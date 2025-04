Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!17:03

90'+8' TRIPLICE FISCHIO! La Fiorentina batte l'Empoli per 2-1!17:01

90'+4' La Fiorentina cerca di tenere il pallone alto in questo finale16:57

90'+1' DE GEA! Respinta sul bolide di Kovalenko dal limite, a un passo dal pareggio l'Empoli!16:55

90' Sei minuti di recupero16:54

90' Kovalenko prova ad allungare un cross di Sambia, De Gea in presa sicura smorza ogni pericolo16:54

89' Quinto cambio nell'Empoli: esce Goglichidze, entra Sambia16:53

86' Mandragora ci prova direttamente su punizione, barriera piena16:50

84' Gioco ancora fermo, è rimasto a terra Gosens16:47

82' Quarto cambio nell'Empoli: esce Fazzini, entra Konate16:46

82' Quinto cambio nella Fiorentina: esce Gudmundsson, entra Fagioli16:45

81' Gioco molto spezzettato adesso16:45

78' Ammonito Mandragora per proteste16:41

76' Terzo cambio nell'Empoli: esce Grassi, entra Kovalenko21:30

73' Zaniolo con grinta si rialza ed entra in area dalla sinistra, appoggio per Gosens che da buona posizione calcia sull'esterno della rete16:37

70' Quarto cambio nella Fiorentina: esce Beltràn, entra Zaniolo16:34

70' Terzo cambio nella Fiorentina: esce Folorunsho, entra Parisi16:34

66' OCCASIONE FIORENTINA! Mandragora libera Gudmundsson all'interno dell'area sul centro sinistra, tiro a incrociare dell'islandese respinto in corner da Vasquez!16:31

65' Folorunsho si libera di forza di Henderson e calcia da fuori, palla a lato16:28

63' Scivolata decisa ed efficace di Goglichidze che ferma l'avanzata di Gudmundsson16:27

60' Secondo cambio nella Fiorentina: esce Ranieri, entra Comuzzo16:23

60' Primo cambio nella Fiorentina: esce Adli, entra Richardson16:23

57' GOL! Fiorentina-EMPOLI 2-1! Rete di Fazzini! Goglichidze recupera palla sulla destra e mette un pallone basso al centro, Fazzini arriva per primo e gira in rete di potenza!



Guarda la scheda del giocatore Jacopo Fazzini16:21

56' Ci prova al volo da lontano Esposito, attento De Gea16:20

55' Cartellino giallo anche per Ranieri, trattenuta su Colombo. Anche il centrale della Fiorentina era in diffida16:19

53' Ammonito Henderson, era diffidato16:19

49' Sembra più intraprendente l'Empoli in questa ripresa16:13

46' Esposito crossa con l'esterno, esce e blocca De Gea16:10

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di Fiorentina-Empoli!16:08

46' Secondo cambio nell'Empoli: esce Anjorin, entra Henderson16:09

46' Primo cambio nell'Empoli: esce Solbakken, entra Colombo16:09

Due lampi portano avanti la Fiorentina dopo i primi 45 minuti. La squadra di Palladino sblocca la gara con l'inserimento vincente di Adli dopo una bella azione culminata con il filtrante di Gudmundsson per il francese che non sbaglia davanti a Vasquez. Il raddoppio è di pregevole fattura e porta la firma di Mandragora, che controlla in area un cross dello stesso Adli e segna con una spettacolare rovesciata. A tra poco per i secondi 45 minuti!15:51

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! Fiorentina in doppio vantaggio all'intervallo! 15:49

45' Un minuto di recupero15:48

43' Aveva segnato Fazzini, ma al momento del cross di Solbakken il pallone era uscito a fondo campo15:46

42' Azione prolungata della Fiorentina, il cross di Folorunsho però non trova compagni in mezzo all'area15:45

38' Recupera palla e avanza verso la porta Grassi, tiro centrale bloccato da De Gea15:41

36' Va direttamente in porta proprio Anjorin, palla alta15:39

35' Sgambetto di Folorunsho su Anjorin, calcio di punizione invitante per l'Empoli15:38

33' Rientra in campo l'ex Inter e Atalanta15:35

31' A terra Gosens, ricaduto male sulla schiena dopo un contrasto aereo15:34

28' Stordito l'Empoli dalle due fiammate della Fiorentina, prova a reagire la squadra di D'Aversa15:32

25' GOL! FIORENTINA-Empoli 2-0! Rete di Mandragora! Cross di Adli dalla destra, invenzione spettacolare di Mandragora che controlla alzandosi la sfera e insacca con una meravigliosa rovesciata!



Guarda la scheda del giocatore Rolando Mandragora15:29

24' Ritmi piuttosto bassi al Franchi15:27

21' Si scaldano un po' gli animi, Anjorin viene allontanato da Ismajli che era stato accerchiato da alcuni giocatori viola15:23

20' Cartellino giallo anche Anjorin, fallo ai danni di Cataldi15:22

15' Ammonito Beltrán21:30

15' Che rischio per l'Empoli! Solbakken si fa rubare palla dentro la sua area da Ranieri, il centrale viola cerca Beltran al centro ma c'è il provvidenziale recupero di Ismajli15:19

13' Tanti errori tecnici da parte della Fiorentina in questa fase15:16

11' Nonostante lo svantaggio è in partita l'Empoli, disattento Pongracic che deve concedere un corner alla squadra di D'Aversa15:14

7' GOL! FIORENTINA-Empoli 1-0! Rete di Adli! Verticalizzazione di Gudmundsson che vede un varco su cui inserisce Adli, l'ex Milan davanti a Vasquez resta freddo e infila la sfera all'angolino basso!



Guarda la scheda del giocatore Yacine Adli15:11

4' PERICOLOSO L'EMPOLI! Pezzella viaggia sulla sinistra, cross respinto da De Gea addosso a Pongracic che rischia l'autogol, salva Ranieri!15:08

3' Manovra palla da dietro la Fiorentina15:08

SI PARTE! È iniziata Fiorentina-Empoli! 15:03

Le scelte di D'Aversa: pesa l'assenza dello squalificato Cacace, tuttavia il tecnico biancoazzurro può contare sul recuperato Ismajli, perno della difesa che completa il trio con Goglichidze e Viti. In porta c'è Vasquez, mentre sugli esterni agiranno Gyasi e Pezzella con Grassi e Anjorin (preferito a Henderson) al centro. In avanti Solbakken e Fazzini supportano l'unica punta Esposito14:15

Le scelte di Palladino: il tecnico viola deve rinunciare ancora a Kean oltre a Dodo (operato di appendicite) e Colpani. Sulla destra allora tocca a Folorunsho, con Gosens confermato a sinistra, mentre in mediana ci sono Cataldi, Mandragora e Adlì. Riposo per Fagioli, in attacco invece sarà Beltran a fare coppia con Gudmundsson, dietro, davanti a De Gea, la linea a tre è formata da Ranieri, Marì e Pongracic14:15

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: gli ospiti rispondono con un 3-4-2-1: Vasquez - Viti, Ismajli, Goglichidze - Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella - Solbakken, Fazzini - Esposito14:15

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: i viola si schierano con un 3-5-2: De Gea - Ranieri, Marì, Pongracic - Folorunsho, Cataldi, Mandragora, Adli, Gosens - Gudmundsson, Beltran14:14

La direzione di gara è affidata ad Antonio Rapuano della sezione di Rimini, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio e dal quarto ufficiale Forneau. Al Var ci saranno invece Marini e Guida10:59

Obiettivi diversi per l'Empoli che, archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna, si concentra ora solo sul campionato per centrare l'obiettivo salvezza. Dopo il pareggio nello scontro diretto contro il Venezia, i toscani di D'Aversa devono raccogliere punti anche in campi difficili per cercare di risollevare una classifica che attualmente li vede al penultimo posto in coabitazione con lo stesso Venezia, sconfitto dal Milan nell'anticipo delle 12:30 10:57

La Fiorentina continua la rincorsa al quarto posto dopo la vittoria in rimonta contro il Cagliari. La squadra di Palladino è imbattuta dallo scorso 9 marzo a Napoli, e da allora ha conquistato tre vittorie e due pareggi oltre che la qualificazione alle semifinali di Conference League10:54

Benvenuti alla diretta di Fiorentina-Empoli, gara valida per la 34' giornata del campionato di Serie A!10:52

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp