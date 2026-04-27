Tre punti d'oro per la salvezza del Cagliari che stacca la Cremonese di otto punti. Alla Domus Arena il match è più che animato: i sardi trovano il doppio vantaggio in dieci minuti con Mendy, poi sul finale di primo tempo si fanno rimontare dalla doppietta di Scamacca. In avvio di secondo tempo i padroni di casa però, ripartono subito forte e archiviano il macth con il 3-2 di Borrelli che a questo punto vale tantissimo per la formazione di Pisacane.

La gara sarà diretta da Sacchi. Vecchi e Moro gli assistenti con Di Marco quarto uomo. Marini e Fabbri saranno rispettivamente Var e Avar.17:36

Primo tempo carico di emozioni a Cagliari. I sardi trovano il 2-0 nel giro dei primi dieci minuti con il giovanissimo Mendy, che infila prima di testa e poi in tap-in mostrando un ottimo legame con l'area di rigore. La risposta degli ospiti tarda ad arrivare ma arriva: Scamacca al 40' e al 45' sale in cattedra e ripristina il pari grazie a due ottime conclusioni su cui nulla ha potuto Caprile.19:25

PREPARTITA

Cagliari - Atalanta è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 aprile alle ore 18:30 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Atalanta sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Juan Luca Sacchi Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 279 Fuorigioco 31 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 38 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 7.3 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie B Reggiana-Empoli 3-1 26-09-2025 Serie B Catanzaro-Juve Stabia 2-2 04-10-2025 Serie B Venezia-Frosinone 3-0 28-10-2025 Serie B Palermo-Monza 0-3 03-11-2025 Serie A Lazio-Cagliari 2-0 22-11-2025 Serie A Udinese-Bologna 0-3 03-12-2025 Coppa Italia Napoli-Cagliari 1-1 12-12-2025 Serie A Lecce-Pisa 1-0 28-12-2025 Serie A Bologna-Sassuolo 1-1 06-01-2026 Serie A Lecce-Roma 0-2 16-01-2026 Serie B Sampdoria-Virtus Entella 1-1 25-01-2026 Serie A Atalanta-Parma 4-0 02-02-2026 Serie A Udinese-Roma 1-0 14-02-2026 Serie A Lazio-Atalanta 0-2 07-03-2026 Serie A Juventus-Pisa 4-0 22-03-2026 Serie A Roma-Lecce 1-0 12-04-2026 Serie B Spezia-Mantova 0-2

Attualmente il Cagliari si trova 16° in classifica con 36 punti (frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 54 punti (frutto di 14 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 36 gol e ne ha subiti 49; l'Atalanta ha segnato 47 gol e ne ha subiti 32.

La partita di andata Atalanta - Cagliari si è giocata il 13 dicembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Cagliari ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 22 punti (5 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, la Cremonese e l'Inter ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, la Juventus e la Roma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 3-0 mentre L'Atalanta ha incontrato la Roma pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Sebastiano Esposito con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 10 gol.

Cagliari e Atalanta si sono affrontate 61 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 22 volte, l'Atalanta ha vinto 26 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Cagliari-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cagliari ha vinto 22 delle 61 sfide contro l'Atalanta in Serie A (13N, 26P) e solo contro tre formazioni vanta più vittorie nella propria storia nel massimo campionato: 27 contro la Sampdoria e 24 sia contro il Torino e che contro la Fiorentina (22 anche contro il Bologna).

Dopo aver vinto quattro delle cinque partite di campionato contro l'Atalanta giocate tra dicembre 2017 e novembre 2019 (1P), il Cagliari ha registrato la metà dei successi nel doppio delle sfide giocate successivamente nel torneo contro la Dea (2/10 - 1N, 7P).

Il Cagliari ha perso cinque delle ultime sei sfide casalinghe contro l'Atalanta in Serie A (1V); nel periodo (dal 2018/19) solo contro Inter e Lazio (sei contro entrambe) i sardi hanno subito più sconfitte interne nel massimo campionato (cinque anche contro Milan e Napoli).

Dopo la serie di tre successi consecutivi (contro Juventus, Fiorentina ed Hellas Verona) registrata a gennaio, il Cagliari ha vinto solo un delle 10 gare più recenti giocate in Serie A (2N, 7P). Nel periodo - dalla 24ª giornata in avanti - solo Pisa ed Hellas Verona (quattro entrambe) hanno conquistato meno punti del Cagliari nel torneo: cinque, al pari della Cremonese.

Dopo il successo per 1-0 sulla Cremonese dell'11 aprile, il Cagliari potrebbe vincere due match di fila in casa solo per la seconda volta nelle ultime due stagioni, dopo esserci riuscito a gennaio contro Juventus (1-0) ed Hellas Verona (4-0).

L'Atalanta ha collezionato 54 punti in 33 gare giocate in questo campionato e dopo 34 partite stagionali nel torneo è sempre arrivata almeno a 55 nelle scorse nove stagioni: assieme a Inter, Juventus e Roma, la Dea potrebbe diventare una delle sole quattro squadre a raggiungere questa soglia a questo punto della competizione in ciascuna delle ultime 10 edizioni (dal 2016/17).

Dopo tre sconfitte esterne consecutive in campionato tra novembre e dicembre, l'Atalanta ha perso solo una delle nove trasferte più recenti nel torneo (4V, 4N); nel periodo (dalla 16ª giornata in avanti) nessuna formazione ha registrato meno sconfitte fuori casa in Serie A (una anche Como e Inter).

Da un lato, il Cagliari è la sola formazione a non aver ancora segnato nei primi 15 minuti di gara in questa Serie A; dall'altro l'Atalanta è la squadra che ha incassato meno reti nel primo quarto d'ora di gioco nel campionato in corso (solo una, come il Lecce).

Solo contro Genoa ed Hellas Verona (tre contro entrambe) Sebastiano Esposito ha preso parte a più reti in Serie A che contro l'Atalanta: due (come contro il Sassuolo), frutto di un gol e un assist. Il classe 2002 (5G+6A) è uno dei soli tre giocatori italiani con almeno cinque marcature e almeno cinque passaggi vincenti in questo campionato, assieme a Federico Dimarco (6G+15A) e Nicolò Zaniolo (5G+6A).

Nikola Krstovic ha già segnato due gol contro il Cagliari in Serie A (entrambi con il Lecce, tra maggio e agosto 2024) e solo contro due squadre vanta più marcature nel torneo - tre contro Monza e Parma. Il classe 2000 è l'unico giocatore della Dea in doppia cifra di reti in questo campionato: esattamente 10 gol, uno in meno di quelli realizzati nella scorsa stagione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: