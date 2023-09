Da Empoli - Salernitana é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!20:30

L'Empoli trova i primi tre punti del campionato, successo per 1-0 sulla Salernitana grazie al gol di Baldanzi. Locali che hanno dimostrato di saper reagire e uscire dal momento difficile, ospiti che si leccano le ferite anche per la perdita di Candreva per infortunio.20:30

90'+6' FINISCE EMPOLI - SALERNITANA! 1-0 il finale, decide il gol di Baldanzi.20:28

90'+5' Si avvicina la prima vittoria di campionato dell'Empoli, festeggia il Castellani.20:27

90'+4' CABRAL! Il solito Cabral, rientra ul destro e calcia: Berisha di istinto respinge.20:25

90'+2' Salernitana tutta in avanti ma non trova, nemmeno nel recupero, il pallone giusto per sfondare.20:25

90' Sei i minuti di recupero.20:22

89' Cabiaghi scatta in profonditá riceva ma é chiuso da Gyomber: l'esterno non trova il pallone al centro per Gyasi, salissimo in area.20:21

88' ANCORA CABRAL! Altro tiro della punta, in questo caso Berisha blocca al petto.20:19

87' PALO DI CABRAL! Conclusione a giro della punta, palla che colpisce l'interno del legno.20:18

86' AMMONITO Youssef Maleh. Fallo tattico dell'ex Fiorentina che trattiene Kastanos.20:17

84' Salernitana che ci prova ma ancora fatica contro un Empoli decisamente ben messo in campo.20:16

83' Sostituzione SALERNITANA: esce Domagoj Bradarić, entra Loum Tchaouna.20:14

82' Angolo di Marin, attento Gyomber che allontana di testa.20:14

81' Incredibile sforzo fisico di Cancellieri, la punta ancora ad attaccare la profonditá alla ricerca del pallone.20:13

79' Gran difesa del pallone di Dia, la punta cerca il triangolo con Kastanos ma il cipriota sbaglia l'ultimo tocco.20:11

78' EMPOLI AD UN PASSO DAL 2-0! Gyasi contro Ochoa calcia sul portiere, arriva Maleh che calcia a botta sicura: Daniliuc devia in angolo.20:09

77' CABRAL! Conclusione di grande potenza della punta che non trova peró la porta di Berisha.20:08

75' Andreazzoli si gioca i suoi ultimi tre cambi, Gyasi ora da falso nueve, con Cambiaghi e Cancellieri ai suoi lati.20:06

74' Sostituzione EMPOLI: esce Tommaso Baldanzi, entra Nicolò Cambiaghi.20:06

74' Sostituzione EMPOLI: esce Jacopo Fazzini, entra Răzvan Marin.20:05

74' Sostituzione EMPOLI: esce Stiven Shpendi, entra Emanuel Gyasi.20:05

73' Ancora in luce Cancellieri, abile a resistere ad un raddoppio e a liberarsi degli avversari con un prezioso tunnel.20:05

71' Problemi ora per Gyomber, che si avvicina alla panchina: il centrale, medicato, vuole continuare la partita.20:02

70' Cabral rientra e conclude, il suo destro é respinto da Luperto.20:01

69' Salernitana che spinge, ma Empoli ancora pericoloso in ripartenza, con i giovani di Andreazzoli sempre bravi a farsi trovare pronti in area.20:00

68' FAZZINI! Conclusione ravvicinata che Ochoa respinge, il messicano para che su Shpendi che peró era in fuorigioco.19:59

66' Ritorno in campo per Dia dopo piú di un mese, tridente pesante per la Salernitana.19:57

65' Sostituzione SALERNITANA: esce Pasquale Mazzocchi, entra Boulaye Dia.19:56

63' SHPENDI! Imbucata di Fazzini, la punta calcia sul primo palo ma trova pronto Ochoa!19:55

62' Altra discesa in velocità per Cancellieri, Daniliuc costretto al fallo.19:54

61' Torna in campo il terzino, si torna a giocare.19:53

60' Conclusione improvvisa di Cabral che colpisce in pieno viso Cacace: Rapuano vede crollare a terra il giocatore e ferma il gioco.19:52

58' ANNULLATO IL GOL A SHPENDI! La punta si invola e batte Ochoa, rete annullata per fuorigioco.19:50

57' Buon momento per la Salernitana, Empoli ora chiuso nella propria trequarti.19:49

56' BRADARIC! Cross di Mazzocchi, palla sul palo opposto per il laterale che, al volo, calcia alto.19:47

55' Empoli in controllo, ma Salernitana che prova a guadagnare metri.19:46

54' Cancellieri duro su Kastanos, la punta si scusa per l'intervento decisamente irruenti.19:46

52' Bel guizzo in area di Shpendi, il suo cross é chiuso da Gyomber.19:44

50' KASTANOS! Mancino a giro per il cipriota, palla che termina a fil di palo!19:41

49' Con Botheim in campo, meno lavoro spalle alla porta per Cabral, con Jovane che ha la possibilità di muoversi su tutto il fronte offensivo.19:41

48' Gioco giá fermo, Walukiewicz cade male sulla schiena. Il centrale, dopo le dovute cure, torna in campo.19:39

47' Triplo cambio per Paulo Sousa, con il tecnico portoghese che lascia negli spogliatoi anche un big come Candreva.19:38

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI EMPOLI - SALERNITANA.19:37

46' Sostituzione SALERNITANA: esce Antonio Candreva, entra Erik Botheim.19:37

46' Sostituzione SALERNITANA: esce Lorenzo Pirola, entra Flavius Daniliuc.19:36

46' Sostituzione SALERNITANA: esce Agustín Martegani, entra Emil Bohinen.19:36

Salernitana che ha faticato a rendersi pericolosa, con i campani che si segnalano solo con Cabral, ma la sua rete é annullata per fuorigioco.19:23

Empoli che trova il gol - il primo del campionato - in un primo tempo ben gestito dalla squadra di Andreazzoli. I giovani toscani sono stati abili a colpire con le loro armi: velocità e capacità di attaccare la profonditá, con Cancellieri che serve l'assist al suo fantasista, Baldanzi. 19:22

45'+6' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI EMPOLI - SALERNITANA! 1-0 il risultato parziale, decide Baldanzi.19:21

45'+5' Ultima occasione del primo tempo: Fazzini mette al centro, allontana Maggiore.19:20

45'+5' Contropiede Empoli, Baldanzi trova il fondo ed il cross: chiude in angolo Pirola.19:19

45'+4' Cross di Mazzocchi, Luperto salta piú in alto di tutti e allontana.19:18

45'+3' Salernitana che chiude in attacco, Empoli tutto nella propria metá campo.19:17

45'+1' Cinque i minuti di recupero.19:15

45' MALEH! Conclusione da ottima posizione per l'ex Venezia, destro a giro che termina a lato.19:15

44' Squadre che ora sembrano rifiatare, dopo una prima frazione giocata, soprattutto dall'Empoli, ad alto ritmo.19:14

42' Check de VAR, l'intervento di Maggiore non é da rigore. Si riprende a giocare.19:12

41' Proteste dell'Empoli per un contatto in area tra Baldanzi e Maggiore: si continua a giocare.19:11

39' Grande freddezza di Baldanzi che, al limite della sua area, difende bene un pallone e subisce fallo dopo un dribbling.19:09

38' Salernitana che prova a reagire, Candreva e compagni faticano a creare pericoli a Berisha.19:08

36' Gran uscita di Ochoa su Cancellieri, Empoli peró che ora si rende spesso pericoloso davanti alla porta del messicano.19:07

35' Empoli che ritrova il gol dopo una astinenza di cinque partite, Salernitana colpita dalla profondità di Cancellieri, bravo poi a servire Baldanzi davanti alla porta.19:06

34' GOL! EMPOLI - Salernitana 1-0! Rete di Tommaso Baldanzi. IL fantasista apre per Cancellieri che dal fondo chiude il triangolo: per la stellina dell'Under 21 é facile realizzare il primo gol in questo campionato dell'Empoli.



33' Rapuano inizialmente assegna angolo all'Empoli, per poi indicare la rimessa dal fondo: ultimo tocco di Cancellieri.19:03

31' A terra Martegani dopo un intervento duro di Fazzini: da capire se l'argentino riesce a continuare la partita.19:01

30' Angolo per l'Empoli: pallone basso per Luperto che sfiora sul primo palo, respinge Ochoa.19:00

29' Fallo di Pirola su Baldanzi, il giovane trequartista chiede il cartellino: si alza la tensione in campo.18:58

28' AMMONITO Alberto Grassi. Giallo per una trattenuta a Maggiore. 18:58

27' Ancora Empoli pericoloso, la conclusione di Shpendi é respinta: azione comunque fermata per fuorigioco.18:57

26' Cross di Baldanzi bloccato da Ochoa: buon momento dell'Empoli.18:55

25' Punizione calciata da Baldanzi, palla altissima sopra la traversa.18:55

24' AMMONITO Giulio Maggiore. Intervento in ritardo su Cancellieri, primo giallo del match. 18:54

24' BALDANZI! Angolo Empoli, Fazzini trova il compagno che, da due passi, manda incredibilmente a lato!18:53

23' Gara che si é improvvisamente incendiata, dopo un inizio di studio.18:52

22' Check del VAR: Ebuehi tocca sul lancio per Cabral, ma per Rapuano resta la decisione. Si rimane 0-0.18:51

21' ANNULLATO IL GOL ALLA SALERNITANA! Cabral in area dribbla avversari in area e insacca, Rapuano ferma per fuorigioco!18:51

20' OCCASIONE EMPOLI! Conclusione improvvisa di Walukiewicz, una traiettoria strana che obbliga Ochoa all'angolo!18:49

19' CANCELLIERI! Contropiede Empoli, il mancino dal limite della punta trova pronto Ochoa!18:48

18' Due slot giá utilizzati da Andreazzoli, che ora ha a disposizione solo una possibilità, oltre all'intervallo, per i cambi.18:48

17' Sostituzione EMPOLI: esce Bartosz Bereszyński, entra Tyronne Ebuehi.18:47

16' Attenzione, problemi anche per Bereszynski: anche il terzino destro sembra non essere in grado di continuare il match.18:45

16' Tacco di Candreva che lancia Bradaric, il cross del croato é messo in out da Grassi.18:45

15' Empoli che cerca spesso la profondità, ma fino in questo momento attenta la retroguardia della Salernitana.18:44

14' Punizione Empoli, il pallone di Fazzini é troppo debole, quanto il contropiede della Salernitana che si spegne con l'intercetto di Maleh.18:44

13' Sostituzione EMPOLI: esce Giuseppe Pezzella, entra Liberato Cacace.18:43

11' Pezzella non sembra farcela, pronto il cambio per l'Empoli.18:41

10' Non contento dell'inizio dei suoi Andreazzoli, chiede piú coraggio ai suoi.18:41

9' Ancora a terra Pezzella, il terzino lamenta un problema alla caviglia nato dal contrasto con Kastanos.18:39

7' Rimessa lunga per la Salernitana, Berisha in presa alta anticipa Cabral.18:37

6' Palla persa sanguinosa di Pezzella, non ne approfitta Kastanos che sbaglia il tocco per Cabral.18:36

5' Empoli prova a prendere metri, alzando la pressione.18:36

4' Inizio abbastanza confuso di partita, tanti errori e molti falli con Rapuano protagonista.18:34

2' Empoli in completo azzurro, Salernitana in bianco con numeri granata.18:32

1' INIZIA EMPOLI - SALERNITANA!18:32

Dirige il match l'arbitro Rapuano.18:33

Ben cinque cambi per Andreazzoli, con Baldanzi, Cancellieri e Shpendi in attacco; Salernitana con gli stessi undici della sfida con il Frosinone.18:31

La formazione della SALERNITANA: (3-4-2-1), Ochoa; - Lovato, Gyomber, Pirola - Mazzocchi, Maggiore, Martegnani, Bradaric - Kastanos, Candreva - Cabral.18:30

Sono ufficiali le formazioni del match: EMPOLI (4-3-1-2), Berisha - Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella - Grassi, Fazzini, Maleh - Cancellieri - Shpendi, Baldanzi.18:30

Cinque e sconfitte per i toscani, 13 gol subiti e nessuno realizzato; di contro una Salernitana che non ha ancora vinto ma che ha trovato tre pareggi in cinque sfide.17:17

Turno infrasettimanale di Serie A, al Castellani l'Empoli ospita la Salernitana alla ricerca dei primi punti del campionato.17:17