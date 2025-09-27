Le scelte di Fabregas: Douvikas al centro dell'attacco, Nico Paz a supporto, Rodriguez e Kuhn gli esterni. Perrone e Sergi Roberto in mediana, Diego Carlos e Ramon in difesa.14:24

Le scelte di Nicola: in attacco il tandem Johnsen-Bonazzoli, Vardy e Vazquez in panchina. Grassi davanti alla difesa, Payero e Bondo ai suoi lati. Zerbin e Pezzella sulle fasce.14:25

Como - Cremonese è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Cremonese sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente Como si trova 7° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece la Cremonese si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

Como ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4; la Cremonese ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.

In casa Como ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Genoa e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Verona e il Parma ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Como ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 1-2 mentre La Cremonese ha incontrato il Parma pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Baschirotto con 2 gol.

Como e Cremonese si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 1 volta, la Cremonese ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Como-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Como e Cremonese si sono sfidate solo in una precedente stagione di Serie A, nel 1984/85, con una vittoria casalinga con clean sheet per parte; Ottavio Bianchi era l'allenatore dei lariani mentre Emiliano Mondonico quello dei grigiorossi.

La Cremonese è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide di campionato contro il Como, tra Serie B e Serie C (7V, 2N), vincendo tutte le cinque più recenti - l'ultimo successo dei lariani contro i grigiorossi in queste competizioni risale al 12 ottobre 2013 in Serie C (1-0 in trasferta).

Nella scorsa stagione, il Como è rimasto imbattuto contro squadre neopromosse in Serie A (1V, 3N); in generale, i lariani hanno pareggiato sette delle ultime nove partite contro queste formazioni nel massimo campionato (1V, 1P).

Solo il Napoli (30) ha guadagnato più punti del Como (26, al pari della Roma) da inizio aprile 2025 in Serie A. I biancoblù potrebbero vincere tre delle prime cinque partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 1951/52.

Dopo aver pareggiato 0-0 entrambe le ultime due partite di campionato contro Hellas Verona e Parma, la Cremonese potrebbe registrare tre clean sheet di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A.

La Cremonese ha registrato due vittorie e due pareggi in questo campionato, nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo quattro formazioni neopromosse sono rimaste imbattute in tutte le prime cinque partite di una singola stagione: la Sampdoria nel 2012/13, il Palermo nel 2004/05, il Messina nel 2004/05 e l'Atalanta nel 2000/01.

Solo Inter (74), Milan (65) e Napoli (65) hanno effettuato più tiri totali del Como (64) in questo campionato, dall'altra parte la Cremonese è la formazione che ne ha tentati meno (24); in più, i grigiorossi sono la squadra ad aver subito più conclusioni (68).

Il Como è la squadra che ha ricevuto più cartellini in questo avvio di stagione in Serie A: 12 (11 gialli e un rosso). In aggiunta, solo l'Hellas Verona (69) ha commesso più falli dei lariani (66) nel campionato in corso.

Nico Paz è l'unico giocatore che ha preso parte al 100% delle reti della propria squadra (5/5 del Como) in questa stagione nei Big-5 campionati europei (min.2 partecipazioni): due reti e tre assist per lui. In più, a partire dalla scorsa stagione, Nico Paz è il calciatore che ha fornito più assist in Serie A: 11.

Emil Audero è il portiere che ha effettuato il maggior numero di parate (20) in questo campionato; in più, solo Mile Svilar (91%) ha registrato una percentuale di parate più alta dell'estremo difensore della Cremonese (87%) - min.3 presenze.

