Per la diretta di Napoli-Udinese è tutto, buon proseguimento di serata. 22:44

In classifica, gli azzurri salgono a quota 11 punti, portandosi a quattro lunghezze dalla vetta. Bianconeri fermi a quota 3. Nel prossimo turno, Lecce-Napoli e Udinese-Genoa. 22:43

Non c'è storia al ''Maradona'' dove il Napoli torna al successo grazie a un poker firmato Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone. Bello ma inutile il gol di Samardzic per l'Udinese. 22:40

90'+4' E' FINITA! NAPOLI-UDINESE 4-1! Reti di Zielinski (rig.), Osimhen, Kvaratskhelia, Samardzic e Simeone. 22:38

90'+3' Elmas scarica a Lindstrom, il cui destro termina alto. 22:37

90'+1' Scatto dalla propria metà campo di Simeone, Perez lo manda sul fondo e l'azione sfuma. 22:36

90' Tre minuti di recupero. 22:34

89' DESTRO DI SIMEONE! L'attaccante riceve la sfera, si gira e impegna seriamente Silvestri. 22:33

88' Zemura in azione sulla corsia sinistra, poi non si intende con Success. 22:33

86' Tiro da fuori area deviato in corner per l'Udinese. 22:32

85' Cinque minuti al 90'. 22:30

83' QUINTO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Raspadori, esce Anguissa. 22:29

83' QUARTO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Elmas, esce Kvaratskhelia. 22:29

81' GOL! NAPOLI-Udinese 4-1! Rete di Simeone. Risposta immediata dei padroni di casa che riallungano con il colpo di testa di Simeone su assist di Kvaratskhelia.



80' PILLOLA STATISTICA: secondo centro stagionale dei bianconeri in campionato, sempre Samardzic. 22:27

80' GOL! Napoli-UDINESE 3-1! Rete di Samardzic. Accorciano gli ospiti: gran gol di Samardzic che scambia con Success, dribbla e batte Meret.



79' Colpo di testa di Bijol, centrale per la parata di Meret. 22:23

78' Pereyra conquista una punizione sulla trequarti campo. 22:22

77' Natan spazza via senza tanti fronzoli. 22:21

75' PILLOLA STATISTICA: il georgiano torna al gol dopo 192 giorni. 22:19

74' GOL! NAPOLI-Udinese 3-0! Rete di Kvaratskhelia. Tris azzurro: errore di Bijol pressato dal numero 77, il quale soffia la sfera, salta Silvestri in uscita con uno scavetto e deposita la sfera in rete.



72' QUINTO CAMBIO NELL'UDINESE: entra Zemura, esce Kamara. 22:16

72' QUARTO CAMBIO NELL'UDINESE: entra Pereyra, esce Lovric. 22:16

71' CARTELLINO GIALLO: ammonito Simeone. 22:24

71' TERZO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Cajuste, esce Zielinski. 22:16

70' Ripartenza bianconera di Ferreira, poi l'azione sfuma per l'intervento di Natan. 22:15

68' KVARATSKHELIA! SECONDO PALO! Gran destro dal limite che si stampa sul montante a Silvestri battuto. 22:13

67' SIMEONE! Solo davanti al portiere, l'attaccante argentino calcia centrale, respinge l'estremo difensore ospite. 22:13

66' Sinistro di contrabbalzo di Kamara, diagonale largo. 22:15

64' Subito in azione Lindstrom, che punta Kristensen: leggero contatto, palla sul fondo. 22:09

63' SECONDO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Lindstrom, esce Politano. 22:07

63' PRIMO CAMBIO NEL NAPOLI: entra Simeone, esce Osimhen. 22:07

62' AMMONITO PEREZ: fallo su Kvaratskhelia. 22:06

61' Cross di Kamara, Lucca chiuso dai due centrali difensivi partenopei. 22:06

59' TERZO CAMBIO NELL'UDINESE: entra Samardzic, esce Walace. 22:03

59' SECONDO CAMBIO NELL'UDINESE: entra Ferreira, esce Ebosele. 22:03

58' PRIMO CAMBIO NELL'UDINESE: entra Success, esce Thauvin. 22:02

56' PALO DEL NAPOLI! Politano serve Kvaratskhelia sul fronte opposto, sinistro al volo che colpisce il montante! 22:01

56' Batte Zielinski, destro sulla barriera. 22:00

55' Fallo conquistato da Politano, Kristensen lo stende a circa 22 metri dalla porta difesa da Silvestri. 22:00

53' OSIMHEN! Assist filtrante di Lobotka, l'attaccante in allungo calcia: diagonale destro fuori di pochissimo. 21:58

52' L'Udinese si distende, Lovric tira dal limite, Natan devia col corpo in calcio d'angolo. 21:56

50' Affondo di Kvaratskhelia che però non riesce a coordinarsi per la conclusione, c'è comunque corner. 21:55

49' Si riparte, slalom di Anguissa fino all'area di rigore, raddoppio in chiusura dei friulani. 21:54

47' Gioco fermo: scontro aereo tra Bijol e Osimhen, sanitari in campo per soccorrere i due giocatori. 21:52

46' Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 21:50

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI NAPOLI-UDINESE! Si riparte dal risultato di 2-0. 21:49

Squadre negli spogliatoi: Garcia studia le mosse per blindare il successo, Sottil per riaprire il punteggio. 21:36

Prima frazione di gioco a senso unico al ''Maradona'' con i padroni di casa avanti sul doppio vantaggio: rigore di Zielinski conquistato da Kvaratskhelia e gol di Osimhen su assist di Politano. 21:35

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! NAPOLI-UDINESE 2-0! Reti di Zielinski (rig.) e Osimhen. 21:34

45'+2' Schema su punizione dell'Udinese: destro da fuori area di Lovric alto di poco. 21:32

45' Tre minuti di recupero. 21:30

43' Colpo di testa di Thauvin che non riesce a inquadrare lo specchio di porta. 21:28

40' PILLOLA STATISTICA: quarto centro in campionato per il centravanti. 21:27

39' GOL! NAPOLI-Udinese 2-0! Rete di Osimhen. Raddoppio dei padroni di casa: Politano tra le linee, esterno a mettere Osimhen solo davanti a Silvestri per il destro vincente.



37' Osimhen svetta in mischia, colpo di testa alto. 21:22

36' Tiro dalla bandierina per il Napoli. 21:21

34' Inserimento di Di Lorenzo che scodella al volo a centro area, la retroguardia bianconera allontana in fallo laterale. 21:19

32' Pestone di Lucca ai danni di Natan, gioco momentaneamente fermo. 21:18

30' Buona opportunità per gli ospiti con Lovric che calcia da meno di 16 metri ma la sfera viene ribattuta da Natan. 21:16

29' IL NAPOLI AFFONDA DA SINISTRA! Il numero 77 azzurro di esterno per Mario Rui, Silvestri deve deviare in corner. 21:14

27' Filtrante profondo di Kvaratskhelia per Osimhen che scappa a Bijol: sinistro murato dal portiere avversario in corner. 21:12

26' Slalom di Thauvin che entra in area ma Di Lorenzo lo ferma con ottimo senso della posizione. 21:11

24' KVARATSKHELIA! Il georgiano punta l'avversario e poi scalda i guantoni di Silvestri. 21:09

23' Contropiede del Napoli, condotto da Kvaratskhelia: palla a Politano, che crossa per il colpo di testa di Osimhen che non ci arriva per poco. 21:08

21' Reazione degli ospiti: Lucca serve Payero, il cui destro non gira a sufficienza e esce sul fondo. 21:06

20' PILLOLA STATISTICA: secondo centro stagionale per l'ex della gara. 21:06

19' GOL! NAPOLI-Udinese 1-0! Rigore di Zielinski. Padroni di casa in vantaggio: trasformazione perfetta, spiazzato Silvestri.



18' Dagli 11 metri non c'è Osimhen dopo l'errore di Bologna, tocca a Zielinski. 21:04

17' CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! L'arbitro assegna il penalty dopo aver rivisto l'azione al monitor. 21:03

15' Contatto in area di rigore tra Kvaratskhelia e Ebosele: Manganiello lascia proseguire ma c'è il check del Var. 21:01

14' Secondo tiro dalla bandierina per il Napoli: Kamara si trascina il pallone oltre la linea di fondo campo. 20:59

13' Sugli sviluppi, Kvaratskhelia calcia a giro sul secondo palo, Silvestri controlla che la sfera esca sul fondo. 20:58

12' Osimhen stoppato in calcio d'angolo. 20:57

11' ZIELINSKI! Assist di Di Lorenzo, il polacco dribbla Bijol e calcia da dentro l'area: alto di poco. 20:57

9' Botta subita da Politano che cade male dopo un contatto aereo con Kamara. L'esterno offensivo riprende il gioco. 20:55

8' Bijol svetta in maniera imperiosa, anticipo di testa sul traversone di Mario Rui. 20:54

6' Scatto di Osimhen, contatto con Bijol: fischio del direttore di gara che sanziona l'attaccante nigeriano. 20:52

5' DESTRO DI PAYERO! Tiro dal limite dell'area, alto di poco sulla traversa. 20:50

4' L'Udinese prova a distendersi con l'inserimento di Kamara, Di Lorenzo alza il muro e recupera il possesso. 20:50

3' Osimhen sulla sfera, destro alto a campanile, blocca Silvestri. 20:48

1' Cross di Di Lorenzo, Kristensen di testa allontana in fallo laterale. 20:46

1' INIZIA NAPOLI-UDINESE! Primo pallone giocato da Zielinski. 20:45

Squadre in campo agli ordini di Manganiello: padroni di casa in casacca azzurra, ospiti in maglia bianconera. 20:43

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 20:36

Garcia cambia due pedine: Politano per Raspadori nel tridente, Mario Rui per Olivera in difesa; out Juan Jesus. Sottil conferma lo schieramento di domenica: Lovric torna ma va in panchina, gioca Payero. 20:16

FORMAZIONE UDINESE (3-5-2): Silvestri - Perez, Bijol, Kristensen - Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara - Lucca, Thauvin. A disposizione: Malusà, Okoye, Guessand, Tikvic, Joao Ferreira, Zemura, Zarraga, Quina, Camara, Samardzic, Marley, Pereyra, Success, Aké, Pafundi. 20:15

FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, D'Avino, Idasiak, Demme, Zanoli, Olivera, Elmas, Gaetano, Cajuste, Zerbin, Simeone, Lindstrom, Raspadori. 20:11

Nell'ultimo turno, partenopei bloccati sullo 0 a 0 a Bologna mentre i friulani sono stati sconfitti in casa dalla Fiorentina. 20:30

Dirige l'incontro il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo, coadiuvato da Mastrodonato e Yoshikawa. Quarto Ufficiale Marinelli. In sala Var Di Martino, Avar Marini.20:28

Il match del ''Diego Armando Maradona'' mette di fronte i padroni di casa, all'inseguimento della zona Europa a quota 7 punti in classifica, agli ospiti, che si trovano nelle zone basse della graduatoria con 3 punti all'attivo. 20:21

Benvenuti alla diretta di Napoli-Udinese, gara valida per il 6° turno di Serie A. 20:18