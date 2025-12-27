Sarri opta per Noslin e non Castellanos, Cancellieri e Zaccagni ai suoi lati. Vecino da mezzala, Marusic e Pellegrini da terzini, Cataldi per Rovella.17:35

Udinese - Lazio è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Lazio sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 145 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 21 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 6.9 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Monza-Mantova 1-0 13-09-2025 Serie A Juventus-Inter 4-3 21-09-2025 Serie A Torino-Atalanta 0-3 05-10-2025 Serie A Fiorentina-Roma 1-2 26-10-2025 Serie A Lazio-Juventus 1-0 08-12-2025 Serie B Virtus Entella-Spezia 0-1 14-12-2025 Serie A Fiorentina-Verona 1-2

Attualmente l'Udinese si trova 10° in classifica con 22 punti (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte); invece la Lazio si trova 8° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 28; la Lazio ha segnato 18 gol e ne ha subiti 12.

In casa l'Udinese ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Napoli e la Fiorentina ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Parma e la Cremones ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina perdendo 5-1 mentre La Lazio ha incontrato la Cremonese pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol.

Udinese e Lazio si sono affrontate 92 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 27 volte, la Lazio ha vinto 41 volte mentre i pareggi sono stati 24.

Udinese-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Udinese non ha perso nessuna delle ultime tre partite di Serie A contro la Lazio (2V, 1N); l'ultima volta in cui i friulani hanno registrato una striscia di imbattibilità più lunga contro i biancocelesti nel torneo è stata tra il 2007 e il 2010 (cinque gare - 2V, 3N).

L'Udinese ha vinto l'ultima partita casalinga di Serie A contro la Lazio (2-1), dopo che nelle precedenti 11 sfide interne i bianconeri avevano collezionato tre pareggi e subito ben otto sconfitte; i friulani potrebbero ottenere due successi casalinghi consecutivi contro i biancocelesti per la prima volta dal 2011-2013, quando arrivarono a tre.

L'Udinese ha vinto tre delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A (2P): tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 17 sfide interne disputate nella competizione (5N, 9P). Inoltre, i friulani sono reduci da un clean sheet contro il Napoli e non tengono la porta inviolata per due partite di fila in casa da febbraio-marzo scorsi.

La Lazio ha mancato l'appuntamento con il gol in sei delle otto trasferte di questo campionato; l'ultima stagione in cui i biancocelesti non hanno segnato in più gare esterne è stata quella del 2015/16 (otto a fine torneo), mentre considerando solo il girone di andata hanno fatto peggio soltanto nel 1984/85 e nel 1988/89 (sette in entrambi i casi).

L'Udinese ha perso solo due delle ultime 14 partite di Serie A di fine anno solare (2020 v Benevento, 2022 v Napoli), ottenendo in questo parziale sette vittorie e cinque pareggi.

La Lazio non ha ripetuto lo stesso risultato per due volte di fila in nessuna delle ultime sette gare di chiusura dell'anno solare in Serie A (3V, 2N, 2P), con l'ultima di queste terminata 1-1 contro l'Atalanta (28 dicembre 2024).

Nella Serie A in corso, l'Udinese è, con il Torino, una delle due squadre che hanno concesso almeno tre gol in più gare: cinque entrambe, inclusa la più recente per i bianconeri, persa 5-1 contro la Fiorentina. Tuttavia, la formazione friulana ha tenuto la porta inviolata nella gara casalinga più recente (1-0 vs Napoli) - l'ultima volta in cui ha inanellato due clean sheet di fila risale al febbraio-marzo scorsi.

Nel 2025, soltanto la Roma (18) ha registrato più clean sheet della Lazio in Serie A: 14 come Inter e Napoli. I biancocelesti ne contano già tre in più rispetto al 2024 (11) e, nei precedenti 10 anni (dal 2015 al 2024), solo due volte hanno fatto meglio in un singolo anno solare in campionato: nel 2022 (16) e nel 2023 (18).

Oumar Solet è - al pari di Strahinja Pavlovic e Alessandro Bastoni, entrambi cinque - uno dei tre difensori centrali che hanno partecipato attivamente a più gol in Serie A nell'anno solare 2025 (cinque coinvolgimenti per il difensore dell'Udinese, grazie a due gol e tre assist).

Valentín Castellanos non ha partecipato ad alcun gol nelle ultime cinque presenze in Serie A, mentre nelle sue prime cinque gare di questo campionato aveva segnato due gol e fornito tre assist; l'argentino ha disputato 210 minuti nel massimo torneo contro l'Udinese, senza mai essere coinvolto in una rete (il suo record di minuti giocati contro una singola avversaria nella competizione senza segnare un gol o fornire un passaggio vincente è di 259, contro la Juventus).

