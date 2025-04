90'+6' E' FINITA! COMO-GENOA 1-0. Rete di Strefezza al 59'. 14:27

90'+5' Ultimo giro di orologio. 14:26

90'+3' Occasione per il Genoa, prima Pinamonti e poi De Winter, para Butez: tutto inutile, fallo in attacco proprio di Pinamonti. 14:25

90'+2' AMMONITO SMOLCIC: intervento falloso a centrocampo. 14:24

90' Cinque minuti di recupero. 14:21

89' QUINTO CAMBIO NEL GENOA: entra Sabelli, esce Norton-Cuffy. 14:21

88' QUINTO CAMBIO NEL COMO: entra Smolcic, esce Valle. 14:20

88' QUARTO CAMBIO NEL COMO: entra Engelhardt, esce Caqueret. 14:19

87' Van der Brempt stacca più in alto di tutti ma non riesce a indirizzare verso la porta di Leali. 14:18

86' Fadera subisce un intervento falloso da Masini nella metà campo del Genoa. 14:17

84' Martin giù in area, regolare il contrasto con Van der Brempt. 14:16

83' Il gioco riprende, Goldaniga e Zanoli in campo. 14:15

82' Gioco fermo: scontro aereo tra Zanoli e Goldaniga, quest'ultimo accusa maggiormente il colpo. Intervento dei sanitari. 14:14

81' QUARTO CAMBIO NEL GENOA: entra Zanoli, esce Thorsby. 14:13

80' AMMONITO VASQUEZ: trattenuto Gabrielloni. 14:12

79' Gioca la sfera Nico Paz, che fa guadagnare campo ai padroni di casa. 14:11

77' TERZO CAMBIO NEL COMO: entra Van der Brempt, esce Ikoné. 14:08

75' Un quarto d'ora al 90'. 14:07

74' Ribaltamento di campo, corner per il Como conquistato da Fadera. 14:05

73' Cross di Messias, Valle intercetta e concede il corner. 14:04

72' Uscita dall'area di Leali a anticipare proprio Gabrielloni. 14:04

71' SECONDO CAMBIO NEL COMO: entra Gabrielloni, esce Cutrone. 14:03

71' PRIMO CAMBIO NEL COMO: entra Fadera, esce Strefezza. 14:02

69' Traversone dalla corsia mancina, Strefezza in ripiegamento difensivo allontana di testa. 14:02

68' Ancora nessuna sostituzione da parte di Fabregas. 14:00

67' TERZO CAMBIO NEL GENOA: entra Pinamonti, esce Ahanor. 13:59

67' SECONDO CAMBIO NEL GENOA: entra Vitinha, esce Ekhator. 13:58

65' Botta di Nico Paz, muro di Masini. 13:56

64' Destro di Strefezza da fuori area, conclusione molto alta sopra la traversa. 13:56

62' Si apre il campo con Nico Paz che serve ancora Cutrone, questa volta la retroguardia ospite opera la chiusura. 13:54

60' Allo scoccare dell'ora di gioco, i lariani hanno sbloccato il match. 13:53

59' PILLOLA STATISTICA: 4° centro stagionale per il numero 7. 13:52

59' GOL! COMO-Genoa 1-0! Rete di Strefezza. Padroni di casa in vantaggio: Nico Paz lancia Cutrone che confeziona l'assist a Strefezza, sinistro preciso che batte Leali.



57' MESSIAS! Conclusione mancina dal limite, para Butez. 13:48

55' Tiro di Cutrone murato ma c'è comunque un tocco di mano dell'attaccante ex Milan. 13:47

54' Gioco fermo: Kempf a terra dopo una manata involontaria di Ekhator. 13:45

52' Diagonale difensiva di Messias che chiude l'inserimento di Caqueret, tiro dalla bandierina per il Como. 13:44

50' Ripartenza di Cutrone che si fa oltre 80 metri palla al piede, entra in area ma calcia con poca energia: sinistro sul fondo. 13:42

49' Calcio d'angolo in favore del Genoa. 13:40

48' Messias soffia la sfera a Caqueret, fallo tattico. 13:40

47' Cross dalla corsia di destra di Messias, bucano l'intervento un paio di giocatori, Ahanor non controlla. 13:39

46' PRIMO CAMBIO NEL GENOA: entra Messias, esce Kassa. 13:37

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI COMO-GENOA! Si riparte dal risultato di 0-0. 13:36

Squadre negli spogliatoi: Fabregas e Wilson studiano le mosse in vista della ripresa e aggiudicarsi l'intera posta in palio. 13:24

All'intervallo match a reti inviolate ma non sono mancate le emozioni: buon gioco proposto da Como e Genoa, per una prima frazione in sostanziale equilibrio. Padroni di casa pericolosi con Ikoné e Da Cunha, ospiti vicini al gol con Kassa e Ahanor (palo). 13:23

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! COMO-GENOA 0-0. 13:20

45'+1' Tiro di Nico Paz, sinistro sul primo palo, Leali para senza difficoltà. 13:20

45' Un minuto di recupero. 13:18

44' Cross di Strefezza per Cutrone, colpo di testa di De Winter in anticipo: concesso il tiro dalla bandierina. 13:17

43' Ekhator spinge la ripartenza del Genoa, poi Valle mette in fallo laterale. 13:16

41' DA CUNHA! Conclusione rasoterra dal limite, Leali devia in calcio d'angolo. 13:14

40' Cinque minuti all'intervallo. 13:14

39' Tiro quasi da ferrmo di Nico Paz ai 16 metri, alto sopra la porta. 13:13

37' Sempre buoni ritmi al ''Sinigaglia'' ma il risultato ancora non si sblocca. 13:12

35' PUNIZIONE DI MARTIN! Trasformazione a giro sopra la traversa che termina alto. 13:11

34' AMMONITO NICO PAZ: fallo su Frendrup. 13:10

33' Thorsby Segna ma è in evidente posizione di fuorigioco al momento dell'assist di Norton-Cuffy. 13:10

30' Leggero contatto tra Cutrone e Norton-Cuffy, tutto regolare per Arena. 13:04

29' Colpo di testa di Ikoné, pallone schiacciato a terra, para Leali. 13:03

28' PALO DEL GENOA! Errore tra Vojvoda e Butez, che manca il pallone in uscita: ne approfitta Ahanor da posizione molto defilata, sinistro sulla base del montante! 13:03

26' Passaggio profondo per Cutrone, sfera irraggiungibile. 12:59

24' Superata la metà della prima frazione di gioco, parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 12:58

23' Cross di Vojvoda deviato da Frendrup, pallone che si alza a campanile, uscita in presa alta dell'estremo difensore rossoblù. 12:56

21' Cross profondo di Martin, Butez lascia i pali e agguanta la sfera. 12:54

19' Colpo di testa di Goldaniga, tiro largo lontano dallo specchio di porta. 12:52

18' Calcio d'angolo in favore del Como. 12:51

17' Filtrante di Ikoné per Vojvoda, assist rasoterra a centro area, stoppa De Winter. 12:50

15' Sugli sviluppi, schema che libera Nico Paz alla conclusione dal limite: mancino alto sopra la traversa.12:48

14' COMO VICINO AL VANTAGGIO! Sinistro di Ikoné, deviazione decisiva di Masini e palla in corner, fuori di pochissimo. 12:49

12' Possesso per Marini, Cutrone lo pressa in maniera fallosa. 12:45

10' Goldaniga anticipa Ekhator in fallo laterale. 12:43

9' Traversone verso Cutrone, pallone leggermente lungo che viene bloccato da Leali. 12:42

7' Strefezza ha spazio per avanzare sulla trequarti ma viene chiuso in raddoppio. 12:39

5' Aggiornamento dal ''Penzo'': Venezia 0, Milan 1. 12:40

4' OCCASIONISSIMA PER IL GENOA! Cross deviato di Norton-Cuffy, sfera per Kassa che manda alle stelle da due metri. 12:38

3' Tocco di mano di Nico Paz, fischio del direttore di gara, all'esordio in Serie A. 12:35

1' Mischia in area lariana, Valle spazza in fallo laterale. 12:34

1' INIZIA COMO-GENOA! Primo pallone giocato da Cutrone. 12:33

Minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile. 12:31

Squadre in campo agli ordini di Arena: padroni di casa in maglia blu, ospiti in casacca bianca con bordi rossoblù. 12:29

All'andata, giocata lo scorso 7 novembre, terminò in parità: 1 a 1, reti di Da Cunha e Vogliacco. 11:51

Fabregas conferma le previsioni della vigilia e schiera Caqueret per lo squalificato Perrone mentre sarà Strefezza a sostituire l'infortunato Diao (stagione finita) nella batteria di trequartisti che agirà alle spalle di Cutrone. Vieira, sostituito in panchina dal vice Wilson, stravolge l'11 iniziale mandando in campo i giovani Kassa e Ahanor; Ekhator terminale d'attacco preferito a Pinamonti, out Otoa per la squalifica. 12:14

FORMAZIONE GENOA (4-1-4-1): Leali - Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin - Frendrup - Kassa, Thorsby, Masini, Ahanor - Ekhator. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Bani, Sabelli, Barbini, Zanoli, Badelj, Venturino, Pinamonti, Vitinha, Messias, Nuredini. 12:31

FORMAZIONE COMO (4-2-3-1): Butez - Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle - Caqueret, Da Cunha - Ikoné, Nico Paz, Strefezza - Cutrone. A disposizione: Vigorito, Reina, Jack, Iovine, Moreno, Dele Alli, Gabrielloni, Azon, Fadera, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, Van der Brempt. 12:29

I lariani sono reduci da tre vittorie consecutive, ultima delle quali a Lecce, mentre il Grifone ha perso contro la Lazio tra le mura amiche. 11:26

Dirige l'incontro il signor Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti. Quarto Ufficiale Matteo Marchetti. Al VAR Pezzuto di Lecce, AVAR Massa di Imperia. 11:24

Il match del ''Sinigaglia'' mette di fronte due compagini appiate a 39 punti, in attesa solo della matematica per festeggiare la salvezza. 10:32

Benvenuti alla diretta di Como-Genoa, gara valida per il 34° turno di Serie A. 10:29

