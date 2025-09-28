Virgilio Sport
Como-Cremonese 1-1: Highlights, video e gol

Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como
27 Settembre 2025 ore 15:00
Como
1
Cremonese
1
Partita finita
Arbitro: Marco Di Bello
  1. 32' 1-0 Nico Paz
  2. 69' 1-1 Federico Baschirotto
0'
45'
90'
90'
96'

Termina in parità la gara tra Como e Cremonese (1-1). Padroni di casa in vantaggio al 32', in gol Nico Paz su assist di Rodriguez. Risponde Baschirotto al 69', rete di testa su corner di Vazquez. Espulso Rodriguez (82'), infortunio per Sergi Roberto.

Nel prossimo turno di campionato per il Como impegno in trasferta sul campo dell'Atalanta, la Cremonese affronterà fuori casa l'Inter.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Como-Cremonese, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:03

  2. 90'+6'

    Fine partita! COMO-CREMONESE 1-1 (32' Nico Paz, 69' Baschirotto).16:58

  3. 90'+5'

    La Cremonese chiude la gara in avanti: Floriani si coordina e calcia verso la porta, pallone largo. 16:57

  4. 90'+3'

    Ammonito DA CUNHA per comportamento non regolamentare.16:55

  5. 90'+3'

    Duello in area tra Morata e Baschirotto, l'arbitro fa cenno di proseguire. 16:55

  7. 90'+2'

    L'arbitro Di Bello ha concesso cinque minuti di recupero. 16:53

  8. 90'+1'

    Sostituzione CREMONESE: entra Sarmiento esce Bondo.16:53

  9. 90'+1'

    Sostituzione COMO: entra Morata esce Nico Paz.16:52

  10. 90'

    Opportunità per Floriani, ma si alza la bandierina per un fuorigioco di Pezzella. 16:52

  11. 87'

    Ammonito SANABRIA per gioco scorretto su Diego Carlos. 16:48

  13. 85'

    Ammonito FLORIANI per gioco scorretto su Valle.16:47

  14. 84'

    Addai avanza e conclude di sinistro, pallone sull'esterno della rete. 16:45

  15. 83'

    Ammonito FABREGAS (allenatore Como) per proteste. 16:45

  16. 82'

    L'arbitro Di Bello, richiamato dal Var, espelle Rodriguez per un calcio a Terracciano a palla lontana. 16:44

  17. 82'

    Espulso RODRIGUEZ per condotta violenta su Terracciano.16:43

  19. 80'

    Terracciano resta a terra dolorante dopo un contrasto con Rodriguez, sanitari in campo. 16:41

  20. 77'

    Sostituzione CREMONESE: entra Vandeputte esce Bonazzoli.16:38

  21. 76'

    Rodriguez converge, ma da fuoria area di destro calcia altissimo. 16:38

  22. 75'

    Corner di Nico Paz, svetta Kempf, pallone lontano dalla porta. 16:36

  23. 72'

    Reazione del Como, ma Caqueret sulla destra si allunga troppo il pallone. 16:35

  25. 69'

    GOL! Como-CREMONESE 1-1! Rete di Baschirotto. Calcio d'angolo battuto da Vazquez, deviazione di testa vincente di Baschirotto.

  26. 67'

    Vazquez dalla bandierina, colpo di testa impreciso di Grassi. 16:28

  27. 66'

    Sostituzione COMO: entra Caqueret esce Douvikas.16:27

  28. 64'

    Sostituzione CREMONESE: entra Sanabria esce Johnsen.16:26

  29. 64'

    Sostituzione CREMONESE: entra Vazquez esce Payero.16:25

  31. 62'

    Ammonito PAYERO per gioco scorretto su Da Cunha.16:23

  32. 59'

    Cremonese in attacco, Pezzella in area di sinistro alza troppo la mira.16:21

  33. 56'

    Cross dalla fascia sinistra di Pezzella, intercettato da Diego Carlos. 16:17

  34. 53'

    Como pericoloso: Douvikas scatta alle spalle della difesa, ma non riesce a scavalcare Silvestri con un pallonetto.16:16

  35. 52'

    Tiro centrale di Nico Paz da fuori area, comoda la parata di Silvestri. 16:13

  37. 50'

    Prima iniziativa sulla destra di Addai, spazza Bianchetti. 16:12

  38. 47'

    OCCASIONE COMO! Nico Paz, dal limite dell'area, impegna Silvestri con un tiro a giro di sinistro.16:11

  39. 46'

    Inizio secondo tempo di COMO-CREMONESE!16:08

  40. 46'

    Sostituzione COMO: entra Addai esce Kuhn.16:07

  41. 46'

    Sostituzione COMO: entra Kempf esce Ramon.16:07

  43. 46'

    Sostituzione CREMONESE: entra Floriani esce Zerbin.16:07

  44. Il Como conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 32', Nico Paz sfrutta un assist di Rodriguez e in area batte Silvestri. Infortunio per Sergi Roberto. 15:52

  45. 45'+2'

    Fine primo tempo: COMO-CREMONESE 1-0! In gol Nico Paz. 15:50

  46. 45'+1'

    Ci prova Baschirotto da posizione defilata, pallone sull'esterno della rete. 15:49

  47. 45'

    L'arbitro Di Bello concede due minuti di recupero. 15:49

  49. 43'

    Pezzella pescato in posizione di fuorigioco, sfuma l'azione della Cremonese. 15:46

  50. 40'

    Zerbin sulla destra tocca per Johnsen, ma libera la difesa del Como. 15:43

  51. 37'

    OCCASIONE COMO! Retropassaggio di testa corto di Terracciano, Silvestri in uscita salva sul tocco di testa di Rodriguez. 15:42

  52. 35'

    Il Como resta in avanti, tiro dalla distanza di Da Cunha respinto. 15:38

  53. 33'

    Ammonito RAMON per gioco scorretto su Grassi.15:36

  55. 32'

    GOL! COMO-Cremonese 1-0! Rete di Nico Paz. Cross rasoterra di Rodriguez, Nico Paz in area di sinistro batte Silvestri con un tiro angolato.

  56. 28'

    Ammonito PERRONE per gioco scorretto su Payero.15:31

  57. 25'

    Traversone da sinistra di Valle, Bianchetti di testa anticipa Douvikas. 15:28

  58. 22'

    Cambio forzato per il Como, infortunio per Sergi Roberto, entra Da Cunha.15:25

  59. 21'

    Sostituzione COMO: entra Da Cunha esce Sergi Roberto.15:24

  61. 20'

    Problema per Sergi Roberto, staff medico del Como in campo per la cure del caso. 15:23

  62. 19'

    Sergi Roberto avanza e conclude verso la porta, tiro murato da Bianchetti. 15:22

  63. 16'

    Primo squillo del Como: Kuhn riceve da Rodriguez e calcia dal limite, pallone alto oltre la traversa. 15:20

  64. 15'

    Malinteso tra Kuhn e Posch, corner per la Cremonese. Battuto senza esito.15:18

  65. 12'

    Lancio di Diego Carlos, troppo alto per il taglio verso il centro di Rodriguez.15:15

  67. 9'

    Ammonito BASCHIROTTO per gioco scorretto su Douvikas.15:12

  68. 8'

    Tentativo ambizioso di Bonazzoli da poco oltre la metà campo, Butez raccoglie la sfera senza affanni.15:11

  69. 7'

    Posch vince un rimpallo, Payero trattiene la maglia e commette fallo. 15:10

  70. 4'

    Possesso prolungato del Como interrotto dall'arbitro, Nico Paz tocca il pallone con il braccio.15:07

  71. 1'

    Inizio primo tempo di COMO-CREMONESE! Dirige la gara l'arbitro Di Bello.15:03

  73. Le scelte di Nicola: in attacco il tandem Johnsen-Bonazzoli, Vardy e Vazquez in panchina. Grassi davanti alla difesa, Payero e Bondo ai suoi lati. Zerbin e Pezzella sulle fasce.14:25

  74. Le scelte di Fabregas: Douvikas al centro dell'attacco, Nico Paz a supporto, Rodriguez e Kuhn gli esterni. Perrone e Sergi Roberto in mediana, Diego Carlos e Ramon in difesa.14:24

  75. Panchina CREMONESE: Audero, Nava, Barbieri, Ceccherini, Floriani, Folino, Faye, Vandeputte, Sarmiento, Lordkipanidze, Vardy, Vazquez, Sanabria.15:01

  76. Panchina COMO: Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Vojvoda, Caqueret, Da Cunha, Moreno, Morata, Baturina, Smolcic, Addai, Cerri.14:21

  77. Formazione CREMONESE (3-5-2) Silvestri - Terracciano, Baschirotto, Bianchetti - Zerbin, Bondo, Grassi, Payero, Pezzella - Bonazzoli, Johnsen.15:00

  79. Formazione COMO (4-2-3-1): Butez - Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle - Perrone, Sergi Roberto - Kuhn, Nico Paz, Rodriguez - Douvikas.14:20

  80. Manca poco all'inizio di Como-Cremonese. Squadre divise da un solo punto in classifica. 14:18

  81. Benvenuti alla diretta della partita della 5^ giornata di Serie A, si affrontano Como e Cremonese.14:18

  83. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Giuseppe Sinigaglia
    Città: Como
    Capienza: 13602 spettatori14:18

    Giuseppe Sinigaglia Fonte: Gettyimages

Formazioni Como - Cremonese

Highlights e tabellino della partita

Video e Highlights di Como-Cremonese 1-1
  • 9'

    Ammonito Federico Baschirotto (Cremonese)

  • 21'

    Sostituzione: esce Sergi Roberto ed entra Lucas da Cunha (Como)

  • 28'

    Ammonito Máximo Perrone (Como)

  • 32'

    Gol di Nico Paz (Como)

  • 33'

    Ammonito Jacobo Ramón (Como)

  • 45'

    Sostituzione: esce Alessio Zerbin ed entra Romano Floriani Mussolini (Cremonese)

  • 62'

    Ammonito Martín Payero (Cremonese)

  • 64'

    Sostituzione: esce Dennis Johnsen ed entra Antonio Sanabria (Cremonese)

  • 66'

    Sostituzione: esce Tasos Douvikas ed entra Maxence Caqueret (Como)

  • 69'

    Gol di Federico Baschirotto (Cremonese)

  • 77'

    Sostituzione: esce Federico Bonazzoli ed entra Jari Vandeputte (Cremonese)

  • 82'

    Espulso Jesús Rodríguez (Como)

  • 85'

    Ammonito Romano Floriani Mussolini (Cremonese)

  • 87'

    Ammonito Antonio Sanabria (Cremonese)

  • 91'

    Sostituzione: esce Warren Bondo ed entra Jeremy Sarmiento (Cremonese)

  • 93'

    Ammonito Lucas da Cunha (Como)

PREPARTITA

Como - Cremonese è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.
Arbitro di Como - Cremonese sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente Como si trova 8° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece la Cremonese si trova 7° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).
Como ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4; la Cremonese ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.

In casa Como ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, la Fiorentina e la Cremones ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Verona e il Parma ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Como ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese pareggiando 1-1 mentre La Cremonese ha incontrato il Parma pareggiando 0-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Baschirotto con 2 gol.

Como e Cremonese si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 1 volta, la Cremonese ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Como-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Como e Cremonese si sono sfidate solo in una precedente stagione di Serie A, nel 1984/85, con una vittoria casalinga con clean sheet per parte; Ottavio Bianchi era l'allenatore dei lariani mentre Emiliano Mondonico quello dei grigiorossi.
  • La Cremonese è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide di campionato contro il Como, tra Serie B e Serie C (7V, 2N), vincendo tutte le cinque più recenti - l'ultimo successo dei lariani contro i grigiorossi in queste competizioni risale al 12 ottobre 2013 in Serie C (1-0 in trasferta).
  • Nella scorsa stagione, il Como è rimasto imbattuto contro squadre neopromosse in Serie A (1V, 3N); in generale, i lariani hanno pareggiato sette delle ultime nove partite contro queste formazioni nel massimo campionato (1V, 1P).
  • Solo il Napoli (30) ha guadagnato più punti del Como (26, al pari della Roma) da inizio aprile 2025 in Serie A. I biancoblù potrebbero vincere tre delle prime cinque partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 1951/52.
  • Dopo aver pareggiato 0-0 entrambe le ultime due partite di campionato contro Hellas Verona e Parma, la Cremonese potrebbe registrare tre clean sheet di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A.
  • La Cremonese ha registrato due vittorie e due pareggi in questo campionato, nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo quattro formazioni neopromosse sono rimaste imbattute in tutte le prime cinque partite di una singola stagione: la Sampdoria nel 2012/13, il Palermo nel 2004/05, il Messina nel 2004/05 e l'Atalanta nel 2000/01.
  • Solo Inter (74), Milan (65) e Napoli (65) hanno effettuato più tiri totali del Como (64) in questo campionato, dall'altra parte la Cremonese è la formazione che ne ha tentati meno (24); in più, i grigiorossi sono la squadra ad aver subito più conclusioni (68).
  • Il Como è la squadra che ha ricevuto più cartellini in questo avvio di stagione in Serie A: 12 (11 gialli e un rosso). In aggiunta, solo l'Hellas Verona (69) ha commesso più falli dei lariani (66) nel campionato in corso.
  • Nico Paz è l'unico giocatore che ha preso parte al 100% delle reti della propria squadra (5/5 del Como) in questa stagione nei Big-5 campionati europei (min.2 partecipazioni): due reti e tre assist per lui. In più, a partire dalla scorsa stagione, Nico Paz è il calciatore che ha fornito più assist in Serie A: 11.
  • Emil Audero è il portiere che ha effettuato il maggior numero di parate (20) in questo campionato; in più, solo Mile Svilar (91%) ha registrato una percentuale di parate più alta dell'estremo difensore della Cremonese (87%) - min.3 presenze.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ComoCremonese
Partite giocate44
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati55
Gol totali subiti33
Media gol subiti per partita0.80.8
Percentuale possesso palla60.346.0
Numero totale di passaggi19501607
Numero totale di passaggi riusciti16681293
Tiri nello specchio della porta1912
Percentuale di tiri in porta39.666.7
Numero totale di cross5253
Numero medio di cross riusciti1312
Duelli per partita vinti220181
Duelli per partita persi232173
Corner subiti1726
Corner guadagnati1712
Numero di punizioni a favore5850
Numero di punizioni concesse6645
Tackle totali7454
Percentuale di successo nei tackle60.859.3
Fuorigiochi totali28
Numero totale di cartellini gialli118
Numero totale di cartellini rossi10

Como - Cremonese Live

Leader Piattaforme Aeree

