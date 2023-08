Grazie per avere seguito con noi la diretta di Napoli-Sassuolo, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:51

Nel prossimo turno di campionato il Napoli affronterà in casa la Lazio, per il Sassuolo impegno casalingo contro il Verona.22:50

Il Napoli supera 2-0 il Sassuolo e ottiene la seconda vittoria consecutiva. Il risultato si sblocca dopo sedici minuti, Osimhen trasforma un calcio di rigore. Nella ripresa espulso Lopez al 51', Raspadori al 60' tira alto dal dischetto, Di Lorenzo al 64' firma il raddoppio su assist di Kvaratskhelia.22:50

90'+6' Fine partita! NAPOLI-SASSUOLO 2-0 (16' rig. Osimhen, 64' Di Lorenzo).22:45

90'+3' Simeone vicino al gol, ma l'azione è viziata da una posizione irregolare dell'attaccante argentino.22:43

90'+2' Il Napoli chiude in attacco: tiro-cross di Elmas, Consigli ci mette i pugni.22:41

90'+1' L'arbitro Giua ha concesso sei minuti di recupero.22:40

90' Sostituzione NAPOLI: entra Ostigard esce Juan Jesus.22:39

87' Ceide arriva sul fondo, ma non riesce a crossare verso l'area di rigore.22:37

84' Sostituzione NAPOLI: entra Simeone esce Lobotka.22:34

83' Sostituzione NAPOLI: entra Elmas esce Raspadori.22:33

83' Sostituzione NAPOLI: entra Cajuste esce Zielinski.22:32

82' Mulattieri entra in area, Rrahmani con mestiere non gli concede spazio.22:32

79' OCCASIONE NAPOLI! Chance per Raspadori, tiro di sinistro impreciso da posizione favorevole.22:28

76' OCCASIONE NAPOLI! Zielinski dalla bandierina, colpo di testa di Osimhen, Consigli in tuffo risponde presente.22:27

76' Sostituzione SASSUOLO: entra Thorstvedt esce Bajrami.22:26

76' Osimhen in area danza sul pallone, tiro deviato in corner da Ruan.22:25

75' Il Napoli continua ad attaccare, Anguissa da centro area svirgola.22:24

72' Osimhen salta Erlic e mette al centro, Zielinski anticipato prima del tiro.22:22

69' Sostituzione SASSUOLO: entra Mulattieri esce Pinamonti.22:18

69' Pinamonti calcia dal limite dell'area, tiro murato da Juan Jesus.22:18

67' Problema per Pinamonti dopo un contrasto fortuito con Lobotka, nulla di serio.22:17

64' GOL! NAPOLI-Sassuolo 2-0! Rete di Di Lorenzo. Assist delizioso di Kvaratskhelia, Di Lorenzo in area di destro supera Consigli.



Guarda la scheda del giocatore Giovanni Di Lorenzo22:14

61' Sostituzione NAPOLI: entra Kvaratskhelia esce Politano.22:11

61' Sostituzione SASSUOLO: entra Ceide esce Laurienté.22:11

61' Sostituzione SASSUOLO: entra Pedersen esce Vina.22:10

61' Sostituzione SASSUOLO: entra Racic esce Boloca.22:10

60' RIGORE SBAGLIATO! Raspadori dal dischetto alza troppo la mira, pallone alto.22:10

59' RIGORE PER IL NAPOLI! L'arbitro assegna un penalty per un tocco di braccio in area di Toljan.22:12

58' Vina in area anticipa Di Lorenzo, ma rischia l'autorete: corner per il Napoli.22:08

57' Zielinski ci prova dal limite dell'area, il pallone lievita oltre il montante.22:07

56' OCCASIONE NAPOLI! Tiro di Zielinski respinto da Erlic, l'azione prosegue e Raspadori impegna Consigli.22:06

53' Fallo in attacco di Osimhen su Consigli, interrotta l'azione del Napoli.22:03

51' Espulsione diretta per Lopez, qualche parola di troppo all'arbitro: Sassuolo in dieci uomini.22:02

51' Espulso MAXIME LOPEZ per proteste.22:01

50' Accelerazione di Anguissa, servizio al centro per Osimhen, l'attaccante non riesce a direzione il pallone verso la porta.22:00

48' Politano si libera e carica il mancino, tiro fuori misura.21:58

46' OCCASIONE NAPOLI! Politano scodella in area, Osimhen di testa non inquadra il bersaglio.21:56

46' Inizio secondo tempo di NAPOLI-SASSUOLO. Nessun cambio dopo l'intervallo.21:54

Possesso palla a favore del Napoli nel corso del primo tempo: 59,8%.21:44

Il Napoli chiude in vantaggio di misura la prima frazione di gioco. Il risultato si sblocca al 16', Osimhen trasforma un calcio di rigore. Palo di Raspadori al primo minuto, occasione di testa per Anguissa al 34'. Per il Sassuolo un solo tiro in porta di Boloca.21:41

45'+6' Fine primo tempo: NAPOLI-SASSUOLO 1-0! Osimhen in gol dal dischetto al 16'.21:38

45'+4' Guizzo di Laurienté, saltato Anguissa ma c'è il raddoppio di Rrahmani.21:36

45'+1' L'arbitro Giua ha concesso sei minuti di recupero.21:35

44' Tentativo da fuori area di Boloca, pallone alto di molto.21:31

41' Anguissa a terra dolorante dopo un contrasto, staff medico del Napoli in campo.21:27

39' Osimhen per Raspadori, efficace la chiusura in ripiegamento di Boloca.21:26

36' Sassuolo in avanti, Laurienté in area non trova spazio per il tiro.21:23

34' OCCASIONE NAPOLI! Corner di Politano, stacca Anguissa, pallone di poco a lato.21:20

32' Prolungato possesso da parte del Sassuolo, il Napoli non concede varchi.21:19

29' Ammonito RUAN per gioco scorretto su Osimhen.21:16

28' Vina si incunea in area, Rrahmani fa buona guardia in scivolata.21:16

26' Cooling break in corso, il gioco si ferma per circa due minuti.21:13

25' Cross rasoterra di Di Lorenzo, velo di Politano, Osimhen anticipato.21:12

22' Raspadori al volo mette al centro, sponda di Osimhen, Di Lorenzo chiuso in corner.21:10

20' Incursione centrale di Laurienté, il francese arriva al limite dell'area, ma si chiude la difesa del Napoli.21:07

18' Reazione del Sassuolo: tiro debole e centrale di Boloca, comoda la presa di Meret.21:05

16' GOL! NAPOLI-Sassuolo 1-0! Rete di Osimhen. Calcio di rigore trasformato con freddezza da Osimhen, spiazzato Consigli.



Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen21:03

15' RIGORE PER IL NAPOLI! L'arbitro, dopo aver rivisto le immagini al monitor, assegna il penalty: fallo di Boloca su Politano.21:02

13' Un altro episodio nell'area del Sassuolo: contrasto tra Politano e Boloca, l'arbitro non interviene. Controllo Var in corso.21:00

10' Osimhen in area non riesce ad addomesticare la sfera, allontana Ruan.20:56

8' Malinteso tra Olivera e Zielinski, sfuma l'azione del Napoli.20:59

6' Toljan spinge sulla corsia di destra, Juan Jesus spazza in avanti.20:53

4' Contrasto in area tra Osimhen e Ruan, l'arbitro fa cenno di proseguire, l'attaccante era comunque partito da una posizione di fuorigioco (millimetrica).20:58

3' Il Napoli resta in attacco dopo il palo colpito da Raspadori, partenza sprint dei padroni di casa.20:51

1' PALO NAPOLI! Cross di Di Lorenzo, girata da posizione ravvicinata di Raspadori, il pallone sbatte sul palo.20:48

1' Inizio primo tempo di NAPOLI-SASSUOLO. Dirige la sifda l'arbitro Giua.20:46

Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime 15 sfide di Serie A contro il Napoli.19:58

Le scelte di Dionisi: Pinamonti guida l'attacco, Bajrami e Laurienté a supporto. Lopez ed Henrique in mediana, spazio a Boloca. Out Berardi e Defrel.19:57

Le scelte di Garcia: in avanti il tridente con Osimhen, Raspadori e Politano. Lobotka in cabina di regia, Anguissa e Zielinski ai suoi lati. Kvaratskhelia parte dalla panchina.19:56

Panchina SASSUOLO: Cragno, Pegolo, Missori, Ferrari, Pedersen, Viti, Racic, Thorstvedt, Volpato, Mulattieri, Ceide.19:55

Panchina NAPOLI: Gollini, Contini, Zanoli, Natan, Ostigard, Mario Rui, Cajuste, Elmas, Russo, Lozano, Zerbin, Kvaratskhelia, Simeone.19:54

Formazione SASSUOLO (4-3-3): Consigli - Toljan, Erlic, Ruan, Vina - Boloca, Lopez, Henrique - Bajrami, Pinamonti, Laurienté.19:52

Formazione NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Raspadori.19:51

Manca poco all'inizio di Napoli-Sassuolo. I campioni d'Italia in carica a caccia della seconda vittoria di fila.19:50

Benvenuti alla diretta della partita della 2^ giornata di Serie A, si affrontano Napoli e Sassuolo.19:49