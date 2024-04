Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce 27 Aprile 2024 ore 15:00

Partita che si sblocca nel finale: Krstovic con il destro in pieno recupero, Pessina su rigore pareggia allo scadere. Un punto a testa che va bene a entrambe le squadre in ottica salvezza.

Dove si gioca la partita: Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori14:48

Benvenuti alla diretta del match tra Lecce e Monza, valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. 14:48

Il Monza scende in campo già salvo. Sono già arrivati i primi rinnovi di contratto e si può iniziare a pensare alla prossima stagione. 14:49

La cura Gotti ha fatto benissimo al Lecce, che ha vinto tanti scontri diretti e si è portata in una posizione tranquilla di classifica: il bottino è di dieci punti nelle ultime cinque gare.14:51

4-4-2 per il Lecce: Falcone - Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo - Oudin, Blin, Rafia, Dorgu - Krstovic, Piccoli. 14:51

4-2-3-1 per il Monza: Di Gregorio - Kiriakopoulos, Pablo Marì, Izzo, Birindelli - Bondo, Akpa Akpro - Zerbin, Pessina, Carboni - Colombo.14:53

INIZIA LECCE-MONZA. Prima palla per i padroni di casa.15:02

Tunnel di Piccoli su Pablo Marì, che recupera però palla in area.15:07

Ottimo lavoro di Pessina per Zerbin, Gendrey chiude in angolo.15:09

Ritmi bassi in questo avvio, siamo ancora in una fase di studio.15:11

CARTELLINO GIALLO PER IL MONZA. Ammonito Colombo per un fallo su Blin.15:17

Insiste il Lecce, Piccoli crea continui grattacapi in area.15:19

Bondo punta l'area e conclude di collo destro, c'è una deviazione in angolo.15:22

Carboni sugli sviluppi dell'angolo, deviazione in angolo di Rafia.15:23

Conclusione debole e centrale di Gallo, tutto facile per Di Gregorio.15:23

CARTELLINO GIALLO PER IL LECCE. Ammonito Oudin per un fallo su Akpa Akpro.15:27

Calcio d'angolo per il Monza, merito del pressing di Pessina.15:40

Retropassaggio pigro di Akpa Akpro verso Birindelli, per poco non ne approfitta Piccoli.15:41

Colombo si smarca alle spalle della difesa, controlla ma perde l'attimo per il tiro.15:45

Krstovic punta l'avversario e serve Oudin, che non raccoglie palla dal limite.15:48

Meglio il Lecce come produzione offensiva generale (Krstovic è una spina nel fianco), ma il Monza con Pessina e Colombo sa rendersi pericoloso. 15:52

Krstovic per Gallo, che cerca nel mezzo Piccoli: inizia bene il Lecce.16:09

Gran lavoro di Zerbin dal limite con palla per Birindelli che finisce altissima.16:12

Cross da destra di Gendrey, Piccoli in girata al volo non impensierisce Di Gregorio.16:14

SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Carboni, dentro Colpani.16:21

SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Colombo, dentro Djuric. 23:17

SOSTITUZIONE PER IL LECCE. Fuori Piccoli, dentro Sansone.16:23

SOSTITUZIONE PER IL LECCE. Fuori Rafia, dentro Gonzalez.16:24

Chiusura di Gendrey in diagonale, calcio d'angolo per il Monza.16:26

Intervento eccellente di Pablo Marì su Krstovic in area.16:28

SOSTITUZIONE PER IL LECCE. Fuori Dorgu, dentro Almqvist.16:31

SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Zerbin, dentro Maldini.16:32

SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Akpa Akpro, dentro Gagliardini.23:17

CARTELLINO GIALLO PER IL LECCE. Ammonito Krstovic.16:32

CARTELLINO GIALLO PER IL MONZA. Ammonito Izzo.16:32

Cross di Gallo da sinistra, non ci arriva nessuno.16:39

CARTELLINO GIALLO PER IL MONZA. Ammonito Gagliardini per un fallo su Gendrey.16:39

SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Izzo, dentro D'Ambrosio.16:43

SOSTITUZIONE PER IL LECCE. Fuori Oudin, dentro Pierotti.16:44

SOSTITUZIONE PER IL LECCE. Fuori Gendrey, dentro Venuti.16:44

Maldini e Bondo di sfondamento, la palla arriva a Colpani che al volo non inquadra lo specchio.16:51

GOL! LECCE-Monza 1-0. Rete di Krstovic. Tocco di Pierotti per Krstovic, che dal limite lascia partire un clamoroso destro in controbalzo. Guarda la scheda del giocatore Nikola Krstovic 16:55

RIGORE PER IL MONZA! Tocco di mano di Venuti in area.16:56

Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A. 17:01

PREPARTITA

Lecce - Monza è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 27 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Monza sarà Alberto Santoro. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Attualmente il Lecce si trova 13° in classifica con 36 punti (frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte); invece il Monza si trova 11° in classifica con 44 punti (frutto di 11 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 31 gol e ne ha subiti 49; il Monza ha segnato 36 gol e ne ha subiti 44.

La partita di andata Monza - Lecce si è giocata il 17 settembre 2023 e si è conclusa 1-1.

In casa il Lecce ha fatto 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Sassuolo e il Monza ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Bologna e l'Atalanta ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Monza pareggiando 1-1 mentre Il Monza ha incontrato l'Atalanta perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luca Gotti è Nikola Krstovic con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Andrea Colpani con 8 gol.

Lecce e Monza si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 1 volta, il Monza non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Lecce-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce è imbattuto in tre sfide contro il Monza in Serie A (1V, 2N), tra le avversarie contro cui non ha mai perso nel massimo campionato solo contro il Venezia (quattro) ha disputato più partite.

Dopo l’1-1 della gara d’andata dello scorso 17 settembre, Lecce e Monza potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali tra Serie A e Serie B per la prima volta dal 1992/93 (nel campionato cadetto in quel caso).

Il Lecce è rimasto imbattuto in 11 delle 13 gare casalinghe contro il Monza tra Serie A e Serie B (4V, 7N), l’ultimo successo dei brianzoli in trasferta contro i salentini risale al 6 dicembre 1998 (1-0 nel campionato cadetto con gol di Massimo Oddo).

Il Lecce ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol, i salentini potrebbero ottenere tre successi di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023; mentre l’ultima volta che hanno ottenuto tre clean sheet consecutivi nel torneo risale al periodo tra febbraio e marzo 2004 – invece, mai nella loro storia in Serie A hanno registrato tre vittorie di fila senza concedere gol.

Dall’arrivo di Luca Gotti al Lecce (13 marzo scorso) solo la Lazio (12), Inter e Bologna (11 ciascuna) hanno raccolto più punti del Lecce in Serie A (10 in cinque match). Luca Gotti potrebbe, infatti, diventare il primo allenatore a vincere quattro delle prime sei partite alla guida del Lecce nella storia della Serie A.

Il Monza ha guadagnato un solo punto nelle ultime quattro gare di campionato, con Raffaele Palladino alla guida i brianzoli non hanno mai registrato cinque match di fila senza vittoria in Serie A – più in generale, l’unica volta risale alle loro prime sei partite nel massimo campionato con Giovanni Stroppa allenatore (5N, 1P).

Da una parte il Lecce è la squadra che ha guadagnato più punti (15) con gol segnati negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato, dall’altra il Monza ha perso un solo punto a causa di reti concesse nell’ultimo quarto d’ora di gioco, solo il Milan (zero) ha fatto meglio.

Roberto Piccoli ha realizzato cinque gol in questo campionato: eguagliato il suo record in una singola stagione di Serie A (cinque con lo Spezia nel 2020/21); il classe 2001 potrebbe segnare in due match di fila nel torneo per la prima volta dal maggio 2023 con la maglia dell’Empoli.

Solo Douglas Luiz dell’Aston Villa (9 su 9 in casa) ha segnato più reti di Andrea Colpani (8 su 8 all’U-Power Stadium) tra chi non ha ancora realizzato alcun gol in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. L’ultima marcatura di Colpani fuori casa in Serie A risale al 4 giugno 2023 contro l’Atalanta.

Matteo Pessina ha realizzato due gol contro il Lecce in Serie A, entrambi con la maglia dell’Hellas Verona (tra cui la sua prima marcatura nel torneo l’1 settembre 2019 al Via del Mare), solo contro Sassuolo e Salernitana (entrambi tre) il classe ’97 ha segnato più reti nel massimo campionato.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato: