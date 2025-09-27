Un gol per tempo targati Lautaro Martinez e P. Esposito regalano la vittoria all'Inter. Una partita gestita dai nerazzurri che hanno tenuto palla per gran parte del tempo, il Cagliari si rende pericoloso nella ripresa con un palo colpito da Folorunsho.
L'Inter mangia due punti alla Juventus in classifica e si porta a quota 9. Il Cagliari rimane fermo a 7 lunghezze. Nel prossimo turno i sardi faranno visita all'Udinese, mentre i nerazzurri ospiteranno la Cremonese.
90'+3'
Fine partita: CAGLIARI - INTER 0-2.22:39
90'
Ci saranno 3 minuti di recupero.22:36
89'
Nell'Inter entra Bonny per Lautaro Martinez.22:35
85'
INTER VICINA AL TRIS! Controllo e dribbling di Mkhitaryan che si ritrova davanti a Caprile, conclusione di potenza che scheggia il palo alla destra del portiere.22:31
84'
Imbucata in area di Adobo che ci prova di testa, palla sul fondo.22:29
82'
GOL! Cagliari - INTER 0-2! Rete di P. Esposito. Ancora Dimarco dalla sinistra mette un pallone teso in area, la palla arriva a P.Esposito che a centro area di prima trafigge Caprile.22:39
81'
Dimarco mette una palla tesa in area, la tocca di esterno Frattesi, Idrissi salva sulla linea.22:27
80'
Ripartenza del Cagliari, palla in profondità per Borrelli che ci prova al volo, Dimarco in spaccata riesce a deviare la sfera in angolo.22:25
77'
Entra anche Borrelli per Folorunsho.22:24
77'
Sostituzione nel Cagliari, entra Idrissi per Obert.22:23
77'
Ci prova Akanji di prima dal limite dopo un batti e ribatti in area. Palla sul fondo.22:23
73'
PALO DI FOLORUNSHO! Calcio d'angolo per i sardi, il centrocampista colpisce di testa sotto porta prendendo in pieno il palo alla sinistra di J. Martinez.22:21
72'
Sostituzione nell'Inter, entra Dumfries per Luis Henrique.22:17
70'
Calcio d'angolo per il Cagliari, batte lungo Felici, S.Esposito da posizione defilata prova a coordinarsi ma calcia sul fondo.22:15
66'
Punizione per il Cagliari dalla trequarti, S. Esposito crossa in area, De Vrij è attento e spazza via di testa.22:12
64'
P. Esposito prende il posto di Thuram.22:10
64'
Doppio cambio nell'Inter, entra Frattesi per Barella.22:09
63'
Buon momento per il Cagliari che prova a guadagnare metri e a portarsi in avanti.22:09
59'
Cartellino giallo a Barella, fallo a metà campo.22:09
58'
Dentro anche Felici per Ze Pedro.22:04
58'
Due cambi nel Cagliari, entra Gaetano per Deiola.22:03
54'
Ancora Inter con Thuram che salta Mina, entra in area e calcia d potenza, Caprile ci mette una pezza e devia a lato.22:01
53'
PALO DI CALHANOGLU! Conclusione con il destro del turco dal limite e palla che impatta sul legno alla sinistra di Caprile.21:59
52'
Lungo possesso palla da parte dell'Inter, ma i nerazzurri non riescono ad arrivare alla conclusione.21:58
47'
Punizione per l'Inter dai 25 metri, Calhanoglu alla battuta ma sbatte sulla barriera.21:52
46'
Inizia il secondo tempo di CAGLIARI - INTER.21:51
46'
Sostituzione nell'Inter, entra Dimarco per Carlos Augusto.21:51
Inter avanti con il gol di Laurato Martinez, abile a colpire di testa un assist di Bastoni. Il Cagliari fa fatica ad uscire e si fa vedere poco in avanti, i nerazzurri controllano ma non riescono a trovare il raddoppio. Nel finale infortunio al ginocchio per Belotti, obbligato ad abbandonare il campo.21:34
45'+3'
Fine primo tempo: CAGLIARI - INTER 0-1.21:33
45'+1'
Cartellino giallo per Carlos Augusto per perdita di tempo.21:32
45'
Ci saranno 3 minuti di recupero.21:30
44'
Non ce la fa Belotti, problema al ginocchio, al suo posto entra Prati.21:29
42'
Belotti a terra dopo uno scontro con J. Martinez. L'attaccante sembra molto dolorante.21:27
38'
Possesso palla dell'Inter che cerca la giusta imbucata, ma fa fatica a calciare verso la porta.21:23
33'
Ci prova ancora Carlos Augusto con un altro cross teso dalla sinistra, Thuram prova ad anticipare Mina ma commette fallo.21:18
31'
Superata la mezz'ora, Inter in vantaggio con il gol di testa di Lautaro Martinez.21:15
26'
Cross teso di Carlos Augusto dalla sinistra, Thuram ci prova di tacco ma è troppo debole per impensierire Caprile.21:11
25'
Cross di Obert in area, Belotti prova a coordinarsi e tentare la rovesciata ma commette fallo su Carlos Augusto.21:11
20'
Azione prolungata dell'Inter, Mkhitaryan prova la conclusione. Palla alta sopra la traversa.21:05
16'
Punizione per il Cagliari dai 25 metri, S. Esposito prova lo schema ma legge bene la difesa nerazzurra.21:01
15'
Pressione alta dei nerazzurri, il Cagliari fa fatica ad uscire dalla propria metà campo.20:59
13'
Continua a premere l'Inter, il Cagliari sembra in difficoltà.20:57
9'
GOL! Cagliari - INTER 0-1! Rete di Lautaro Martinez. Cross di Bastoni dalla sinistra, Lautaro Martinez stacca di testa e trova l'angolo alla destra di Caprile.
Palla in verticale di Akanji per Thuram, l'attaccante entra in area ma non riesce ad intercettare il pallone.20:52
3'
Prova sin da subito ad alzare il ritmo l'Inter, il Cagliari difende.20:48
1'
FISCHIO D’INIZIO DI CAGLIARI - INTER. Arbitra Piccinini.20:45
Nell'Inter in porta conferma per Josep Martinez, sulla destra Luis Henrique viene preferito a Dumfries, mentre De Vrji e Carlos Augusto fanno riposare Acerbi e Dimarco. In attacco torna Lautaro Martinez, con lui c'è Thuram. Nei Cagliari in avanti gioca l'ex S. Esposito, a far coppia con lui c'è Belotti. Difesa a tre formata da Mina, Luperto e Ze Pedro.20:08
Formazione INTER (3-5-2): J. Martinez - Akanji, De Vrij, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, Zielinski, Sucic, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Bisseck, Dimarco, Darmian, Palacios, P. Esposito.20:08
Formazione CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile - Luperto, Mina, Ze Pedro - Palestra, Deiola, Adopo, Obert - Folorunsho, S. Esposito - Belotti. A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kılıcsoy, Gaetano, Rodríguez, Prati, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Liteta, Borrelli, Pavoletti.20:06
Sardi che vivono un ottimo momento di forma con tre vittorie nelle ultime tre uscite, incluso il 4-1 rifilato al Frosinone nei sedicesimi di Coppa Italia.18:34
Dopo il successo casalingo contro il Sassuolo, l'Inter cerca conferme e prova ad avvicinarsi alla vetta della classifica andando a fare visita al Cagliari.18:36
Dove si gioca la partita:
Stadio: Unipol Domus Città: Cagliari Capienza: 16233 spettatori18:36
PREPARTITA
Cagliari - Inter è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro di Cagliari - Inter sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.
Attualmente il Cagliari si trova 10° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece l'Inter si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Cagliari ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5; l'Inter ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Cagliari ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Lecce e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Juventus e il Sassuolo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 0-2 mentre L'Inter ha incontrato il Sassuolo vincendo 2-1.
Cagliari e Inter si sono affrontate 88 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 14 volte, l'Inter ha vinto 45 volte mentre i pareggi sono stati 29.
Cagliari-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Inter è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide contro il Cagliari in campionato (12V, 2N), segnando 39 gol nel periodo (2.6 di media), l'unico successo dei sardi nel parziale risale al 1° marzo 2019 (2-1 all'Unipol Domus con Rolando Maran alla guida).
L'Inter ha vinto otto delle ultime nove trasferte contro il Cagliari in Serie A (1P), tra cui tutte le cinque più recenti, mantenendo la porta inviolata nelle ultime due; i nerazzurri non hanno mai registratro tre clean sheet fuori casa di fila contro i sardi nel torneo.
Il Cagliari ha vinto le ultime due partite di campionato, contro Parma e Lecce; l'ultima volta che ha ottenuto tre successi di fila in Serie A risale all'aprile 2021, con Leonardo Semplici allenatore.
Per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), il Cagliari (sette nel torneo in corso) ha ottenuto almeno sette punti dopo quattro gare in una stagione di Serie A, dopo il 2011/12 (sette sotto la guida di Massimo Ficcadenti) - in quel caso furono 10 alla quinta gara. I sardi, inoltre, potrebbero rimanere imbattuti in quattro delle prime cinque partite in un'edizione del massimo campionato per la quarta volta nelle ultime 32 stagioni del torneo, dopo il 2013/14, il 2011/12 e il 2010/11.
L'Inter ha vinto solo tre delle ultime 10 trasferte di campionato (3N, 4P), segnando 13 gol e subendone esattamente altrettanti, dopo che aveva ottenuto otto successi fuori casa di fila in Serie A.
Dopo la sconfitta per 3-4 contro la Juventus nella trasferta di campionato più recente, l'Inter potrebbe perdere entrambe le prime due gare fuori casa stagionali per la sesta volta nella sua storia in Serie A, l'ultima risale al 2011/12 con Gian Piero Gasperini allenatore.
Da una parte il Cagliari è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio (quattro) in questa Serie A, dall'altra l'Inter è quella che ne ha persi di più dopo essere andata avanti nel punteggio (sei).
Dopo la doppietta contro il Lecce nel match di campionato più recente, Andrea Belotti potrebbe segnare in due partite consecutive in Serie A per la prima volta dopo oltre tre anni e mezzo, ovvero dal febbraio 2022. Il classe '93 ha realizzato quattro gol contro l'Inter in campionato, tutti con il Torino allo stadio Meazza (l'ultimo dei quali il 13 luglio 2020).
Il Cagliari è la squadra contro cui Lautaro Martínez ha segnato più gol in carriera in Serie A: 11 reti in 11 sfide, trovando la rete in tutte le ultime cinque gare contro i sardi (già record per lui di match consecutivi in gol contro un avversario nel torneo). In generale, solo Francesco Totti (14) e Ciro Immobile (13) hanno realizzato più gol contro il Cagliari nel massimo campionato.
Nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/22), Federico Dimarco è il difensore che ha preso parte a più gol in Serie A: 35 (16 marcature e 19 passaggi vincenti). Dopo un assist contro la Juventus e una rete contro il Sassuolo, il classe '97 potrebbe essere coinvolto in un gol in tre presenze di fila per la seconda volta in carriera in Serie A, dopo il periodo tra agosto e settembre 2023 (quattro match in quel caso).
