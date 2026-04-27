PREPARTITA

Lazio - Udinese è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 aprile alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Udinese sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 271 Fuorigioco 33 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 35 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.9 Falli per cartellino 6.9 Ha arbitrato un totale di 20 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Udinese-Carrarese 2-0 30-08-2025 Serie A Napoli-Cagliari 1-0 21-09-2025 Serie A Fiorentina-Como 1-2 27-09-2025 Serie B Mantova-Frosinone 1-5 18-10-2025 Serie B Pescara-Carrarese 2-2 26-10-2025 Serie A Torino-Genoa 2-1 02-11-2025 Serie A Parma-Bologna 1-3 24-11-2025 Serie A Torino-Como 1-5 08-12-2025 Serie B Avellino-Venezia 1-1 26-12-2025 Serie B Modena-Monza 1-2 08-01-2026 Serie A Cremonese-Cagliari 2-2 13-01-2026 Coppa Italia Roma-Torino 2-3 17-01-2026 Serie B Empoli-Südtirol 0-1 31-01-2026 Serie A Cagliari-Verona 4-0 10-02-2026 Serie B Venezia-Modena 0-2 21-02-2026 Serie B Mantova-Sampdoria 2-1 03-03-2026 Serie B Cesena-Monza 1-3 15-03-2026 Serie A Sassuolo-Bologna 0-1 11-04-2026 Serie A Torino-Verona 2-1 27-04-2026 Serie A Lazio-Udinese 3-3

Attualmente la Lazio si trova 8° in classifica con 48 punti (frutto di 12 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte); invece l'Udinese si trova 11° in classifica con 44 punti (frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte).

La Lazio ha segnato 37 gol e ne ha subiti 33; l'Udinese ha segnato 41 gol e ne ha subiti 46.

La partita di andata Udinese - Lazio si è giocata il 27 dicembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa la Lazio ha fatto 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 23 punti (7 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Napoli e l'Udines ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Milan e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese pareggiando 3-3 mentre L'Udinese ha incontrato il Parma perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol.

Lazio e Udinese si sono affrontate 93 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 41 volte, l'Udinese ha vinto 27 volte mentre i pareggi sono stati 25.

Lazio-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Negli ultimi 12 confronti tra Lazio e Udinese in Serie A, il bilancio è in perfetto equilibrio, grazie a tre successi per parte e sei pareggi (inclusi i due 1-1 registrati nei due match più recenti). In generale, in 93 sfide nel massimo campionato i biancocelesti hanno vinto 41 volte, a fronte di 27 vittorie bianconere e 25 pareggi.

L'Udinese non ha perso nessuna delle ultime quattro partite di Serie A contro la Lazio (2V, 2N); l'ultima volta in cui i friulani hanno registrato una striscia di imbattibilità più lunga contro i biancocelesti nel torneo è stata tra il 2007 e il 2010 (cinque gare - 2V, 3N).

L'Udinese non ha perso nessuna delle ultime cinque trasferte contro la Lazio in Serie A (2V, 3N): tanti match esterni senza sconfitte quanti quelli registrati nelle precedenti 15 sfide in casa dei biancocelesti (3V, 2N, 10P). I capitolini non sono mai rimasti a secco di successi per più match interni di fila contro i friulani nella loro storia in Serie A (cinque anche tra febbraio 1961 e aprile 1990).

La Lazio ha vinto quattro delle ultime sei partite giocate in Serie A (1N, 1P): tanti successi quanti quelli collezionati nelle precedenti 17 gare disputate in massima serie (7N, 6P). In particolare, dalla 28ª giornata in avanti i biancocelesti hanno collezionato ben 13 punti in campionato (al pari del Napoli), meno solo della Juventus (16).

La Lazio ha guadagnato 26 punti in 16 match casalinghi in questa Serie A e nelle scorse 15 stagioni del torneo (tra il 2010/11e il 2024/25) i biancocelesti sono sempre arrivati almeno a quota 29 dopo 17 gare interne nel massimo campionato; l'ultima volta che non ci sono riusciti risale al 2009/10 (18 in quel caso).

L'Udinese ha incassato una sola rete nelle ultime quattro partite di campionato e nessuna quadra ha fatto meglio nel periodo (una anche per la Juventus). L'ultima volta che i friulani hanno registrato almeno quattro clean sheet nell'arco di cinque partite in campionato risale a marzo 2014 (4/5 con Francesco Guidolin in panchina).

Dopo i successi per 2-0 contro il Genoa e 3-0 contro il Milan, l'Udinese potrebbe registrare tre vittorie consecutive in trasferta in Serie A per la prima volta dal periodo tra agosto e ottobre 2022 (contro Monza, Sassuolo ed Hellas Verona in quel caso), mentre l'ultima volta che ci è riuscito senza subire nessun gol risale al periodo tra febbraio e marzo 2011 (con Francesco Guidolin in panchina, contro Cesena, Palermo e Cagliari).

La Lazio è sia la squadra che, in percentuale, ha segnato più gol nell'ultimo quarto d'ora di gioco in questa Serie A (35%, 12/34), sia quella che ne ha incassati di meno nello stesso lasso di tempo (13%, 4/30). L’Udinese è l’unica squadra del campionato in corso a non aver ancora guadagnato punti netti con gol segnati dopo il 75°: contro la Lazio ha pareggiato al 90°, ma anche i biancocelesti erano già passati in vantaggio nel finale (gol all'80°).

L'Udinese è la squadra contro cui Matteo Cancellieri ha disputato più minuti in Serie A (391), ma non ha mai preso parte ad alcuna rete né ha mai vinto nei sei precedenti contro i friulani nel torneo (4N, 2P). Il classe 2002 vanta quattro gol in questo campionato e non ha mai fatto meglio in una singola edizione della competizione (quattro anche nel 2023/24 con l'Empoli); inoltre, dopo essere andato a bersaglio contro il Napoli potrebbe riuscirci per due match di fila solo per la seconda volta in carriera in massima serie (la prima tra settembre e ottobre 2025, contro Genoa e Torino).

Keinan Davis ha esordito in Serie A il 7 gennaio 2024 proprio contro la Lazio e, sempre contro i biancocelesti, ha segnato il primo dei due gol che ha realizzato nel recupero del secondo tempo nel torneo (il 27 dicembre scorso al 90+5', decisivo per l'1-1 finale). Senza il classe 1998 in campo, i bianconeri hanno vinto appena il 17% dei match giocati in questo campionato (1/6, con una media punti di 0.7 e una media gol segnati di 0.5), mentre in sua presenza questa percentuale sale al 41% (11/27, con 1.4 punti a partita e 1.3 reti a gara).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: