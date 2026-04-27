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Lazio-Udinese: 3-3 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Olimpico di Roma
27 Aprile 2026 ore 20:45
Lazio
3
Udinese
3
Partita finita
Arbitro: Kevin Bonacina
  1. 18' 0-1 Kingsley Ehizibue
  2. 50' 1-1 Luca Pellegrini
  3. 80' 2-1 Pedro
  4. 86' 2-2 Arthur Atta
  5. 90+3' 2-3 Arthur Atta
  6. 90+5' 3-3 Daniel Maldini
0'
45'
90'
90'
98'

Pazzesca partita tra Lazio e Udinese: primo tempo per i friulani che chiudono in vantaggio per 0-1, due reti della Lazio che potrebbero chiudere il match, ma si scatena Atta.

Il francese segna due reti, la seconda al 93', facendo tremare l'Olimpico: la squadra di Sarri peró trova il pareggio all'ultimo minuto, con Maldini che calcia in porta un tiro cross di Pedro, autore di una rete e di un assist.

  1. Da Lazio - Udinese é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:43

  2. 90'+8'

    FINISCE LAZIO - UDINESE! 3-3 IL FINALE!22:41

  3. 90'+7'

    AMMONITO Patric. Giallo allo spagnolo per proteste. 22:41

  4. 90'+5'

    GOL! LAZIO - Udinese 3-3! Rete di Daniel Maldini. Dopo il legno di Romagnoli, Pedro mette in mezzo con la deviazione della punta che trova il pareggio all'ultimo secondo!

    Guarda la scheda del giocatore Daniel Maldini22:40

    Daniel Maldini
  5. 90'+5'

    PALO DI ROMAGNOLI! Su cross di Isaksen, il difensore colpisce il legno!22:39

  7. 90'+4'

    Atta mette in porta una deviazione non voluta di Bayo, fondamentale dunque negli ultimi due gol dell'Udinese.22:38

  8. 90'+3'

    GOL! Lazio - UDINESE 2-3! Rete di Arthur Atta. Angolo di Zaniolo, palla che, dopo una deviazione, arriva alla mezzala: conclusione precisa imprendibile per Motta!

    Guarda la scheda del giocatore Arthur Atta22:37

    Arthur Atta
  9. 90'+2'

    ZANIOLO! botta tremenda del fantasista, Motta mette in angolo!22:35

  10. 90'+1'

    Quattro i minuti di recupero.22:34

  11. 90'

    AMMONITO Oier Zarraga. Fallo su Nuno Tavares che aveva preso velocitá. 22:33

  13. 87'

    Gara che non finisce mai, quando la Lazio sembrava in controllo, arriva il pareggio dell'Udinese.22:31

  14. 86'

    GOL! Lazio - UDINESE 2-2! Rete di Arthur Atta. Motta respinge il colpo di testa di Bayo, nulla puó sul tap in della mezzala!

    Guarda la scheda del giocatore Arthur Atta22:30

    Arthur Atta
  15. 86'

    DELE BASHIRU! Altra percussione della Lazio, conclusione della mezzala di poco a lato!22:29

  16. 84'

    Sostituzione LAZIO: esce Luca Pellegrini, entra Nuno Tavares22:28

  17. 83'

    Udinese che passa al 4-3-3, alla ricerca del gol del pareggio.22:26

  19. 82'

    Sostituzione Idrissa Gueye Vakoun Bayo22:27

  20. 82'

    Sostituzione UDINESE: esce Christian Kabasele, entra Oier Zarraga.22:26

  21. 82'

    Sostituzione UDINESE: esce Hassane Kamara, entra Juan Arizala.22:26

  22. 81'

    Altra perla di questa partita che sta regalando reti bellissime: é il turno di Pedro, a giro dal limite.22:25

  23. 80'

    GOL! LAZIO - Udinese 2-1! Rete di Pedro. Basic scarica per il catalano che, a giro, mette la palla sul palo lontano dove Okoye non puó arrivare!

    Guarda la scheda del giocatore Pedro22:24

    Pedro
  25. 78'

    ZANIOLO! CHE ERRORE! L'attaccante, ad un metro dalla porta, riesce a mandare il pallone a lato! Ottima la sponda di Solet, pessima la conclusione del fantasista!22:22

  26. 76'

    Sostituzione LAZIO: esce Tijjani Noslin, entra Daniel Maldini.22:20

  27. 75'

    Colpo di testa di Provstgaard su punizione di Pedro, facile per Okoye.22:19

  28. 73'

    TRAVERSA DI ISAKSEN! Pazzesca giocata dell'esterno che con due cambi di direzione salta Solet e calcia un diagonale che Okoye mette sul legno!22:16

  29. 71'

    NOSLIN! Gran giocata della punta che con una finta di corpo trova lo spazio per il tiro e calcia: palla alta.22:15

  31. 69'

    Sostituzione UDINESE: esce Jurgen Ekkelenkamp, entra Adam Buksa.22:15

  32. 69'

    Ekkelenkamp non ce la fa, obbligato il cambio per l'Udinese.22:13

  33. 68'

    Bella palla di Zaniolo, allontana Romagnoli. Che partita per l'ex Roma.22:12

  34. 65'

    Sostituzione UDINESE: esce Jakub Piotrowski, entra Lennon Miller.22:10

  35. 65'

    Sostituzione LAZIO: esce Matteo Cancellieri, entra Gustav Isaksen.22:10

  37. 65'

    Pronti i primi cambi anche per l'Udinese, che non vuole abbassare il livello di intensitá.22:08

  38. 63'

    Ekkelenkamp sembra aver subito il colpo di Lazzari: zoppica il centrocampista firulano.22:06

  39. 62'

    Fallo in attacco di Gueye che sbraccia su Romagnoli: la punta aveva giá iniziato la progressione verso la porta.22:06

  40. 60'

    Lazzari in ritardo commette fallo: proteste dell'Udinese, Bonacina fa capire che non vuole richieste di cartellini.22:04

  41. 57'

    AMMONITO Luca Pellegrini. Il terzino calcia lontano il pallone a gioco fermo e si prende il giallo. 22:01

  43. 56'

    OCCASIONE UDINESE! Palla di Atta che cerca Piotrowski sul secondo palo, Cancellieri lo anticipa al momento del tiro!22:00

  44. 54'

    Motta chiama il pallone ma si scontra con un compagno, non ne approfitta l'Udinese.21:59

  45. 52'

    Lazio che riapre la partita, tutto torna in equilibrio grazie al gran gol di Pellegrini.21:55

  46. 50'

    GOL! LAZIO - Udinese 1-1! Rete di Luca Pellegrini. Sugli sviluppi di un angolo, conclusione volante del terzino che mette il pallone sotto il sette! Altro bellissimo gol!

    Guarda la scheda del giocatore Luca Pellegrini21:54

    Luca Pellegrini
  47. 49'

    Gran chiusura di Lazzari su una bella giocata di Zaniolo.21:52

  49. 48'

    Ci prova Zaniolo dalla distanza, palla altissima.21:51

  50. 47'

    Doppio cambio per Sarri, che sposta Noslin al centro con Pedro sulla fascia, Dele-Bashiru per lo stanco Taylor.21:49

  51. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:49

  52. 46'

    Sostituzione LAZIO: esce Boulaye Dia, entra Pedro 21:48

  53. 46'

    Sostituzione LAZIO: esce Kenneth Taylor, entra Fisayo Dele-Bashiru.21:48

  55. Udinese che all'Olimpioco chiude il primo tempo sul 1-0, rete di Ehizibue: friulani decisamente piú in palla della Lazio, che ha sofferto la fisicitá degli ospiti.21:33

  56. 45'+2'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! 0-1 IL RISULTATO PARZIALE!21:32

  57. 45'

    Un minuto di recupero.21:32

  58. 44'

    Altra percussione di un Zaniolo molto in palla in questo primo tempo, Provstgaard costretto al fallo.21:30

  59. 43'

    SOLET! Colpo di testa del centrale, palla di poco alta.21:28

  61. 41'

    AMMONITO Matteo Cancellieri. Scivolata dell'esterno su Atta, primo giallo del match. 21:27

  62. 40'

    Patric dal limite, é Dia a respinge il tiro del compagno.21:27

  63. 39'

    Errore di Ekkelenkamp che obbliga Piotrowski al fallo tattico. Bonacina non estrae il giallo.21:25

  64. 36'

    Lazio che sta guadagnando metri, dopo una prima mezz'ora a favore dell'Udinese21:22

  65. 34'

    Punizione di Ekkelenkamp, che cerca il giro sul secondo palo: palla a lato.21:19

  67. 33'

    Zaniolo guadagna una ottima posizione al limite dell'area: abbastanza ingenuo Dia.21:18

  68. 31'

    Fallo in pressing di Cancellieri, partita che si sta scaldando.21:17

  69. 29'

    Noslin sul primo palo, attento Ekkelenkamp nell'allontanare.21:14

  70. 28'

    Atta regala un angolo alla Lazio: salgono le torri dalla difesa dei biancocelesti.21:14

  71. 27'

    Lazio che sta sicuramente pagando l'impegno della Coppa Italia: fisicamente Udinese su un livello molto piú alto.21:11

  73. 25'

    PIOTROWSKI! Ekkelenkamp trova il filtrante per il compagno, sulla trequarti: conclusione potente, blocca Motta.21:10

  74. 23'

    Taylor prova ad inventare, ma non si capisce con Noslin.21:08

  75. 21'

    Fallo in attacco di Gueye su Cancellieri: friulani veramente fisici, ogni calcio da fermo é una occasione da gol.21:06

  76. 20'

    ATTA! Udinese vicina al raddoppio, la mezzala entra in area e conclude di potenza: Patric mette in angolo con il coro.21:05

  77. 18'

    GOL! Lazio - UDINESE 0-1! Rete di Kingsley Ehizibue. Conclusione potentissima dell'esterno, che mette sotto la traversa un pallone allontanato sul secondo palo.

    Guarda la scheda del giocatore Kingsley Ehizibue21:04

    Kingsley Ehizibue
  79. 17'

    PIOTROWSKI! Zaniolo illumina con un pallone per il compagno, che calcia di potenza ma trova Motta!21:03

  80. 15'

    Primo corner della partita, per la Lazio: schema che Kamara capisce, intercetta il giocatore friulano.21:00

  81. 13'

    Possesso palla ora per l'Udinese: Atta per Ekkelenkamp, cross deviato da Romagnoli. Blocca Motta.20:58

  82. 10'

    Partita che si sta incendiando, ma poca precisione sottoporta per le due squadre.20:55

  83. 9'

    MALE ANCHE CANCELLIERI! Bella iniziativa di Noslin, scarico arretrato per il compagno che calcia male!20:55

  85. 8'

    INCREDIBILE ERRORE DI GUEYE! Cross di Kamara dopo la palla persa di Lazzari, la punta manca il pallone a porta vuota!20:53

  86. 7'

    Equilibrio in questi primi minuti: Lazio che fa la partita, ma Udinese sempre pronta nella ripartenza con i suoi velocisti.20:52

  87. 5'

    Bella palla di Dia per Lazzari, che perde peró l'attimo del cross.20:50

  88. 4'

    Conclusione dalla distanza di Ehizibue, palla alta.20:49

  89. 3'

    Kabasele anticipa Dia che commette fallo in attacco: tanta fisicitá in campo per l'Udinese.20:48

  91. 2'

    Squadre con le classiche divise: Lazio in azzurro, Udinese in bianconero.20:46

  92. 1'

    INIZIA LAZIO - UDINESE!20:46

  93. Arbitro del match Kevin Bonacina.20:17

  94. Runjaic con Atta a centrocampo con grande libertá di inserimento, in avanti con Zaniolo Gueye. Zarraga in panchina, a centrocampo per i friulani la coppia Ekkelenkamp - Piotrowski.20:16

  95. Sarri opta per il tridente Cancellieri - Dia - Noslin, a centrocampo Patric in mediana, difesa con Provstgaard in coppia con Romagnoli.20:14

  97. La formazione dell'UDINESE (3-5-2): Okoye - Kristensen, Kabasele, Solet - Ehizibue, Ekkelenkamp, Piotrowski, Atta, Kamara - Zaniolo, Gueye.20:13

  98. Sono ufficiali le formazioni del match: LAZIO (4-3-3): Motta - Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini - Basic, Patric, Taylor - Cancellieri, Dia, Noslin20:13

  99. Si chiude questo Lunedí di Serie A con la sfida tra le Aquile e i friulani, due squadre tranquille a metá classifica, lontane dalla zona Europa e dalle acque mosse della lotta salvezza.20:13

  100. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Lazio e Udinese, valevole per la 43a giornata di Serie A.20:10

  102. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Olimpico
    Città: Roma
    Capienza: 72698 spettatori20:10

    Stadio Olimpico Fonte: Gettyimages

Formazioni Lazio - Udinese

PREPARTITA

Lazio - Udinese è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 aprile alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.
Arbitro di Lazio - Udinese sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Kevin Bonacina

Statistiche Stagionali
Partite dirette10
Falli fischiati271
Fuorigioco33
Rigori assegnati1
Ammonizioni35
Espulsioni2
Cartellini per partita3.9
Falli per cartellino6.9

Ha arbitrato un totale di 20 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 10 partite
  • Serie B: 8 partite
  • Coppa Italia: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
18-08-2025 Coppa Italia Udinese-Carrarese 2-0
30-08-2025 Serie A Napoli-Cagliari 1-0
21-09-2025 Serie A Fiorentina-Como 1-2
27-09-2025 Serie B Mantova-Frosinone 1-5
18-10-2025 Serie B Pescara-Carrarese 2-2
26-10-2025 Serie A Torino-Genoa 2-1
02-11-2025 Serie A Parma-Bologna 1-3
24-11-2025 Serie A Torino-Como 1-5
08-12-2025 Serie B Avellino-Venezia 1-1
26-12-2025 Serie B Modena-Monza 1-2
08-01-2026 Serie A Cremonese-Cagliari 2-2
13-01-2026 Coppa Italia Roma-Torino 2-3
17-01-2026 Serie B Empoli-Südtirol 0-1
31-01-2026 Serie A Cagliari-Verona 4-0
10-02-2026 Serie B Venezia-Modena 0-2
21-02-2026 Serie B Mantova-Sampdoria 2-1
03-03-2026 Serie B Cesena-Monza 1-3
15-03-2026 Serie A Sassuolo-Bologna 0-1
11-04-2026 Serie A Torino-Verona 2-1
27-04-2026 Serie A Lazio-Udinese 3-3

Attualmente la Lazio si trova 8° in classifica con 48 punti (frutto di 12 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte); invece l'Udinese si trova 11° in classifica con 44 punti (frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte).
La Lazio ha segnato 37 gol e ne ha subiti 33; l'Udinese ha segnato 41 gol e ne ha subiti 46.
La partita di andata Udinese - Lazio si è giocata il 27 dicembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa la Lazio ha fatto 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 23 punti (7 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte).
La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Napoli e l'Udines ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Milan e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Lazio ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese pareggiando 3-3 mentre L'Udinese ha incontrato il Parma perdendo 0-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol.

Lazio e Udinese si sono affrontate 93 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 41 volte, l'Udinese ha vinto 27 volte mentre i pareggi sono stati 25.

Lazio-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Negli ultimi 12 confronti tra Lazio e Udinese in Serie A, il bilancio è in perfetto equilibrio, grazie a tre successi per parte e sei pareggi (inclusi i due 1-1 registrati nei due match più recenti). In generale, in 93 sfide nel massimo campionato i biancocelesti hanno vinto 41 volte, a fronte di 27 vittorie bianconere e 25 pareggi.
  • L'Udinese non ha perso nessuna delle ultime quattro partite di Serie A contro la Lazio (2V, 2N); l'ultima volta in cui i friulani hanno registrato una striscia di imbattibilità più lunga contro i biancocelesti nel torneo è stata tra il 2007 e il 2010 (cinque gare - 2V, 3N).
  • L'Udinese non ha perso nessuna delle ultime cinque trasferte contro la Lazio in Serie A (2V, 3N): tanti match esterni senza sconfitte quanti quelli registrati nelle precedenti 15 sfide in casa dei biancocelesti (3V, 2N, 10P). I capitolini non sono mai rimasti a secco di successi per più match interni di fila contro i friulani nella loro storia in Serie A (cinque anche tra febbraio 1961 e aprile 1990).
  • La Lazio ha vinto quattro delle ultime sei partite giocate in Serie A (1N, 1P): tanti successi quanti quelli collezionati nelle precedenti 17 gare disputate in massima serie (7N, 6P). In particolare, dalla 28ª giornata in avanti i biancocelesti hanno collezionato ben 13 punti in campionato (al pari del Napoli), meno solo della Juventus (16).
  • La Lazio ha guadagnato 26 punti in 16 match casalinghi in questa Serie A e nelle scorse 15 stagioni del torneo (tra il 2010/11e il 2024/25) i biancocelesti sono sempre arrivati almeno a quota 29 dopo 17 gare interne nel massimo campionato; l'ultima volta che non ci sono riusciti risale al 2009/10 (18 in quel caso).
  • L'Udinese ha incassato una sola rete nelle ultime quattro partite di campionato e nessuna quadra ha fatto meglio nel periodo (una anche per la Juventus). L'ultima volta che i friulani hanno registrato almeno quattro clean sheet nell'arco di cinque partite in campionato risale a marzo 2014 (4/5 con Francesco Guidolin in panchina).
  • Dopo i successi per 2-0 contro il Genoa e 3-0 contro il Milan, l'Udinese potrebbe registrare tre vittorie consecutive in trasferta in Serie A per la prima volta dal periodo tra agosto e ottobre 2022 (contro Monza, Sassuolo ed Hellas Verona in quel caso), mentre l'ultima volta che ci è riuscito senza subire nessun gol risale al periodo tra febbraio e marzo 2011 (con Francesco Guidolin in panchina, contro Cesena, Palermo e Cagliari).
  • La Lazio è sia la squadra che, in percentuale, ha segnato più gol nell'ultimo quarto d'ora di gioco in questa Serie A (35%, 12/34), sia quella che ne ha incassati di meno nello stesso lasso di tempo (13%, 4/30). L’Udinese è l’unica squadra del campionato in corso a non aver ancora guadagnato punti netti con gol segnati dopo il 75°: contro la Lazio ha pareggiato al 90°, ma anche i biancocelesti erano già passati in vantaggio nel finale (gol all'80°).
  • L'Udinese è la squadra contro cui Matteo Cancellieri ha disputato più minuti in Serie A (391), ma non ha mai preso parte ad alcuna rete né ha mai vinto nei sei precedenti contro i friulani nel torneo (4N, 2P). Il classe 2002 vanta quattro gol in questo campionato e non ha mai fatto meglio in una singola edizione della competizione (quattro anche nel 2023/24 con l'Empoli); inoltre, dopo essere andato a bersaglio contro il Napoli potrebbe riuscirci per due match di fila solo per la seconda volta in carriera in massima serie (la prima tra settembre e ottobre 2025, contro Genoa e Torino).
  • Keinan Davis ha esordito in Serie A il 7 gennaio 2024 proprio contro la Lazio e, sempre contro i biancocelesti, ha segnato il primo dei due gol che ha realizzato nel recupero del secondo tempo nel torneo (il 27 dicembre scorso al 90+5', decisivo per l'1-1 finale). Senza il classe 1998 in campo, i bianconeri hanno vinto appena il 17% dei match giocati in questo campionato (1/6, con una media punti di 0.7 e una media gol segnati di 0.5), mentre in sua presenza questa percentuale sale al 41% (11/27, con 1.4 punti a partita e 1.3 reti a gara).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LazioUdinese
Partite giocate3333
Numero di partite vinte1212
Numero di partite perse1014
Numero di partite pareggiate117
Gol totali segnati3438
Gol totali subiti3043
Media gol subiti per partita0.91.3
Percentuale possesso palla50.545.3
Numero totale di passaggi1618011905
Numero totale di passaggi riusciti139629576
Tiri nello specchio della porta131120
Percentuale di tiri in porta47.344.8
Numero totale di cross457492
Numero medio di cross riusciti105104
Duelli per partita vinti14531625
Duelli per partita persi13581675
Corner subiti141162
Corner guadagnati125149
Numero di punizioni a favore462353
Numero di punizioni concesse336455
Tackle totali434509
Percentuale di successo nei tackle61.364.2
Fuorigiochi totali2842
Numero totale di cartellini gialli6464
Numero totale di cartellini rossi71

Lazio - Udinese Live

Gatti Seregno

Classifica SERIE A

  1. Inter79
  2. Napoli69
  3. Milan67
  4. Juventus64
  5. Como61
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez16
  2. Tasos Douvikas12
  3. Nico Paz12
  4. Marcus Thuram12
  5. Donyell Malen11
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