È iniziata in chiaroscuro l'avventura di Ivan Juric sulla panchina dell'Atalanta. I nerazzurri hanno comunque ottenuto due vittorie e due pareggi e sono reduci dall'ottima e convincente prova a Torino contro i granata di Baroni 16:10

La direzione di gara è affidata a Simone Sozza della sezione di Seregno, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Vecchi e dal quarto ufficiale Marinelli. Al Var ci sono Meraviglia e Marini16:12

Le scelte di Tudor: ancora orfano di Conceicao, il tecnico bianconero lancia dal 1' Adzic in coppia con Yildiz alle spalle di Openda, il quale ha vinto in volata il ballottaggio con Vlahovic e David. A centrocampo insieme a Thuram viene scelto Koopmeiners, con Cambiaso a sinistra a Kalulu a destra. Dietro gioca Gatti insieme a Kelly e il ritrovato Bremer17:08

Le scelte di Juric: emergenza in difesa per il tecnico croato, che ricorre ad Anahor per completare il terzetto con Djimsiti e Kossounou. Sugli esterni tocca a Bellanova e Zappacosta, con De Roon e Pasalic in mediana. Davanti rientra De Ketelaere, ma partità dalla panchina, c'è infatti Samardzic in coppia con Sulemena alle spalle di Krstovic17:07

Juventus - Atalanta è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 18:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Atalanta sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Attualmente la Juventus si trova 2° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

La Juventus ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5; l'Atalanta ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4.

In casa la Juventus ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Inter e il Verona ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Lecce e il Torino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Verona pareggiando 1-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Torino vincendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Igor Tudor è Dusan Vlahovic con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Charles De Ketelaere con 2 gol.

Juventus e Atalanta si sono affrontate 126 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 66 volte, l'Atalanta ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 46.

Juventus-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide contro la Juventus in Serie A (3V, 7N), l'unico successo bianconero nel periodo risale al 7 maggio 2023 (2-0 a Bergamo); la Dea non aveva vinto alcuna delle precedenti 30 gare contro i piemontesi nel torneo (6N, 24P).

Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2016/17) la sfida tra Juventus e Atalanta è quella con più pareggi nel torneo: 11 su 18 partite (completano quattro successi piemontesi e tre lombardi).

L'Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime sette gare all'Allianz Stadium in campionato (2V, 5N), solo contro il Torino (nove tra il 1973 e il 1980) i bianconeri hanno registrato una striscia più lunga senza successi casalinghi in Serie A. In più, dopo il 4-0 dello scorso 9 marzo, la Dea potrebbe vincere due trasferte di fila contro la Juventus solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra gennaio e ottobre 1989 con Emiliano Mondonico allenatore.

La Juventus ha vinto 10 delle ultime 11 partite all'Allianz Stadium in Serie A, perdendo solo contro l'Atalanta lo scorso 9 marzo; nessuna squadra ha una percentuale più alta di successi casalinghi nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei: 91%, al pari del Monaco (10/11) - min. due gare.

L’Atalanta è imbattuta in questo campionato (2V, 2N) e nelle precedenti 16 stagioni di Serie A solo nel 2022/23 non ha registrato alcuna sconfitta nelle prime cinque partite di un torneo (4V, 1N in quel caso).

L'Atalanta ha perso solo una delle ultime 18 trasferte in campionato (13V, 4N): 0-1 contro la Fiorentina lo scorso 30 marzo; nel periodo la Dea ha segnato 41 reti (2.3 di media) ed ha mantenuto 11 volte la porta inviolata fuori casa.

La Juventus arriva da sei successi casalinghi di fila in campionato e potrebbe vincere sette gare consecutive all'Allianz Stadium in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo 2021, con Andrea Pirlo allenatore.

La Juventus è la squadra che ha segnato più reti da fuori area in questo campionato (tre); più in generale, a partire dalla scorsa stagione Atalanta (14) e Juventus (11) sono due delle tre squadre (a quota 11 anche la Roma) che hanno realizzato più gol dalla distanza in Serie A.

Nelle due partite in cui è partito titolare in questa stagione con la Juventus tra tutte le competizioni (escluso il Mondiale per club), Dusan Vlahovic non ha né segnato né fornito assist, mentre nelle tre gare in cui è subentrato ha preso parte a cinque gol (quattro reti e un assist). Il serbo ha segnato cinque gol contro l'Atalanta in campionato, con una rete in media ogni 88 minuti - record per lui di minuti/gol tra le avversarie attualmente presenti in Serie A.

Nikola Krstovic (due reti e tre assist) è uno dei due giocatori ad aver preso parte a più gol in questo avvio di stagione in Serie A: cinque, al pari di Nico Paz; il montenegrino potrebbe essere coinvolto in almeno un gol in quattro presenze di fila per la prima volta in Serie A. Tuttavia, la Juventus è una delle quattro squadre contro cui il classe 2000 ha disputato più sfide (quattro) senza segnare nel massimo campionato italiano, insieme a Udinese, Napoli e Bologna.

