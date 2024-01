Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci alla prossima partita di Serie A!22:49

Tre punti d'oro per l'Inter, che esce dal Franchi con un successo sudato grazie al solito Lautaro. L'argentino sigla il gol decisivo nel primo tempo con un preciso colpo di testa sul corner di Asslani, grande sforzo viola nella ripresa che ha l'occasione del pareggio con il calcio di rigore di Nico Gonzalez che però si fa ipnotizzare da Sommer. 22:49

L'Inter si riporta al primo posto con una partita in meno in vista dello scontro diretto di domenica prossima contro la Juve22:46

90'+5' CALA IL SIPARIO AL FRANCHI! Vittoria importantissima e molto sofferta per l'Inter!22:45

90'+4' Ultimi assalti della Fiorentina, Barak su corner svetta ma manda sopra alla traversa22:43

90'+1' Ammonito Mandragora22:40

90' Cinque minuti di recupero22:39

89' Ultimo cambio della Fiorentina: esce Parisi, dentro Milenkovic che andrà a fare l'attaccante22:39

86' Buona palla di Parisi per Nzola, che anche in questo caso preferisce la soluzione personale anziché servire Barak, allontana la difesa dell'Inter22:35

83' Esce anche Duncan, entra Mandragora22:38

83' Nella Fiorentina esce Beltran, dentro Barak22:32

83' Appena ammonito viene subito sostituito Pavard, entra Bisseck22:32

82' Ammonito Pavard, trattenuta ai danni di Bonaventura22:31

78' Quarto cambio per l'Inter, esce Lautaro Martinez, dentro Sanchez22:26

76' PARA SOMMER! Bruttissimo rigore di Nico Gonzalez, mancino debole bloccato dal portiere svizzero!22:26

75' Ammonito anche Sommer 22:25

75' RIGORE PER LA FIORENTINA! Dopo la review Aureliano concede il penalty!22:25

75' AURELIANO AL VAR! Possibile rigore per la Fiorentina22:24

74' Var al lavoro per capire se l'intervento di Sommer su Nzola è regolare22:23

72' SUCCEDE DI TUTTO NELL'AREA DELL'INTER! Sommer travolge Nzola in uscita, poi Quarta va a colpire di testa trovando il salvataggio sulla linea di Darmian!22:23

69' NZOLA! Controlla spalle alla porta e si gira, avrebbe l'occasione di servire Bonaventura liberissimo ma va al tiro trovando l'opposizione di Pavard che smorza la conclusione22:19

67' Nzola si inserisce tra Acerbi e Pavard ma sbaglia il cross basso regalando il pallone a Sommer22:17

64' Gol di Arnautovic viziato da un netto fuorigioco in avvio di Mkhikitaryan, Aureliano attende il termine dell'azione per ravvisare l'offside22:14

61' Nella Fiorentina entra invece Nico Gonzalez, esce Ikonè22:10

60' Entra anche Arnautovic, gli lascia il posto Thuram22:10

60' Entra Dumfries al posto di Darmian22:10

60' Tre sostituzioni per l'Inter: esce Bastoni per Acerbi22:09

58' Lautaro ci prova di prima sul cross basso e potente di Darmian ma non riesce a tenere basso il pallone22:07

55' Parisi! Cross velenoso che attraversa tutta l'area e termina sul fondo passando molto vicino al palo22:04

54' Frattesi guida un'altro contropiede e serve Lautaro, stavolta il capitano nerazzurro strozza il diagonale che viene controllato senza problemi da Terracciano22:03

51' Ripartenza nerazzurra con Mkhitaryan che spreca una potenziale buona occasione, il suo cross è facile preda di Terracciano22:00

48' Subito Lautaro! Cross basso di Frattesi verso l'argentino, il suo tiro viene sporcato in angolo da Martinez Quarta21:57

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:54

46' Primo cambio per la Fiorentina: resta negli spogliatoi Arthur, entra Maxime Lopez21:54

Qualche protesta da parte della Fiorentina in occasione di un calcio d'angolo, sugli sviluppi del quale Ranieri viene trattenuto e atterrato da Bastoni. Secondo Aureliano non ci sono gli estremi per il penalty, decisione avallata anche dalla sala Var21:41

Gara vivace al Franchi dove è la Viola a partire meglio, ma l'Inter sblocca la gara sugli sviluppi di un corner con il solito Lautaro che svetta sul primo palo battendo Terracciano, decisivo poco prima sullo stesso argentino. La Fiorentina non demorde e, prendendosi qualche rischio con una difesa molto alta, crea qualche preoccupazione ai nerazzurri in particolare con Bonaventura, sul quale fa un intervento prodigioso Sommer21:39

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Inter in vantaggio all'intervallo!21:35

45'+2' AMMONITO IKONE! L'esterno viola trattiene irregolarmente Carlos Augusto21:36

45'+1' NZOLA! Servito da Faraoni prova il diagonale di potenza ma Bastoni si immola e devia in corner21:34

45' Due minuti di recupero21:33

42' AMMONITO BASTONI! Il difensore nerazzurro ferma con la mano l'azione di Ikone21:30

40' Cross basso di Carlos Augusto a cercare Lautaro, si rifugia in angolo la Viola21:28

36' Altro lungo check del Var, stavolta per una trattenuta ai danni di Ranieri sugli sviluppi di un corner. Anche in questo caso viene confermata la decisione presa in campo da Aureliano21:25

34' MIRACOLO DI SOMMER! Cross di Faraoni, Bonaventura controlla sul dischetto del rigore e conclude a botta sicura trovando il riflesso felino di Sommer!21:23

33' TERRACCIANO! Si oppone alla conclusione di Frattesi, servito al limite dalla sponda di Thuram!21:22

32' Thuram parte da centrocampo a gran velocità e si invola verso la porta di Terracciano ma inciampa al limite dell'area!21:20

29' Arthur ci prova su punizione, conclusione deviata che arriva docile tra le braccia di Sommer21:17

26' Bonaventura! Controllo difficoltoso a centro area e conclusione respinta!21:14

21' Torna ad attaccare la Fiorentina, Nzola riceve a centro area ma viene chiuso nella morsa dei difensori nerazzurri21:10

16' C'è stato un lungo check del Var sul gol, in particolare è stato analizzato il modo in cui Lautaro si è liberato della marcatura di Parisi. Alla fine il Var ha confermato la regolarità della rete21:05

14' GOL! Fiorentina-INTER 0-1! Gol di Lautaro! Corner di Asslani sul primo palo e stacco perfetto dell'argentino che batte Terracciano!



14' SUPER SALVATAGGIO DI FARAONI! Thuram scappa sulla destra e mette dentro per Carlos Augusto che deve solo spingere in rete, ma è decisivo l'intervento dell'ex Verona!21:02

11' AVEVA SEGNATO NZOLA! Lancio dalla retrovie, liscio di De Vrij e Nzola davanti a Sommer non sbaglia ma anche in questo caso l'attaccante viola era in fuorigioco21:00

9' OCCASIONE INTER! Sbaglia tutto Quarta che sbaglia il passaggio verso Ranieri e regala il pallone a Lautaro, il quale si invola verso la porta e sulla sua conclusione c'è il gran riflesso di Terracciano!20:58

8' Palla morbida di Quarta verso Beltran che controlla spalle alla porta ma alla fine viene contenuto da De Vrij20:57

4' Ancora Nzola va alla conclusione, ribatte il muro nerazzurro. È partita bene però la Viola20:52

SUBITO BRIVIDO! Leggerezza di Sommer che sbaglia il passaggio verso Pavard, Bonaventura cerca subito Nzola che si fa respingere il tiro dal portiere nerazzurro! L'angolano era però in fuorigioco20:50

Fischia Aureliano! È iniziata Fiorentina-Inter, il primo possesso è nerazzurro!20:48

Squadre in campo al Franchi, quasi tutto pronto! Prima del fischio d'inizio verrà osservato un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Gigi Riva20:45

CAMBIA LA FORMAZIONE DELLA FIORENTINA: problemi durante il riscaldamento per Sottil, al suo posto giocherà Nzola20:11

Le scelte di Inzaghi: mini emergenza per i nerazzurri, orfani degli squalificati Barella e Cahlanoglu. Al loro posto la scelta ricade su Frattesi e Asslani, mentre a sinistra viene preservato Dimarco in favore di Carlos Augusto. Intoccabile il tandem offensivo composto da Lautaro e Thuram18:10

Le scelte di Italiano: senza lo squalificato Biraghi, il tecnico viola propone Parisi sulla corsia mancina. Confermati Arthur e Duncan in mediana, con Bonaventura alle spalle di Beltràn e Ikonè e Sottil sulla fasce18:09

FORMAZIONE UFFICIALE INTER: consueto 3-5-2 per i nerazzurri: Sommer - Pavard, De Vrij, Bastoni - Darmian, Frattesi, Asslani, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Thuram , Lautaro18:08

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: i viola si schierano con un 4-2-3-1: Terracciano - Faraoni, Quarta, Ranieri, Parisi - Duncan, Arthur - Ikonè, Bonaventura, Sottil - Beltran19:54

È Gianluca Aureliano di Bologna il direttore di gara designato per questa gara. Imperiale e Vecchi saranno gli assistenti, con Giua quarto ufficiale e la coppia Marini e Doveri al Var18:04

Due gare senza vittoria invece per una Fiorentina che qui al Franchi non vince dal 29 dicembre. La squadra di Italiano con una vittoria potrebbe mantenere un punto di vantaggio sull'Atalanta, vittoriosa ieri in casa contro l'Udinese18:02

L'Inter arriva a Firenze con l'ambizione di presentarsi tra sette giorni allo scontro diretto con la Juve da capolista nonostante una partita in meno. I nerazzurri non hanno mai perso in trasferta in questa stagione, l'unico k.o. resta quello per mano del Sassuolo lo scorso 26 settembre a San Siro18:00

Benvenuti alla diretta di Fiorentina-Inter, gara valida per la 22' giornata dal campionato di Serie A!17:56