Grazie per aver seguito con noi la diretta di Inter-Roma, arrivederci al prossimo turno di Serie A.17:01

90'+5' Fine partita: INTER-ROMA 0-1 (22' Soulé)16:58

90'+4' Ci prova Angelino in contropiede, respinge Sommer.16:57

90' Sono stati concessi 5 minuti di recupero!16:54

89' Pericolo per la Roma: sponda di Arnautovic e Bisseck che non colpisce bene, i giallorossi si salvano.16:51

86' Sostituzione Roma: esce Matías Soulé, entra Devyne Rensch.16:49

86' Sostituzione Roma: esce Artem Dovbyk, entra Stephan El Shaarawy.16:49

84' Ritmi leggermente più bassi, le due squadre rifiatano.16:47

80' Sostituzione Inter: esce Davide Frattesi, entra Joaquín Correa.16:42

80' Sostituzione Inter: esce Nicolò Barella, entra Piotr Zieliński.16:42

78' Girata veloce di Arnautovic che di sinistro però conclude fuori a lato.16:39

76' Tiro dalla lunga distanza di Calhanoglu, palla abbondantemente fuori a lato.16:37

75' Altra occasione enorme per la Roma: splendido contropiede di Angelino che serve alla perfezione Dovbyk. L'ucraino va al tiro, decisivo l'intervento di Acerbi.16:37

72' Altra grandissima occasione per la Roma, questa volta con Pisilli che non riesce a sfruttare lo splendido assist di Soulé.16:34

70' Sostituzione Roma: esce Lorenzo Pellegrini, entra Niccolò Pisilli.16:31

70' Sostituzione Roma: esce Emmanuel Koné, entra Lucas Gourna-Douath.16:30

68' Occasione clamorosa per Barella che da posizione ravvicinata calcia malissimo, palla fuori a lato.16:29

67' Ottima iniziativa di Frattesi che pesca bene Dumfries, il suo colpo di testa viene però bloccato da Svilar.16:29

65' Cartellino giallo per Emmanuel Koné.16:26

64' Sostituzione Inter: esce Matteo Darmian, entra Denzel Dumfries.16:26

63' Sostituzione Inter: esce Federico Dimarco, entra Nicola Zalewski.16:26

63' Ennesimo tentativo di Soulé, la palla termina però fuori a lato.16:23

61' Ci prova Baldanzi di prima intenzione, bravo Sommer a bloccare in presa bassa.16:23

58' Sostituzione Roma: esce Eldor Shomurodov, entra Tommaso Baldanzi.16:20

55' Clamorosa occasione per la Roma in contropiede: Pellegrini però spreca tutto non riuscendo a servire Soulé come dovrebbe.16:16

53' La Roma prova ad affondare il colpo in verticale, l'Inter per ora regge.16:14

50' Cross insidioso di Calhanoglu, bravo Svilar in uscita ad allontanare.16:12

46' Inizia il secondo tempo di INTER-ROMA!16:07

In casa Inter ovviamente scalpitano Zalewski e Taremi, tra le fila della Roma occhio a Saelemakers.16:41

La prima frazione di Inter-Roma regala tante emozioni. I nerazzurri partono fortissimi, ma la Roma si difende bene e riparte ancora meglio. I igallorossi con lo scorrere del cronometro guadagnano campo e fiducia e alla fine, di preciso al 22', la sbloccano con Soulé, decisamente il migliore in campo. La Roma sfiora il raddoppio a più riprese, l'Inter si salva, ma all'intervallo è 0-1.15:50

45'+2' Finisce il primo tempo di INTER-ROMA!15:47

45' Cartellino giallo per Lautaro Martínez.15:47

42' Ancora Roma pericolosa in ripartenza, questa volta con Pellegrini che crossa in area: bravo Sommer a bloccare in uscita.15:45

39' Ancora Roma in contropiede, ancora Cristante largo a destra e ancora una volta un suggerimento sbagliato. L'Inter soffre, ma si salva.15:40

36' Scappa la Roma in contropiede, spreca tutto Cristante con un cross totalmente sbagliato.15:38

34' L'Inter non riesce a sfondare, la Roma si difende con ordine e prova a colpire soprattutto sulle corsie laterali.15:37

31' Partita decisamente più viva, questa volta è l'Inter che si rende pericolosa: carambola in area e palla che schizza buona per Arnautovic che tira di prima intenzione. La sua conclusione termina però abbondantemente alta sopra la traversa.15:32

28' Altra grandissima opportunità per la Roma, questa volta con Shomurodov che, assistito alla perfezione da Angelino, non riesce a ribadire in rete. Determinante l'intervento di Carlos Augusto.15:30

26' Grandissima occasione per la Roma che sfiora il raddoppio. Cross di Pellegrini e tiro da posizione ravvicinata di Cristante: la sua conclusione termina però fuori a lato.15:27

22' GOL! Inter-ROMA 0-1! Rete di Matías SOULE'! Avvia l'azione e poi la chiude dopo una carambola tra Carlos Augusto e Darmian. Soulé è il più lesto di tutti ad arrivare sul pallone e a battere Sommer.



Guarda la scheda del giocatore Matías Soulé15:27

20' Primo squillo della Roma: bravo Soulé a pescare Koné che di prima intenzione conclude di poco fuori a lato.15:22

18' Ritmi non particolarmente alti, tanti falli e gioco molto spezzettato.15:19

15' Sostituzione Inter: esce Benjamin Pavard per un infortunio alla caviglia sinistra, al suo posto dentro Yann Bisseck.15:16

12' Ancora problemi fisici per Pavard che richiede le cure dello staff medico, Inter momentaneamente in 10.15:14

9' Duro scontro tra Celik e Pavard, il francese resta a terra dolorante.15:11

6' Altro ottimo spunto dell'Inter con Arnautovic che serve perfettamente Frattesi, bravo a depositare in rete. L'azione viene però interrotta in un secondo momento per posizione di fuorigioco dell'attaccante austriaco.15:08

4' Primo squillo dell'Inter targato Dimarco su punizione, blocca Svilar senza problemi.15:05

3' Cartellino giallo per Gianluca Mancini.15:04

1' Inizia il primo tempo di INTER-ROMA!15:01

Crede al sogno Champions la Roma: i giallorossi sono attualmente al settimo posto con 57 punti, a -4 dal Bologna, attualmente al quarto posto, ultimo slot disponibile per la qualificazione alla prossima Champions League.14:08

L'Inter scende in campo da prima in classifica, al pari del Napoli: 71 punti per entrambe le compagini, con una vittoria i nerazzurri metterebbero ancor più pressione alla squadra di Conte, in campo questa sera alle 20.45 contro il Torino al Maradona.14:07

Le scelte di Ranieri: a sorpresa va in panchina Saelemakers, gioca Soulé a tutta fascia con Dovbyk e Shomurodov entrambi in campo dal 1'. Out Paredes, gioca Pellegrini con Cristante e Koné.14:04

Le scelte di Inzaghi: Gioca Carlos Augusto come braccetto mancina, sulle corsie laterali Darmian e Dimarco. Frattesi in mediana, in avanti c'è Arnautovic al fianco di Lautaro Martinez.14:03

Panchina Roma: De Manzi, Gollini, Rensch, Hummels, Paredes, Gourna Douath, Salah Eddine, Baldanzi, Saelemaekers, Pisilli, Sangaré, El Shaarawy.14:02

Panchina Inter: Di Gennaro, J. Martinez, Dumfries, De Vrij, Zielinski, Correa, Asllani, Bisseck, Zalewski, Taremi.14:00

Formazione ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Angelino; Pellgerini; Shomurodov, Dovbyk.14:00

Formazione INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Arnautovic.13:58

L'Inter arriva dalla sconfitta per 0-1 con il Bologna nell'ultimo turno di campionato, la Roma invece è reduce dalla vittoria di misura per 1-0 contro il Verona.13:57

Benvenuti alla diretta di Inter-Roma, match valevole per la 34a giornata!13:56

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp