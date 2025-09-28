Secondo pareggio consecutivo per la Juventus, che mantiene l'imbattibilità al pari dell'Atalanta. La Dea trova il vantaggio sul finire di primo tempo grazie a Sulemana, i bianconeri la riprendono a 12 dal gong con il primo gol in Serie A di Cabal, appena entrato al posto dell'acciaccato Bremer. Nel finale espulso De Roon.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Highlights
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!19:58
Cambio obbligato per la Juve: Bremer ha accusato un problema fisico e richiesto la sostituzione19:36
76'
Secondo cambio nell'Atalanta: esce Samardzic, entra Musah19:35
76'
Quinto cambio nella Juventus: esce Bremer, entra Cabal19:35
74'
Cross di Yildiz dove però né Joao Mario né McKennie riescono ad arrivare19:34
71'
Aumenta la pressione la Juve, che però fatica a creare pericoli 19:30
68'
Bremer impatta di testa su angolo ostacolandosi con Kelly, la palla si impenna e diventa facile preda di Carnesecchi19:27
64'
Bellanova arriva di testa sul cross di De Ketelaere, respinge Cambiaso con il corpo19:24
64'
Quarto cambio nella Juventus: esce Gatti, entra João Mário 19:23
64'
Terzo cambio nella Juventus: esce Openda, entra Zhegrova19:23
62'
PASALIC! Colpo di testa velenoso con Di Gregorio che non si fida e alza sopra alla traversa!19:22
61'
Primo cambio nell'Atalanta: esce Sulemana, entra De Ketelaere19:20
60'
Con l'ingresso di Vlahovic, Openda sposta il suo raggio d'azione sull'esterno19:20
58'
Secondo cambio nella Juventus: esce Adzic, entra Vlahovic19:17
58'
Primo cambio nella Juventus: esce Thuram, entra McKennie19:17
57'
Adzic cerca Openda a centro area con un fendente rasoterra, il belga non ci arriva19:16
55'
Bellanova cerca Krstovic sul primo palo, disturbato da Bremer calcia fuori19:14
54'
Cross morbido di Gatti a centro area, tutto facile per Carnesecchi19:13
52'
SBAGLIA TUTTO KRSTOVIC! Bremer a vuoto sul lancio di Pasalic, l'ex Lecce davanti a Di Gregorio calcia malissimo e manda a lato!19:12
50'
Adzic cerca Bremer sul secondo palo, allontana Kossounou19:09
49'
Openda si fa vedere in profondità, Djimsiti lo sgambetta e Sozza assegna un calcio di punizione dal limite ai bianconeri19:08
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!19:05
Un flash nel finale di tempo regala il momentaneo vantaggio all'Atalanta. Si fa preferire in realtà la Juventus, soprattutto nei primi 20 minuti dove i bianconeri costringono la Dea nella propria metà campo andando vicini alla rete con il palo colpito da Kalulu. Una leggerezza del giovane Adzic costa però caro alla squadra di Tudor, punita dal guizzo di Sulemana, tra i più positivi dei suoi, che fulmina Di Gregorio con una staffilata in diagonale18:52
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! L'Atalanta chiude avanti i primi 45 minuti!18:50
45'+1'
GOL! Juventus-ATALANTA 0-1! Rete di Sulemana! Leggerezza di Adzic che si fa rubare il pallone da Anahor, il quale tocca il pallone per Sulemana. Il ghanese accelera sul centro sinistra e fulmina Di Gregorio con un potente diagonale!
Yildiz si sistema il pallone sul destro dal limite, il tiro è però telefonato tra le braccia di Carnesecchi18:46
43'
Sortita offensiva di Kossounou che combina bene con Krstovic, commettendo però fallo in attacco18:45
39'
De Roon al volo dopo la respinta dell'angolo, respinge il muro bianconero18:40
38'
Accelerazione di Sulemana che entra pericolosamente in area, chiude in angolo Koopmeiners 18:39
36'
Openda si coordina bene con un tiro al volo dal limite, respinge Djimsiti18:38
34'
Adzic batte la punizione sul palo di Carnesecchi, il portiere nerazzurro non si fa sorprendere18:36
33'
A terra Thuram, colpito duro da De Roon al limite dell'area18:34
32'
Ammonito De Roon18:32
31'
Adzic servito dai 25 metri, conclusione di interno che termina alla sinistra della porta da Carnesecchi18:32
28'
Djimsiti in anticipo svetta su corner, palla alta18:30
26'
Gatti cerca una palla alta verso Kalulu, il quale però aveva fermato la propria corsa18:29
22'
Ci prova Samardzic sull'assist di Sulemana, l'ex Udinese calcia male mandando alto18:24
19'
THURAM! Ad un passo dal gol il francese, che lascia partire un destro velenoso da fuori sporcato da Pasalic, palla a lato di pochissimo!18:21
17'
OCCASIONE JUVE! Grande azione di Cambiaso che arriva al vertice dell'area dove serve Yildiz. Il turco appoggia al limite per il piazzato di Adzic su cui Carnesecchi mette un rammendo in tuffo!18:21
14'
Gira in porta dal limite Krstovic, Di Gregorio controlla la sfera terminare sul fondo18:15
9'
Si sgancia in avanti Anahor e viene servito da Krstovic, grande chiusura in scivolata di Bremer18:11
8'
Bremer pizzica il pallone sul cross di Cambiaso, palla che sfila a lato18:10
6'
Risponde l'Atalanta, Krstovic riceve da Sulemana al limite dell'area, il suo tiro a giro finisce alto18:07
4'
Ancora Juve in avanti, Koopmeiners ruba palla e corre verso la porta calciando da posizione defilata, respinge in corner Carnesecchi18:06
2'
PALO JUVENTUS! Cross dalla sinistra e inserimento di Kalulu che di testa colpisce il legno!18:03
SI PARTE! È iniziata JUVENTUS-ATALANTA!18:02
Le scelte di Juric: emergenza in difesa per il tecnico croato, che ricorre ad Anahor per completare il terzetto con Djimsiti e Kossounou. Sugli esterni tocca a Bellanova e Zappacosta, con De Roon e Pasalic in mediana. Davanti rientra De Ketelaere, ma partità dalla panchina, c'è infatti Samardzic in coppia con Sulemena alle spalle di Krstovic17:07
Le scelte di Tudor: ancora orfano di Conceicao, il tecnico bianconero lancia dal 1' Adzic in coppia con Yildiz alle spalle di Openda, il quale ha vinto in volata il ballottaggio con Vlahovic e David. A centrocampo insieme a Thuram viene scelto Koopmeiners, con Cambiaso a sinistra a Kalulu a destra. Dietro gioca Gatti insieme a Kelly e il ritrovato Bremer17:08
FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: Carnesecchi - Djimsiti, Kossounou, Anahor - Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta - Sulemana, Samardzic - Krstovic17:08
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri si schierano con un 3-4-2-1: Di Gregorio - Gatti, Bremer, Kelly - Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso - Adzic, Yildiz - Openda 17:08
La direzione di gara è affidata a Simone Sozza della sezione di Seregno, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Vecchi e dal quarto ufficiale Marinelli. Al Var ci sono Meraviglia e Marini16:12
È iniziata in chiaroscuro l'avventura di Ivan Juric sulla panchina dell'Atalanta. I nerazzurri hanno comunque ottenuto due vittorie e due pareggi e sono reduci dall'ottima e convincente prova a Torino contro i granata di Baroni 16:10
La Juventus vuole riscattare la prova opaca di Verona e continuare la striscia positiva che la vede tuttora imbattuta in questo avvio di campionato. I bianconeri, prima del pareggio del Bentegodi, arrivavano da tre vittorie consecutive16:08
Benvenuti alla diretta di Juventus-Atalanta, gara valida per la 5' giornata del campionato di Serie A!16:04
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Stadium Città: Torino Capienza: 41689 spettatori16:04
Sostituzione: esce Vasilije Adzic ed entra Dusan Vlahovic (Juventus)
61'
Sostituzione: esce Kamaldeen Sulemana ed entra Charles De Ketelaere (Atalanta)
64'
Sostituzione: esce Federico Gatti ed entra João Mário (Juventus)
76'
Sostituzione: esce Lazar Samardzic ed entra Yunus Musah (Atalanta)
78'
Gol di Juan Cabal (Juventus)
80'
Espulso Marten de Roon (Atalanta)
82'
Sostituzione: esce Nikola Krstovic ed entra Marco Brescianini (Atalanta)
87'
Ammonito Davide Zappacosta (Atalanta)
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Quando si gioca Juventus - Atalanta?
La gara tra Juventus e Atalanta si giocherà sabato 27 settembre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Juventus - Atalanta?
L'arbitro del match sarà Simone Sozza
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juventus - Atalanta sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Juventus - Atalanta?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Juventus - Atalanta?
Stadio Allianz Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Dusan Vlahovic con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Charles De Ketelaere con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Juventus - Atalanta?
La gara tra Juventus e Atalanta si è conclusa con il risultato di 1-1
Chi sono stati i marcatori della partita Juventus - Atalanta?
Il marcatore della Juventus è stato Juan Cabal al 78' mentre il marcatore dell'Atalanta è stato Kamaldeen Sulemana al 46'
PREPARTITA
Juventus - Atalanta è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 18:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Atalanta sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Attualmente la Juventus si trova 2° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 6° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). La Juventus ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5; l'Atalanta ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4.
In casa la Juventus ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Verona e l'Atalanta ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Lecce e il Torino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Juventus ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta pareggiando 1-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Torino vincendo 0-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Igor Tudor è Dusan Vlahovic con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Charles De Ketelaere con 2 gol.
Juventus e Atalanta si sono affrontate 126 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 66 volte, l'Atalanta ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 46.
Juventus-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide contro la Juventus in Serie A (3V, 7N), l'unico successo bianconero nel periodo risale al 7 maggio 2023 (2-0 a Bergamo); la Dea non aveva vinto alcuna delle precedenti 30 gare contro i piemontesi nel torneo (6N, 24P).
Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2016/17) la sfida tra Juventus e Atalanta è quella con più pareggi nel torneo: 11 su 18 partite (completano quattro successi piemontesi e tre lombardi).
L'Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime sette gare all'Allianz Stadium in campionato (2V, 5N), solo contro il Torino (nove tra il 1973 e il 1980) i bianconeri hanno registrato una striscia più lunga senza successi casalinghi in Serie A. In più, dopo il 4-0 dello scorso 9 marzo, la Dea potrebbe vincere due trasferte di fila contro la Juventus solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra gennaio e ottobre 1989 con Emiliano Mondonico allenatore.
La Juventus ha vinto 10 delle ultime 11 partite all'Allianz Stadium in Serie A, perdendo solo contro l'Atalanta lo scorso 9 marzo; nessuna squadra ha una percentuale più alta di successi casalinghi nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei: 91%, al pari del Monaco (10/11) - min. due gare.
L’Atalanta è imbattuta in questo campionato (2V, 2N) e nelle precedenti 16 stagioni di Serie A solo nel 2022/23 non ha registrato alcuna sconfitta nelle prime cinque partite di un torneo (4V, 1N in quel caso).
L'Atalanta ha perso solo una delle ultime 18 trasferte in campionato (13V, 4N): 0-1 contro la Fiorentina lo scorso 30 marzo; nel periodo la Dea ha segnato 41 reti (2.3 di media) ed ha mantenuto 11 volte la porta inviolata fuori casa.
La Juventus arriva da sei successi casalinghi di fila in campionato e potrebbe vincere sette gare consecutive all'Allianz Stadium in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo 2021, con Andrea Pirlo allenatore.
La Juventus è la squadra che ha segnato più reti da fuori area in questo campionato (tre); più in generale, a partire dalla scorsa stagione Atalanta (14) e Juventus (11) sono due delle tre squadre (a quota 11 anche la Roma) che hanno realizzato più gol dalla distanza in Serie A.
Nelle due partite in cui è partito titolare in questa stagione con la Juventus tra tutte le competizioni (escluso il Mondiale per club), Dusan Vlahovic non ha né segnato né fornito assist, mentre nelle tre gare in cui è subentrato ha preso parte a cinque gol (quattro reti e un assist). Il serbo ha segnato cinque gol contro l'Atalanta in campionato, con una rete in media ogni 88 minuti - record per lui di minuti/gol tra le avversarie attualmente presenti in Serie A.
Nikola Krstovic (due reti e tre assist) è uno dei due giocatori ad aver preso parte a più gol in questo avvio di stagione in Serie A: cinque, al pari di Nico Paz; il montenegrino potrebbe essere coinvolto in almeno un gol in quattro presenze di fila per la prima volta in Serie A. Tuttavia, la Juventus è una delle quattro squadre contro cui il classe 2000 ha disputato più sfide (quattro) senza segnare nel massimo campionato italiano, insieme a Udinese, Napoli e Bologna.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: