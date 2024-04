Dallo stadio Olimpico è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.22:43

90'+5' FINITA! Lazio-Verona 1-0, triplice fischio di Massa.22:37

90'+4' AMMONITO Zaccagni per proteste.22:36

90'+4' Sciocchezza di Romagnoli, Serdar centra per Henry, girata potente ma imprecisa.22:44

90'+3' AMMONITO Noslin per proteste.22:34

90'+1' Punizione di Zaccagni, Magnani spazza di testa.22:33

90' Quattro minuti di recupero.22:32

89' Punizione di Zaccagni, Vecino di testa non inquadra lo specchio.22:31

87' ULTIMO CAMBIO LAZIO. Esce Felipe Anderson, scampoli per Vecino.22:30

87' SOSTITUZIONE LAZIO. Staffetta in attacco tra Castellanos e Immobile.22:29

87' ULTIMO CAMBIO VERONA. Baroni si gioca la carta Henry, fuori Folorunsho.22:29

86' AMMONITO Coppola.22:28

86' ULTIMO CAMBIO VERONA. Baroni si gioca la carta Henry, fuori Folorunsho.22:28

85' PALO LAZIO! Punizione battuta a sorpresa da Pedro, Montipo in ritardo guarda la palla sbattere sul legno.22:27

84' Cabal stende Pedro a pochi centimentri dall'area, Massa assegna la punizione, graziandolo dal secondo giallo.22:26

82' OCCASIONE VERONA! Punizione di Suslov, Coppola devia sottomisura con il corpo, Mandas respinge d'istinto.22:25

80' Problemi alla caviglia per Folorunsho, gioco nuovamente fermo.22:22

79' SOSTITUZIONE VERONA. Energie fresche sulla fascia: Centonze per Tchatchoua.22:21

78' SOSTITUZIONE VERONA. Lazovic lascia il campo a favore di Bonazzoli.22:21

78' Suslov a terra, gioco fermo.22:19

76' SOSTITUZIONE LAZIO. Finisce la gara di Luis Alberto, Tudor si copre maggiormente con Hysaj.22:18

75' Punizione di Luis Alberto, colpo di testa di Zaccagni, alzato in angolo da Duda.22:17

74' AMMONITO Cabal, braccio largo su Pedro.22:16

72' GOL! LAZIO-Verona 1-0! Rete di Zaccagni. Suslov perde palla, Zaccagni triangola in area con Luis Alberto e fredda Montipo sul primo palo.



Guarda la scheda del giocatore Mattia Zaccagni22:15

71' AMMONITO Duda.22:14

71' AMMONITO Luis Alberto.22:14

71' Duda batte una punizione contro Luis Alberto che calcia dopo il fischio, Massa estrae il giallo per entrambi.22:14

69' OCCASIONE LAZIO! Guendouzi avanza sulla destra, cross basso per Castellanos, sinistro di prima intenzione, Montipo si oppone.22:11

66' OCCASIONE LAZIO! Dormita di Duda, Kamada gli soffia la sfera e smarca Pedro a tu per tu con Montipo, destro sul fondo.22:08

63' OCCASIONE LAZIO! Lancio di Patric, Luis Alberto anticipa Montipo in uscita, il suo pallonetto si perde a lato.22:05

62' Punizione sprecata da Lazovic, direttamente sul fondo.22:04

60' SOSTITUZIONE VERONA. Baroni rinuncia a Swiderski, spazio a Suslov.22:05

60' SOSTITUZIONE VERONA. Duda prende il posto di Mitrovic.22:05

60' SOSTITUZIONE LAZIO. Tudor aumenta il peso offensivo: Pedro per l'ex Casale.22:05

60' SOSTITUZIONE LAZIO. Esce Isaksen, è il momento dell'ex Zaccagni.22:02

59' Ripartenza di Noslin, piattone fiacco di Lazovic, Mandas senza problemi.22:01

58' Guendouzi tocca al limite per Felipe Anderson che, triplicato, non passa.22:00

56' Felipe Anderson in area per Luis Alberto, scattato in posizione irregolare.21:59

54' Castellanos ruba palla a Cabal, Luis Alberto dal limite, destro oltre la traversa.21:56

52' Lancio per Castellanos, pescato in offside.21:54

49' AMMONITO Casale, trattenuta su Swiderski.21:51

48' TRAVERSA LAZIO! Da corner, Felipe Anderson esplode un bolide di destro che si stampa sulla traversa.21:50

47' Castellanos in verticale per Kamada, chiusura decisiva di Cabal, palla in angolo.21:49

46' COMINCIA LA RIPRESA. Lazio-Verona 0-0, nessun cambio durante l'intervallo.21:47

Tudor ha bisogno di aumentare la qualità e il peso offensivo; Baroni può dirsi soddisfatto della prestazione, migliorabile la finalizzazione.21:34

Frazione tattica giocata a buoni ritmi, poche occasioni da rete: Isaksen impegna Montipo su azione d'angolo, Swiderski si divora il vantaggio a porta vuota dopo un'uscita sbagliata di Mandas.21:32

45'+1' FINE PRIMO TEMPO. Lazio-Verona 0-0, reti bianche all'intervallo.21:31

45' Un minuto di recupero.21:30

44' Cross di Isaksen, Magnani di testa anticipa Castellanos.21:30

42' Scontro tra Cabal e Luis Alberto, gioco fermo per qualche istante.21:28

40' Bello scambio in area tra Lazovic e Noslin, Casale allontana il pericolo.21:24

38' AMMONITO Romagnoli, intervento da tergo su Swiderski.21:22

36' Guendouzi si lascia cadere in area sulla pressione di Serdar, Massa fa proseguire, Isaksen spara alto.21:20

35' OCCASIONE VERONA! Mandas esce completamente a vuoto, sponda di Noslin per Swiderski che mastica incredibilmente a lato a porta vuota.21:20

34' Percussione di Folorunsho, destro di Serdar sporcato in angolo da Romagnoli.21:18

31' Cross di Mitrovic, colpo di testa di Swiderski, alto.21:16

29' Batte Luis Alberto, destro in orbita.21:13

27' Fallo di Serdar su Marusic, punizione da posizione favorevole per i biancocelesti.21:12

26' Ripartenza di Luis Alberto vanificata dal controllo sbagliato di Isaksen.21:10

24' Tchatchoua dalla destra, cross deviato in angolo da Casale.21:18

22' Azione personale di Felipe Anderson, destro debole e centrale, facile preda di Montipo.21:06

20' Traversone di Tchatchoua, Patric salta più in alto di Swiderski.21:05

19' OCCASIONE LAZIO! Da corner, la palla sfila sul secondo palo, piattone di Isaksen, Montipo reattivo salva con il piede.21:04

18' Marusic in area per Kamada, fermato in angolo da Magnani.21:02

16' Castellanos si defila sulla destra, Cabal lo contiene.21:01

14' Lancio per Castellanos, fermato in fuorigioco.20:58

13' Swiderski prolunga in area per Mitrovic che da posizione angolata non riesce a inquadrare la porta.21:00

13' Da corner, palla fuori per Kamada, destro in curva.20:57

12' Lancio di Guendouzi, Luis Alberto cerca il dialogo in area con Castellanos, Tchatchoua concede il primo angolo della gara.20:57

11' Guendouzi allarga per Isaksen, Coppola allontana di testa.20:56

10' Marusic dalla sinistra, Luis Alberto manca la deviazione di testa, la palla si perde a lato.20:55

9' Kamada addomestica per Luis Alberto, destro murato da Magnani.20:54

7' Isaksen cerca il taglio in area di Luis Alberto, suggerimento troppo profondo.20:52

5' Cabal tocca per Noslin, tiro strozzato dal limite, sul fondo.20:50

4' Guendouzi si fa spazio ai 20 metri, destro a lato.20:49

3' Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.20:48

1' INIZIA Lazio-Verona, palla ai biancocelesti.20:45

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Massa.20:35

Baroni si affida a Mitrovic-Noslin-Lazovic alle spalle di Swiderski, Folorunsho scala in mediana con Serdar.20:04

Tudor conferma Felipe Anderson e Luis Alberto a supporto di Castellanos, Isaksen preferito a Lazzari sulla fascia, Guendouzi al posto di Vecino a centrocampo, Romagnoli nella difesa a tre con Patric e l'ex Casale.20:46

4-2-3-1 per il Verona: Montipo - Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal - Folorunsho, Serdar - Mitrovic, Noslin, Lazovic - Swiderski. A disp.: Perilli, Chiesa, Centonze, Dawidowicz, Belahyane, Vinagre, Corradi, Duda, Silva, Suslov, Tavsan, Charlys, Bonazzoli, Henry.20:04

Ecco le formazioni. Lazio con il 3-4-2-1: Mandas - Patric, Romagnoli, Casale - Isaksen, Guendouzi, Kamada, Marusic - Felipe Anderson, Luis Alberto - Castellanos. A disp.: Sepe, Renzetti, Gonzalez, Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Cataldi, Rovella, Vecino, Zaccagni, Pedro, Immobile.21:19

I biancocelesti, reduci da due successi di fila (vs Salernitana e Genoa), puntano la zona Europa League; gialloblu alla ricerca di altri punti salvezza dopo la vittoria all'overtime contro l'Udinese.19:49

Allo stadio Olimpico tutto pronto per Lazio-Verona, trentaquattresima giornata di Serie A.19:46