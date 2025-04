Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:49

90'+6' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA! Napoli-Torino 2-022:46

90'+5' Lazaro prende la mira da fuori area spostato a sinistra. Palla alta sopra la traversa.22:45

90'+3' Ci prova comunque il Torino. Pedersen servito in profondità sulla destra mette un ottimo pallone dove colpisce sporco Adams. Successivamente Vlasic commette fallo calciando direttamente le gambe di Rrahmani.22:44

90'+2' Valentino Lazaro viene ammonito da Mariani. Diffidato, salterà la partita contro il Venezia.22:43

90'+2' Vlasic serve Karamoh in posizione defilata all'interno dell'area di rigore. L'esterno del Torino viene triplicato dalla difesa del Napoli che non vuole rischiare nulla.22:43

90' 5 minuti di recupero.22:42

90' Conclusione da fuori di Karamoh che trova l'opposizione di testa di Rrahmani, che cade a terra stordito dal colpo.22:41

88' Siamo a ridosso del 90' minuto. Il Napoli è vicinissimo ad approfittare del doppio passo falso dell'Inter e ad andare solo in vetta.22:39

86' 5a sostituzione Napoli. Esce Mathías Olivera ed entra Giacomo Raspadori.22:37

86' 4a sostituzione Napoli. Esce Romelu Lukaku ed entra Giovanni Simeone.22:37

86' 3a sostituzione Napoli. Esce Stanislav Lobotka ed entra Billy Gilmour.22:36

85' 5a sostituzione Torino. Esce Adam Masina ed entra Wiktor Walukiewicz.22:35

83' Azione avvolgente del Napoli. Politano al limite dell'area appoggia per l'accorrente McTominay che viene anticipato al momento della conclusione dalla difesa granata.22:33

79' Prova ancora a rendersi pericoloso McTominay ch si libera sulla destra servito da Spinazzola. Cross sul secondo palo dove non arriva Politano. 22:30

77' Olivera chiude la diagonale difensiva e allunga un cross dalla sinistra in calcio d'angolo.22:28

75' Cross impreciso di Masina che si spegne sul fondo.22:25

73' Lancio interessante per Billing ma leggermente lungo. Interviene Milinkovic-Savic.22:25

71' Rischio Torino. Retropassaggio pericoloso per Maripan con Lukaku in agguato. Il difensore cileno riesce in scivolata a servire Milinkovic-Savic.22:22

68' 4a sostituzione Torino. Esce Saúl Coco ed entra Yann Karamoh.22:19

67' Lukaku riceve palla dal solito McTominay ed effettua un ottima sponda per Olivera che non sbaglia il primo controllo facendo sfumare l'azione d'attacco.22:18

64' 2 cambi per infortunio effettuati da Antonio Conte.22:17

64' 2a sostituzione Napoli. Esce Alessandro Buongiorno ed entra Rafael Marín Zamora.22:15

63' Recupero di Buongiorno che scatta sulla fascia sinistra senza riuscire a tenere il pallone in campo. Al termine dell'azione il difensore del Napoli chiede il cambio per un problema fisico.22:15

62' NAPOLI VICINISSIMO AL 3-0! Cross da sinistra di Spinazzola con Billing che da 2 passi colpisce la traversa con un colpo di testa!22:15

59' 3a sostituzione Torino. Esce Cristiano Biraghi ed entra Valentino Lazaro.22:10

59' 2a sostituzione Torino. Esce Karol Linetty ed entra Nikola Vlašić.22:09

58' Non ce la fa Zambo-Anguissa che era rimasto a terra dolorante dopo il contatto subito da Ilic. Conte costretto al cambio.22:15

58' 1a sostituzione Napoli. Esce Zambo Anguissa ed entra Philip Anyanwu Billing.22:09

53' Cartellino giallo per Ilic per un intervento in ritardo su Anguissa.22:04

52' Stesso canovaccio tattico del primo tempo. Il Napoli lascia sfogare il Torino che non riesce a sfondare nella difesa partenopea.22:03

49' Lancio lungo per Di Lorenzo. Milinkovic-Savic legge benissimo la traiettoria ed esce a spazzare lontano.22:01

46' 1a sostituzione Torino. Esce Adrien Tamèze ed entra Ivan Ilić.21:56

46' SI RIPARTE! Possesso palla Napoli.21:56

45'+1' TERMINA IL PRIMO TEMPO! Napoli in vantaggio 2-0 con la doppietta di McTominay al 7' e 41' minuto. Il Napoli va negli spogliatoi a +3 sull'Inter.22:06

45' 1 minuto di recupero.22:05

44' Ammonito Maripan che viene saltato secco da Politano e lo stende con un tackle fuori tempo.22:05

41' GOL! NAPOLI-Torino 2-0! SEMPRE LUI, SEMPRE MCTOMINAY! Gol quasi identico a quello del vantaggio: Politano si porta la palla sul destro e mette dentro per lo scozzese, che ancora una volta anticipa tutti e di prima intenzione batte Milinkovic-Savic!



Guarda la scheda del giocatore Scott Mctominay22:03

37' Intervento duro in mezzo al campo di Linetty su Buongiorno, che rimane dolorante a terra. Solo richiamo verbale da parte di Mariani.22:02

31' Angolo a rientrare di Biraghi che sfuma in un nulla di fatto: fallo in attacco di Maripan su Buongiorno. Punizione Napoli, che respira.22:01

26' Fase molto lenta della gara. Il Napoli non rischia nulla e il Torino non riesce a trovare spazi.22:01

20' OCCASIONE TORINO! Destro sporco di Elmas, la palla dopo una deviazione arriva in area a Biraghi, che va al cross ma non trova compagni nei pressi della porta!22:00

18' Lancio lungo di Rrahmani per Di Lorenzo nell'area granata: Milinkovic-Savic anticipa il capitano avversario smanacciando la palla in fallo laterale.21:59

14' Il Napoli cerca di addormentare e gestire la partita.21:59

11' SPRECA ADAMS! Batti e ribatti in area, Linetty fa sponda di testa per lo scozzese, che da un passo calcia alto in precaria coordinazione!21:58

7' GOL!! NAPOLI-Torino 1-0! GOL DI MCTOMINAY! Sempre lui, sempre lo scozzese: Di Lorenzo imbuca per l'inserimento in area di Anguissa, tocco all'indietro per l'arrivo a rimorchio di McTominay, che da pochi passi batte Milinkovic-Savic!



Guarda la scheda del giocatore Scott Mctominay21:58

3' OCCASIONE NAPOLI! Sugli sviluppi dell'angolo successivo né Anguissa né Olivera riescono a calciare da pochi passi: altro rimpallo e sfera sul fondo.21:56

1' Prima iniziativa insistita da parte del Torino: la palla sbuca fuori area per Coco, il suo destro termina alto sopra la traversa.21:55

INIZIA LA PARTITA! Fischia Mariani e il Torino muove il primo pallone della partita.21:53

Problemi per Ricci nelle ultime fasi di riscaldamento prima del match. Al suo posto Tameze.22:15

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO. 3-4-2-1. Milinkovic-Savic; Maripan, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Biraghi; Casadei, Elmas; Adams. All. Vanoli22:08

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI. 4-3-3. Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All. Conte22:08

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Napoli e Torino, gara valida per la 34a giornata di Serie A.22:07

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp