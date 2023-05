Da Inter - Atalanta é tutto, appuntamento alla prossima sfida di campionato!22:41

Inter che, a prescindere dal risultato di Istanbul, parteciperà alla prossima Champions League, Atalanta che dovrà capire che Europa sará - League o Conference - in base al risultato dell'ultima giornata.22:41

Inter che porta a casa i tre punti in una gara ricca di emozioni: la formazione di casa trova due gol nei primi due minuti con Lukaku e Barella, accorcia Pasalic. Secondo tempo con la Dea che spinge, Lautaro Martinez sembra mettere il sigillo con un gran gol, Muriel nel recupero trova il 3-2 finale.22:40

90'+4' FINISCE INTER - ATALANTA! 3-2 il finale, la squadra di Inzaghi matematicamente in Champions!22:39

90'+3' DE VRIJ! Il difensore anticipa Hojlund a due passi dalla porta, dopo il cross di Okoli.22:38

90'+2' Una perla di Muriel riapre la partita, poco tempo peró per l'Atalanta per trovare il pareggio.22:37

90'+1' GOL! Inter - ATALANTA 3-2! Rete di Luis Muriel. Il colombiano prima colpisce la barriera su punizione, sul tap in calcia di potenza con la sfera che termina sotto il sette!22:36

90'+1' Calhanoglu stende Koopmeiners al limite dell'area: punizione Atalanta.22:35

90' Quattro i minuti di recupero.22:34

88' Cross di Lookman che taglia tutta l'area piccola, nessun compagno pronto alla deviazione.22:31

87' Atalanta che sta faticando nella reazione dopo il terzo gol, Inter in controllo.22:30

86' Sostituzione ATALANTA: esce Joakim Mæhle, entra Memeh Caleb Okoli.22:30

86' ASSLANI! Ci prova anche l'ex Empoli, palla sdi poco a lato.22:28

84' ACERBI! Conclusione al volo del difensore, palla alta sopra la traversa.22:27

83' Sostituzione INTER: esce Danilo D'Ambrosio, entra Matteo Darmian.22:26

82' Crampi per D'Ambrosio, gioco momentaneamente fermo.22:25

81' Sostituzione INTER: esce Alessandro Bastoni, entra Stefan de Vrij.22:24

81' Sostituzione INTER: esce Nicolò Barella, entra Kristjan Asllani.22:24

81' Sostituzione INTER: esce Romelu Lukaku, entra Edin Džeko.22:24

79' Inter che si riporta avanti di due reti, San Siro che festeggia cantando e illuminandosi con le luci dei cellulari.22:23

77' GOL! INTER - Atalanta 3-1! Rete di Lautaro Martínez. Palla spettacolare di Lukaku per Brozovic, il croato davanti a Sportiello serve il Toro che, da due passi, spinge la palla in porta per il terzo gol interista.



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez22:21

77' Sponda di Lukaku, conclusione del Toro Martinez: facile la presa per Sportiello.22:20

76' Lautaro Martinez punta l'area ma trova il sempre presente de Roon che lo chiude.22:19

75' BARELLA! Conclusione improvvisa della mezzala, Sportiello in due tempi.22:18

74' Scalvini in pressing su Brozovic praticamente sulla linea di fondo, il croato guadagna la rimessa.22:18

72' Hojlund prova a chiudere il triangolo con Lookman ma sbaglia la sponda, intercetta Brozovic.22:16

71' Angolo battuto da Muriel, allontana Brozovic.22:14

70' Sostituzione INTER: esce Federico Dimarco, entra Robin Gosens.22:13

69' Sostituzione ATALANTA: esce Éderson, entra Luis Muriel.22:13

67' Solo 20 i tocchi di Hojlund in questa partita, sette i passaggi: la punta poco coinvolta dai suoi compagni.22:12

66' Cross di Dimarco, Dumfries anticipato da Zappacosta sul secondo palo.22:10

65' Onana in uscita anticipa Koopmeiners, lanciato da Lookman: buon momento dell'Atalanta.22:09

64' Toloi con un gran pallone per Koopmeiners, alle spalle di Bastoni, ma l'olandese non allunga per raggiungere il pallone.22:08

62' Gasperini sposta Koopmeiners in mezzo, Lookman sulla fascia per sfruttare la sua velocità.22:06

61' Sostituzione ATALANTA: esce Mario Pašalić, entra Ademola Lookman.22:05

60' Gasperini chiama la sua panchina, pronto il primo cambio.22:03

59' Punizione di Calhanoglu, allontana di testa Toloi.22:02

58' AMMONITO Rafael Tolói. Il difensore si dimentica del pallone e interviene direttamente su Lautaro Martinez. 22:01

57' Tiro cross di Dimarco palla, che termina sopra la traversa.22:00

56' CALHANOGLU! Botta potente dalla distanza, Sportiello in tuffo mette in angolo!22:00

55' Inter che risponde con forza ai primi minuti di spinta dell'Atalanta, due occasione nitide negli ultimi tre minuti.21:58

54' OCCASIONE INTER! Cross di Lukaku che taglia tutta l'atra piccola, sfera che esce a fil di palo.21:58

53' Gran dribbling di Lautaro Martinez su Ederson, cross al centro con Scalvini che allontana.21:57

52' OCCASIONE INTER! Contropiede Inter, Lautaro colpisce bene dal dischetto ma é chiuso da Toloi in angolo.21:56

51' Praticamente solo Atalanta in questi minuti di secondo tempo, Inter chiusa nella propria trequarti.21:55

49' Toloi stende Bastoni che era partito palla al piede, Orsato indica che l'italo brasiliano colpisce prima il pallone, poi l'ex della partita. 21:53

48' Acerbi anticipa Hojlund, continua il duello tra i due.21:52

47' Atalanta che parte subito forte, la Dea alla ricerca del pareggio ma il cross di Maehle non trova compagni.21:50

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI INTER - ATALANTA!21:49

Dea che é riuscita a prendere campo soprattutto quando é riuscita a limitare Lukaku, prima impermeabile nelle sponde e nelle ripartenze.21:34

Atalanta che soffre ma esce dopo la mezzora con forza, trovando con Pasalic in mischia il gol che riapre il match.21:34

Partenza travolgente dell'Inter che trova il doppio vantaggio nei primi tre minuti, gestendo poi fino al 30'.21:33

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI INTER - ATALANTA! 2-1 all'intervallo, gol di Lukaku, Barella e Pasalic.21:32

45'+1' Dimarco prova un destro al volo dalla distanza, palla direttamente in curva.21:31

45' Due i minuti di recupero.21:31

44' Altro angolo per l'Atalanta: Koopmeiners al centro, allontana Lukaku.21:29

43' Cross di Pasalic, non ci arrivano Hojund e Scalvini.21:28

42' Bastoni di fisico su Ederson, si lamenta l'Atalanta che chiedeva il fallo.21:27

40' I nerazzzurri non riescono piú a trovare con continuità Lukaku, faticando dunque ad uscire dal pressing della Dea.21:25

39' Inter che aveva abbassato il baricentro negli ultimi minuti, Atalanta che trova il gol che riapre il match.21:23

38' Check del VAR per un contatto tra Pasalic e D'Ambrosio al momento del tiro, Orsato conferma la rete.21:23

36' GOL! Inter - ATALANTA 2-1! Rete di Mario Pašalić. Su azione di angolo, mischia in area dell'Inter con il croato ex Milan che la risolve con una girata da pochi passi.



Guarda la scheda del giocatore Mario Pasalic21:22

36' SCALVINI! Sull'angolo, colpo di testa del difensore che manda a fil di palo.21:20

35' Si accende la partita, Atalanta vicina al gol che riaprirebbe il match.21:22

35' ONANA SALVA I SUOI! Conclusione di Koopmeiners, attento il portiere che toglie la palla dal sette!21:20

34' CALHANOGLU! Schema dell'Inter, conclusione del turco che finisce a pochi centimetri dal palo!21:19

32' Lautaro steso da de Roon al limite dell'area, punizione da posizione pericolosa per l'Inter.21:18

31' Brozovic vede il corridoio per Lukaku ma sbaglia la forza del passaggio, servendo di fatto Sportiello.21:16

30' Inter che ora non ha fretta di spingere, controllando il pallone o aspettando l'Atalanta.21:16

29' Sinistro di Koopmeiners dalla distanza, palla che termina a lato.21:14

27' Hojlund cerca un difficile dribbling in area su Acerbi, ritorna Brozovic che ferma il giovane attaccante.21:12

26' Ederson ora alzato sulla trequarti, Koopmeiners piú vicino a de Roon in fase di impostazione.21:11

24' Gran chiusura di Acerbi su Hojlund, ma Atalanta che ora sta prendendo campo.21:09

23' ECCO L'ATALANTA! Lancio per Hojlund, sinistro potente che Onana respinge!21:08

21' Cross di sinistro di Koopmeiners, allontana Acerbi: palla a Zappacosta, conclusione respinta da Dumfries.21:06

20' Atalanta che prova a far girare il pallone, attenta l'inter che non sta concedendo nulla alla Dea.21:05

19' LUKAKU! Stop, sinistro dalla distanza, blocca a terra Sportiello.21:04

17' Pasalic stende Dumfries, servito ottimamente dalla sponda di Lukaku.21:02

16' OCCASIONE INTER! Mischia in area, alla fine é Scalvini ad allontanare sulla linea il tocco di testa di D'Ambrosio.21:01

15' Dimarco cerca ancora il suo sinistro dal limite, palla deviata ancora in angolo.21:00

14' DIMARCO! Punizione potente sul primo palo, Sportiello alza in corner.20:59

13' Scalvini rischia molto stendendo Lukaku al limite dell'area: furbo il belga a trovare il contatto.20:58

12' Brozovic non spinge in contropiede ma mette in out, dopo che Maehle era caduto male sulla trequarti.20:57

11' Ederson prova il destro dalla distanza, Calhanoglu in scivolata mette in corner.20:56

10' Djimsiti non riesce mai a limitare Lukaku, sempre primo sul pallone e abile nel girarlo per i compagni.20:55

9' ANNULLATO IL GOL DI CALHANOGLU! Il turco con una bella conclusione al volo batte Sportiello, posizione di partenza peró di fuorigioco.20:54

8' D'Ambrosio di esperienza e furbizia vince il corpo a corpo con Hojlund.20:52

7' Possesso palla dell'Inter, Atalanta che accenna il pressing.20:52

6' Dall'angolo, parte il contropiede di Acerbi: il centrale scarica su Dimarco, che riparte da Bastoni.20:51

5' Cross di Maehle, devia Dimarco in angolo. Si vede anche la Dea.20:50

4' Pazzesco avvio di partita dell'Inter, in uno stato di forma psicofisico eccezionale.20:49

3' GOL! INTER - Atalanta 2-0! Rete di Nicolò Barella. Doppio miracolo di Sportiello su Dimarco, il portiere non puó nulla sul tap in vincente dell'ex Cagliari.



Guarda la scheda del giocatore Nicolò Barella20:49

2' Inter che passa dopo meno di 40 secondi, basta un triangolo a centrocampo tra Lukaku e Lautaro Martinez per mandare in tilt l'altissima difesa dell'Atalanta.20:48

1' GOL! INTER - Atalanta 1-0! Rete di Romelu Lukaku. La punta belga, lanciata da Lautaro Martinez, dribbla Sportiello ed insacca.



Guarda la scheda del giocatore Romelu Lukaku21:22

1' Inter in nerazzurro, Atalanta in completo bianco.20:46

1' INIZIA INTER - ATALANTA! Primo pallone per i locali.20:45

Dirige il match l'arbitro Daniele Orsato.20:12

L’Inter ha realizzato sei gol in seguito a un recupero offensivo in questo campionato, record al pari di Milan e Napoli, segue l’Atalanta a quota cinque reti; la squadra milanese si trova in prima posizione anche per gol arrivati da sequenze su azione con almeno 10 passaggi (otto).20:12

Gasperini con una punta, Hojlund, alle sue spalle Pasalic e Koopmeiners. Confermato centrocampo e difesa, in porta Sportiello.20:12

Inzaghi con la coppia Lukaku - Lautaro in attacco, in difesa D'Ambrosio Con Acerbi e Bastoni, a centrocampo Dimarco da quinto di sinistra.20:11

A disposizione dell'ATALANTA: Okoli, Musso, Bernasconi, Falleni, Rossi, Lookman, Muriel, Demiral, Colombo.20:10

La formazione dell'ATALANTA: (3-4-2-1), Sportiello - Toloi, Djimsiti, Scalvini - Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta - Koopmeiners, Pasalic - Hojlund.20:07

A disposizione dell'INTER: Dzeko, Stankovic, Akinsanmiro, de Vrij, Gosens, Bellanova, Cordaz, Handanovic, Asllani, Darmian, Curatolo.20:09

Sono ufficiali le formazioni del match: INTER (3-5-2). Onana - D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco - Lukaku, Lautaro Martinez.20:06

L’Inter ha vinto la partita più recente di Serie A contro l’Atalanta (3-2 all’andata) e non ottiene due successi in una singola stagione in campionato contro i bergamaschi dal 2014/15.20:04

Le due formazioni si giocano tantissimo in chiave qualificazione Champions League: all'Inter serve un punto, all'Atalanta di Gasperini una vittoria per continuare a crederci.20:03

L'Inter di Inzaghi, forte della vittoria in Coppa Italia, ospita l'Atalanta in questo sabato sera di grande Serie A.20:02