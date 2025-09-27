Nell'Inter in porta conferma per Josep Martinez, sulla destra Luis Henrique viene preferito a Dumfries, mentre De Vrji e Carlos Augusto fanno riposare Acerbi e Dimarco. In attacco torna Lautaro Martinez, con lui c'è Thuram. Nei Cagliari in avanti gioca l'ex S. Esposito, a far coppia con lui c'è Belotti. Difesa a tre formata da Mina, Luperto e Ze Pedro.20:08

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Cagliari - Inter? La gara tra Cagliari e Inter si giocherà sabato 27 settembre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Cagliari - Inter? L'arbitro del match sarà Marco Piccinini Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Cagliari - Inter sarà Daniele Doveri Dove si gioca Cagliari - Inter? La partita si gioca a Cagliari In che stadio si gioca Cagliari - Inter? Stadio Unipol Domus Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Andrea Belotti con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Inter? La gara tra Cagliari e Inter si è conclusa con il risultato di 0-2 Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Inter? I marcatori dell'Inter sono stati Lautaro Martínez al 9' e Francesco Pio Esposito al 82'

PREPARTITA

Cagliari - Inter è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Inter sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Attualmente il Cagliari si trova 10° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece l'Inter si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5; l'Inter ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Cagliari ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Lecce e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Juventus e il Sassuolo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 0-2 mentre L'Inter ha incontrato il Sassuolo vincendo 2-1.

Cagliari e Inter si sono affrontate 88 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 14 volte, l'Inter ha vinto 45 volte mentre i pareggi sono stati 29.

Cagliari-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide contro il Cagliari in campionato (12V, 2N), segnando 39 gol nel periodo (2.6 di media), l'unico successo dei sardi nel parziale risale al 1° marzo 2019 (2-1 all'Unipol Domus con Rolando Maran alla guida).

L'Inter ha vinto otto delle ultime nove trasferte contro il Cagliari in Serie A (1P), tra cui tutte le cinque più recenti, mantenendo la porta inviolata nelle ultime due; i nerazzurri non hanno mai registratro tre clean sheet fuori casa di fila contro i sardi nel torneo.

Il Cagliari ha vinto le ultime due partite di campionato, contro Parma e Lecce; l'ultima volta che ha ottenuto tre successi di fila in Serie A risale all'aprile 2021, con Leonardo Semplici allenatore.

Per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), il Cagliari (sette nel torneo in corso) ha ottenuto almeno sette punti dopo quattro gare in una stagione di Serie A, dopo il 2011/12 (sette sotto la guida di Massimo Ficcadenti) - in quel caso furono 10 alla quinta gara. I sardi, inoltre, potrebbero rimanere imbattuti in quattro delle prime cinque partite in un'edizione del massimo campionato per la quarta volta nelle ultime 32 stagioni del torneo, dopo il 2013/14, il 2011/12 e il 2010/11.

L'Inter ha vinto solo tre delle ultime 10 trasferte di campionato (3N, 4P), segnando 13 gol e subendone esattamente altrettanti, dopo che aveva ottenuto otto successi fuori casa di fila in Serie A.

Dopo la sconfitta per 3-4 contro la Juventus nella trasferta di campionato più recente, l'Inter potrebbe perdere entrambe le prime due gare fuori casa stagionali per la sesta volta nella sua storia in Serie A, l'ultima risale al 2011/12 con Gian Piero Gasperini allenatore.

Da una parte il Cagliari è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio (quattro) in questa Serie A, dall'altra l'Inter è quella che ne ha persi di più dopo essere andata avanti nel punteggio (sei).

Dopo la doppietta contro il Lecce nel match di campionato più recente, Andrea Belotti potrebbe segnare in due partite consecutive in Serie A per la prima volta dopo oltre tre anni e mezzo, ovvero dal febbraio 2022. Il classe '93 ha realizzato quattro gol contro l'Inter in campionato, tutti con il Torino allo stadio Meazza (l'ultimo dei quali il 13 luglio 2020).

Il Cagliari è la squadra contro cui Lautaro Martínez ha segnato più gol in carriera in Serie A: 11 reti in 11 sfide, trovando la rete in tutte le ultime cinque gare contro i sardi (già record per lui di match consecutivi in gol contro un avversario nel torneo). In generale, solo Francesco Totti (14) e Ciro Immobile (13) hanno realizzato più gol contro il Cagliari nel massimo campionato.

Nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/22), Federico Dimarco è il difensore che ha preso parte a più gol in Serie A: 35 (16 marcature e 19 passaggi vincenti). Dopo un assist contro la Juventus e una rete contro il Sassuolo, il classe '97 potrebbe essere coinvolto in un gol in tre presenze di fila per la seconda volta in carriera in Serie A, dopo il periodo tra agosto e settembre 2023 (quattro match in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: