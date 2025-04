La Juventus supera 2-0 il Monza e ottiene tre punti preziosi per la corsa a un posto in Champions. Succede tutto nel primo tempo: Nico Gonzalez sblocca il risultato dopo 11 minuti, Kolo Muani raddoppia al 33'. Espulso Yildiz al 48'.

Nel prossimo turno di campionato per la Juventus impegno in trasferta sul campo del Bologna, il Monza affronterà in casa l'Atalanta.

Le Pagelle