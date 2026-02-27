È un Parma che vola nell’ultimo mese, con la squadra di Cuesta che ha raccolto tre vittorie consecutive portandosi all’11° posto a quota 32 punti. E vittorie neanche scontate, contro Bologna e Milan in trasferta, e nel mezzo quella contro il Verona in casa. Il Parma conta ora 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.19:52

Cagliari meno in salute dei Ducali, con la squadra di Pisacane che arriva dal pareggio con la Lazio e le sconfitte contro Lecce e Roma. I sardi mantengono comunque un vantaggio sulla zona retrocessione: il Cagliari ha un +5 sul terzultimo posto.19:52

Cuesta ripresenta lo stesso XI che, domenica scorsa, ha espugnato San Siro, battendo il Milan. Rientrano Circati dalla squalifica e il portiere Suzuki dopo la frattura al dito che l’ha tenuto lontano dai campi per quasi 4 mesi. In porta, però, viene confermato Corvi. Out per infortunio Ndiaye, Frigan e Almqvist.20:13

Due i cambi di Pisacane rispetto al pareggio contro la Lazio. Dentro Liteta e Rodriguez per Mazzitelli e Yerry Mina. Lunghissima lista di indisponibili per il Cagliari che deve fare a meno di Mazzitelli, Gaetano, Felici, Deiola, Borrelli e Belotti infortunati oltre a Yerry Mina squalificato.20:21

Sono 81 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Parma e Cagliari. Bilancio leggermente a favore dei sardi con 29 vittorie oltre a 26 pareggi e 26 successi dei Ducali. Il Cagliari ha vinto l'ultima al Tardini, col 3-2 targato Zortea-Marin-Piccoli. Di Man e Hernani i gol del Parma che aveva rimontato due volte. I Ducali non battono i sardi in casa in Serie A dal 22 settembre 2018: 2-0 griffato da Inglese e Gervinho.19:57

Il direttore di gara sarà il sig. Luca Massimi della sezione di Termoli. Il fischietto classe '88 sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Barone e dal quarto ufficiale, il sig. Giuseppe Collu. Completano la squadra arbitrale nella sala VAR di Lissone, Antonio Giua (VAR) e Paolo Silvio Mazzoleni (AVAR).20:00

Pellegrino alza la gamba e prende in faccia Rodriguez. Ovviamente non un intervento volontario, ma è gioco pericoloso. Giallo per l'attaccante del Parma22:00

E per Folorunsho è anche il 2° gol in campionato. Aveva segnato proprio in quel Cagliari-Pisa, prima dell'infortunio22:09

Gioco fermo perché Valenti resta a terra dolorante dopo un intervento di Liteta. Non c'è fallo perché l'arbitro non aveva neanche visto22:26

PREPARTITA

Parma - Cagliari è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Cagliari sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Luca Massimi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 22 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 3.6 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 12 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Cerignola-Verona 1-1 31-08-2025 Serie B Modena-Avellino 1-1 20-09-2025 Serie B Spezia-Juve Stabia 1-3 01-10-2025 Serie B Pescara-Südtirol 1-1 26-10-2025 Serie B Bari-Mantova 1-0 01-11-2025 Serie B Avellino-Reggiana 4-3 21-11-2025 Serie B Catanzaro-Pescara 3-3 08-12-2025 Serie B Mantova-Reggiana 0-1 21-12-2025 Serie B Virtus Entella-Südtirol 1-1 18-01-2026 Serie B Palermo-Spezia 1-0 01-02-2026 Serie B Calcio Padova-Monza 1-2 10-02-2026 Serie B Virtus Entella-Cesena 3-1 15-02-2026 Serie B Bari-Südtirol 1-2 27-02-2026 Serie A Parma-Cagliari 1-1

Attualmente il Parma si trova 11° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte); invece il Cagliari si trova 13° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte).

Il Parma ha segnato 20 gol e ne ha subiti 32; il Cagliari ha segnato 29 gol e ne ha subiti 36.

La partita di andata Cagliari - Parma si è giocata il 13 settembre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa il Parma ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Milan e il Cagliari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Lecce e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari pareggiando 1-1 mentre Il Cagliari ha incontrato la Lazio pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Semih Kiliçsoy con 4 gol.

Parma e Cagliari si sono affrontate 47 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 18 volte, il Cagliari ha vinto 17 volte mentre i pareggi sono stati 12.

Parma-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime otto sfide contro il Parma in Serie A (6V, 2N); l'ultimo successo degli emiliani contro i sardi nel massimo campionato risale al 22 settembre 2018 (2-0 al Tardini con gol di Inglese e Gervinho).

Il Cagliari ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro il Parma in Serie A, segnando in ciascuna almeno due gol (11 nel periodo, 2.8 reti di media); solo contro Lazio (sei tra il 1966 e il 1971) e Brescia (cinque tra il 1992 e il 2004) i sardi hanno ottenuto almeno cinque successi di fila contro una singola avversaria nel massimo campionato.

Il Cagliari ha evitato la sconfitta nelle ultime tre trasferte contro il Parma in Serie A (2V, 1N) e potrebbe rimanere imbattuto in quattro gare fuori casa di fila contro i ducali per la prima volta nel massimo campionato.

Il Parma ha vinto tre match consecutivi in Serie A per la prima volta da marzo 2014 con Roberto Donadoni in panchina; l'ultima volta che i ducali hanno ottenuto quattro successi di fila nel massimo campionato risale a qualche mese prima, ovvero al gennaio 2014.

Dopo il 2-1 contro l'Hellas Verona al Tardini, il Parma potrebbe vincere due gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio 2020 con Roberto D'Aversa alla guida.

Il Parma ha registrato nove clean sheet in questo campionato e nelle precedenti 17 stagioni di Serie A solo una volta aveva mantenuto più volte la porta inviolata dopo 26 partite: 10 nel 2013/14 con Roberto Donadoni allenatore.

Il Cagliari non ha segnato alcuna rete nelle ultime tre partite di campionato e potrebbe restare a secco di gol in quattro gare di fila in Serie A per la prima volta dal luglio 2020.

Da una parte solo il Milan (254) ha commesso meno falli del Parma (277) in questo campionato, dall'altra invece soltanto l'Hellas Verona (410) ha commesso più falli del Cagliari (398).

In questo campionato nessun giocatore ha portato più punti alla propria squadra grazie ai suoi gol rispetto a Mateo Pellegrino: 11 (su 32 totali), come Rafael Leão.

Semih Kiliçsoy ha segnato quattro gol in questa Serie A e tra i giocatori che hanno realizzato almeno le sue stesse reti l’attaccante del Cagliari è il più giovane (agosto 2005), oltre che uno dei due con meno conclusioni tentate (12, come Martin Baturina).

