Dalla Unipol Domus è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.20:30

Nella settima giornata, Ranieri è atteso dalla sfida da ex contro la Fiorentina mentre i ragazzi di Pioli ospiteranno la Lazio.20:30

Reazione sarda nella ripresa con l'aggiunta della verve di Oristanio ma nel migliore momento dei padroni di casa, Loftus-Cheek chiude la gara con un rasoterra potente e preciso e i rossoneri gestiscono fino al termine, sbancando la Domus e agganciando momentaneamente la vetta della classifica. Per i rossoblu, scavalcati dall'Empoli, ultimo posto in classifica. 20:28

90'+6' FINITA! Cagliari-Milan 1-3, triplice fischio di La Penna.20:24

90'+5' Luvumbo rientra sul sinistro, ciabattata in fallo laterale.20:24

90'+4' Cross di Luvumbo, sponda di Shomurodov, conclusione di Deiola contrata da Loftus-Cheek.20:37

90'+2' Deiola dalla distanza, destro centrale, Sportiello blocca in due tempi.20:20

90' Cinque minuti di recupero.20:19

89' Crampi per Luvumbo, gioco fermo.20:17

88' OCCASIONE CAGLIARI! Luvumbo dalla destra, ottimo aggancio di Oristanio e girata immediata, Sportiello ci mette i pugni.20:17

87' Cross di Deiola, Shomurodov di testa non inquadra la porta.20:15

86' Punizione di Viola, Pobega libera l'area.20:14

84' ULTIMO CAMBIO CAGLIARI. Fuori Makoumbou, scampoli per Deiola.20:13

84' ULTIMO CAMBIO MILAN. Presenza per Bartesaghi, esce Theo Hernandez.20:13

83' Lancio per Shomurodov, Tomori protegge l'uscita di Sportiello.20:11

81' SOSTITUZIONE CAGLIARI. Energie fresche sulla fascia: Di Pardo per Zappa.20:13

80' Musah a terra, sbracciata di Nandez, gioco fermo.20:09

78' AMMONITO Oristanio, il fallo su Hernandez era di Nandez.20:07

76' Fase interlocutoria della gara, l'azione ristagna sulla mediana.20:07

74' Pallaccia di Rafael Leao, fallo laterale per i rossoblu.20:03

71' Rossoneri in gestione, i rossoblu provano a non abbassare il baricentro.20:01

69' SOSTITUZIONE MILAN. Esce anche Chukwueze, è il momento di Rafael Leao.20:00

69' SOSTITUZIONE MILAN. Fuori Pulisic, spezzone per Romero.19:59

69' Theo Hernandez arriva sul fondo, Dossena e Oristanio lo chiudono in angolo.19:57

68' Punizione di Pulisic, rasoterra di Musah, centrale, Radunovic si accartoccia sulla sfera.19:56

67' SOSTITUZIONE CAGLIARI. Sulemana lascia il campo a favore di Viola.19:56

67' SOSTITUZIONE CAGLIARI. Staffetta in attacco tra Shomurodov e Petagna.19:55

65' Errore di Oristanio, destro di Okafor, alto.19:53

62' Traversone di Nandez, Tomori di testa mette in angolo.19:50

61' Oristanio scodella in area, Petagna in torsione di testa non riesce ad imprimere forza, Sportiello senza problemi.19:50

60' GOL! Cagliari-MILAN 1-3! Rete di Loftus-Cheek. Pulisic serve Loftus-Cheek che controlla ai 20 metri e scarica un destro potente e preciso nell'angolo basso.



Guarda la scheda del giocatore Ruben Loftus-Cheek19:49

59' Oristanio se ne va sulla sinistra, Luvumbo non ci arriva, Sportiello raccoglie la sfera dopo la carambola su Loftus-Cheek.19:50

59' SOSTITUZIONE MILAN. Musah prende il posto di Reijnders.19:47

58' SOSTITUZIONE MILAN. Finisce la gara di Adli, spazio a Pobega.19:47

58' Azione insistita dei rossoblu, Petagna apre per Nandez, tiro murato da Adli, Sportiello agguanta il cross di Augello.19:46

57' Da corner, destro di Sulemana deviato di tacco da Petagna, Thiaw respinge, Oristanio spara in curva.19:58

56' Cross di Oristanio, Petagna controlla con il petto per Luvumbo, tiro a colpo sicuro, Adli s'immola.19:45

53' AMMONITO Zappa, in ritardo su Pulisic.19:42

51' Luvumbo porta scompiglio in area rossonera, lamentando un tocco con il braccio di Tomori in caduta, La Penna fa continuare.19:42

50' Adli colpito da una pallonata in faccia, gioco fermo per qualche istante.19:38

49' Punizione di Augello, direttamente sulla barriera.19:37

48' AMMONITO Loftus-Cheek, fallo tattico su Luvumbo.19:36

46' COMINCIA LA RIPRESA. Cagliari-Milan 1-2, manovra dei rossoblu.19:35

46' SOSTITUZIONE CAGLIARI. Wieteska rimane negli spogliatoi, Ranieri inserisce Oristanio.19:35

Ranieri può rammaricarsi per gli errori di Radunovic, ha bisogno di sfruttare con più continuità gli spazi in ripartenza; Pioli sta avendo buone risposte dalle scelte iniziali - Adli su tutti, al netto della macchia nel vantaggio rossoblu -, deve evitare cali di ritmo e concentrazione.19:23

Frazione dominata dai rossoneri, poco incisivi però negli ultimi metri, Luvumbo con un sinistro violento porta a sorpresa in vantaggio i rossoblu, due incertezze in uscita bassa di Radunovic permettono a Okafor e Tomori di ribaltare il risultato.19:20

45'+4' FINE PRIMO TEMPO. Cagliari-Milan 1-2, Okafor e Tomori ribaltano il risultato.19:19

45'+3' OCCASIONE MILAN! Filtrante di Chukwueze per Reijnders, nessuno tocca la sfera, Radunovic salva con il piede, Sulemana libera.19:18

45'+2' Traversone di Zappa, Florenzi anticipa Nandez di testa.19:17

45' Due minuti di recupero.19:16

45' GOL! Cagliari-MILAN 1-2! Rete di Tomori. Da corner, Rejiners crossa forte in mezzo, Radunovic buca di nuovo l'uscita bassa, Tomori devia sottomisura.



Guarda la scheda del giocatore Fikayo Tomori19:16

45' OCCASIONE MILAN! Theo Hernandez si avventa su una palla vagante, sinistro teso, Radunovic ci arriva con la punta delle dita.19:15

43' Chukwueze si accentra dalla destra, il suo sinistro non scende.19:13

42' AMMONITO Wieteska, trattenuta su Pulisic.19:12

40' GOL! Cagliari-MILAN 1-1! Rete di Okafor. Cross basso di Pulisic, grave indecisione di Radunovic che non trattiene la sfera, Okafor ringrazia e insacca.



Guarda la scheda del giocatore Noah Okafor20:04

39' Altro cross di Florenzi, Zappa si rifugia in angolo.19:09

37' Ritmi leggermente calati, i rossoblu non concedono spazi.19:07

35' Traversone di Florenzi, troppo profondo per tutti.19:06

33' Fraseggio dei rossoneri, i rossoblu attendono nella propria metà campo.19:04

31' Luvumbo calibra dalla destra, Adli anticipa Augello.19:00

29' GOL! CAGLIARI-Milan 1-0! Rete di Luvumbo. Da fallo laterale, Adli perde un contrasto con Nandez che serve Luvumbo, sinistro esploso sotto la traversa, Sportiello immobile.



Guarda la scheda del giocatore Zito Luvumbo19:28

28' Giocata di Adli, Reijnders addomestica per Okafor, tiro fiaccio e centrale, facile preda di Radunovic.18:58

26' Theo Hernandez crossa basso per Loftus-Cheeks, neutralizzato da Hatzidiakos.18:56

25' Chukwueze dalla destra, tiro cross fuori misura.18:55

23' Ripartenza di Augello, Adli puntuale in copertura su Luvumbo.18:53

22' Lancio per Loftus-Cheek, Radunovic smanaccia in anticipo, Dossena spazza.18:52

20' Cross di Zappa, ottima chiusura di Adli su Petagna.18:50

18' Chukwueze sfonda sulla destra, Okafor sbaglia il controllo in area.18:48

17' Possesso dei rossoneri, i rossoblu faticano a costruire.18:47

15' Adli apre per Chukwueze che non riesce a crossare prima che la palla esca.18:44

13' Traversone di Theo Hernandez, spizzata di Okafor, sporcata in angolo da Augello.18:43

12' Chukwueze serve l'incursione in area di Loftus-Cheek che perde il tempo per concludere, Hatzidiakos libera.18:43

10' Chukwueze spinge sulla destra, Augello concede il primo angolo della gara.18:39

9' Sventagliata di Adli, Reijnders centra per Okafor, girata di testa oltre la traversa.18:40

8' Luvumbo ancora a terra, gioco fermo. Tocco leggero, La Penna non viene richiamato dal VAR.18:38

6' Petagna prolunga per Luvumbo che crolla in area sulla pressione di Tomori, La Penna fa cenno di continuare.18:36

4' Doppio tentativo di Reijnders murato dalla difesa rossoblu, Theo Hernandez tocca dietro per Florenzi, destro alto.18:34

2' Reijnders incrocia il destro dal limite, la palla sfila oltre il palo lontano.18:31

1' Subito Chukwueze in avanti, cade in area, La Penna fa proseguire.18:31

1' INIZIA Cagliari-Milan, palla ai rossoneri.18:30

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da La Penna.18:14

Pioli opta per Okafor, punta centrale, con Chukwueze-Reijnders-Pulisic a supporto. Chance da titolare anche per Adli in mediana.17:50

Ranieri si affida in attacco al tandem Luvumbo-Petagna con Zappa e Augello sulle fasce. Wieteska preferito a Obert in difesa.17:52

4-2-3-1 per il Milan: Sportiello - Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez - Loftus-Cheek, Adli - Chukwueze, Reijnders, Pulisic - Okafor. A disp.: Mirante, Nava, Calabria, Kjaer, Pellegrino, Bartesaghi, Musah, Pobega, Romero, Rafael Leao, Giroud.18:12

Ecco le formazioni. Cagliari con il 3-5-2: Radunovic - Hatzidiakos, Dossena, Wieteska - Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello - Luvumbo, Petagna. A disp.: Scuffet, Aresti, Obert, Goldaniga, Di Pardo, Azzi, Deiola, Prati, Viola, Oristanio, Shomurodov, Pavoletti.18:11

I sardi ancora alla ricerca del primo successo in questo campionato, dopo aver raccolto appena due punti (vs Torino e Udinese) affrontano i rossoneri, vogliosi di mantenersi in scia dell'Inter.17:43

Alla Unipol Domus tutto pronto per Cagliari-Milan, sesta giornata di Serie A.17:41