Il Cagliari la ribalta con il gran gol di Kilicsoy al 66’ minuto. Aveva aperto le danze Vlasic portando in avanti il Torino al 27’, poi raggiunto dalla rete di Prati allo scadere del primo tempo. Urlo strozzato in gola per il Torino che aveva trovato il pareggio con un gol meraviglioso di Ngonge, il pallone di Aboukhlal era però uscito dal campo.
Il Torino non da continuità alle ultime 2 vittorie e rimane fermo al 13° posto a quota 20 punti. Nel prossimo turno di campionato i granata saranno ospitati dall’Hellas Verona.
Secondo successo esterno per il Cagliari in questa stagione che balza in avanti e guadagna la 14° posizione in classifica salendo a 18 punti. I rossoblu ospiteranno il Milan nel corso della prossima giornata di campionato.
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:00
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO! Torino-Cagliari 1-216:58
90'+4'
Ammonito Aboukhlal per proteste.17:03
90'+4'
GOL ANNULLATO AL TORINO! Grandissimo mancino al volo di Ngonge che termina alle spalle di Caprile. Il cross di Aboukhlal sembra essere partito con la palla che si trovava oltre la linea di fondo campo. Questione di millimetri.17:01
90'+3'
Continua a spingere il Torino. Cavuoti prova il cross da destra ma trova l'opposizione di Palestra che mette in rimessa laterale.16:55
90'+2'
Nkounkou travolge Borrelli ingenuamente. Doveri estrae il cartellino giallo.16:53
90'+1'
SIMEONE DA FUORI! Conclusione insidiosa del cholito, palla a lato.16:53
90'
5 minuti di recupero.16:52
90'
Angolo Torino. Caprile stavolta esce con i tempi giusti e fa sua la sfera.16:52
90'
CAPRILE SALVA ANCORA IL CAGLIARI! Cross di Ngonge dalla sinistra. Luperto anticipa Simeone ma il pallone rimane ancora sull'area piccola dove si avventa Zapata che di testa colpisce verso la porta. Caprile smanaccia e manda sopra la traversa.16:52
87'
ANCORA TORINO! Azione prolungata del Toro con Nkounkou servito a sinistra per andare al cross. Simeone sbuca e colpisce bene di testa schicciando a terra. Caprile blocca in 2 tempi.16:49
86'
Vlasic prova a costruire al limite dell'area avversaria e serve per Nkounkou che calcia altissimo.16:48
84'
4° sostituzione Cagliari. Esce Matteo Prati ed entra Adam Obert.16:46
83'
OCCASIONE TORINO! Conclusione violenta di Ilkhan da posizione centrale. Colpisce il pallone "troppo" bene e ne esce una traiettoria potente ma centrale.16:46
82'
Ngone supera Idrissi sulla destra, rientra sul mancino e mette palla sul primo palo. Aboukhlal taglia ma non riesce a raggiungere il pallone che viene bloccato da Caprile.16:45
80'
Baroni esaurisce i cambi a disposizione nel tentativo di recuperare la partita.16:42
80'
5° sostituzione Torino. Esce Gvidas Gineitis ed entra Emirhan Ilkhan.16:41
80'
4° sostituzione Torino. Esce Marcus Pedersen ed entra Zakaria Aboukhlal.16:41
76'
3° sostituzione Torino. Esce Kristjan Asllani ed entra Cyril Ngonge.16:38
75'
GINEITIS! Conclusione violentissima di Gineitis che, praticamente da fermo, fa partire un mancino potente a incrociare da posizione defilata a sinistra. Caprile si allunga e respinge.16:37
74'
Contropiede Cagliari. Idrissi riceve nella metà campo avversaria e serve a sinistra per Adopo che va al cross sul secondo palo. Esposito si coordina per calciare al volo ma viene anticipato da Tameze che spazza lontano.16:36
73'
Grande intervento di Caprile sulla conclusione ravvicinata di Vlasic. Il gioco viene però fermato per un tocco di mano del fantasista croato.16:35
72'
3° sostituzione Cagliari. Esce Semih Kiliçsoy ed entra Gennaro Borrelli.16:34
72'
2° sostituzione Cagliari. Esce Luca Mazzitelli ed entra Nicolò Cavuoti.16:33
70'
OCCASIONE TORINO! Corner per i granata. Gineitis calcia da sinistra verso il secondo palo dove Ismajli stacca con tempismo perfetto e schiaccia di testa. Caprile devia nuovamente in calcio d'angolo.16:32
68'
2° sostituzione Torino. Esce Valentino Lazaro ed entra Niels Nkounkou.16:30
68'
1° sostituzione Torino. Esce Ché Adams ed entra Duván Zapata.16:30
68'
1° sostituzione Cagliari. Esce Gianluca Gaetano ed entra Sebastiano Esposito.16:30
67'
L'ha ribaltata il Cagliari! Corre subito ai riparti Vanoli con i primi cambi della partita.16:31
66'
GOOL!! Torino-CAGLIARI 1-2!! Rete di Semih Kilicsoy! Rete incredibile dell'attaccante turco che riceve da Deiola e porta palla partendo da centrocampo! Arriva al limite saltando secco Asllani e Gineitis, finta per portarsi palla sul mancino e lascia partire una conclusione che si spegne all'angolino basso alla destra di Paleari!
Palla lunga per Vlasic che taglia fuori Tameze con un grandissimo stop. Finisce a terra il fantasista granata con Doveri che fa segno di proseguire.16:27
62'
Momento favorevole per il Torino che arriva con facilità al cross dalla destra. Sempre concentrata la difesa sarda.16:24
60'
Vlasic muove palla sulla destra e appoggia all'indietro per Gineitis che prova a sua volta a servire Simeone. Attenta la difesa del Cagliari e palla spazzata lontano.16:22
59'
CHE AZIONE DEL CAGLIARI! Palestra esce da centrocampo con un lob delizioso e va a destra da Gaetano che punta l'area e mette un gran pallone per Kilicsoy che calcia arrivando da dietro mancando completamente la porta e sprecando una grande occasione.16:21
56'
Duello affascinante sulla fascia tra Palestra e Lazaro. L'esterno ex-Inter riesce a fermare il giovane esterno del Cagliari e a prendere il fallo.16:19
54'
Ancora Torino con un altro break di Gineitis che avanza a grande velocità e serve Adams ben posizionato sul centro-sinistra. Prova a piazzarla sul palo lontano lo scozzese ma ne esce una conclusione centrale che non impensierisce Caprile.16:16
53'
Tentativo di Vlasic dal limite con il mancino. Blocca a terra Caprile.16:15
52'
Palla profondo per Palestra che controlla all'interno dell'area di rigore e sposta palla sul destro per cercare spazio per concludere. Alla fine opta per il passaggio verso Adopo ma intercetta la difesa granata.16:15
51'
Sugli sviluppi del calcio da fermo Idrissi e Ismajli saltano assieme sul secondo palo. Ne esce un rimpallo che finisce sul fondo con Doveri che assegna rinvio per il Cagliari.16:13
49'
Prati travolge Asllani sullla trequarti destra. Calcio da fermo potenzialmente pericoloso per il Toro.16:11
47'
Sugli sviluppi del calcio d'angolo, battuto da Lazaro, la palla spiove sul primo palo dove Vlasic colpisce di testa verso il primo palo dove Caprile blocca senza difficoltà.16:09
47'
Grande giocata di Adams che con caparbietà mantiene il pallone ed allarga a destra per Pedersen che conquista un corner.16:09
46'
Ci prova subito Asllani che al limite dell'area si allunga troppo il pallone. Azione sfumata.16:08
46'
SI RIPARTE! La palla rotola nella metà campo del Torino. Nessun cambio effettuato all'intervallo.16:07
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.15:52
Partita frizzante allo Stadio Olimpico Grande Torino. Al vantaggio siglato da Vlasic al 27' risponde Prati da calcio d'angolo allo scadere della prima frazione di gioco.Polemiche prolungate nel corso del primo tempo da parte della panchina sarda per un penalty non assegnato attorno al 10' minuto di gioco.15:51
45'+3'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Torino-Cagliari 1-115:49
45'
Il Cagliari la pareggia appena prima dello scadere dei 45 minuti. 2 i minuti di recupero assegnati da Doveri.15:48
45'
GOOL!! Torino-CAGLIARI 1-1!! Gol di Matteo Prati! Gaetano va alla battuta del corner da destra e mira il primo palo, Mazzitelli allunga di testa e Prati batte Paleari con il destro dal cuore dell'area piccola.
Palestra brucia l'erba sulla fascia destra e punta l'area di rigore. Ismajli con un grandissimo intervento in scivolata mette in calcio d'angolo.15:46
43'
Recupero sontuoso di Vlasic che di testa intercetta rubando a palla al Cagliari e raccogliendo un sonoroso applauso dagli spalti.15:45
40'
Lungo possesso palla della formazione ospite. La palla gira abbastanza lenta permettendo al Torino di difendersi con ordine.15:41
37'
ANCORA PERICOLOSO IL TORINO! Break di Gineitis che ruba palla su un brutto passaggio di Gaetano e si invola nella metà campo avversaria. Palla sul vertice sinistro a Che Adams che di prima intenzione va rasoterra da Simeone. Caprile si getta in avanti per impedire che la palla arrivi al Cholito salvando un gol quasi sicuro.15:39
36'
Cartellino giallo per Vlasic che trattiene platealmente Mazzitelli a centrocampo.15:37
35'
Buon lavoro di Kilicsoy che protegge a centrocampo e scarica per Mazzitelli che prova subito a mandare in profondità per Gaetano. Palla fuori misura e controllata facilmente dalla difesa granata.15:36
33'
Il Cagliari prova a reagire. Cross dalla destra di Palestra a cercare Idrissi sul palo lontano. Anticipato di un soffio.15:34
31'
Proteste continue da parte della panchina sarda. Doveri estrae un cartellino giallo in direzione di Pisacane.15:32
27'
GOOL!! TORINO-Cagliari!! Rete di Nikola Vlasic! Quarto sigillo consecutivo per il capitano granata! Palla per Simeone sul filo del fuorigioco che scatta sul centro sinistra e arriva a tu per tu con Caprile che para in uscita. La palla arriva a Gineitis al limite dell'area di rigore con Caprile che prova a bloccare l'azione. Gineitis va da Adams, mentre Caprile prova a rientrare in porta, Adams serve Vlasic che, con la porta difesa solamente da giocatori di movimento, infila la palla sotto l'angolino.
Rimessa laterale per il Torino. Tameze getta palla all'interno dell'area di rigore con Caprile che esce completamente a vuoto lasciando la porta sguarnita. Per sua fortuna la difesa riesce ad allontare.15:27
23'
OCCASIONE CAGLIARI! Gaetano entra in area a gran velocità e scarica esternamente, a sinistra, per Idrissi che controlla trovandosi accerchiato dalla difesa granata. Colpo di tacco geniale a servire nuovamente Gaetano che calcia sul primo palo trovando la risposta di Paleari che blocca in due tempi.15:25
22'
Pressione altissima del Torino con Gineitis che riesce a recuperare palla su Zappa messo in diffcioltà da un pallone servitogli da Caprile. Cross per Adams completamente fuori misura.15:23
19'
Palla lunga a destra per Simeone che prova a mettere il fisico per saltare Luperto. Resiste senza problemi il difensore leccese e fa uscire palla oltre la linea di fondo campo.15:20
16'
Imbucata di Asllani per Gineitis. Adopo ferma senza fallo l'azione del Torino ma si incarta dando una palla pericolosa ed imprecisa all'indietro mettendo in difficoltà Deiola che è costretto ad entrare in scivolata per evitare il corner.15:18
15'
Cross di Tameze dalla destra. Ancora una volta la difesa del Cagliari allunga la traiettoria con la palla che viene controllata da Palestra bravo a proteggere e a subire fallo.15:16
12'
La decisione di Doveri. Non c'è fuorigioco di Idrissi. Il tocco di mano di Paleari accade all'interno dell'area di rigore e non viene giudicato falloso l'intervento a gamba alta dell'estremo difensore granata su Idrissi. Si riparte con la palla restituita dal direttore di gara al Torino.15:13
11'
Doveri richiamato al monitor! Sembra non esserci fuorigioco di Idrissi.15:11
8'
Idrissi, servito sulla fascia sinistra con un pallone che taglia fuori Pedersen, si invola verso l'area granata. Paleari esce, tocca il pallone con la mano ma con la gamba molto alta travolge l'esterno italo-marocchino del Cagliari. Doveri alza il braccio per indicare la posizione irregolare di Idrissi ma si attende il controllo in sala VAR.15:11
7'
Adams viene servito da sinistra all'interno dell'area di rigore avversaria, si gira in un fazzoletto e prova il destro con Deiola che stoppa la conclusione sul nascere.15:08
5'
Altro calcio da fermo per i granata, stavolta sulla trequarti sinistra. Gineitis batte verso il centro dove arriva Luperto di testa ad allungare la traiettoria e mandando la palla in rimessa laterale.15:06
4'
Lazaro prende posizione per far uscire il pallone oltre la linea di fondo. Palestra riesce a portargliela via ma con uno spintone evidente. Punizione Torino.15:05
3'
Avvio con il freno a mano tirato per entrambe le formazioni. Prima fase di studio.15:03
INIZIA LA PARTITA! Fischia Doveri e il Cagliari muove il primo pallone del match. 15:01
Le squadre scendono in campo per le classiche foto di rito. E' tutto pronto per l'inizio di Torino-Cagliari!14:59
Le scelte di Pisacane. Obbligato a stravolgere i rossoblu Pisacane a causa delle numerose assenze tra i sardi. In difesa pesa l'assenza di Mina per una sindrome influenzale, il Cagliari si schiera con Zappa, Luperto e Deiola a protezione del solito Caprile. Centrocampo a 5 con Palestra e Idrissi larghi e Adopo, Mazzitelli e Prati che agiranno al centro. Fermo ai box Folorunsho, infortunatosi in occasione del gol segnato contro il Pisa nel corso dell'ultima giornata di campionato. In attacco Gaetano agisce alle spalle di Kilicsoy con Sebastiano Esposito pronto a pungere subentrando a partita in corso.15:00
Le scelte di Baroni. Emergenza in difesa per i granata date le assenze di Masina, Schuurs e Coco. Paleari vince nuovamente il ballottaggio con Israel. Tameze completa la difesa a 3 guidata da Maripan ed Ismajli. Al centro del campo agiscono Asllani e Gineitis con Lazaro e Pedersen e dare ampiezza sulle fasce. Vlasic è la connessione tra il centrocampo e la coppia d'attacco composta da Adams e Simeone.14:29
A disposizione Cagliari. Ciocci, Radunovic, Borrelli, Cavuoti, Cogoni, Di Pardo, S. Esposito, Obert, Pavoletti, Pintus, Rog, Trepy.14:29
FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI. 3-5-1-1. Caprile; Zappa, Luperto, Mazzitelli; Palestra, Adopo, Deiola, Prati, Idrissi; Gaetano; Kilicsoy.14:27
A disposizione Torino. Israel, Popa, Aboukhlal, Anjorin, Biraghi, Casadei, Dembélé, Ilkhan, Ngonge, Njie, Nkounkou, Sazonov, Zapata.14:27
FORMAZIONE UFFICIALE TORINO. 3-4-1-2. Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone.14:13
Il direttore di gara designato è il signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1.11:11
I PRECEDENTI. Torino e Cagliari si affrontano per la 74° volta nella massima divisione italiana e i numeri indicano un equilibrio piuttosto evidente: 26 successi granata, 23 rossoblu e 24 pareggi.Nell'ultimo incontro in Piemonte, il Torino si è imposto per 2-0 con la doppietta di Che Adams ponendo fine ad una striscia di 5 partite casalinghe senza vittorie contro i sardi.Il pareggio a reti bianche si è verificato per ben 14 volte nella storia di questa sfida.11:11
Il Cagliari di punti ne ha 15 e galleggia a 3 punti sopra la zona retrocessione in 15° posizione. Dopo il colpaccio con cui gli isolani hanno avuto la meglia sullla Roma alla Unipol Domus, sono arrivate in sequenza la sconfitta di Bergamo (gol di Gateano e doppietta di Scamacca) e il pareggio casalngo contro il Pisa in cui i sardi hanno ribaltato con Folorunsho (uscito per infortunio al momento del gol) e Kilicsoy il vantaggio iniziale siglato da Tramoni (alla sua prima rete in Serie A) per poi vedersi agguantare sul definitivo 2-2 dalla rete di Moreo allo scadere.11:01
Buon momento per il Torino che, dopo aver perso 3 partite consecutive contro Como (5 i gol subiti), Lecce e Milan, ha rialzato la testa e sconfitto Cremonese e Sassuolo col risultato di 1-0 grazie alle 2 reti messe a referto da Vlasic. I granata si trovano al 13° posto in classifica a quota 20 punti.10:54
Siamo allo Stadio Olimpico Grande Torino! Il Torino di Marco Baroni ospita il Cagliari di Fabio Pisacane.10:45
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Torino e Cagliari, gara valida per la 17° giornata di Serie A.10:44
PREPARTITA
Torino - Cagliari è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbitro di Torino - Cagliari sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Statistiche Stagionali
Partite dirette
8
Falli fischiati
198
Fuorigioco
17
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
35
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.5
Falli per cartellino
5.5
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 8 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Bologna-Como 1-0
20-09-2025
Serie A
Udinese-Milan 0-3
04-10-2025
Serie A
Parma-Lecce 0-1
28-10-2025
Serie A
Atalanta-Milan 1-1
02-11-2025
Serie A
Verona-Inter 1-2
22-11-2025
Serie A
Fiorentina-Juventus 1-1
08-12-2025
Serie A
Pisa-Parma 0-1
14-12-2025
Serie A
Genoa-Inter 1-2
Attualmente il Torino si trova 13° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte); invece il Cagliari si trova 14° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). Il Torino ha segnato 17 gol e ne ha subiti 28; il Cagliari ha segnato 19 gol e ne ha subiti 24.
In casa il Torino ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte). Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, la Cremonese e il Sassuolo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, l'Atalanta e il Pisa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 0-1 mentre Il Cagliari ha incontrato il Pisa pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Nikola Vlasic con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol.
Torino e Cagliari si sono affrontate 74 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 27 volte, il Cagliari ha vinto 23 volte mentre i pareggi sono stati 24.
Torino-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Torino ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A contro il Cagliari (1P), tante quante nelle precedenti 10 (5N, 3P) con i sardi nel massimo campionato; i granata non ottengono almeno due successi consecutivi contro questi avversari nella competizione dal 2018 (quattro di fila in quel caso).
Il Torino ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe di Serie A contro il Cagliari; soltanto tra il 1964 e il 1967 i granata hanno collezionato tre clean sheet interni consecutivi contro i rossoblù nella competizione.
Il Torino ha vinto per 1-0 l'ultima partita casalinga di Serie A, contro la Cremonese; i granata non infilano due gare interne consecutive senza subire gol nel massimo campionato dalla striscia di cinque ottenuta tra marzo e maggio 2024.
Il Cagliari ha vinto solo una delle prime otto trasferte di questo campionato (3N, 4P); soltanto in una delle precedenti quattro stagioni di Serie A i rossoblù hanno vinto almeno due delle prime nove gare esterne disputate: proprio nella più recente (2V, 2N, 5P).
Il Torino non vince l'ultima partita dell'anno solare in Serie A dal 2016 e nelle otto occasioni più recenti ha registrato cinque pareggi e tre sconfitte.
Il Cagliari non ha mai segnato nell'ultima partita dell'anno solare in Serie A nelle ultime quattro occasioni; l'ultimo gol dei sardi in uno di questi match risale al 2020, contro la Roma, nella sconfitta per 3-2.
Nella Serie A in corso, solo Hellas Verona (26) e Juventus (21) contano più attacchi in contropiede rispetto al Torino (20), che è terzo anche per conclusioni dopo questo tipo di azioni (17, alle spalle anche in questo caso della formazione bianconera e di quella gialloblù - 19 e 22) e secondo per gol realizzati dopo le stesse: tre come Lazio e Como, meno solo dell'Hellas (quattro).
Solo la Cremonese (sei) vanta più gol di testa rispetto al Cagliari in questa Serie A: cinque come Inter, Napoli e Como. Dalla parte opposta, registrano un passivo peggiore rispetto al Torino con questo fondamentale soltanto Hellas Verona (sette) e Lecce (sei): cinque al pari del Genoa per i granata.
Nikola Vlasic ha preso parte ad almeno un gol nelle ultime cinque partite di Serie A (4G+2A) e potrebbe diventare soltanto il terzo giocatore del Torino, da quando il torneo è a 20 squadre (2004/05), ad essere coinvolto in una marcatura per almeno sei gare consecutive in un singolo campionato, dopo Ciro Immobile (striscia di sei tra marzo e aprile 2014) e Andrea Belotti (sette tra giugno e luglio 2020).
Semih Kiliçsoy è diventato nell'ultimo turno di campionato il secondo giocatore nato dall'1/1/2005 in avanti a trovare il gol in Serie A con la maglia del Cagliari (dopo Riyad Idrissi, nella stagione in corso); negli anni 2000, solo un giocatore del club rossoblù è andato a bersaglio in due presenze di fila prima di compiere 21 anni: Robert Acquafresca (due volte nella stagione 2007/08).
