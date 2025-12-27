Il Cagliari la ribalta con il gran gol di Kilicsoy al 66’ minuto. Aveva aperto le danze Vlasic portando in avanti il Torino al 27’, poi raggiunto dalla rete di Prati allo scadere del primo tempo. Urlo strozzato in gola per il Torino che aveva trovato il pareggio con un gol meraviglioso di Ngonge, il pallone di Aboukhlal era però uscito dal campo.

Buon momento per il Torino che, dopo aver perso 3 partite consecutive contro Como (5 i gol subiti), Lecce e Milan, ha rialzato la testa e sconfitto Cremonese e Sassuolo col risultato di 1-0 grazie alle 2 reti messe a referto da Vlasic. I granata si trovano al 13° posto in classifica a quota 20 punti.10:54

Il Cagliari di punti ne ha 15 e galleggia a 3 punti sopra la zona retrocessione in 15° posizione. Dopo il colpaccio con cui gli isolani hanno avuto la meglia sullla Roma alla Unipol Domus, sono arrivate in sequenza la sconfitta di Bergamo (gol di Gateano e doppietta di Scamacca) e il pareggio casalngo contro il Pisa in cui i sardi hanno ribaltato con Folorunsho (uscito per infortunio al momento del gol) e Kilicsoy il vantaggio iniziale siglato da Tramoni (alla sua prima rete in Serie A) per poi vedersi agguantare sul definitivo 2-2 dalla rete di Moreo allo scadere.11:01

I PRECEDENTI. Torino e Cagliari si affrontano per la 74° volta nella massima divisione italiana e i numeri indicano un equilibrio piuttosto evidente: 26 successi granata, 23 rossoblu e 24 pareggi.Nell'ultimo incontro in Piemonte, il Torino si è imposto per 2-0 con la doppietta di Che Adams ponendo fine ad una striscia di 5 partite casalinghe senza vittorie contro i sardi.Il pareggio a reti bianche si è verificato per ben 14 volte nella storia di questa sfida.11:11

Le scelte di Baroni. Emergenza in difesa per i granata date le assenze di Masina, Schuurs e Coco. Paleari vince nuovamente il ballottaggio con Israel. Tameze completa la difesa a 3 guidata da Maripan ed Ismajli. Al centro del campo agiscono Asllani e Gineitis con Lazaro e Pedersen e dare ampiezza sulle fasce. Vlasic è la connessione tra il centrocampo e la coppia d'attacco composta da Adams e Simeone.14:29

Le scelte di Pisacane. Obbligato a stravolgere i rossoblu Pisacane a causa delle numerose assenze tra i sardi. In difesa pesa l'assenza di Mina per una sindrome influenzale, il Cagliari si schiera con Zappa, Luperto e Deiola a protezione del solito Caprile. Centrocampo a 5 con Palestra e Idrissi larghi e Adopo, Mazzitelli e Prati che agiranno al centro. Fermo ai box Folorunsho, infortunatosi in occasione del gol segnato contro il Pisa nel corso dell'ultima giornata di campionato. In attacco Gaetano agisce alle spalle di Kilicsoy con Sebastiano Esposito pronto a pungere subentrando a partita in corso.15:00

CHE AZIONE DEL CAGLIARI! Palestra esce da centrocampo con un lob delizioso e va a destra da Gaetano che punta l'area e mette un gran pallone per Kilicsoy che calcia arrivando da dietro mancando completamente la porta e sprecando una grande occasione.16:21

GOOL!! Torino-CAGLIARI 1-2!! Rete di Semih Kilicsoy! Rete incredibile dell'attaccante turco che riceve da Deiola e porta palla partendo da centrocampo! Arriva al limite saltando secco Asllani e Gineitis, finta per portarsi palla sul mancino e lascia partire una conclusione che si spegne all'angolino basso alla destra di Paleari! Guarda la scheda del giocatore Semih Kiliçsoy 16:29

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Torino - Cagliari? La gara tra Torino e Cagliari si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Torino - Cagliari? L'arbitro del match sarà Daniele Doveri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Torino - Cagliari sarà Niccolò Baroni Dove si gioca Torino - Cagliari? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Torino - Cagliari? Stadio Olimpico Grande Torino Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 4 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Sebastiano Esposito con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Torino - Cagliari? La gara tra Torino e Cagliari si è conclusa con il risultato di 1-2 Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Cagliari? Il marcatore del Torino è stato Nikola Vlasic al 27' mentre i marcatori del Cagliari sono stati Matteo Prati al 45' e Semih Kiliçsoy al 66'

PREPARTITA

Torino - Cagliari è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Cagliari sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 198 Fuorigioco 17 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 35 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 5.5 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0 20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3 04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1 28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1 02-11-2025 Serie A Verona-Inter 1-2 22-11-2025 Serie A Fiorentina-Juventus 1-1 08-12-2025 Serie A Pisa-Parma 0-1 14-12-2025 Serie A Genoa-Inter 1-2

Attualmente il Torino si trova 13° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte); invece il Cagliari si trova 14° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte).

Il Torino ha segnato 17 gol e ne ha subiti 28; il Cagliari ha segnato 19 gol e ne ha subiti 24.

In casa il Torino ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, la Cremonese e il Sassuolo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, l'Atalanta e il Pisa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 0-1 mentre Il Cagliari ha incontrato il Pisa pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Nikola Vlasic con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol.

Torino e Cagliari si sono affrontate 74 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 27 volte, il Cagliari ha vinto 23 volte mentre i pareggi sono stati 24.

Torino-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Torino ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A contro il Cagliari (1P), tante quante nelle precedenti 10 (5N, 3P) con i sardi nel massimo campionato; i granata non ottengono almeno due successi consecutivi contro questi avversari nella competizione dal 2018 (quattro di fila in quel caso).

Il Torino ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe di Serie A contro il Cagliari; soltanto tra il 1964 e il 1967 i granata hanno collezionato tre clean sheet interni consecutivi contro i rossoblù nella competizione.

Il Torino ha vinto per 1-0 l'ultima partita casalinga di Serie A, contro la Cremonese; i granata non infilano due gare interne consecutive senza subire gol nel massimo campionato dalla striscia di cinque ottenuta tra marzo e maggio 2024.

Il Cagliari ha vinto solo una delle prime otto trasferte di questo campionato (3N, 4P); soltanto in una delle precedenti quattro stagioni di Serie A i rossoblù hanno vinto almeno due delle prime nove gare esterne disputate: proprio nella più recente (2V, 2N, 5P).

Il Torino non vince l'ultima partita dell'anno solare in Serie A dal 2016 e nelle otto occasioni più recenti ha registrato cinque pareggi e tre sconfitte.

Il Cagliari non ha mai segnato nell'ultima partita dell'anno solare in Serie A nelle ultime quattro occasioni; l'ultimo gol dei sardi in uno di questi match risale al 2020, contro la Roma, nella sconfitta per 3-2.

Nella Serie A in corso, solo Hellas Verona (26) e Juventus (21) contano più attacchi in contropiede rispetto al Torino (20), che è terzo anche per conclusioni dopo questo tipo di azioni (17, alle spalle anche in questo caso della formazione bianconera e di quella gialloblù - 19 e 22) e secondo per gol realizzati dopo le stesse: tre come Lazio e Como, meno solo dell'Hellas (quattro).

Solo la Cremonese (sei) vanta più gol di testa rispetto al Cagliari in questa Serie A: cinque come Inter, Napoli e Como. Dalla parte opposta, registrano un passivo peggiore rispetto al Torino con questo fondamentale soltanto Hellas Verona (sette) e Lecce (sei): cinque al pari del Genoa per i granata.

Nikola Vlasic ha preso parte ad almeno un gol nelle ultime cinque partite di Serie A (4G+2A) e potrebbe diventare soltanto il terzo giocatore del Torino, da quando il torneo è a 20 squadre (2004/05), ad essere coinvolto in una marcatura per almeno sei gare consecutive in un singolo campionato, dopo Ciro Immobile (striscia di sei tra marzo e aprile 2014) e Andrea Belotti (sette tra giugno e luglio 2020).

Semih Kiliçsoy è diventato nell'ultimo turno di campionato il secondo giocatore nato dall'1/1/2005 in avanti a trovare il gol in Serie A con la maglia del Cagliari (dopo Riyad Idrissi, nella stagione in corso); negli anni 2000, solo un giocatore del club rossoblù è andato a bersaglio in due presenze di fila prima di compiere 21 anni: Robert Acquafresca (due volte nella stagione 2007/08).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: