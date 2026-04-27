Tre punti d'oro per la salvezza del Cagliari che stacca la Cremonese di otto punti. Alla Domus Arena il match è più che animato: i sardi trovano il doppio vantaggio in dieci minuti con Mendy, poi sul finale di primo tempo si fanno rimontare dalla doppietta di Scamacca. In avvio di secondo tempo i padroni di casa però, ripartono subito forte e archiviano il macth con il 3-2 di Borrelli che a questo punto vale tantissimo per la formazione di Pisacane.
Nel prossimo turno l'Atalanta ospiterà il Genoa, mentre il Cagliari farà visita al Bologna.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata!20:33
90'+8'
Finisce qui: Cagliari 3-2 Atalanta!20:31
90'+7'
OCCASIONE ATALANTA! Destro di Raspadori, il pallone viene deviato e poi parato da Caprile!20:30
90'+7'
Il Cagliari spazza, l'Atalanta ci prova ancora.20:30
90'+6'
Cross dentro di Pasalic, Yerry Mina devia in corner.20:29
90'+5'
Riprende il match.20:28
90'+4'
Belotti a terra, gioco fermo.20:27
90'+3'
Spinge l'Atalanta, si difende il Cagliari.20:25
90'+1'
Sei i minuti di recupero.20:23
89'
Scamacca sempre di testa su cross dalla bandierina, questa volta la conclusione esce di molto al lato.20:22
89'
Colpo di testa di Scamacca, Caprile si fa trovare pronto.20:22
88'
Giropalla dell'Atalanta.20:20
85'
Ripartenza del Cagliari con tutta la qualità di Gaetano, ma la difesa dell'Atalanta rientra in fretta e sventa il pericolo.20:18
83'
Ci prova anche Raspadori, para Caprile.20:16
82'
ANCORA ATALANTA! I bergamaschi sviluppano in verticale con Éderson che imbuca per Krstovic bravo a calciare di prima intenzione, Caprile salva!20:16
80'
CHANCE ATALANTA! Cross in mezzo di Raspadori da calcio piazzato, il pallone arriva da Pasalic che si coordina e calcia in semirovesciata. La conclusione esce di poco!20:13
78'
OCCASIONE CAGLIARI: Belotti si ritrova il pallone tra i piedi e arriva tutto solo davanti a Carnesecchi. L'attaccante sardo tenta il dribbling ma si fa ipnotizzare!20:13
77'
Sostituzione Cagliari: è costretto a uscire anche Borrelli per problemi fisici, al suo posto Belotti.20:10
77'
Sostituzione Atalanta: fuori De Ketelaere per Samardzic.20:10
75'
L'Atalanta attacca, ma Scalvini sbaglia la verticalizzazione e riconsegna il possesso al Cagliari.20:08
73'
Due cambi anche per Palladino: fuori de Roon per Éderson e Kolasinac per Kossounou.20:06
73'
Sostituzione Cagliari: non riesce a proseguire Rodriguez, che lascia il posto a Dossena.20:06
72'
Gioco fermo, problemi per Rodriguez.20:05
70'
Ultimi venti minuti del match, Cagliari avanti 3-2.20:03
69'
Calcio d'angolo anche per l'Atalanta, allontana Adopo.20:02
65'
Cross al centro di Obert, il pallone è di Carnesecchi.19:58
65'
Palestra e Adopo spingono sulla corsia di destra, il Cagliari conquista un corner.19:58
63'
Il Cagliari resta in avanti.19:56
61'
Tentativo di Adopo, mura la difesa bergamasca.19:54
60'
Attacca il Cagliari, che conquista un buon calcio di punizione sulla trequarti avversaria.19:53
56'
Doppia sostituzione anche per l'Atalanta: esce Zappacosta per Zalewski; fuori Bellanova per Krstovic.19:50
56'
Doppia cambio del Cagliari: fuori Esposito e Deiola per Palestra e Sulemana.19:49
55'
Tiene bene la difesa di casa.19:48
51'
L'Atalanta imposta e prova a ripristinare il pari.19:44
47'
GOL! Cagliari 3-2 Atalanta! Subito Borrelli, che riporta i sardi in vantaggio spingendo in porta la respinta di Carnesecchi sulla conclusione dal limite di Folorunsho!
Sostituzione Cagliari: non ce la fa Mendy, al suo posto Borrelli.19:39
46'
Si ricomincia!19:39
Sul finale di primo tempo Mendy avrebbe accusato qualche fastidio fisico, da valutare il suo ritorno in campo nel secondo tempo.19:26
Primo tempo carico di emozioni a Cagliari. I sardi trovano il 2-0 nel giro dei primi dieci minuti con il giovanissimo Mendy, che infila prima di testa e poi in tap-in mostrando un ottimo legame con l'area di rigore. La risposta degli ospiti tarda ad arrivare ma arriva: Scamacca al 40' e al 45' sale in cattedra e ripristina il pari grazie a due ottime conclusioni su cui nulla ha potuto Caprile.19:25
45'+6'
Fine primo tempo: Cagliari 2-2 Atalanta.19:23
45'+3'
Doppio cross dentro degli ospiti, tiene bene la difesa di casa che però ora appare un po' in sofferenza.19:20
45'+1'
Cinque minuti di recupero.19:18
45'
Gol! Cagliari 2-2 Atalanta! Doppietta di Scamacca che attacca bene l'area e con il destro di prima intenzione infila in porta su cross basso da destra di Scalvini abile nel fraseggio con Bellanova!
Ultimi cinque minuti, più il recupero, del primo tempo.19:11
39'
L'Atalanta prova ad attaccare per vie centrali, chiude bene la difesa sarda.19:11
38'
Giropalla dell'Atalanta.19:10
37'
Il Cagliari riconquista palla e va al tiro dalla distanza con Esposito che però è impreciso.19:09
35'
Possesso Atalanta: ora i bergamaschi prendono fiducia.19:07
32'
L'Atalanta sviluppa bene in verticale e manda Zappacosta a tu per tu con Caprile, Sacchi fischia fuorigioco.19:05
29'
OCCASIONE CAGLIARI! Mendy approfitta di un errore dell'Atalanta in fase offensiva e guida la ripartenza del Cagliari: palla a Esposito al centro che allarga a destra su Adopo che poi va al cross in mezzo per Deiola, ma de Roon interviene in scivolata e salva.19:03
27'
Bellanova spinge a destra, ma Obert chiude bene e sventa il pericolo.18:59
25'
Venticinque minuti sul cronometro: Cagliari sempre avanti 2-0 grazie alla doppietta di Mendy.18:56
23'
Cross in mezzo di Raspadori, ci prova di testa Djimsiti ma il pallone finisce sul fondo.18:55
22'
Deiola commette fallo sulla trequarti ai danni di De Ketelaere, calcio di punizione a favore dell'Atalanta.18:54
20'
Cross da sinistra di Obert, la difesa ospite non fa benissimo ma Carnesecchi fa sua la sfera.18:52
18'
L'Atalanta prova a costruire in fase offensiva, ma De Ketelaere sbaglia l'ultimo passaggio su Raspadori e il Cagliari torna in possesso.18:51
15'
Ancora scintille tra Scamacca e Yerry Mina, ma Sacchi lascia correre.18:46
12'
Tutto regolare, si torna a giocare.18:44
11'
Gioco fermo, possibile gomitata di Scamacca a Yerry Mina a palla lontana.18:43
8'
GOL! Cagliari 2-0 Atalanta! I sardi vanno al cross dalla bandierina e trovano la doppietta di Mendy che respinge in porta - a nulla serve la deviazione di Djimsiti - dopo il tentativo parato da Carnesecchi di Deiola!18:42
7'
Il Cagliari prova a riproporsi in avanti con Mendy e Folorunsho che però questa volta sono imprecisi.18:39
4'
Si torna a giocare: Cagliari dunque in vantaggio 1-0.18:35
3'
Intanto si attende che Zappacosta, a terra dopo uno scontro di gioco, si rialzi.18:35
1'
GOL! Cagliari 1-0 Atalanta! Dopo soli sedici secondi la sblocca Mendy di testa in schiacciata, alla sua prima da titolate, su cross da destra di Adopo!18:34
1'
Si comincia!18:32
Subito dopo Cagliari-Atalanta, la 34ª giornata si chiuderà con Lazio-Udinese, in programma alle 20:45.18:21
FORMAZIONE ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta - De Ketelaere, Raspadori - Scamacca.18:18
Cagliari - Atalanta è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 aprile alle ore 18:30 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro di Cagliari - Atalanta sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Juan Luca Sacchi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
279
Fuorigioco
31
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
38
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.8
Falli per cartellino
7.3
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Serie B: 6 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie B
Reggiana-Empoli 3-1
26-09-2025
Serie B
Catanzaro-Juve Stabia 2-2
04-10-2025
Serie B
Venezia-Frosinone 3-0
28-10-2025
Serie B
Palermo-Monza 0-3
03-11-2025
Serie A
Lazio-Cagliari 2-0
22-11-2025
Serie A
Udinese-Bologna 0-3
03-12-2025
Coppa Italia
Napoli-Cagliari 1-1
12-12-2025
Serie A
Lecce-Pisa 1-0
28-12-2025
Serie A
Bologna-Sassuolo 1-1
06-01-2026
Serie A
Lecce-Roma 0-2
16-01-2026
Serie B
Sampdoria-Virtus Entella 1-1
25-01-2026
Serie A
Atalanta-Parma 4-0
02-02-2026
Serie A
Udinese-Roma 1-0
14-02-2026
Serie A
Lazio-Atalanta 0-2
07-03-2026
Serie A
Juventus-Pisa 4-0
22-03-2026
Serie A
Roma-Lecce 1-0
12-04-2026
Serie B
Spezia-Mantova 0-2
Attualmente il Cagliari si trova 16° in classifica con 36 punti (frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 54 punti (frutto di 14 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte). Il Cagliari ha segnato 36 gol e ne ha subiti 49; l'Atalanta ha segnato 47 gol e ne ha subiti 32. La partita di andata Atalanta - Cagliari si è giocata il 13 dicembre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa il Cagliari ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 22 punti (5 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte). Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, la Cremonese e l'Inter ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, la Juventus e la Roma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 3-0 mentre L'Atalanta ha incontrato la Roma pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Sebastiano Esposito con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 10 gol.
Cagliari e Atalanta si sono affrontate 61 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 22 volte, l'Atalanta ha vinto 26 volte mentre i pareggi sono stati 13.
Cagliari-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cagliari ha vinto 22 delle 61 sfide contro l'Atalanta in Serie A (13N, 26P) e solo contro tre formazioni vanta più vittorie nella propria storia nel massimo campionato: 27 contro la Sampdoria e 24 sia contro il Torino e che contro la Fiorentina (22 anche contro il Bologna).
Dopo aver vinto quattro delle cinque partite di campionato contro l'Atalanta giocate tra dicembre 2017 e novembre 2019 (1P), il Cagliari ha registrato la metà dei successi nel doppio delle sfide giocate successivamente nel torneo contro la Dea (2/10 - 1N, 7P).
Il Cagliari ha perso cinque delle ultime sei sfide casalinghe contro l'Atalanta in Serie A (1V); nel periodo (dal 2018/19) solo contro Inter e Lazio (sei contro entrambe) i sardi hanno subito più sconfitte interne nel massimo campionato (cinque anche contro Milan e Napoli).
Dopo la serie di tre successi consecutivi (contro Juventus, Fiorentina ed Hellas Verona) registrata a gennaio, il Cagliari ha vinto solo un delle 10 gare più recenti giocate in Serie A (2N, 7P). Nel periodo - dalla 24ª giornata in avanti - solo Pisa ed Hellas Verona (quattro entrambe) hanno conquistato meno punti del Cagliari nel torneo: cinque, al pari della Cremonese.
Dopo il successo per 1-0 sulla Cremonese dell'11 aprile, il Cagliari potrebbe vincere due match di fila in casa solo per la seconda volta nelle ultime due stagioni, dopo esserci riuscito a gennaio contro Juventus (1-0) ed Hellas Verona (4-0).
L'Atalanta ha collezionato 54 punti in 33 gare giocate in questo campionato e dopo 34 partite stagionali nel torneo è sempre arrivata almeno a 55 nelle scorse nove stagioni: assieme a Inter, Juventus e Roma, la Dea potrebbe diventare una delle sole quattro squadre a raggiungere questa soglia a questo punto della competizione in ciascuna delle ultime 10 edizioni (dal 2016/17).
Dopo tre sconfitte esterne consecutive in campionato tra novembre e dicembre, l'Atalanta ha perso solo una delle nove trasferte più recenti nel torneo (4V, 4N); nel periodo (dalla 16ª giornata in avanti) nessuna formazione ha registrato meno sconfitte fuori casa in Serie A (una anche Como e Inter).
Da un lato, il Cagliari è la sola formazione a non aver ancora segnato nei primi 15 minuti di gara in questa Serie A; dall'altro l'Atalanta è la squadra che ha incassato meno reti nel primo quarto d'ora di gioco nel campionato in corso (solo una, come il Lecce).
Solo contro Genoa ed Hellas Verona (tre contro entrambe) Sebastiano Esposito ha preso parte a più reti in Serie A che contro l'Atalanta: due (come contro il Sassuolo), frutto di un gol e un assist. Il classe 2002 (5G+6A) è uno dei soli tre giocatori italiani con almeno cinque marcature e almeno cinque passaggi vincenti in questo campionato, assieme a Federico Dimarco (6G+15A) e Nicolò Zaniolo (5G+6A).
Nikola Krstovic ha già segnato due gol contro il Cagliari in Serie A (entrambi con il Lecce, tra maggio e agosto 2024) e solo contro due squadre vanta più marcature nel torneo - tre contro Monza e Parma. Il classe 2000 è l'unico giocatore della Dea in doppia cifra di reti in questo campionato: esattamente 10 gol, uno in meno di quelli realizzati nella scorsa stagione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: