Non arriva la quarta vittoria consecutiva per il Parma, ma è comunque un punto che allontana sempre più la squadra di Cuesta dalla zona retrocessione. Discreta prestazione, comunque, del Cagliari che arrivava da un brutto momento. Dopo i botti del primo tempo, meno occasioni nella ripresa, ma Folorunsho fa un gol pazzesco che vale il momentaneo 1-0. Poi pareggia Oristanio, che fa 1-1 sfruttando un rimpallo nell’area di rigore dei sardi. Un punto per uno al Tardini.
E, con questo pareggio, il Parma è 11° da solo a quota 33 punti (a +9 sulla zona retrocessione). Il Caglari sale in 13a posizione a quota 30 (a +6 dal terzultimo posto).
Parma che tornerà in campo domenica 8 marzo contro la Fiorentina al Franchi. Un vero scontro diretto per la squadra di Cuesta, essendo la Fiorentina terzultima (al momento). Il Cagliari, invece, proverà ad impensierire in casa il Como sabato 7 marzo.
90'+7'
FINISCE QUI!!! E su quest'ultima occasione, arriva il triplice fischio. 1-1 tra Parma e Cagliari. Apre Folorunsho con una conclusione dalla trequarti campo, pareggia poi Oristanio.22:42
90'+7'
CI PROVA STREFEZZA!!! Sugli sviluppi del corner, arriva un'occasione per il Parma. Prima tiro di Valenti murato, poi sinistro di Strefezza in tribuna.22:41
90'+6'
Si gioca ancora e il Parma torna in 11. Rientra Troilo. Evidentemente erano solo crampi22:40
90'+6'
Pellegrino ruba un buon pallone a Dossena, ma l'arbitro ferma il gioco. L'argentino se l'era aggiustata col braccio22:39
90'+5'
Corvi calcia direttamente in rimessa laterale. Non si è praticamente giocato negli ultimi 8 minuti, tra falli, sostituzioni e interruzioni22:39
90'+4'
Intanto si prende un giallo Obert che evita il contropiede del Parma22:38
90'+3'
Niente da fare per Troilo che non riesce a concludere il match. Parma in 10 in questi ultimi minuti22:38
90'+3'
Tra l'altro il Parma ha esaurito i cambi e Troilo deve stringere i denti per non chiudere in 10 contro 1122:37
90'+2'
Crampi per Troilo. Di nuovo gioco fermo22:36
90'
5 minuti di recupero in questo secondo tempo...22:35
90'
E Cuesta utilizza anche il quinto cambio a disposizione: dentro il giovane Cremaschi che prende il posto di Bernabé in questo finale22:34
90'
E ARRIVA IL CAMBIO!!! Fuori Valeri infortunato, al suo posto Franco Carboni22:34
89'
Valeri commette un fallo, ma si fa male lui stesso. Il difensore fa cenno alla panchina che ha bisogno del cambio23:02
88'
E dentro anche Pavoletti per il tutto per tutto. Esce dal campo Sebastiano Esposito23:02
87'
Cambia qualcosa Pisacane che inserisce Idrissi che prende il posto di Sulemana, già ammonito22:32
86'
Strefezza si inserisce in area, palla verso Pellegrino che però non riesce a saltare sulla marcatura di Dossena e recupera Caprile22:31
85'
Prova a reagire il Cagliari con Palestra che riesce a crossare da destra, ma trova solo Troilo. Nessun compagno si era inserito in area di rigore22:30
84'
E questo è il primo gol in campionato per Oristanio22:29
83'
GOL! PARMA-Cagliari 1-1. Rete di Gaetano Oristanio. Pareggio dei padroni di casa con la conclusione di Oristanio, che si inserisce alla perfezione dopo un rimpallo vinto in area. Niente da fare per Caprile questa volta.
Gioco fermo perché Valenti resta a terra dolorante dopo un intervento di Liteta. Non c'è fallo perché l'arbitro non aveva neanche visto22:26
81'
Pellegrino pescato in area, l'argentino cerca la sponda per Bernabé che però viene anticipato all'ultimo22:25
79'
Liteta sulla caviglia di Strefezza. Punizione, ma ancora niente giallo. Protestano entrambe le squadre. Una per il cartellino, l'altra perché non pensava ci fosse fallo23:01
78'
Palla vagante nell'area di rigore del Cagliari, ci arriva prima di tutti Caprile evitando ogni pericolo22:23
75'
TERZO CAMBIO PER IL PARMA!!! Cuesta getta nella mischia Estevez al posto di Keita. Serve qualcosa di nuovo per cambiare un Parma che non trova spazi.22:20
74'
Ci prova VALERI direttamente da calcio di punizione, ma il suo sinistro si perde sul fondo22:19
74'
Questa volta è Pellegrino a subire un fallo da Obert sulla trequarti. E arriva quindi un calcio di punizione per il Parma, sempre pericoloso sui calci piazzati22:19
72'
Pellegrino cerca l'anticipo su Dossena, ma commette fallo in attacco. Incredulo l'attaccante del Parma che, però, non protesta neanche essendo già ammonito22:17
70'
Tocca ora al Parma fare la partita per cercare il pareggio, ma Oristanio e Strefezza - per ora - non trovano spazio22:16
67'
Resta a terra Bernabé dopo un contatto subito da Liteta. Ci stava il cartellino giallo22:12
66'
REAZIONE PARMA!!! Sinistro di Bernabé su calcio di punizione, palla verso l'incrocio dei pali, ma arriva la grande parata di Caprile22:11
65'
Ammonito Sulemana per il fallo su Nicolussi Caviglia appena prima che entrasse in area di rigore. Interessante punizione per il Parma22:10
64'
E per Folorunsho è anche il 2° gol in campionato. Aveva segnato proprio in quel Cagliari-Pisa, prima dell'infortunio22:09
64'
Ammonito Valenti per proteste. Ad inizio azione, era finito a terra Strefezza: proteste del difensore del Parma, ma giallo e niente intervento del VAR.23:00
62'
GOL! Parma-CAGLIARI 0-1. Rete di Michael Folorunsho. Subito a segno il neo entrato dei sardi con un’incredibile conclusione dalla fascia laterale di destra, dopo il servizio di Esposito, beffando un Corvi incredulo. Un gol che assomiglia, per certi versi, a quello di Shevchenko in Milan-Juventus del 9 dicembre 2001 (a Buffon). Clamoroso.
Folorunsho non giocava dal 21 dicembre, contro il Pisa. Si è poi fermato per uno stiramento del legamento collaterale mediale22:07
61'
DENTRO FOLORUNSHO!!! Dentro l'ex Fiorentina che prende il posto di Kiliçsoy. L'azzurro va quindi a fare da mezza punta alle spalle di Sebastiano Esposito.22:06
61'
Cagliari velocissimo a risalire il campo, palla per Palestra che cerca un destro a giro, ma non trova la porta di Corvi22:05
60'
Rodriguez (ancora in campo dopo il colpo subito) sbaglia e regala palla a Oristanio: sinistro da fuori area deviato in angolo22:04
59'
Si riprende e ci si ferma nuovamente. Questa volta per un intervento su Oristanio. Ma l'arbitro fischia il fallo in favore del Cagliari. Un po' di confusione in campo.22:04
58'
Ancora gioco fermo. Brutta botta in faccia per Rodriguez che perde anche sangue dal naso. Non si può ancora ricominciare22:02
56'
Pellegrino alza la gamba e prende in faccia Rodriguez. Ovviamente non un intervento volontario, ma è gioco pericoloso. Giallo per l'attaccante del Parma22:00
54'
Parma, che se dovesse vincere, coglierebbe il 4° successo consecutivo in Serie A. Cosa che al Parma non capita da marzo 2014, dalle 4 vittorie consecutive ai tempi di Roberto Donadoni22:01
52'
OCCASIONE CAGLIARI!!! Sulemana col tacco per Obert che cerca e trova Esposito, ma la sua conclusione viene deviata in angolo da Corvi sempre attento21:56
50'
Non male l'incursione di Britschgi, lo svizzero si accentra sul sinistro, ma viene chiuso un attimo prima di andare alla conclusione21:55
49'
Ci prova Nicolussi Caviglia da fuori, palla deviata che arriva a Pellegrino, l'argentino prova ad allargare per Bernabé, ma non riesce a servirlo21:54
47'
Prima offensiva del Cagliari con Obert che crossa da sinistra, Valeri mette in calcio d'angolo21:51
47'
E dentro anche Oristanio che prende il posto di Delprato. Diventa un 4-3-2-1 quello del Parma con Oristanio e Strefezza alle spalle di Pellegrino21:51
47'
DOPPIO CAMBIO PARMA!!! Non è piaciuto qualcosa a Cuesta in questo primo tempo. Dentro Nicolussi Caviglia che prende il posto di Ordonez. Parma che vuole tenere maggiormente palla a centrocampo21:50
46'
SI RIPARTE AL TARDINI21:50
Cagliari che fa maggiormente la partita, ma Palestra per ora non sfonda a destra. Si vede Kilicsoy, meno attivo Sebastiano Esposito. Dall’altra parte si cerca sempre Pellegrino che ha, effettivamente, avuto una grande occasione da gol. Per i padroni di casa, però, si deve ancora accendere Bernabé.21:36
Corvi dice due volte di no a Kilicsoy, grandissima parata di Caprile su Pellegrino. Queste le occasionissime di un primo tempo vivace. Da rivedere anche l’intervento di Adopo su Pellegrino, che però arbitro e VAR non hanno valutato come fallo tale da concedere un calcio di rigore in favore del Parma.21:35
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 0-0 al Tardini con i due portieri che hanno fatto buona guardia21:32
45'
Un minuto di recupero in questo primo tempo...21:31
43'
Check del VAR per un possibile rigore per il Cagliari. Era andato a terra Sebastiano Esposito in area, ma non c'è assolutamente nulla21:29
42'
ANCHE CORVI PRESENTE!!! Occasione per il Cagliari col sinistro di Kilicsoy, risponde presente Corvi sul primo palo21:27
41'
Adesso è il Parma a lamentarsi per un possibile tocco di mano di Dossena sugli sviluppi del corner, ma non c'è niente21:27
41'
Il sig. Massimi non gradisce le proteste di Dossena e lo ammonisce21:26
40'
Corner per il Parma, ma lamentele del Cagliari perché Pellegrino ha proprio spostato Liteta in occasione dell'azione che l'ha portato al tiro. I sardi chiedevano il calcio di punizione21:26
40'
OCCASIONE PELLEGRINO!!! L'argentino sposta Liteta, si prende lo spazio per calciare col mancino, ma trova una super deviazione di Caprile che gli dice di no21:25
40'
Ma, a sorpresa, Massimi non concede il corner per il Cagliari. Sembrava abbastanza evidente la deviazione di Troilo.21:28
39'
Sulemana ci prova dalla distanza, ma trova la deviazione di Troilo in calcio d'angolo21:24
37'
È il Cagliari a fare ora la partita, ma il Parma ha due linee serrattissime dietro la linea della palla21:24
35'
Sulemana prova a sfondare sul suggerimento di Sebastiano Esposito, ma capisce tutto Corvi che recupera in uscita sul giocatore di proprietà dell'Atalanta21:20
33'
Palestra riesce ad entrare in area con un tunnel su Keita, ma il centrocampista del Parma si riscatta subito andando ad ostacolare l'esterno del Cagliari, mandando in angolo21:19
32'
Palestra chiuso da Valeri, l'esterno del Cagliari riesce comunque a crossare col mancino, ma Delprato anticipa tutti di testa21:18
31'
Ci provano Bernabé e Strefezza, entrambi da fuori. Bernabé viene murato, la conclusione di Strefezza viene deviata e la palla arriva facile facile per Caprile21:17
30'
53% di possesso palla in favore del Cagliari in questa prima mezz'ora di gioco...21:16
29'
Niente di fatto. La difesa del Cagliari mette fuori, ci prova poi Bernabé da fuori area, ma calcia malissimo21:40
28'
Intervento irregolare di Zé Pedro su Strefezza. Interessante calcio di punizione per il Parma e occhio ai soliti blocchi21:14
25'
Colpo di testa di PELLEGRINO che finisce a lato sugli sviluppi del calcio d'angolo. Viene fischiato anche un fallo del Parma durante il corner. Ovvero il blocco di Valenti per favorire il colpo di testa di Pellegrino.21:11
23'
CI PROVA ESPOSITO!!! Conclusione dal limite di Sebastiano Esposito che finisce alta sopra la traversa, neanche di tanto. Pericolo per Corvi21:32
22'
PELLEGRINO A TERRA IN AREA!!! Da destra crossa Britschgi, palla in direzione di Pellegrino che va giù sul contatto con Adopo, ma per il sig. Massimi non c'è niente21:09
22'
Combinazione Bernabé-Strefezza, è uno schema, ma la conclusione dell'ex Como viene ribattuta dalla difesa dei sardi21:07
21'
Transizione di Keita nella metà campo avversaria, arriva il fallo di Juan Rodriguez che viene ammonito21:06
18'
Lamentele del Parma, ma non per avere il rigore. I padroni di casa volevano almeno il calcio d'angolo visto l'ultimo tocco di Liteta. L'arbitro comanda una rimessa dal fondo21:04
17'
BRITSCHGI A TERRA IN AREA!!! L'esterno del Parma entra da destra e va giù sul contatto con Liteta. Non c'è nulla per il sig. Massimi21:03
16'
Si può ripartire. In 11 contro 11 quando abbiamo appena superato il primo quarto d'ora del match21:02
16'
Gioco fermo per un colpo subito da Valenti21:01
15'
Ci prova Palestra col mancino, ma conclusione non troppo potente: facile parata per Corvi21:01
13'
Occhio a PELLEGRINO che va di testa sugli sviluppi del corner, ma colpisce male e non riesce a indirizzare verso la porta di Caprile21:38
12'
Si rivede davanti il Parma con la combinazione Strefezza-Bernabé, con l'ex Como che guadagna un calcio d'angolo da destra20:58
10'
Si può riprendere. Tutto ok per il capitano del Parna.20:56
10'
Fischio dell'arbitro perché è rimasto a terra dolorante Delprato dopo la botta subita20:56
9'
DOPPIA OCCASIONE CAGLIARI!!! Keita regala palla a Kilicsoy, finta su Troilo e conclusione, ma arriva la super parata di CORVI. Ci prova poi Sebastiano Esposito, ma si immola col corpo Delprato21:39
8'
Ancora Palestra che, questa volta, raggiunge il fondo, cross in mezzo messo fuori da Valenti20:54
7'
Palestra prova a sfondare venendo, però, dentro al campo, ma trova la chiusura di Keita che manda in fallo laterale20:53
4'
Corvi si prende un rischio col rinvio sulla pressione di Kilicsoy... Ne esce in qualche modo il Parma20:49
3'
RISPONDE IL CAGLIARI!!! Kilicsoy pescato in area, destro del turco che sbatte contro il palo. Ma gioco fermo... L'arbitro aveva fischiato il fuorigioco dell'attaccante dei sardi21:37
2'
OCCHIO AL PARMA!!! Subito una palla recuperata da Keita, ma non riesce la verticalizzazione per Strefezza. Subito Parma aggressivo20:47
1'
SI PARTE AL TARDINI!!! Primo possesso per i padroni di casa...20:46
Il direttore di gara sarà il sig. Luca Massimi della sezione di Termoli. Il fischietto classe '88 sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Barone e dal quarto ufficiale, il sig. Giuseppe Collu. Completano la squadra arbitrale nella sala VAR di Lissone, Antonio Giua (VAR) e Paolo Silvio Mazzoleni (AVAR).20:00
Sono 81 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Parma e Cagliari. Bilancio leggermente a favore dei sardi con 29 vittorie oltre a 26 pareggi e 26 successi dei Ducali. Il Cagliari ha vinto l'ultima al Tardini, col 3-2 targato Zortea-Marin-Piccoli. Di Man e Hernani i gol del Parma che aveva rimontato due volte. I Ducali non battono i sardi in casa in Serie A dal 22 settembre 2018: 2-0 griffato da Inglese e Gervinho.19:57
Due i cambi di Pisacane rispetto al pareggio contro la Lazio. Dentro Liteta e Rodriguez per Mazzitelli e Yerry Mina. Lunghissima lista di indisponibili per il Cagliari che deve fare a meno di Mazzitelli, Gaetano, Felici, Deiola, Borrelli e Belotti infortunati oltre a Yerry Mina squalificato.20:21
Cuesta ripresenta lo stesso XI che, domenica scorsa, ha espugnato San Siro, battendo il Milan. Rientrano Circati dalla squalifica e il portiere Suzuki dopo la frattura al dito che l’ha tenuto lontano dai campi per quasi 4 mesi. In porta, però, viene confermato Corvi. Out per infortunio Ndiaye, Frigan e Almqvist.20:13
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Caprile - Zé Pedro, Dossena, J.Rodríguez - Palestra, Adopo, Liteta, I.Sulemana, Obert - Kilicsoy, Se.Esposito. All. Fabio Pisacane. A disposizione: Sherri, Ciocci - Idrissi, Raterink, Zappa - Sulev, Folorunsho, Malfitano - P.Mendy, Trepy, Albarracín, Pavoletti.20:19
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma scende in campo con un 3-5-1-1 in cui figurano: Corvi - Delprato, Troilo, Valenti - Britschgi, Bernabé, M.Keita, C.Ordoñez, Valeri - Strefezza - Pellegrino. All. Carlos Cuesta. A disposizione: Suzuki, Rinaldi - F.Carboni, Circati, Mena Martinez - O.Sorensen, Cremaschi, Nicolussi Caviglia, N.Estévez - Elphege, Oristanio, Ondrejka.20:11
Cagliari meno in salute dei Ducali, con la squadra di Pisacane che arriva dal pareggio con la Lazio e le sconfitte contro Lecce e Roma. I sardi mantengono comunque un vantaggio sulla zona retrocessione: il Cagliari ha un +5 sul terzultimo posto.19:52
È un Parma che vola nell’ultimo mese, con la squadra di Cuesta che ha raccolto tre vittorie consecutive portandosi all’11° posto a quota 32 punti. E vittorie neanche scontate, contro Bologna e Milan in trasferta, e nel mezzo quella contro il Verona in casa. Il Parma conta ora 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.19:52
Benvenuti alla diretta scritta di Parma-Cagliari, gara valida per la Giornata 27 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma.19:51
Parma - Cagliari è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro di Parma - Cagliari sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
