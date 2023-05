Grazie per avere seguito con noi la diretta di Spezia-Torino, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:04

Nel prossimo turno di campionato per lo Spezia impegno in trasferta sul campo della Roma, il Torino affronterà in casa l'Inter.17:04

Poker del Torino, pesante sconfitta per lo Spezia. Il risultato si sblocca al 24', autorete di Wisniewski. Nella ripresa raddoppio di Ricci al 72', tris di Ilic al 76'. In gol anche Karamoh in pieno recupero.17:03

90'+7' Fine partita! SPEZIA-TORINO 0-4 (24' aut. Wisniewski, 72' Ricci, 76' Ilic, 96' Karamoh).17:01

90'+6' GOL! Spezia-TORINO 0-4! Rete di Karamoh. Sanabria innesca Karamoh, il numero 7 in area supera Dragowski con un preciso tiro di sinistro.



Guarda la scheda del giocatore Yann Karamoh17:00

90'+3' Sanabria al limite dell'area non controlla la sfera, sfuma l'azione dei granata.16:55

90' L'arbitro Guida concede sei minuti di recupero.16:53

87' Sostituzione TORINO: entra Aina esce Singo.16:51

87' Sostituzione SPEZIA: entra Karamoh esce Miranchuk.16:51

87' Sostituzione TORINO: entra Linetty esce Ilic.16:50

86' Nulla di fatto per lo Spezia, la rete di Nzola non viene convalidata.16:50

83' RETE ANNULLATA! Nzola insacca, ma il gol viene annullato dopo un lungo check per una posizione irregolare a inizio azione di Esposito.16:52

81' Traversone di Reca, Nzola di testa anticipa Milinkovic-Savic ma non riesce a direzionare verso la porta.16:44

80' Sostituzione SPEZIA: entra Bastoni esce Gyasi.16:43

80' Sanabria in gol, ma l'arbitro annulla per un fallo dell'attaccante su Nikolaou.16:43

79' Attimi convulsi dopo il terzo gol del Torino, oggetti in campo, il gioco riprende dopo uno stop.16:41

76' GOL! Spezia-TORINO 0-3! Rete di Ilic. Cross rasoterra di Vlasic, Ilic con il mancino da centro area batte Dragowski.



Guarda la scheda del giocatore Ivan Ilic16:39

75' Ammonito NZOLA per gioco scorretto su Ilic.16:37

74' Immediata reazione delllo Spezia: Nzola conclude da posizione defilata, Milinkovic-Savic fa buona guardia sul primo palo.16:36

72' GOL! Spezia-TORINO 0-2! Rete di Ricci. L'azione parte da Sanabria, Vlasic serve Ricci: il centrocampista in area di sinistro non lascia scampo a Dragowski.



Guarda la scheda del giocatore Samuele Ricci16:37

69' Ammonito SINGO per comportamento non regolamentare.16:31

68' Sostituzione TORINO: entra Djidji esce Schuurs.16:30

66' OCCASIONE SPEZIA! Verde subito pericoloso con un sinistro a giro, pallone non troppo distante dal palo.16:29

65' Sostituzione SPEZIA: entra Verde esce Ampadu.16:28

63' Ampadu anticipa Sanabria e dà il via alla ripartenza dello Spezia.16:26

60' Singo converge e conclude con il mancino, murato da Ampadu.16:23

57' OCCASIONE SPEZIA! Opportunità in area per Nikolaou dopo una sponda di Gyasi, Milinkovic-Savic risponde presente.16:21

55' Spezia in attacco, efficace la chiusura in scivolata di Schuurs su Gyasi.16:19

53' Tentiativo dalla distanza di Wisniewski, tiro smorzato, nessun problema per Milinkovic-Savic.16:16

51' Fraseggio prolungato dello Spezia, il Torino attende nella propria metà campo.16:14

48' Reca arriva sul fondo e mette al centro, Milinkovic-Savic allontana in uscita.16:11

46' PALO TORINO! Tiro di destro dal limite di Vojvoda, Dragowski battuto, pallone sul palo interno.16:10

46' Inizio secondo tempo di SPEZIA-TORINO!16:08

46' Sostituzione SPEZIA: entra Agudelo esce Ekdal.16:08

46' Sostituzione SPEZIA: entra Zurkowski esce Bourabia.16:08

Possesso palla nettamente a favore del Torino nel corso della prima frazione: 62,9%.15:55

Torino in vantaggio di misura all'intervallo dopo un primo tempo equilibrato. Miranchuk al 14' colpisce la traversa. Al 24' granata avanti grazie a una sfortunata autorete di Wisniewski sugli sviluppi di un corner.15:54

45'+4' Fine primo tempo: SPEZIA-TORINO 0-1! Granata avanti di un gol all'intervallo.15:51

45'+3' Nzola pizzicato in posizione irregolare, fermata l'azione dello Spezia.15:49

45' L'arbitro Guida concede quattro minuti di recupero.15:46

44' Insulti razzisti a Juric, interviene anche il capitano dello Spezia Gyasi: il gioco si ferma per circa due minuti.15:47

42' Ritmo di gioco in campo non elevato, il caldo incide parecchio.15:44

39' Esposito dalla bandierina, Ilic di testa libera l'area di rigore.15:41

37' L'arbitro, dopo aver rivisto le immagini, non concede il calcio di rigore: prima del contatto tra Nzola e Buongiorno c'è un tocco di mani di Gyasi.15:40

36' Arbitro richiamato al Var per rivedere le immagini, presunto tocco di braccio in area di Gyasi.15:40

35' Rigore per lo Spezia! L'arbitro punisce una trattenuta in area di Buongiorno su Nzola.15:39

32' Problema per Nzola, staff medico dello Spezia in campo.15:33

30' Calcio da fermo di Ilic, intercetta la sfera Amapdu.15:31

27' Singo di sinistro ci prova dal limite, tiro fuori misura.15:28

26' Il Torino resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio, Vlasic conquista una punizione.15:27

24' GOL! Spezia-TORINO 0-1! Autorete di Wisniewski. Corner di Ilic, rimpallo tra Singo e Wisniewski, Dragowski sulla linea di porta non riesce a evitare il gol.



Guarda la scheda del giocatore Przemyslaw Wisniewski15:52

22' Un altro calcio di punizione battuto da Esposito, il pallone non si abbassa a sufficienza.15:24

19' Vlasic non trova spazio sulla fascia sinistra, allontana Amian.15:20

16' Ammonito ILIC per gioco scorretto su Wisniewski.15:18

16' Problema per Wisniewski, gioco fermo per qualche istante.15:17

14' TRAVERSA TORINO! Conclusione da fuori area di Miranchuk, deviazione di Amapdu, il pallone sbatte sulla traversa.15:16

13' Schuurs si sgancia in avanti ed entra entra in area, Ampadu chiude in corner.15:14

11' Ammonito EKDAL per gioco scorretto su Ricci.15:12

8' Gyasi dolorante dopo un contrasto con Singo, nulla di grave.15:09

6' Calcio di punizione battuto da Esposito, pallone alto oltre la traversa.15:07

5' Punizione per lo Spezia da posizione invitante, fallo su Gyasi.15:06

3' Lancio in avanti di Rodriguez, troppo lungo per Vojvoda.15:04

1' Inizio primo tempo di SPEZIA-TORINO! Dirige la gara l'arbitro Guida.15:01

Lo Spezia ha vinto entrambe le partite casalinghe disputate contro il Torino in Serie A.14:15

Le scelte di Juric: Sanabria al centro dell'attacco, Miranchuk e Vlasic alle sue spalle. Ilic e Ricci a metà campo. Vojvoda a sinistra, Rodriguez arretra in difesa.14:14

Le scelte di Semplici: in avanti il tandem Nzola-Gyasi, Reca e Amian gli esterni, Esposito in regia. Difesa a tre con Wisniewski, Ampadu e Nikolaou.14:13

Panchina TORINO: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Djidji, Gravillon, Lazaro, Linetty, Vieira, Aina, Zima, Adopo, Ginetis, Pellegri, Karamoh, Seck.14:11

Panchina SPEZIA: Zoet, Marchetti, Ferrer, Sala, Bastoni, Kovalenko, Agudelo, Cipot, Verde, Zurkowski, Krollis, Maldini, Shomurodov, Caldara.14:15

Formazione TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Schuurs, Buongiorno, Rodriguez - Singo, Ilic, Ricci, Vojvoda - Miranchuk, Vlasic - Sanabria.14:10

Formazione SPEZIA (3-5-2): Dragowski - Wisniewski, Ampadu, Nikolaou - Amian, Bourabia, Esposito, Ekdal, Reca - Nzola, Gyasi.14:09

Manca poco all'inizio di Spezia-Torino. Entrambe le squadre reduci da un pareggio nello scorso turno di campionato.14:07

Benvenuti alla diretta della partita della 37^ giornata di Serie A, si affrontano Spezia e Torino.14:07