2 29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0 08-12-2025 Serie A Udinese-Genoa 1-2

Attualmente il Pisa si trova 19° in classifica con 11 punti (frutto di 1 vittoria, 8 pareggi e 8 sconfitte); invece la Juventus si trova 3° in classifica con 32 punti (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 12 gol e ne ha subiti 24; la Juventus ha segnato 23 gol e ne ha subiti 15.

In casa il Pisa ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Cagliari e la Juventus ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Bologna e la Roma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 0-2 mentre La Juventus ha incontrato la Roma vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 6 gol.

Pisa e Juventus si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa non ha mai vinto, la Juventus ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Pisa-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Solo contro la Cremonese (17) e il Piacenza (16) la Juventus ha giocato più sfide nel massimo campionato senza mai subire alcuna sconfitta che contro il Pisa (14, 10V, 4N); tutte le ultime nove sfide tra queste due squadre in Serie A hanno visto entrambe andare a segno, con 37 gol complessivi, oltre quattro di media a match.

L'ultima sfida di Serie A tra Juventus e Pisa in casa dei toscani è terminata 1-5 il 13 gennaio 1991: tripletta di Pierluigi Casiraghi e doppietta di Roberto Baggio (ultimo marcatore bianconero in trasferta, quindi, contro questa avversaria nel massimo torneo). Per i nerazzurri in quel match andò a segno Diego Pablo Simeone, l'attuale allenatore dell'Atletico Madrid.

La Juventus è la squadra affrontata più volte (sette) dal Pisa in casa in Serie A, tra quelle contro cui i toscani non hanno mai vinto tra le mura amiche: dopo tre 0-0 consecutivi, sono arrivati un altro pareggio (1-1) e tre sconfitte.

Il Pisa ha realizzato soltanto un gol in casa in questo campionato: meno di qualsiasi altra squadra nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni nel 2025/26.

La Juventus ha vinto due delle ultime quattro trasferte in Serie A (1N, 1P): tanti successi quanti nelle precedenti 10 (4N, 4P); i bianconeri hanno ottenuto tre vittorie nelle prime otto gare esterne stagionali e non si fermano sotto le quattro trasferte vinte nelle prime nove dal campionato 2007/08 (3V, 5N, 1P).

Il Pisa non ha mai vinto l'ultima partita di Serie A dell'anno solare, con un bilancio di sette pareggi e cinque sconfitte (cinque i pareggi arrivati giocando in casa). Inoltre, i toscani non hanno segnato nelle ultime due di queste gare: nel 1990 contro la Lazio e nel 1991 contro la Roma.

La Juventus ha vinto sei delle ultime sette gare giocate in tutte le competizioni (1P), mentre nella prima parte di questa stagione (da agosto in avanti) aveva ottenuto appena cinque vittorie in 16 gare (8N, 3P).

La Juventus in campionato, con Luciano Spalletti in panchina, viaggia a una media di 2.00 punti a partita (con Tudor era 1.50 la media in questa Serie A) e inoltre ha ridotto il possesso palla medio (54.2% ora contro 58.1% con Tudor) e aumentato gli attacchi verticali (14 in sette gare con Spalletti, otto in otto gare con Tudor).

Stefano Moreo è il giocatore del Pisa che ha partecipato attivamente a più gol in questa Serie A (quattro, frutto di tre reti e un assist vincente): l'attaccante dei toscani, però, non è coinvolto in un gol casalingo in campionato dall'ultimo turno giocato nella scorsa Serie B (rete contro la Cremonese il 13 maggio 2025).

Loïs Openda si è sbloccato nell'ultima gara contro la Roma, trovando la sua prima rete in Serie A: l'attaccante belga non va a segno in due presenze di fila in campionato da oltre un anno (l'ultima volta in Bundesliga, tra settembre e ottobre 2024, contro Augsburg e Heidenheim).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: