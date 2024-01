Grazie per aver seguito con noi la diretta di Monza-Sassuolo, arrivederci al prossimo turno di Serie A.17:07

Nel prossimo turno di campionato il Monza se la vedrà con l'Udinese, mentre il Sassuolo sarà ospite del Bologna.17:06

Il Monza ritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive con 8 gol subiti e appena 1 segnato. Anche oggi è arrivato un gol, ma è bastato per sconfiggere un Sassuolo troppo sterile offensivamente nella seconda frazione. Porta inviolata per Di Gregorio e ritorno al gol per Colpani che regala tre punti fondamentali ai brianzoli. Il Sassuolo invece crolla nuovamenta, stavolta orfano di Berardi e con Pinamonti e Laurientè tutt'altro che incisivi.17:06

90'+10' Fine partita, MONZA-SASSUOLO 1-0 (31' Colpani).17:03

90'+7' Cartellino giallo per Ruan Tressoldi.16:59

90'+5' Grande occasione per il Sassuolo: azione personale di Ceide che offre una palla velenosa a Mulattieri, il centravanti dei neroverdi non riesce però ad inquadrare la porta da posizione ravvicinata.16:57

90'+1' Sostituzione Sassuolo: esce Josh Doig, entra Emil Ceïde.16:53

87' Sostituzione Monza: esce Matteo Pessina, entra Davide Bettella.21:12

87' Sostituzione Monza: esce Luca Caldirola, entra Armando Izzo.16:49

82' Il Sassuolo ci prova con Volpato che libera una conclusione di mancino da fuori area: la palla termina però fuori di parecchio, alla destra della porta difesa da Di Gregorio.16:45

77' Sostituzione Sassuolo: esce Daniel Boloca, entra Luca Lipani.21:12

77' Sostituzione Monza: esce Andrea Colpani, entra Alessio Zerbin.16:40

72' Sostituzione Sassuolo: esce Kristian Thorstvedt, entra Cristian Volpato.16:34

69' Cartellino giallo per Marcus Pedersen.16:31

66' Situazione d'emergenza rientrata, il gioco riprende con il Sassuolo all'attacco.16:28

62' Il gioco si ferma a causa di un malore improvviso per un tifoso del Sassuolo. Costretti all'intervento i sanitari, partita che viene momentaneamente sospesa.16:24

58' Sostituzione Monza: esce Valentín Carboni, entra Milan Djurić.16:19

54' Il Sassuolo prova a smuovere qualcosa con un possesso palla prolungato e con un gioco più focalizzato sulle fasce dopo il passaggio al 3-5-2.16:19

50' Grandissima occasione per il Monza con Valentin Carboni che supera un impacciato Tressoldi e non trova però lo specchio della porta con un tiro mancino incrociato.16:18

47' Inizia il secondo tempo di MONZA-SASSUOLO!16:10

46' Sostituzione Sassuolo: esce Samuel Castillejo, entra Samuele Mulattieri.16:10

46' Sostituzione Sassuolo: esce Armand Laurienté, entra Mattia Viti.16:09

46' Sostituzione Monza: esce Daniel Akpa Akpro, entra Warren Bondo.16:09

Da una parte i neo arrivati Zerbin e Djuric, dall'altra invece Bajrami, Ceide e Mulattieri per provare ad invertire la rotta del match.15:53

Primo tempo divertente all'U-Power Stadium. Monza e Sassuolo se la giocano a viso aperto, sfiorando il gol a più riprese: palo di Thorstvedt da un lato, rete annullata di Mota dall'altro. Laurientè sfiora il gol, mentre Colpani trova invece l'angolo giusto per sbloccare la partita in favore dei padroni di casa. La prima frazione termina così, con i brianzoli in vantaggio per 1-0.15:53

45'+2' Finisce il primo tempo di MONZA-SASSUOLO: in rete Colpani.15:50

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero.15:50

43' Cartellino giallo per Matheus Henrique.15:46

42' Cartellino giallo per Daniel Akpa Akpro.15:45

39' Ottimo spunto di Carboni che lascia partire un cross insidioso, ben contenuto però da Ferrari che libera in calcio d'angolo.15:46

35' Dopo 35 minuti di gioco la statistica del possesso palla è nettamente a favore del Monza con il 64%.15:43

31' GOL! MONZA-Sassuolo 1-0! Rete di Andrea COLPANI! Buona percussione di Mota che serve Colpani, bravo a lasciar partire un mancino preciso che si infila nell'angolino basso battendo Consigli.



29' Grandissima occasione per il Sassuolo che sfiora la rete con Thorstvedt: palo clamoroso colpito dal norvegese, bravo a lasciar partire un tiro insidiosissimo di sinistro da fuori area.15:31

26' Buona occasione per il Sassuolo con Laurientè: l'esterno neroverde si mette in proprio arrivando alla conclusione, bravo però Di Gregorio a respingere. Lesto Caldirola a liberare l'area. 15:30

22' Gol annullato al Monza per fuorigioco di Dany Mota. Si resta sul risultato di 0-0.15:26

18' Problemi fisici per Samuel Castillejo. Lo staff medico dei neroverdi è costretto all'ingresso in campo per le cure del caso.15:21

14' Tanta confusione negli ultimi minuti, con le due squadre che faticano a prendere le misure e sbagliano innumerevoli passaggi. Il Sassuolo prova a fare la partita, ma il Monza crea densità in mezzo al campo e si difende in maniera compatta.15:17

9' Anche il Sassuolo si affaccia in attacco, per la precisione con Thorstvedt che, in seguito ad un rimpallo, tira di sinistro, ma non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta.15:11

7' Ancora Monza in attacco, questa volta con Valentin Carboni che colpisce in maniera imprecisa di testa sul cross di Birindelli, ancora una volta bravo nell'inserimento.15:09

3' La prima chance della partita arriva sui piedi di Birindelli dopo un guizzo di Colpani: il laterale del Monza colpisce però solo l'esterno della rete da posizione abbastanza defilata.15:06

1' Inizia il primo tempo di MONZA-SASSUOLO!15:02

Il Sassuolo ha perso cinque delle ultime sei partite contro squadre lombarde in Serie A (tra queste due ko proprio con il Monza): l’unica eccezione è la vittoria per 2-1 in casa dell’Inter nel torneo in corso (27 settembre).14:36

Il Monza è soltanto una delle due squadre, insieme al Livorno (due sconfitte su due), contro cui il Sassuolo non ha mai vinto in Serie A: due successi brianzoli e un pareggio in tre precedenti nel massimo campionato.14:36

Le scelte di Dionisi: nel Sassuolo c'è Castillejo sulla fascia destra al posto dell'infortunato Berardi. In difesa c'è l'esordio dal 1' di Doig sulla corsia di sinistra, mentre al centro preferiti Ferrari e Tressoldi ad Erlic.14:35

Le scelte di Palladino: non esordiscono dal 1' Djuric e Zerbin che vanno in panchina. Giocano Ciurria e Birindelli sulle fasce, mentre Mota parte titolare nel ruolo di centravanti con Carboni e Colpani alle sue spalle.14:34

Panchina Sassuolo: Pegolo, Cragno, Missori, Erlic, Viti, Racic, Volpato, Lipani, Mulattieri, Ceide.14:33

Panchina Monza: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Izzo, Bettella, Carboni, Kyriakopoulos, Pedro Pereira, Bondo, Colombo, Djuric, Zerbin, Maldini.14:33

Formazione SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli - Pedersen, Ferrari, Tressoldi, Doig - Boloca, Matheus Henrique - Castillejo, Thorstvedt, Laurientè - Pinamonti. All. Dionisi.14:32

Formazione MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio - D’Ambrosio, Marì, Caldirola - Birindelli, Pessina, Akpa Akpro, Ciurria - Colpani, Carboni - Mota. All. Palladino. 14:32

Il Monza arriva dalla pesante sconfitta maturata sul campo dell'Empoli per 3-0, il Sassuolo approda invece al match di oggi dopo dopo la sconfitta con la Juventus di due settimane fa dopo aver saltato la 21a giornata a causa dell'impegno del Napoli in Supercoppa. 14:29

