Un solo punto di distanza divide Empoli e Torino in classifica, in una sfida che vista la squalifica della Juventus, in caso di vittoria può dare speranze d’Europa.14:02

L’Empoli, reduce dall’exploit a San Siro contro l’Inter, vittoria per 1-0, cercherà di confermarsi. L’ultima sconfitta in campionato risale ad inizio novembre, a Napoli per 2-0. Da quel momento tre vittorie e due pareggi. Una sola sconfitta nelle ultime sette partite per i granata, che arrivano dalla vittoria in trasferta contro la Fiorentina per 1-0.14:02