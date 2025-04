Da Bergamo è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Atalanta-Lecce! Arrivederci e alla prossima di Serie A! Buona serata!22:57

90'+4' Fine partita! Atalanta-Lecce 1-1. Decidono i due rigori di Karlsson e Retegui!22:58

90' Quattro minuti di recupero.22:41

90' Grande lettura di Ramadani: il centrocampista del Lecce intercetta un cross basso in area di Djimsiti evitando la conclusione a Maldini.22:40

86' Prova a calciare dalla distanza Zappacosta, anche a causa del gran numero di avversari in area. La palla termina a lato.22:36

85' Rimane alta l'Atalanta che continua ad attaccare gli avversari. Sempre attenti i difensori del Lecce.22:35

85' Esce anche Balthazar Jean Philippe Marie Pierret per Ylber Ramadani.22:34

85' Doppio cambio per il Lecce: esce Ante Rebić per Cătălin Burnete.22:34

83' Prova a fare tutto da solo Lookman che dopo una serie di dribbling in area perde il tempo concedendo il recupero agli avversari.22:33

80' Finisce anche la partita di Éderson, al suo posto Lazar Vujadin Samardžić.22:29

80' Mateo Retegui esce e lascia il posto a Daniel Maldini Fossa.22:29

78' Salta bene Gaspar che riesce ad anticipare gli avversari, il suo tiro di testa però termina fuori.22:28

78' Contropiede del Lecce con il neo-entrato Danilo Veiga, giallo per Davide Zappacosta dopo averlo fermato irregolarmente.22:27

76' Per il Lecce esce Santiago Daniel Pierotti per Filipe de Melo Veiga.22:26

73' Falcone in tuffo evita il gol all'Atalanta! Tiro centrale ma potente di Ederson, ci arriva il portiere del Lecce ancora una volta decisivo.22:23

71' Palo dell'Atalanta! Stacca di testa Retegui che indirizza la palla nell'angolino ma colpisce il palo!22:21

70' Per il Lecce esce Karl Jesper Karlsson, al suo posto Þórir Jóhann Helgason.22:20

69' GOOOOL! ATALANTA-Lecce 1-1! Pareggia la squadra di Gasperini! Non sbaglia il capocannoniere di questa stagione di Serie A, 24esimo gol per Mateo Retegui!



Guarda la scheda del giocatore Mateo Retegui22:20

67' Calcio di rigore per l'Atalanta! Sgambetto di Karlsson su Cuadrado, La Penna non ha dubbi, calcio di rigore!22:17

67' Rebic tenta la conclusione dalla distanza! Intervento complicato per Carnesecchi che riesce a bloccare il pallone.22:17

66' Ci riprova sempre dalla fascia sinistra Ruggeri, questa volta il suo cross viene allontanato da Gallo.22:16

64' Cross di Ruggeri sul secondo palo, ci arriva in tuffo Cuadrado che non riesce però nella deviazione decisiva.22:15

64' Terzo cambio per Gasperini: dentro De Ketelaere per Mario Pašalić.22:13

62' Da calcio di punizione Karlsson tenta la conclusione sopra la barriera che termina alta.22:12

61' Movimento rapido di Ante Rebic che mette in difficoltà Hien: il difensore dell'Atalanta commette fallo e regala calcio di punizione dal limite dell'area al Lecce.22:11

60' Ederson prova il tiro dalla distanza che termina fuori.22:10

59' Un altro cambio da parte dell'Atalanta: esce Kouakou Odilon Dorgeless Kossounou per Matteo Ruggeri.22:10

56' Occasione clamorosa per il Lecce! Si fa sorprendere la difesa dell'Atalanta sul lancio lungo diretto a Coulibaly. Controllo e assist per Pierotti che tutto solo davanti alla porta spara alto!22:07

51' Sempre attenti i difensori di Giampaolo, Gaspar allontana ancora una volta un pallone pericoloso diretto a Retegui.22:01

49' Ammonito Antonino Gallo che dopo aver perso palla ha cercato di recuperarla commettendo fallo su Cuadrado.21:58

47' Si fa notare subito Cuadrado, cross dalla trequarti verso l'area, leggermente in difficoltà Gaspar che devia in calcio d'angolo. 21:57

46' Subito un cambio per l'Atalanta, fuori Raoul Bellanova per Juan Guillermo Cuadrado Bello.21:56

46' Filtrante di Ederson per Lookman, sul pallone arriva prima Falcone in uscita bassa. 21:56

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Atalanta-Lecce!21:55

A Bergamo passa in vantaggio nel primo tempo il Lecce grazie al gol di Karlsson al 29'. A causare il calcio di rigore realizzato dallo svedese è stato un tocco di mano di Hien. Salentini che hanno sfruttato bene le ripartenze e gli inserimenti di Coulibaly e Rebic, attenti anche in fase difensiva. Menzione anche per il portiere Falcone in più occasioni decisivo. 21:55

45'+4' Fine primo tempo! Atalanta-Lecce 0-1 grazie al gol su rigore di Karlsson.21:39

45'+3' Doppia parata di Falcone! Il portiere respinge un tiro in diagonale di Lookman, poi con il piede chiude lo specchio della porta anche sul tiro di Zappacosta.21:39

45'+1' Atalanta a un passo dal gol: Lookman a un metro dalla porta non riesce nel tap-in da cross di Pasalic. Sarebbe stato comunque annullato per posizione di fuorigioco.21:36

45' Saranno 4 i minuti di recupero.21:37

43' Insiste l'Atalanta, prima attento Gaspar ad anticipare Retegui in salto, poi l'attaccante della nazionale italiana ci riprova poco dopo in rovesciata non trovando lo specchio della porta.21:33

40' Cross teso e basso di Pasalic dalla destra, sempre attento Baschirotto che interecetta e respinge.21:30

34' Prova a reagire l'Atalanta, conclusione potente di Pasalic parata in tuffo da Falcone!21:25

29' GOOOOOLL! Atalanta-LECCE 0-1! Rete di Karlsson dal dischetto!



Guarda la scheda del giocatore Jesper Karlsson22:20

28' Calcio di rigore! Tocco di mano di Hien! La Penna ha deciso rigore per il Lecce!21:22

28' On field review! L'arbitro va a rivedere l'azione.21:18

27' Check del VAR in corso per un presunto tocco di mano di Hien in area.21:21

23' Che rischio per l'Atalanta! Spizzica di testa Gaspar, la palla finisce sul secondo palo dove Kossounou devia nuovamente in corner ma rischia l'autogol!21:16

22' Occasione per il Lecce! Gran parata di Carnesecchi su tiro di Coulibaly, sarà angolo per i salentini. 21:14

16' Gioco momentaneamente fermo a causa del lancio di fumogeni in campo.21:06

15' Retegui trova lo spazio per anticipare gli avversari e saltare, colpisce di testa da cross di Pasalic, la palla però termina alta.21:05

15' Secondo calcio d'angolo a favore dell'Atalanta, partita molto alta in questi primi 15 minuti. 21:04

10' Insiste l'Atalanta, cross di Zappacosta basso, anticipa Baschirotto che poi rimedia anche fallo in attacco. 21:00

6' Retegui cerca il tiro dalla distanza, la palla termina alta.20:56

5' Ci prova Pasalic di testa a due passi dalla porta, para Falcone.20:56

4' Lancio lungo di Falcone alla ricerca di Rebic. Chiude bene Hien che poi effettua retropassaggio a Carnesecchi.20:54

1' Si parte! Comincia Atalanta-Lecce! Fischia l'arbitro La Penna!20:50

Prima il ricordo di Graziano Fiorita, poi il minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco. 20:48

Il Lecce scenderà in campo con una maglia senza colori, stemmi e loghi in segno di protesta: come annunciato attraverso un comunicato pubblicato poco prima della partita, il club salentino è contro la decisione della Lega Serie A di recuperare la gara con l'Atalanta a poche ore dalla morte di Graziano Fiorita, massaggiatore del club venuto a mancare quando la squadra si trovava in ritiro.20:35

FORMAZIONE UFFICIALE LECCE (4-3-3): Falcone - Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo - Coulibaly, Pierret, Kaba - Pierotti, Rebic, Karlsson. All. Marco Giampaolo.20:32

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi - Kossounou, Hien, Djimsiti - Bellanova, de Roon, Éderson, Zappacosta - Pasalic - Retegui, Lookman. All. Gian Piero Gasperini.20:31

Dall'altra parte il Lecce ha bisogno di punti salvezza: la squadra salentina non vince da 3 mesi (3 a 1 contro il Parma), da lì solo sconfitte e pareggi, risultati che hanno fatto sprofondare in classifica la squadra di Marco Giampaolo. Il Lecce si trova in quartultima posizione a solo un punto in più rispetto a Venezia ed Empoli, che hanno però già giocato in turno. 20:29

Dopo due vittorie consecutive, contro Bologna e Milan, l'Atalanta scende in campo per la 34ª giornata di Serie A contro il Lecce. La squadra di Gasperini cerca punti per consolidare il terzo posto e per allontanare il più possibile Juventus, Bologna e Roma rispettivamente a -2 e -4. Inoltre, con la seconda sconfitta consecutiva dell'Inter, l'Atalanta potrebbe sfruttare un'altra vittoria per avvicinarsi al secondo posto che in caso di successo sarebbe solo a +4. 20:25

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Lecce, match valido per le 34ª giornata di Serie A! 18:00

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp