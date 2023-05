Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:04

Vince la Fiorentina che reagisce dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia. Tre punti per i Viola che si portano a 53 lunghezze agganciando il Torino. La Roma con questa sconfitta da l'addio definitivo al quarto posto, valevole per la Champions League, le distanze dal Milan rimangono 4 ad una sola partita dal termime della stagione.20:04

Clamorosa rimonta nel giro di tre minuti della Fiorentina, dopo una partita equilibrata che ha visto la Roma passare in vantaggio nel primo tempo con El Shaarawy. Nel finale prima Jovic, poi Ikone capovolgono il risultato regalando i tre punti ai Viola.20:00

90'+6' Fine partita: FIORENTINA - ROMA 2-1.20:00

90'+5' Nervosismo in campo tra Kouame e Mancini.19:59

90'+1' Prova a reagire la Roma, conclusione di Ibañez dal limite, palla deviata in angolo.19:55

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.19:55

89' La Roma che sembra adesso sotto shock, prova con lanci lunghi a cercare Abraham.19:54

88' GOL! FIORENTINA - Roma 2-1! Rete di Ikone. Cross di Terzic dalla sinistra, Kouame svetta di testa, liscio di Ibañez e Ikone quasi sulla linea devia in rete.



85' GOL! FIORENTINA - Roma 1-1! Rete di Jovic. Gol molto simile a quello della Roma, cross dalla destra di Ikone, Mandragora salta più in alto di tutti e di testa serve Jovic che sotto porta calcia in rete.



83' Chiede un rigore la Fiorentina per un'entrata di Missori su Terzic, ma Ayroldi aveva fischiato un fallo in precedenza.19:48

82' Prova ad addormentare il gioco la Roma in questa fase finale della gara.19:46

80' Abraham prende il posto di Zalewski.19:46

77' Cartellino giallo per Igor, fallo su Belotti.19:41

76' Nella Fiorentina entra Kouame per Duncan.19:40

75' Cartellino giallo per Svilar per perdita di tempo.19:40

75' Conclusione strozzata di Jovic dal limite. Palla alla destra di Svilar.19:39

71' Nella Roma entra Ibañez per Solbakken.19:38

70' Preme la Fiorentina sulla trequarti, ma continua a sbattere sulla difesa giallorossa.19:35

66' Fase di gioco statica, le due squadre sembrano iniziare ad accusare la stanchezza.19:30

64' Cartellino giallo per Jovic, fallo su Cristante.19:30

62' Dentro anche Dodo per Venuti.19:26

61' Sottil per Saponara nella Fiorentina.19:26

60' Sostituzione nella Roma, entra Cristante per Wijnaldum.19:24

58' Cartellino giallo per Solbakken, entrata in ritardo su Terzic a metà campo.19:23

54' Corner battuto velocemente dalla Fiorentina, Jovic ci prova in girata sotto porta ma Llorente interviene in scivolata e salva tutto.19:19

50' Cartellino giallo per Venuti per aver strattonato Zalewski.19:14

46' Inizia il secondo tempo di FIORENTINA - ROMA.19:10

46' Celik prende il posto di El Shaarawy.19:10

46' Anche nella Roma ci sono due cambi, Mancini per Smalling.19:10

46' Dentro Terzic per Biraghi.19:10

46' Due cambi nella Roma, entra Milenkovic per Martínez Quarta.19:09

Si chiude il primo tempo con la Roma in vantaggio grazie alla rete di El Shaarawy, abile a farsi trovare sotto porta e a depositare in rete una sponda di testa di Solbakken, La Fiorentina prova diverse incursioni dalle fasce ma non riesce mai a trovare l'imbucata giusta, la squadra giallorossa sfiora il raddoppio prima con Solbakken, ma Martinez Quarta salva sulla linea, e nel finale ancora con El Shaarawi.18:52

45'+4' Fine primo tempo: FIORENTINA - ROMA 0-1.18:52

45'+2' Ancora Roma con Bove che da calcio d'angolo intercetta la palla e calcia di prima con il destro. Palla sull'esterno della rete.18:50

45'+1' Conclusione di prima da posizione defilata di Belotti, Cerofolini smanaccia in angolo.18:49

45' Ci saranno 4 minuti di recupero.18:48

44' EL SHAARAWI! Conclusione di potenza da fuori area con la palla indirizzata sotto la traversa, Cerofolini manda in angolo.18:48

43' Cartellino giallo per Martínez Quarta, entrata dura su Zalewski.18:46

40' Gira palla la Fiorentina ma non riesce a trovare varchi grazie ad una Roma molto compatta.18:43

36' Parte sul filo del fuorigioco Wijnaldum che entra in area e prova la conclusione sul primo palo, palla deviata in angolo.18:39

33' Biraghi alla battuta della punizione, Svilar è attento e blocca in due tempi.18:36

32' Cartellino giallo per Missori che atterra Barak al limite dell'area.18:35

31' Ci prova Jovic con il mancino dal limite. Palla alla sinistra di Svilar.18:34

30' Mezz'ora di gioco, la Fiorentina tiene palla ma la Roma è micidiale nelle ripartenze.18:33

26' ROMA VICINA AL RADDOPPIO! El Shaarawy inventa per Wijnaldum che sbatte su Cerofolini, la palla finisce a Solbakken che calcia di prima ma Martinez Quarta salva sulla linea.18:30

25' Cartellino giallo per Saponara, pestone ai danni di Bove.18:27

19' Preme la Fiorentina che prova a reagire ma viene continuamente murata dalla difesa giallorossa.18:22

15' Cross in area di Ikone dalla destra, Svilar esce in presa sicura.18:18

11' GOL! Fiorentina - ROMA 0-1! Rete di El Shaarawy. Belotti scatta sulla corsia di sinistra e scodella un pallone morbido in area, Solbakken fa da sponda di testa per El Shaarawy che sotto porta devia in rete.



10' Punizione calciata da Mandragora dai 20 metri, palla deviata in angolo.18:13

6' Affondo di Ikone sulla corsia di destra e percussione in area, un gran recupero di Smalling evita pericoli.18:09

3' Avvio di gara tranquillo con le due squadre che palleggiano a metà campo.18:05

1' FISCHIO D’INIZIO DI FIORENTINA - ROMA. Arbitra Ayroldi.18:03

Come anticipato ampio turnover nella Roma a cominciare dalla porta dove gioca Svilar, difesa a tre con Bove, Smalling e Llorente. C'è Missori a centrocampo, con lui Wijnaldum, Tahirovic e Zalewski. In attacco panchina per Abraham, gioca Belotti con a supporto Solbakken ed El Shaarawy.17:24

Nella Fiorentina davanti a Cerofilini, spazio per Venuti in difesa sulla destra, a sinistra confermato Biraghi, centrali Martinez Quarta e Igor. C'è Jovic in attacco, dietro a lui Saponara, Barak e Ikone. In mezzo al campo Mandragora e Duncan. Dalla panchina Bonaventura, Nico Gonzalez e Cabral.17:21

Formazione ROMA (3-4-2-1): Svilar - Bove, Smalling, Llorente - Missori, Wijnaldum, Tahirovic, Zalewski - Solbakken, El Shaarawy - Belotti. A disposizione: Del Bello, Boer, Falasca, Mancini, Keramitsis, Celik, Camara, Volpato, Cristante, Abraham.17:14

Formazione FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini - Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi - Mandragora, Duncan - Saponara, Barak, Ikone - Jovic. A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Kayode, Amrabat, Bianco, Castrovilli, Bonaventura, Kouame, Nico Gonzalez, Brekalo, Sottil, Cabral.17:14

Probabile turnover su entrambi i lati. La Fiorentina è reduce dalla finale di Coppa Italia persa contro l'Inter per 2-1, mentre la Roma, come annunciato da Mourinho, ha lasciato diversi titolari a casa.15:38

Al Franchi si incrociano in questa penultima giornata di campionato, Fiorentina e Roma. Entrambe le squadre hanno la testa proiettata alle due finali europee, in particolare i giallorossi visto che la finale di Europa League si svolgerà mercoledì prossimo a Budapest contro il Siviglia. Quella dei Viola invece il 7 giugno contro il West Ham.15:34