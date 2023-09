Dal Bentegodi è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta testuale di Hellas Verona-Atalanta. Buona serata! 20:35

E la prossima sarà proprio sfida tra terzo e quarto posto, l'Atalanta ospiterà domenica alle ore 18.00 la Juventus. Per l'Hellas Verona invece appuntamento a Torino contro i granata di Juric nel posticipo di lunedì alle ore 18.3020:34

Terza vittoria consecutiva per l'Atalanta - considerando anche l'Europa League - e terza partita a reti inviolate. Con questo la squadra di Gasperini supera il Lecce e si porta a -1 dalla Juventus che occupa il terzo posto. Un Verona che non vince ma convince: seconda sconfitta per i veneti che non trovano il gol dal 1 settembre contro il Sassuolo. 20:33

Partita intensa e molto fisica fino all'ultimo giro di orologio. I tre punti li porta a casa l'Atalanta con un Verona che però non ha mai mollato. A sbloccarla nel primo tempo è Koopmeiners che segna per il terzo anno consecutivo al Bentegodi. Nel secondo tempo insiste la formazione gialloblù alla ricerca del gol del pareggio, cercando di sfruttare anche i diversi calci piazzati a disposizione. Sul finale le occasioni più clamorose le ha la squadra di Gasperini: prima De Ketelaere, poi Ederson, si mangiano le reti del raddoppio. 20:30

90'+5' Finisce qui Verona-Atalanta! Termina 0-1 la partita al Bentegodi.20:24

90'+3' De Ketelaere punta Hien, lo supera e calcia in area: bravo Magnani a intercettare la traiettoria e mandare in calcio d'angolo.20:23

90'+1' Ancora un'occasione sprecata per l'Atalanta. Ederson tutto solo davanti alla porta stoppa e calcia: il tiro finisce alto sopra la traversa.20:21

90' Saranno cinque i minuti di recupero.20:20

89' Per l'Atalanta escce Matteo Ruggeri entra José Luis Palomino.20:18

86' Insiste il Verona da corner: stacco di Magnani che colpisce male.20:18

85' Ancora Carnesecchi: ottima l'uscita del portiere dell'Atalanta che chiude Lazovic.20:17

84' SUSLOV! Tiro potente dalla distanza del giocatore del Verona. Interviene prontamente Carnesecchi che manda in corner.20:13

83' Fuori Martin Hongla Yma II, dentro Suat Serdar.20:12

80' OCCASIONE SPRECATA DI DE KETELAERE! Che errore del belga! Tutto solo a un metro dalla linea della porta colpisce di testa ma la palla finisce alta.20:09

79' Palla verticale di De Ketelaere per Koopmeiners che gira in area. Miranchuk non ci arriva.20:08

78' Al volo Terracciano: tiro centrale facile per Carnesecchi. 20:07

78' Lascia proprio Toloi il campo, entra Giorgio Scalvini.20:06

77' Intervento in ritardo di Toloi su Lazovic. Ammonito il difensore del'Atalanta.20:06

74' Pillola statistica: Teun Koopmeiners è il centrocampista che ha segnato più gol in Serie A dall'inizio del 2023 (otto).20:03

73' Per il Verona arriva anche il momento di Saponara, lascia il campo Ondrej Duda.20:02

73' Cambia anche il Verona: Cyril Ngonge lascia il posto a Thomas Michel David Henry che rientra dall'infortunio.20:01

73' Mario Pašalić lascia il campo a Miranchuk.20:01

71' Folorunsho reclama il rigore! Atterrano in area Kolasinac e Folorunsho. Per l'arbitro è fallo in attacco.20:01

68' Ammonito Michael Ijemuan Folorunsho per un contrasto con Toloi. 19:59

68' Doppia azione di De Ketelaere, prima un tentativo respinto dalla difesa gialloblù, poi nuovamente un tiro in area che finisce in rimessa laterale. Insiste ora l'Atalanta.19:58

67' Ammonito Berat Djimsiti.19:59

65' OCCASIONE ATALANTA! Cross perfetto in area di Koopmeiners da calcio di punizione, Djimsiti anticipa tutti e si coordina bene per il tiro di testa: la palla finisce fuori di pochissimo.19:55

64' Hongla blocca una ripartenza di Ederson. L'arbitro fischia fallo e punizione.19:53

62' Ammonito Marten Elco de Roon che entra in ritardo su Suslov.19:52

59' Lazovic prende il posto sulla sinistra del campo, è Terracciano a spostarsi a destra.19:47

58' Marco Davide Faraoni esce per Darko Lazović.19:46

57' Cambio in attacco: Federico Bonazzoli esce per Tomáš Suslov.19:46

55' Schema dell'Atalanta: Koopmeiners batte per De Roon che tira molto alto. L'olandese chiede poi al compagno un passaggio meno forte.19:44

54' Ammonito Cyril Ngonge per un fallo su De Ketelaere. Il belga conquista calcio di punizione da posizione interessante.19:43

51' Destro alto sopra la traversa di Duda da calcio di punizione in posizione centrale. 19:40

50' Arriva il primo cartellino giallo per Ederson che ferma una ripartenza di Folorunsho.19:39

49' Secondo fallo di De Ketelaere in 4 minuti: l'arbitro non ha ancora sanzionato nessun giocatore fin qui.19:38

46' Parte subito pericoloso il Verona. Calcio di punizione battuto da Ngonge, si smarca Hien che però colpisce male il pallone. Traiettoria alta.19:36

46' Lookman lascia il campo a De Ketelaere. 19:35

46' Finisce la partite di Emil Alfons Holm, dentro Hans Hateboer.19:34

45' Allarme rientrato per Hongla. Il giocatore sembra farcela a proseguire.19:37

45' Si riparte! Inizia il secondo tempo di Hellas Verona-Atalanta.19:34

Il Verona sarà la prima a dover effettuare un cambio: Hongla lascia il campo zoppicando e toccandosi la caviglia, in panchina c'è Lazovic. Nella formazione di Gian Piero Gasperini pronti a subentrare De Ketelaere che potrebbe dare il cambio a Pasalic o Lookman, così come Scalvini Zappacosta e Miranchuk. 19:35

Primi 45 minuti al Bentegodi con poche azioni pericolose se non quella del gol di Koopmeiners al minuto 13 ma partita senza dubbio molto intesa e molto fisica quella tra tra Verona e Atalanta. Le squadre vanno all'intervallo con 1 tiro in porta per ciascuna delle due formazioni e con un possesso palla perfettamente equilibrato.19:24

45'+1' Fine primo tempo! Hellas Verona-Atalanta 0-1! Gol di Koopmeiners.19:18

45'+1' Cross raso terra di Ruggeri in area, colpo di Koopmeiners ribattuto dai giocatori gialloblù.19:17

45' Segnalato un minuto di recupero al Bentegodi.19:15

44' Carnesecchi blocca un cross di Dawidowicz sul secondo palo. Verona ancora alto.19:15

43' Fallo di Ederson su Duda. Il giocatore dell'Atalanta blocca un bel possesso palla del Verona.19:13

40' Calcio di punizione battuto da Duda. La chiama Carnesecchi. 19:10

35' OCCASIONE ATALANTA! Pasalic manca di pochissimo la palla! Azione presica di Koopmeiners che apre a sinistra per Lookman. L'ex Leicester tocca di prima per Pasalic che tutto solo davanti alla porta manca il tap-in per la deviazione decisiva. Il guardalinee segnala poi la posizione di fuorigioco. 19:06

28' Ancora una conclusione alta di Terracciano dalla distanza: il giocatore del Verona chiude così una possibile ripartenza dell'Atalanta.18:58

26' Ederson corre palla al piede dirigendosi verso la porta: Pasalic cerca il colpo di tacco ma finisce fuori.18:58

23' Scivola Bonazzoli! Bella l'azione di Ngonge che serve il compagno in area che però non arriva al pallone. 18:53

22' Calcio di punizione battuto da Ngonge sul secondo palo: palla intercettata da Pasalic che anticipa Dawidowicz.18:52

18' Tentativo di Terracciano centrale dopo aver scartato Holm e Koopmeiners: facile per Carnesecchi.18:49

14' PILLOLA STATISTICA: Teun Koopmeiners ha segnato per il terzo anno consecutivo al Bentegodi contro il Verona. 18:46

13' GOOOOOL! KOOPMEINERS!!! Verona-ATALANTA 0-1! Passaggio di Lookman per De Roon che apre sulla destra: fondamentale il velo di Holm che distrae la difesa del Verona: Koopmeiners con il destro non sbaglia e la incrocia sul secondo palo.



Guarda la scheda del giocatore Teun Koopmeiners19:18

13' Assist Marten Elco de Roon18:45

11' Non si intendono Pasalic e Lookman: il croato sbaglia il passaggio consentendo la ripartenza del Verona. 18:43

9' Lancio lungo di Dawidowicz alla ricerca dei compagni. La palla finisce a Carnesecchi.18:40

5' Imbucata di Koopmeiners in area, pressione alta del giocatore dell'Atalanta. I gialloblù però chiudono prontamente il passaggio raso terra. 18:36

3' Tentativo di Faraoni dalla distanza: la palla finisce lontana dallo specchio della porta.18:34

1' Fischio d’inizio! Comincia Hellas Verona-Atalanta. Dirige il match l’arbitro Federico Dionisi.18:30

Turno di riposo per De Ketelaere, al suo posto dal primo minuto Pasalic insieme a Lookman, visto anche l'infortunio di Scamacca ai box ancora per circa un mese. Esordio da titolare per Holm, torna Toloi in difesa, in panchina Scalvini. Turnover anche tra i pali: Musso lascia il posto a Carnesecchi.18:34

Solito trio difensivo del Verona davanti a Montipò formato da Magnani, Hien e Dawidowicz, visto l’infortunio di Doig. A centrocampo fasce gestite da Terracciano preferito a Lazovic e Faraoni, davanti dal primo minuto Bonazzoli.18:30

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi - Toloi, Djimsiti, Kolasinac - Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri - Koopmeiners, Pasalic, Lookman. Allenatore: Gasperini17:50

FORMAZIONE UFFICIALE HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò - Magnani, Hien, Dawidowicz - Faraoni, Hongla, Folorunsho, Terracciano - Duda, Ngonge -Bonazzoli. Allentore: Baroni19:18

Rendimento positivo dell'Atalanta che vince da due partite consecutive, considerando anche il debutto stagionale in Europa League contro il Rakow. In entrambi i match la porta è rimasta inviolata. Sommato alle altre due prestazioni vincenti contro Sassuolo e Monza, la squadra di Gasperini si trova attualmente in 6ª posizione a nove punti, appena sopra il Napoli.17:49

Iniziato con due vittorie consecutive il campionato dell'Hellas Verona che, dopo l'ultima sconfitta contro il Milan, cercherà di tornare al rendimento di inizio stagione. Per farlo la squadra di Baroni ospiterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Calcio d'inizio alle ore 18.30 al Bentegodi.17:47

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Hellas Verona-Atalanta, match valido per la 6ª giornata di Serie A. 17:43