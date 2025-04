Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!14:32

90'+6' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO PIER LUIGI PENZO! Venezia-Milan 0-214:33

90'+6' GOL!! Venezia-MILAN 0-2!! Gol di Santiago Giménez!! La chiude il Bebote con un tocco sporco tra polpaccio e piattone che scavalca Radu in uscita. L'assist è di Rejinders.



90'+5' Hernandez conquista calcio di punizione nella propria area di esperienza e guadagna tempo preziosissimo.14:27

90'+4' VENEZIA VICINO AL PARI! Azione confusissima del Venezia che sta gettando anche il cuore in area di rigore. Da posizione impossibile Gytkjaer ci prova con l'esterno destro trovando ancora calcio d'angolo sulla deviazione di Gabbia.14:26

90'+3' Parte Joao Felix da centrocampo e in velocità ne salta secchi 2. Prova poi a servire il taglio di Rejinders ma viene contrastato e subisce fallo.14:25

90'+2' Schema su calcio di punizione del Venezia. Palla morbida per Gytkjaer che va al centro di testa. Legge bene la difesa del Milan che allontana il pallone.14:24

90' 5 minuti di recupero.14:22

89' ANCORA NICOLUSSI CAVIGLIA!! Ennesimo tentativo da fuori di Nicolussi Caviglia che con il destro di prima intenzione dal limite calcia forte e sfiora il palo spedendo fuori la conclusione!14:22

88' 5a sostituzione Milan. Esce Youssouf Fofana ed entra Filippo Terracciano.14:19

88' 4 sostituzione Milan. Esce Christian Pulišić ed entra João Félix.14:19

87' Pulisic raccoglie la palla in uscita dal corner e subisce fallo da Nicolussi Caviglia conquistando calcio di punizione e tempo prezioso.14:18

86' Yeboah ha ancora energie per puntare Pavlovic. Il serbo riesce a fermare l'azione e concede nuovamente calcio d'angolo.14:17

83' Incursione di Giménez che in velocità prova a saltare la difesa del Venezia che rientra veloce e coesa fermando l'iniziativa del messicano.14:15

82' Non molla il Venezia che conquista un altro calcio d'angolo. Oristanio riceve sul secondo palo e cerca sul sombreo su Rejinders senza successo.14:14

80' 10 minuti al termine.14:11

80' 5a sostituzione Venezia. Esce Haps ed entra Francesco Zampano.14:11

79' Ancora Milan in avanti. Pulisic serve Fofana sulla destra che lascia partire un palla che taglia tutta l'area di rigore senza trovare compagni di squadra.14:11

77' Ancora un contropiede non capitalizzato per il Milan. Viene trovato molto bene Walker con un filtrante preciso. Il passaggio arretrato del terzino inglese non trova nessun compagno di squadra.14:09

75' Walker recupera palla in difesa e parte un altro contropiede per i rossoneri in situazione di superiorità numerica. Loftus-Cheek non serve i compagni e svirgola dal limite dell'area. Palla in curva.14:07

74' Ancora Oristanio alla ricerca di Yeboah. Il cross è leggermente lungo e la palla si spegne sul fondo.14:06

73' Fofana legge bene l'azione e ferma lo scambio centrate stretto tra Oristanio e Yeboah.14:05

72' Loftus-Cheek si presenta in maniera ottima alla partita con un recupero palla sulla destra e con un cross perfetto per Giménez che, di testa, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.14:03

71' 3a sostituzione Milan. Esce Alejandro Jiménez ed entra Kyle Walker.14:02

70' 2a sostituzione Milan. Esce Rafael Leão ed entra Ruben Loftus-Cheek.14:02

69' Contropiede sprecato dal Milan. Partono Leao, Rejinders e Giménez che conduce palla al piede. Giunto al limite allarga a sinistra per Leao con una palla imprecisa che il portoghese non riesce a controllare.14:01

68' Non ce la fa dunque Conde costringendo Di Francesco al cambio. Venezia a trazione offensiva ora.13:59

67' 4a sostituzione Venezia. Esce Cheick Oumar Conde ed entra Gaetano Pio Oristanio.13:59

65' Il gioco è fermo con Conde dolorante a terra a seguito di un tentativo di scivolata su Leao.13:58

64' 1a sostituzione Milan. Esce Tammy Abraham ed entra Santiago Giménez.13:56

64' 3a sostituzione Venezia. Esce Joël Schingtienne ed entra Alessandro Marcandalli.13:56

64' 2a sostituzione Venezia. Esce Daniel Fila ed entra Christian Gytkjær.13:55

64' 1a sostituzione Venezia. Esce Gianluca Cristiano Busio ed entra Kike Pérez.13:55

62' Recupero di Tomori che fa partire il contropiede del Milan. Abraham viene servito con molto spazio e porta palla verso l'area avversaria. Giunto al limite decise di non servire Leao e di andare alla conclusione calciando alto sopra la traversa.13:54

60' Il Milan prova a gestire il pallone dalle retrovie e a rallentare il ritmo della partita.13:52

59' Yeboah prova a scavalcare per Nicolussi Caviglia ma il lancio è fuori misura e arriva docile tra le braccia di Maignan.13:51

56' Yeboah sfugge ancora a Pavlovic ed entra in area. Il difensore serbo lo insegue e allarga il piede davanti alla punta lagunare, che cade a terra nel contatto. Non c'è niente per Manganiello. Decisione che farà discutere.13:50

55' Intervento in ritardo di Candé su Rejinders molto duro. Arriva il primo cartellino giallo della partita.13:46

54' Candé tocca il pallone con la mano sinistra sulla conclusione di Pavlovic a seguito del corner. Il tiro arriva da posizione molto ravvicinata e il tocco di mano non è punibile. Timide proteste dei rossoneri.13:48

53' Fofana scambia con Abraham e poi va in profondità per Leao che riesce a mettere il fisico e far arrivare il pallone a Pulisic. L'americano calcia da fuori e ottiene calcio d'angolo dopo la deviazione della difesa.13:45

51' Leao brucia Schingtienne sulla fascia sinistra e lo lascia sul posto. Il raddoppio di Zerbin è fondamentale per fermare l'incursione del portoghese.13:43

49' VENEZIA VICINO AL PAREGGIO! Azione insistita dei lagunari. Zerbin trova lo spazio per crossare da destra con la palla che si impenna a centro area dove Nicolussi Caviglia si coordina al volo e con il destro sfiora il palo alla sinistra di Maignan!13:42

47' Altra serpentina tentata da Yeboah che questa volta trascina palla oltre la linea di fondo campo.13:39

46' Nessun cambio effettuato durante l'intervallo.13:38

46' SI RIPARTE! Possesso Venezia.13:37

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita.13:25

Primo tempo frizzante al Penzo con il Milan che passa in vantaggio al 5' minuto grazie al decimo centro stagionale di Christian Pulisic. Non si è fatta attendere la reazione del Venezia che ha sfiorato a più riprese il gol del pari. Annullata una rete per parte per posizioni di off-side.13:24

45'+2' TERMINA IL PRIMO TEMPO! Venezia-Milan 0-113:23

45'+2' ANCORA NICOLUSSI CAVIGLIA DA CALCIO DA FERMO! Va ancora direttamente in porta Nicolussi Caviglia. Conclusione potente e centrale sulla quale Maignan si oppone come può respingendo coi pugni.13:22

45'+1' Fila prende il tempo su Gabbia e conquista un calcio di punizione al limite dell'area in posizione defilata.13:21

45' 2 minuti di recupero.13:20

45' Maignan fa sua la sfera su un cross dei lagunari e rilancia lunghissimo con le mani per Hernandez che si invola verso la porta. Costretto ad allargarsi, arriva sul fondo e crossa al centro con la palla che diventa facile preda di Radu.13:20

43' GOL ANNULLATO AL MILAN. Lancio lunghissimo per Pulisic che, in posizione di fuorigioco netto, controlla in maniera deliziosa e scavalca Radu con un tocco morbido. 13:18

42' Haps cambia gioco per Yeboah che in un primo momento sembra rubare il tempo a Hernandez che, usando il fisico, riesce a resistere e a ripartire palla al piede.13:17

40' In questa fase finale di primo tempo il Milan resta vigile nella propria metà campo e lascia il gioco in mano al Venezia.13:15

39' Altra palla buona per Haps sulla sinistra. Il suo cross questa volta è debole e troppo su Maignan.13:13

38' Riprende il gioco.13:12

36' Gioco fermo con Hernandez dolorante a terra. 13:12

34' GOL ANNULLATO AL VENEZIA! Costruzione meravigliosa del Venezia che riesce a liberare Haps sulla sinistra. Palla forte e arretrata sul dischetto con Yeboah che scarica un sinistro potente alle spalle di Maignan. La squadra arbitrale ravvisa una posizione irregolare di Busio.13:09

32' CHE DESTRO DI NICOLUSSI CAVIGLIA! Nicolussi Caviglia calcia di destro direttamente sul palo di Maignan. La conclusione è violentissima ed esce di pochissimo alla destra del portiere rossonero.13:07

31' Ancora Yeboah prova a sgusciare tra le linee difensive del Milan. Scontro ancora una volta con Pavlovic con conseguente punizione dal limite per i lagunari.13:05

29' Abraham sfida Candé sull'out di destra e lo supera entrando in area di rigore. Palla rasoterra a centro area dell'attaccante inglese sulla quale interviene Radu che respinge debolmente. Il gioco però viene fermato da Manganiello per un fallo ad inizio azione dello stesso Abraham.13:04

28' Parte Leao in progressione. Nel tentativo di allargare palla a sinistra, trova la deviazione della difesa e il conseguente intervento di Radu.13:02

26' Azione prolungata del Milan attorno all'area dei lagunari. Hernandez ci prova da fuori con la sfera che termina sopra la traversa.13:01

24' SPRECA YEBOAH!! Ancora pericoloso in Venezia dalla bandierina. La palla arriva sul secondo palo attaccato da Yeboah, arrivandogli sul piede sbagliato, il destro. Conclusione completamente fuori misura da 2 passi con la palla che non esce nemmeno dal campo.13:00

23' Ancora Yeboah contro Pavlovic. Il difensore del Milan abbatte l'avversario. Solo richiamo verbale da parte di Manganiello.12:58

22' OCCASIONE VENEZIA! Azione meravigliosa del Venezia che con la pressione recupera palla a metà campo. Palla a Yeboah sulla destra che salta secco Pavlovic e serve a centro area per Zerbin che si gira in un fazzoletto e calcia a lato di un soffio!12:57

19' Rimane a terra Haps dopo un contatto fortuito ma molto duro con Pulisic che con la spalla colpisce in pieno volto l'esterno del Venezia.12:54

18' Lancio lunghissimo di Rejinders direttamente all'interno dell'area avversaria. Il pallone è leggermente troppo lungo e arriva direttamente a Radu.12:52

15' Bellissimo disimpegno del Milan sulla pressione feroce del Venezia. I rossoneri escono dalla propria metà campo palla al piede con passaggi di prima o al massimo 2 tocchi. L'azione viene fermata solo con un fallo su Pulisic.12:50

13' Conde riceve all'altezza del secondo palo e con una sponda aerea rimette palla al centro. Abraham intercetta e spazza lontano.12:48

12' Altro duello tra Zerbin ed Hernandez sulla fascia. I lagunari conquistano un altro tiro dalla bandierina.12:47

11' Numero di Pulisic che nasconde palla con una magia a Candé. Sbaglia però l'appoggio successivo e sfuma l'offensiva rossonera.12:45

10' Buona manovra del Milan sulla sinistra. Schingtienne riesce ad arginare Hernandez in rimessa laterale.12:44

7' Nicolussi Caviglia prova la botta di destro da molto lontano. La conclusione è potente ma sorvola la traversa.12:42

6' Decimo centro in questa Serie A per Christian Pulisic.12:41

5' GOL!! Venezia-MILAN 0-1!! Gol di Christian Pulisic!! Rilancio sbagliato di Candé con Jiménez che intercetta e serve subito per Fofana che, da posizione centrale, imbuca di prima per Pulisic che infila alla destra di Radu.



4' Buona percussione di Leao che trova Abraham al limite e riceve indietro il pallone. Conclusione murata dalla difesa veneziana.12:39

3' Yeboah batte dalla bandierina. Conde prova la girata di testa ma la palla, deviata, arriva comoda tra le braccia di Maignan.12:37

2' Primi minuti accesissimi. Grande intensità messa in campo da entrambe le squadre. Zerbin conquista il primo calcio d'angolo della partita per il Venezia.12:36

INIZIA LA PARTITA! Fischia Manganiello e il Milan muove il primo pallone della partita.12:34

Come in tutti i campi, scende il silenzio al Penzo per onorare la memoria di Papa Francesco.12:32

Le squadre sono schierate al centro del campo. E' tutto pronto per questa sfida fondamentale in ottica salvezza.12:30

Forfait durante il riscaldamento per Jovic che si accomoda in panchina. Al suo posto Conceicao sceglie Tammy Abraham per completare il tridente d'attacco.12:31

A disposizione Milan. Sportiello, Torriani, Chukwueze, Sottil, Musah, Joao Felix, Giménez, Walker, Florenzi, Loftus-Cheek, Thiaw, Terracciano, Bondo, Jovic.12:31

A disposizione Venezia. Stankovic, Joronen, Grandi, Pérez, Oristanio, Duncan, Bjarkason, Doumbia, Ladisa, Gytkjaer, Carboni, Zampano, Marcandalli, Maric, Sverko.11:49

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN. 3-4-3. Maignan; Pavlovic, Gabbia, Tomori; Hernandez, Reijnders, Fofana, Jiménez; Leao, Abraham, Pulisic.12:28

FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA. 3-5-2. Radu; Candé, Idzes, Schingtienne; Haps, Conde, Nicolussi Caviglia, Busio, Zerbin; Yeboah, Fila.11:47

Di Francesco non avrà a disposizione Svoboda, Ellertsson e Sagrado per infortunio. Idzes e Perez sono i diffidati.Conceicao deve rinunciare al solo Emerson Royal. I diffidati tra i rossoneri sono Hernandez, Leao e Bondo.10:50

I PRECEDENTI. 17 le volte in cui Venezia e Milan si sono affrontati in Serie A. I diavoli sono in netto vantaggio con un bottino di 13 vittorie. 2 i pareggi e 2 i successi dei lagunari.10:47

La direzione di gara è affidata al signor Gianluca Manganiello della sezione du Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Alessio Berti e Khaled Bahri, IV uomo Simone Galipò.In sala VAR agiranno Daniele Paterna e Simone Sozza.10:44

Stagione altalenante per i diavoli rossoneri che si trovano solamente in 9a posizione in classifica, molto lontani da un posto in Europa. La qualificazione in Europa League potrebbe comunque arrivare tramite la conquista della Coppa Italia, competizione in cui il Milan ha raggiunto la finale dopo aver schiantato l'Inter con un netto 3-0 nella semifinale di ritorno. 10:42

Il Venezia arriva da 3 risultati utili consecutivi e rincorre il 17° posto che significherebbe salvezza. Attualmente i lagunari occupano la 18a piazza con 25 punti, il Lecce si trova solamente a una lunghezza di distanza. Nel corso dell'ultimo turno di Serie A, il Venezia è stato raggiunto dall'Empoli nel finale di gara che è terminata col risultato di 2-2.10:37

Siamo allo Stadio Pier Luigi Penzo! Il Venezia di Eusebio Di Francesco ospita il Milan di Sergio Conceicao.10:33

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Venezia e Milan, gara valida per lunch match della 34a giornata di Serie A.10:31

