Udinese-Lazio: 1-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Bluenergy Stadium di Udine
27 Dicembre 2025 ore 18:00
Udinese
1
Lazio
1
Partita finita
Arbitro: Andrea Colombo
  1. 80' 0-1 Matías Vecino
  2. 90+5' 1-1 Keinan Davis
0'
45'
90'
90'
98'

Partita che ha regalato emozioni fino alla fine, Lazio che passa in vantaggio con Vecino ma soprattutto grazie alla deviazione di Solet sulla conclusione dell'urugayano. Udinese che reagisce, nel finale Davis si inventa un grandissimo gol ma proteste della Lazio per due tocchi di mano nell'azione della rete.

Colombo alla fine convalida, pareggio tra le due formazioni, con Udinese che festeggia sotto la propria curva.

Da Udinese - Lazio é tutto, appuntamento alle prossime sfide di Serie A.

Le Pagelle

  1. 90'+8'

    FINISCE UDINESE - LAZIO! 1-1 IL FINALE!19:59

  2. 90'+7'

    CONVALIDATO IL GOL DELL'UDINESE! 1-1 il risultato finale!19:59

  3. 90'+6'

    Check del VAR per valutare se un tocco di Davis di mano possa annullare la rete.19:57

  4. 90'+5'

    GOL! UDINESE - Lazio 1-1! Rete di Keinan Davis. Pazzesca azione personale della punta che, colpito dal tiro di Zaniolo, trova il momento per calciare e battere Provedel sul secondo palo!

    Guarda la scheda del giocatore Keinan Davis19:57

    Keinan Davis
  6. 90'+4'

    Castellanos attento nel controllare il pallone, difenderlo e prendere una rimessa laterale.19:55

  7. 90'+3'

    PADELLI SALVA SU ISAKSEN! Incomprensione tra Solet e Kamara, ne approfitta la punta che peró trova la grande risposta del portiere.19:53

  8. 90'+1'

    Attento Provedel sul pallone di Zaniolo, non ci arriva il giovane Palma.19:50

  9. 90'

    Cinque i minuti di recupero.19:50

  10. 89'

    AMMONITO Matías Vecino. Fallo a centrocampo su Piotrowski. 19:50

  12. 88'

    Sostituzione LAZIO: esce Luca Pellegrini, entra Manuel Lazzari.19:48

  13. 88'

    Sostituzione LAZIO: esce Mario Gila, entra Oliver Provstgaard.19:48

  14. 87'

    Sostituzione UDINESE: esce Alessandro Zanoli, entra Matteo Palma.19:49

  15. 87'

    Sostituzione. UDINESE: esce Christian Kabasele, entra Adam Buksa.19:48

  16. 87'

    Sostituzione UDINESE: esce Jesper Karlström, entra Lennon Miller.19:48

  18. 85'

    Punizione di Zaniolo, attento Provedel coi pugni.19:46

  19. 84'

    AMMONITO Luca Pellegrini. Errore di Gila, il terzino costretto a fermare con il fallo Zaniolo. 19:44

  20. 83'

    Fumogeno in campo, gioco fermo.19:43

  21. 82'

    Sfortunata la deviazione di Solet che manda fuori giri Padelli, Lazio che trova il gol nel momento forse migliore dell'Udinese.19:42

  22. 81'

    Sostituzione LAZIO: esce Matteo Cancellieri, entra Gustav Isaksen.19:41

  24. 80'

    GOL! Udinese - LAZIO 0-1! Rete di Matías Vecino. Cancellieri scarica sulla mezzala che calcia da fuori: una deviazione di Solet manda fuori giri Padelli.

    Guarda la scheda del giocatore Matías Vecino19:41

    Matías Vecino
  25. 79'

    Inesauribile Solet, che strappa palla a Zaccagni e si propone ancora in avanti.19:39

  26. 77'

    AMMONITO Jesper Karlström. Fallo tattico per fermare la ripartenza laziale. 19:37

  27. 75'

    DAVIS! Kamara scippa il pallone a Gila, palla alla punta che calcia di prima intenzione: risponde con i pugni Provedel.19:36

  28. 74'

    Sostituzione LAZIO: esce Tijjani Noslin, entra Taty Castellanos.19:34

  30. 73'

    Check del VAR per il tocco di Gila, si attende in campo: Colombo conferma che si puó continuare.19:34

  31. 72'

    Kamara entra in area e crossa, deviazione di Gila: proteste dell'Udinese per un tocco di mano.19:33

  32. 70'

    Marusic cade in area, Colombo lascia correre. Solet e Kamara indicano di non aver toccato il terzino.19:30

  33. 69'

    Verticale di Pellegrini, Cancellieri da posizione defilata prova il cross basso: blocca Padelli.19:29

  34. 66'

    Sostituzione UDINESE: esce Nicolò Bertola, entra Hassane Kamara.19:26

  36. 64'

    Problemi per Bertola, che sembra chiedere il cambio.19:25

  37. 62'

    Cross basso di Zanoli, Cataldi mette in angolo. Azione nata da una buona discesa palla al piede di Davis.19:22

  38. 60'

    Cominciano a muoversi le panchine, pronti i primi cambi.19:21

  39. 58'

    Sponda aerea di Solet, attento Provedel in presa.19:18

  40. 57'

    Cancellieri in ritardo su Piotrowski, solo richiamo per l'esterno delle Aquile.19:18

  42. 56'

    Zaccagni prova il pallone al centro, dominano le torri friulane nei colpi di testa.19:17

  43. 54'

    Lazio che sembra essere entrata in campo meglio dell'Udinese in questo secondo tempo, friulani in difficoltá.19:14

  44. 52'

    CANCELLIERI! Discesa palla al piede dell'esterno, conclusione a giro che termina di poco a lato!19:12

  45. 51'

    AMMONITO Christian Kabasele. Giallo per proteste. 19:13

  46. 51'

    Blocco in movimento di Pellegrini su Zanoli, che rimane a terra. Fallo duro del terzino della Lazio.19:10

  48. 49'

    Tunnel di un ispirato Cancellieri su Solet, che commette fallo.19:10

  49. 48'

    Udinese che, rispetto al primo tempo, accenna il pressing prima di chiudersi nella propria trequarti.19:08

  50. 47'

    Nessun cambio nell'intervallo, ripartono gli stessi 22 del primo tempo.19:06

  51. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:05

  52. Alti ritmi, Udinese molto intensa nel pressing, ma le azioni pericolosi sono della Lazio: Noslin prende un palo esterno in apertura e sfiora la rete nel recupero.18:49

  54. 45'+3'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI UDINESE - LAZIO! Risultato ancora fermo sullo 0-0.18:48

  55. 45'+2'

    NOSLIN! Discesa della punta che conclude sull'esterno della rete per una deviazione di Kristensen!18:48

  56. 45'+1'

    Due i minuti di recupero.18:46

  57. 45'

    Colpo di testa di Vecino, Padelli la blocca: proteste Lazio per un tocco di mano.18:46

  58. 44'

    Conclusione di Noslin dalla distanza, una deviazione salva Padelli.18:45

  60. 43'

    Grande ritmo anche in questo finale di tempo.18:45

  61. 42'

    OCCASIONE UDINESE! Cross di Zaniolo, colpo di testa di Ekkelenkamp che termina a lato.18:42

  62. 40'

    AMMONITO Matteo Cancellieri. Fallo tattico per fermare la ripartenza dei locali. 18:41

  63. 40'

    Ancora cercato Cancellieri, un vero fattore in questa seconda parte del primo tempo.18:40

  64. 38'

    Sgroppata di Zaniolo, che chiusura di Belahyane che ferma il fantasista friulano con ottimo tempismo.18:39

  66. 36'

    Pellegrini basso al centro, respinge la difesa dell'Udinese.18:36

  67. 35'

    Punizione pericolosa per la Lazio dalla destra: Cataldi e Pellegrini sul pallone.18:36

  68. 34'

    Solet entra duro su Cancellieri, che si era ancora liberato in velocitá.18:36

  69. 32'

    Buon momento per l'Udinese, Bertola ancora al tiro con la palla a lato. Tutto nasce dal continuo pressing delle mezzali bianconere.18:32

  70. 30'

    Padelli in uscita fuori dall'area per anticipare Noslin, tanta esperienza per il portiere dell'Udinese.18:30

  72. 29'

    Tacco di Davis in area, conclusione di Bertola ampiamente a lato.18:29

  73. 27'

    Kristensen e Cancellieri si scontrano in area, gioco fermo.18:28

  74. 26'

    ZANIOLO! Conclusione potente dal limite, palla che gira e finisce di poco a lato anche per una deviazione.18:27

  75. 25'

    Piotrowski salta facile Pellegrini, chiude Romagnoli.18:26

  76. 23'

    Respinta corta di Pellegrini, conclusione al volo di Piotrowski che termina altissima!18:23

  78. 22'

    Gran giocata di Cancellieri, fermato poi di fisico da Karlström.18:22

  79. 21'

    Vecino con una strana rovesciata, palla ampiamente a lato.18:21

  80. 19'

    Cross deviato di Pellegrini, angolo per la Lazio.18:20

  81. 18'

    Cataldi molto nervoso, deve stare attento il mediano, giá ammonito.18:19

  82. 16'

    Davis ci crede e recupera un pallone sulla linea, fallo di Gila fuori dal campo.18:17

  84. 14'

    AMMONITO Danilo Cataldi. Fallo tattico per fermare Piotrowski. 18:15

  85. 13'

    AMMONITO Nicolò Zaniolo. Giallo per proteste per la punta. 18:14

  86. 13'

    Marusic con un tiro cross dalla trequarti, respinge la difesa bianconera.18:13

  87. 11'

    Che apertura di Noslin per Cancellieri, la punta poi fermata d Solet.18:12

  88. 9'

    Che aggressivitá per l'Udinese, che sta spesso recuperando palla sulla trequarti della Lazio.18:10

  90. 8'

    PALO DI NOSLIN! Cataldi trova la punta tra le linee, destro potente che termina sull'esterno del legno!18:09

  91. 6'

    Zanoli rientra e cerca un esterno per il taglio di Zaniolo, palla troppo lunga.18:07

  92. 5'

    Confermato il 3-5-2 della squadra di casa, Lazio con il 4-3-3.18:04

  93. 3'

    Problema ora per Zaccagni, zoppica il fantasista che vuole peró continuare la partita.18:03

  94. 2'

    Angolo Udinese: Davies solo sul secondo palo non cerca la porta ma la torre, allontana la difesa laziale.18:02

  96. 1'

    Udinese con la classica maglia bianconera, Lazio in completo bianco.18:01

  97. 1'

    INIZIA UDINESE - LAZIO! Primo pallone per i locali.18:01

  98. Dirige il match l'arbitro Andrea Colombo.17:35

  99. L’Udinese non perde da tre sfide di Serie A contro la Lazio (2V, 1N): striscia che i friulani non allungavano contro i biancocelesti dal 2007-2010.17:37

  100. Sarri opta per Noslin e non Castellanos, Cancellieri e Zaccagni ai suoi lati. Vecino da mezzala, Marusic e Pellegrini da terzini, Cataldi per Rovella.17:35

  102. Runjaic che punta sulla coppia Zaniolo - Davis; Zanoli e Bertola quinti di centrocampo, Piotrowski, Karlstrom e Ekkelenkamp in mediana.17:33

  103. La formazione della LAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini - Belahyane, Cataldi, Vecino - Cancellieri, Noslin, Zaccagni.17:32

  104. Sono ufficiali le formazioni del match: UDINESE (3-5-2), Padelli - Kristensen, Kabasele, Solet - Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola - Zaniolo, Davis.17:31

  105. Al Bluenergy Stadium la Lazio di Sarri cerca una vittoria per rimanere in corsa Europa, Udinese che vuole mantenersi lontano dalla zona retrocessione.17:29

  106. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Udinese - Lazio, valevole per la diciasettesima giornata di Serie A.17:28

  108. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Bluenergy Stadium
    Città: Udine
    Capienza: 25144 spettatori17:28

    Bluenergy Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Udinese - Lazio

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Udinese - Lazio?
La gara tra Udinese e Lazio si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Udinese - Lazio?
L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Lazio sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Udinese - Lazio?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Lazio?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 4 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Matteo Cancellieri con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Udinese - Lazio?
La gara tra Udinese e Lazio si è conclusa con il risultato di 1-1
Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Lazio?
Il marcatore dell'Udinese è stato Keinan Davis al 95' mentre il marcatore della Lazio è stato Matías Vecino al 80'
PREPARTITA

Udinese - Lazio è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.
Arbitro di Udinese - Lazio sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Andrea Colombo

Statistiche Stagionali
Partite dirette5
Falli fischiati145
Fuorigioco9
Rigori assegnati1
Ammonizioni21
Espulsioni0
Cartellini per partita4.2
Falli per cartellino6.9

Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 5 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie B Monza-Mantova 1-0
13-09-2025 Serie A Juventus-Inter 4-3
21-09-2025 Serie A Torino-Atalanta 0-3
05-10-2025 Serie A Fiorentina-Roma 1-2
26-10-2025 Serie A Lazio-Juventus 1-0
08-12-2025 Serie B Virtus Entella-Spezia 0-1
14-12-2025 Serie A Fiorentina-Verona 1-2

Attualmente l'Udinese si trova 10° in classifica con 22 punti (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte); invece la Lazio si trova 8° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).
L'Udinese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 28; la Lazio ha segnato 18 gol e ne ha subiti 12.

In casa l'Udinese ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Napoli e la Fiorentina ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Parma e la Cremones ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina perdendo 5-1 mentre La Lazio ha incontrato la Cremonese pareggiando 0-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol.

Udinese e Lazio si sono affrontate 92 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 27 volte, la Lazio ha vinto 41 volte mentre i pareggi sono stati 24.

Udinese-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Udinese non ha perso nessuna delle ultime tre partite di Serie A contro la Lazio (2V, 1N); l'ultima volta in cui i friulani hanno registrato una striscia di imbattibilità più lunga contro i biancocelesti nel torneo è stata tra il 2007 e il 2010 (cinque gare - 2V, 3N).
  • L'Udinese ha vinto l'ultima partita casalinga di Serie A contro la Lazio (2-1), dopo che nelle precedenti 11 sfide interne i bianconeri avevano collezionato tre pareggi e subito ben otto sconfitte; i friulani potrebbero ottenere due successi casalinghi consecutivi contro i biancocelesti per la prima volta dal 2011-2013, quando arrivarono a tre.
  • L'Udinese ha vinto tre delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A (2P): tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 17 sfide interne disputate nella competizione (5N, 9P). Inoltre, i friulani sono reduci da un clean sheet contro il Napoli e non tengono la porta inviolata per due partite di fila in casa da febbraio-marzo scorsi.
  • La Lazio ha mancato l'appuntamento con il gol in sei delle otto trasferte di questo campionato; l'ultima stagione in cui i biancocelesti non hanno segnato in più gare esterne è stata quella del 2015/16 (otto a fine torneo), mentre considerando solo il girone di andata hanno fatto peggio soltanto nel 1984/85 e nel 1988/89 (sette in entrambi i casi).
  • L'Udinese ha perso solo due delle ultime 14 partite di Serie A di fine anno solare (2020 v Benevento, 2022 v Napoli), ottenendo in questo parziale sette vittorie e cinque pareggi.
  • La Lazio non ha ripetuto lo stesso risultato per due volte di fila in nessuna delle ultime sette gare di chiusura dell'anno solare in Serie A (3V, 2N, 2P), con l'ultima di queste terminata 1-1 contro l'Atalanta (28 dicembre 2024).
  • Nella Serie A in corso, l'Udinese è, con il Torino, una delle due squadre che hanno concesso almeno tre gol in più gare: cinque entrambe, inclusa la più recente per i bianconeri, persa 5-1 contro la Fiorentina. Tuttavia, la formazione friulana ha tenuto la porta inviolata nella gara casalinga più recente (1-0 vs Napoli) - l'ultima volta in cui ha inanellato due clean sheet di fila risale al febbraio-marzo scorsi.
  • Nel 2025, soltanto la Roma (18) ha registrato più clean sheet della Lazio in Serie A: 14 come Inter e Napoli. I biancocelesti ne contano già tre in più rispetto al 2024 (11) e, nei precedenti 10 anni (dal 2015 al 2024), solo due volte hanno fatto meglio in un singolo anno solare in campionato: nel 2022 (16) e nel 2023 (18). 
  • Oumar Solet è - al pari di Strahinja Pavlovic e Alessandro Bastoni, entrambi cinque - uno dei tre difensori centrali che hanno partecipato attivamente a più gol in Serie A nell'anno solare 2025 (cinque coinvolgimenti per il difensore dell'Udinese, grazie a due gol e tre assist).
  • Valentín Castellanos non ha partecipato ad alcun gol nelle ultime cinque presenze in Serie A, mentre nelle sue prime cinque gare di questo campionato aveva segnato due gol e fornito tre assist; l'argentino ha disputato 210 minuti nel massimo torneo contro l'Udinese, senza mai essere coinvolto in una rete (il suo record di minuti giocati contro una singola avversaria nella competizione senza segnare un gol o fornire un passaggio vincente è di 259, contro la Juventus).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

UdineseLazio
Partite giocate1616
Numero di partite vinte66
Numero di partite perse75
Numero di partite pareggiate35
Gol totali segnati1717
Gol totali subiti2711
Media gol subiti per partita1.70.7
Percentuale possesso palla46.751.0
Numero totale di passaggi58047665
Numero totale di passaggi riusciti46856535
Tiri nello specchio della porta6469
Percentuale di tiri in porta44.446.9
Numero totale di cross260217
Numero medio di cross riusciti5954
Duelli per partita vinti818765
Duelli per partita persi785674
Corner subiti7160
Corner guadagnati7562
Numero di punizioni a favore178262
Numero di punizioni concesse220175
Tackle totali260215
Percentuale di successo nei tackle59.254.4
Fuorigiochi totali199
Numero totale di cartellini gialli2929
Numero totale di cartellini rossi15

Udinese - Lazio Live

