Con l'odierno trionfo, la Lazio si proietta a 7 punti totali, resta invece invariata la situazione del Torino. Uomini di Sarri e Juric che saranno impegnati nella 7^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Milan di Pioli, e tra le mura domestiche contro il Verona.22:49

Cala il sipario allo Stadio Olimpico di Roma! Fabbri manda i titoli di coda di un match dai due volti. Se il primo tempo non aveva lasciato presagire ad una ripresa particolarmente accesa, le occasioni dei secondi 45' smentiscono le aspettative; il fulcro del gioco è dalla parte della formazione di Sarri, che mostra un agonismo differente con cui, proprio al minuto 56', si porta in vantaggio con Matias Vecino, che sfruttando il cross di Rovella sigla la rete dell'1-0. Il forcing biancoceleste non termina, ed al minuto 75' un'efficace combinazione tra Felipe Anderson e Zaccagni permette allo schieramento casalingo di allungare le distanze, grazie alla rete del numero 20 che batte Savic da pochi passi. Al minuto 93', Fabbri concede inizialmente al Toro di riaprire la gara, fornendo la chance dagli 11 metri, ma il VAR richiama il direttore di gara che dopo il check stabilisce che il tocco di Isaksen non è avvenuto con la mano ma con il fianco. Gara che termina dopo ben 8' di recupero.22:47

90'+8' TRIPLICE FISCHIO DI FABBRI! Lazio-Torino termina 2-0.22:42

90'+6' Lazio che chiude in avanti, corner al minuto 96' che sarà battuto da Luis Alberto.22:41

90'+5' CHECK OVER: NO PENALTY. Il controllo del VAR stabilisce che il tocco non avviene con la mano.22:39

90'+3' CALCIO DI RIGORE PER IL TORINO: fallo di mano di Isaksen, chance per il Toro.22:38

90' Sono 6' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Prontera, si giocherà fino al 96'.22:35

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi spazio al recupero.22:34

87' CI PROVA CASTELLANOS! Iniziativa personale di Isaksen, che salta Rodriguez e serve un morbido cross sul quale Castellanos colpisce in acrobazia, palla che termina di poco al lato della porta.22:33

85' Punizione del numero 28 che non produce alcun effetto, sarà rinvio dal fondo con Provedel.22:30

85' Palla inattiva dai 25 metri a favore degli ospiti, sul punto di battuta si presenta Ricci.22:29

83' Luis Alberto procede alla battuta della punizione dal limite dell'area, prova a pescare l'inserimento di Castellanos ma la palla è eccessivamente fuori misura.22:27

82' AMMONITO Samuele Ricci: fallo ai danni di Castellanos.22:26

80' Ultimi 600'' del match, poi spazio al recupero.22:51

80' Sostituzione Torino: esce anche Raoul Bellanova, dentro al suo posto Beanou-Junior Brandon Deflorent Soppy.22:51

80' Sostituzione Lazio: fuori anche Manuel Lazzari, subentra Elseid Hysaj.22:25

80' Sostituzione Lazio: fuori Mattia Zaccagni, dentro Gustav Tang Isaksen.22:24

80' Sostituzione Torino: fuori Valentino Lando Lazaro, lo sostituisce Pietro Pellegri.22:24

77' Ricci vuole suonare la carica per i suoi, percorrendo diversi metri palla al piede ma arrivato alla metà campo è costretto a tornare da Schuurs. Possesso Toro che continua.22:23

75' GOL! GOL ZACCAGNI! LAZIO-Torino: 2-0. Raddoppio della Lazio al minuto 75'! Combinazione vincente di ottimi gesti tecnici da parte dei giocatori biancocelesti, Felipe Anderson temporeggia con la sfera tra i piedi, poi dal limite dell'area trova un difficile corridoio per Zaccagni che a tu-per-tu con Milinkovic-Savic rimane freddo ed apre il piattone battendo l'estremo difensore granata. Lazio che allunga le distanze, assist servito da Felipe Anderson.



74' Sostituzione Lazio: fuori il capitano Ciro Immobile, dentro Valentín Mariano José Castellanos Giménez.22:19

74' Sostituzione Lazio: fuori Matías Vecino Falero, dentro al suo posto Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié.22:18

74' AMMONITO Perr Schuurs: fallo tattico speso dal centrale di Juric.22:18

70' Filtrante invitante di Luis Alberto per premiare lo scatto di Immobile, Savic compie un'importante lettura ed allontana con un lungo rinvio.22:15

68' Rovella riceve da Romagnoli, conduce fino alla metà campo e chiama il movimento di Zaccagni, poi Tameze accorcia sul numero 20 costringendo il mediano a tornare dalle parti di Provedel. Possesso Lazio.22:13

65' AMMONITO Ciro Immobile: fallo ai danni di Tameze.22:09

63' Provedel sceglie il lancio profondo verso Immobile, Rodriguez ripiega e con una lieve deviazione mette fuori causa il capitano laziale.22:07

60' Sostituzione Torino: fuori anche Adrien Fidele Tameze, lo sostituisce Aoutsa Ivan Ilić.22:04

60' Sostituzione Torino: fuori Duván Esteban Zapata, dentro Banguero Nemanja Radonjić.22:04

59' Toro che è impegnato in un prolungato possesso, Ricci costretto dalla pressione di Luis Alberto a tornare da Sazonov. 22:04

56' GOL! GOL VECINO! LAZIO-Torino: 1-0. Arriva al minuto 56' la rete che sblocca il match a favore dei biancocelesti. Azione che parte dai piedi di Rovella, che alza lo sguardo e legge il taglio di Vecino premiando la mezzala con un preciso cross. Sul suggerimento il numero 5 svetta su tutti, battendo Savic. Lazio in vantaggio, assist a cura di Rovella.



55' Duello fisico tra Casale e Sanabria che vede vincitore il centrale di Sarri, rimessa laterale a favore dei granata.21:59

52' Marusic velocizza la ripartenza verticalizzando per Immobile, Sazonov capisce le intenzioni del centravanti e mette il corpo facendo scorrere la sfera tra i guanti di Savic.21:56

48' Brivido per il Toro! Ricci perde una palla sanguinosa, concedendo il contropiede a Luis Alberto che prova il traversone rasoterra ma viene anticipato da Rodriguez. Lazio che si mostra subito pericolosa in questa ripresa.21:52

46' La prima manovra della ripresa è mossa dal Torino.21:50

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:50

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.21:36

Si chiude dopo un discreto extra-time di 3' la prima frazione di gioco all'Olimpico. Una gara che finora non ha mostrato alcuna occasione insidiosa, entrambe le formazioni hanno portato avanti i primi 45' con un atteggiamento prettamente di attenzione piuttosto che di incisività. Tre i corner totali, due le ammonizioni, entrambe a carico del Toro, rispettivamente per Bellanova e Sazonov. Unica tegola del match è la prematura uscita dal campo di Buongiorno, che al minuto 27' è costretto ad abbandonare il rettangolo verde a causa di un apparente stiramento.21:36

45'+3' FISCHIO DI FABBRI: termina il primo tempo.21:33

45'+1' AMMONITO Adrien Fidele Tameze Aoutsa: intervento del mediano ai danni di Zaccagni che viene punito con l'ammonizione.21:32

45' Sono 3' i minuti addizionali concessi, si giocherà fino al 48'.21:30

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi spazio al possibile extra-time.21:29

41' Cross del numero 10 laziale che taglia tutta l'area, Lazaro torna in maniera decisiva su Immobile deviando la palla in calcio d'angolo.21:27

40' Luis Alberto conduce fino alla trequarti avversaria, poi sfida Tameze che perde la marcatura ed abbatte lo spagnolo. Punizione dai 30 metri a favore dei biancocelesti, batte Alberto.21:26

37' Altro lavoro prezioso di Duvan Zapata, che protegge la sfera dall'attacco di Romagnoli costringendolo nuovamente al fallo. Sempre Ricci alla battuta.21:23

34' Milinkovic Savic legge il movimento di Zapata e lo premia con un profondissimo suggerimento, il colombiano effettua lo stop ma viene fallosamente atterrato da Romagnoli. Si riparte da Ricci.21:20

33' AMMONITO Raoul Bellanova: fallo tattico dell'esterno granata ai danni di Mattia Zaccagni.21:19

29' Copertura decisiva di Rovella, che ripiega su Vlasic concedendo il corner al Torino. Batte Rodriguez.21:15

28' Palla inattiva a favore dei granata dai 35 metri, batte Ricci.21:14

27' Sostituzione Torino: non ce la fa Alessandro Buongiorno, dentro Saba Sazonov.21:12

26' Buongiorno resta a terra dopo lo scontro con Ciro Immobile, Juric prepara la sostituzione poiché il centrale non è in grado di continuare.21:12

25' Immobile di mostra insidioso in area di rigire granata, protegge su Buongiorno e tenta la girata che viene schermata da un'efficace presa di posizione proprio del numero 4.21:11

22' Incomprensione nell'asse di destra biancoceleste tra Lazzari ed Anderson, il difensore vuole il taglio del numero 7 ma il brasiliano non accenna il movimento. Rimessa laterale a favore del Toro.21:09

20' Rodriguez rischia sulla pressione di Anderson, poi con mestiere mette la gamba davanti al piede del brasiliano e guadagna un prezioso calcio di punizione in zona di difesa.21:06

17' Bellanova respinge il corner, il rimpallo favorisce Casale che non ha tempo di trovare la giusta coordinazione e spedisce la sfera oltre la traversa.21:03

16' Azione ragionata e ben eseguita dei biancocelesti, Anderson premia la sovrapposizione di Lazzari, che servendo il traversone verso l'area di rigore ottiene la chance dalla bandierina. Batte Luis Alberto.21:02

15' Un preciso intervento di Vecino permette alla Lazio di recuperare la sfera, poi Marusic tenta la verticalizzaziosne verso Luis Alberto e riconsegna il pallone agli ospiti.21:01

13' Possesso prolungato del Toro, Lazio che attende pazientemente nella propria metà di campo.20:59

9' Vlasic riceve spalle alla porta un difficile pallone da Ricci, poi il trequartista protegge in maniera efficace e si libera dalla morsa di Vecino e Rovella e tenta la sventagliata per Lazaro. Palla che arriva dall'esterno, costretto a ricominciare per il pressing di Marusic.20:56

6' Risposta non brillante di Provedel che permette a Zapata di calciare verso lo specchio, conclusione imprecisa del colombiano e palla che termina sul fondo.20:52

6' Da una rapida iniziativa personale di Lazaro arriva il primo corner del match, batte proprio Lazaro.20:51

5' Manovra lenta del Torino in attesa del corridoio giusto, scambi ripetuti tra Rodriguez e Schuurs.20:51

3' Suggerimento profondo di Marusic per Immobile, Milinkovic Savic è attento e fa sua la sfera.20:49

1' Il primo pallone della gara è amministrato dalla Lazio.20:46

1' PARTITI! Via a Lazio-Torino.20:46

Fischio d'inizio programmato alle ore 20:45.20:30

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.20:30

Al tecnico toscano Ivan Juric risponde con un ampio 3-4-2-1, Milinkovic posto a difesa dello specchio, difesa a 3 con Buongiorno a supporto di Schuurs e Rodriguez, densità a centrocampo con una linea a 4 formata dai mediani Tameze e Ricci, lungo le bande laterali spazio concesso a Bellanova e Lazaro, zona di trequarti presidiata dal tandem Sanabria-Vlasic, in avanti tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Duvan Zapata.20:29

Maurizio Sarri conferma il proprio assetto con un solido 4-3-3, confermato tra i pali Provedel, linea difensiva a 4 composta dalla coppia centrale Romagnoli-Casale ausiliati dai terzini Lazzari e Marusic, in cabina di regia siede Rovella affiancato dalle mezzali Luis Alberto e Vecino, in zona offensiva scelto il tridente formato dagli esterni Anderson e Zaccagni a supporto dell'unico centravanti Ciro Immobile.20:27

FORMAZIONI UFFICIALI: TORINO (3-4-2-1). Ospiti che rispondono con: V. Milinkovic-Savic; Schuurs-Buongiorno-Rodriguez; Bellanova-Tameze-Ricci-Lazaro; Vlasic-Sanabria; Zapata. Allenatore: Ivan Juric. A disposizione: Sazonov, N'Guessan, Vojvoda, Soppy, Gineitis, Radonjic, Linetty, Ilic, Karamoh, Pellegri, Seck, Gemello, Brezzo.20:25

FORMAZIONI UFFICIALI: LAZIO (4-3-3). Scendono in campo: Provedel; Lazzari-Casale-Romagnoli-Marusic; Vecino-Rovella-Luis Alberto; F. Anderson-Immobile-Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri. A disposizione: Pellegrini, Patric, Hysaj, Gila, Kamada, Guendouzi, Cataldi, Pedro, Castellanos, Isaksen, Sepe, Mandas.20:22

A coadiuvare il fischietto romagnolo sono designati gli assistenti di linea Di Gioia di Nola-D'Ascanio di Ancona; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Prontera di Bologna; postazione VAR affidata al Sig. Chiffi di Padova, ausiliato dall'A.VAR Di Vuolo di Castellammare di Stabia.20:18

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Michael Fabbri, della sezione di Ravenna.20:15

Luci accese allo Stadio Olimpico di Roma, è tempo di Lazio-Torino! Nell'odierno turno infrasettimanale, Biancocelesti e Granata tornano ad affrontarsi dopo cinque mesi dall'ultima volta, gara dello scorso 22 aprile in cui la formazione di Juric strappò tre importanti punti proprio tra le mura capitoline, trionfando per 0-1. In vista di questa sfida serale, le squadre si presentano all'Olimpico separate da 6 tasselli nella classifica generale: 9^ posto per il Toro, con un totale di 8 punti collezionati, 15^ posizione invece per lo schieramento di Maurizio Sarri, che nelle prime 5 gare ha realizzato complessivamente 4 punti.20:14

