Per la diretta di Verona-Frosinone è tutto, buon proseguimento di giornata. 17:03

In classifica, scaligeri che muovono a quota 18, ciociari a 23 punti. Nel prossimo turno, Frosinone-Milan e Napoli-Verona. 17:02

Termina in parità il match tra Verona e Frosinone: padroni di casa avanti con il rigore di Suslov (in precedenza penalty di Duda parato da Turati), pareggio degli ospiti di Kaio Jorge su assist di Barrenechea. 17:00

90'+5' E' FINITA! VERONA-FROSINONE 1-1! Rigore di Suslov e rete di Kaio Jorge. 16:59

90'+4' Cross di Folorunsho in mischia, Monterisi di testa allontana la minaccia. 16:58

90'+2' Contrasto aereo tra Suslov e Mazzitelli, colpo subito dal giocatore ospite. 16:56

90'+1' AMMONITO MAZZITELLI: fallo su Suslov. 16:54

90' Quattro minuti di recupero. 16:54

90' QUINTO CAMBIO NEL FROSINONE: entra Monterisi, esce Soulé. 16:53

89' HENRY FALLISCE IL GOL! Vinagre lancia Henry solo davanti Turati ma l'attaccante calcia male e manda fuori. 16:53

88' QUINTO CAMBIO NEL VERONA: entra Vinagre, esce Cabal. 16:52

87' OCCASIONISSIMA PER CHEDDIRA! Cross perfetto di Mazzitelli, colpo di testa da posizione favorevole sul fondo. 16:51

86' AMMONITO CABAL: fallo su Soulé. 16:49

85' Anticipo netto di Magnani su Cheddira, sfera scagliata in fallo laterale. 16:49

84' Colpo involontario di Dawidowicz al compagno di squadra Cabal, il quale si rialza dopo qualche secondo. 16:48

82' QUARTO CAMBIO NEL FROSINONE: entra Reinier, esce Harroui. 16:46

82' TERZO CAMBIO NEL FROSINONE: entra Cheddira, esce Kaio Jorge. 16:46

81' QUARTO CAMBIO NEL VERONA: entra Cruz, esce Noslin. 16:45

81' TERZO CAMBIO NEL VERONA: entra Dani Silva, esce Duda. 16:44

80' Anticipo importante di Dawidowicz su Kaio Jorge. 16:44

79' Brescianini anticipa Tchatchoua e rimanda in avanti la sfera. 16:43

77' Destro altissimo di Magnani da fuori area. 16:40

76' Sugli sviluppi, colpo di testa morbido di Ghedjemis che non crea problemi a Montipò. 16:39

75' Harroui scappa a Duda, entra in area e conquista un corner per via della deviazione di Magnani. 16:39

73' Punizione conquistata da Soulé non sfruttata al meglio. 16:37

72' La Penna cambia l'assegnazione di un fallo laterale. 16:36

70' Conclusione di Harroui sulla quale Montipò si distende e para. 16:34

70' SECONDO CAMBIO NEL FROSINONE: entra Mazzitelli, esce Seck. 16:33

68' FROSINONE VICINISSIMO AL VANTAGGIO! Colpo di testa di Kaio Jorge, Tchatchoua salva sulla linea di porta! 16:32

67' Taglio di Brescianini in area che provoca un calcio d'angolo per gli ospiti. 16:31

65' OCCASIONE PER IL VERONA! Spunto di Noslin che serve al centro Henry, girata di prima intenzione su cui Turati vola a evitare la rete. 16:29

63' SECONDO CAMBIO NEL VERONA: entra Henry, esce Lazovic. 16:27

63' PRIMO CAMBIO NEL VERONA: entra Tavsan, esce Serdar. 16:26

62' Diagonale mancino di Suslov da posizione defilata, sinistro largo sul fondo. 16:26

60' Scocca l'ora di gioco, ristabilita la parità al ''Bentegodi''. 16:24

58' GOL! Verona-FROSINONE 1-1! Rete di Kaio Jorge. Pareggio degli ospiti: corner di Soulé, spizzata di Barrenechea per il colpo di testa vincente di Kaio Jorge.



Guarda la scheda del giocatore Kaio Jorge16:24

58' PILLOLA STATISTICA: terzo centro stagionale per l'attaccante brasiliano. 16:24

58' KAIO JORGE! Destro a giro sul secondo palo, volo di Montipò a deviare in corner. 16:21

56' Botta dalla media distanza di Harroui, pallone potente ma centrale, bloccato dall'estremo difensore di casa. 16:20

55' Ghedjemis punta Tchatchoua e conquista un tiro dalla bandierina. 16:19

53' Gioco fermo, offside di Seck. 16:17

52' Ancora Soulé sulla corsia mancina, traversone diretto a Kaio Jorge, il quale però non aggancia. 16:16

50' RISPOSTA DEL FROSINONE! Iniziativa di Soulé per la conclusione di Ghedjemis, sinistro bloccato da Montipò.16:15

49' OCCASIONE PER IL VERONA! Triplo dribbling di Folorunsho che scarica a Tchatchoua, cross per il colpo di testa di Noslin che non inquadra la porta. 16:13

48' Tacco di Soulé per Seck, Cabal chiude in fallo laterale. 16:12

46' PRIMO CAMBIO NEL FROSINONE: entra Ghedjemis, esce Bourabia. 16:09

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI VERONA-FROSINONE! Si riparte dal risultato di 1-0. 16:09

Squadre negli spogliatoi: Baroni e Di Francesco studiano le mosse in vista della ripresa. 15:56

Il Verona conduce all'intervallo grazie al gol su rigore di Suslov nel recupero. In precedenza, un altro penalty per i veneti era stato sbagliato da Duda, ipnotizzato da Turati. 15:55

45'+6' FINE PRIMO TEMPO! VERONA-FROSINONE 1-0! Rigore di Suslov al 48' p.t.. 15:52

45'+4' AMMONITO SERDAR: fallo su Seck. 15:50

45'+3' PILLOLA STATISTICA: primo centro in Serie A per il numero 31 gialloblù. 15:50

45'+3' GOL! VERONA-Frosinone 1-0! Rigore di Suslov. Padroni di casa in vantaggio: trasformazione perfetta dagli 11 metri.



Guarda la scheda del giocatore Tomás Suslov15:49

45'+2' Sul dischetto questa volta si presenta Suslov. 15:48

45'+1' Check del Var, confermata la decisione di La Penna: secondo penalty per gli scaligeri. 15:48

45' CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA! Colpo di testa di Dawidowicz, mano di Bourabia! 15:47

45' Due minuti di recupero. 15:47

45' Corner per il Verona. 15:46

44' Gelli prima sul pallone, pestone di Noslin. 15:45

42' Traversone di Harroui per il taglio di Bourabia, Montipò lo anticipa in uscita. 15:43

40' I padroni di casa continuano comunque ad attaccare, fallo subito da Cabal nella metà campo avversaria. 15:42

38' Non si schioda lo 0 a 0 al ''Bentegodi''. 15:41

37' PILLOLA STATISTICA: dischetto stregato per i gialloblù, quarto penalty sbagliato su 5 nel campionato 2023/24. 15:40

37' RIGORE FALLITO DAL VERONA! Batte Duda, Turati intuisce e respinge! 15:40

36' CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA! Fallo di Bourabia su Noslin. 15:37

35' LA PENNA RICHIAMATO DAL VAR ALL'ON-FIELD REVIEW! Da verificare il contatto tra Noslin e Bourabia. 15:38

34' Noslin a terra in area di rigore, il direttore di gara indica il calcio d'angolo. 15:35

33' Diversi fischi di La Penna in questa fase di gioco. 15:34

31' AMMONITO HARROUI: fallo ai danni di Magnani. 15:32

29' Tiro di Seck in porta, tutto inutile perché c'era un precedente fallo in attacco di Barrenechea. 15:30

27' Sugli sviluppi di un altro corner, Harroui calcia al volo: destro fuori rispetto all'incrocio dei pali. 15:28

25' Tackle di Cabal su Kaio Jorge, tiro dalla bandierina per il Frosinone. 15:27

25' Liscio di Okoli che per poco non favorisce Noslin, Turati blocca e evita qualunque rischio. 15:26

23' Metà del primo tempo, parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 15:24

22' Brescianini si trascina la sfera oltre la linea laterale, rimessa in favore dei padroni di casa. 15:24

20' Traversone di Lazovic dopo lo spunto di Suslov, si alza la bandierina del fuorigioco. 15:21

19' Soulé appoggia a Seck, sinistro potente deviato da Magnani in calcio d'angolo. 15:20

18' LAZOVIC! Cabal fa sponda per Lazovic, primo tiro murato, poi il secondo va alto di poco sopra la traversa. 15:19

17' Raddoppiato Soulé, sfera ancora al Verona. 15:18

15' Scatto di Seck su assist di Kaio Jorge, ottima diagonale difensiva di Tchatchoua che subisce anche fallo. 15:17

14' Folorunsho anticipa Okoli e sventaglia verso la porta, tentativo direttamente sul fondo. 15:15

12' Tentativo di cross di Magnani, murato dalla retroguardia laziale. 15:13

10' OCCASIONE PER IL VERONA! Traversone di Tchatchoua, colpo di testa di Folorunsho, Turati blocca. 15:11

9' Lazovic si accentra palla al piede, Suslov lo 'anticipa' nella conclusione: mancino che termina sul fondo. 15:10

7' Tiro di Noslin, destro da posizione defilata che chiama il portiere ospite alla parata. 15:08

6' Cross rasoterra di Seck, Duda controlla e fa ripartire l'azione. 15:08

5' Lancio dalle retrovie verso Folorunsho, pallone profondo che viene raccolto da Turati. 15:06

3' Okoli anticipa Noslin e mette la sfera in fallo laterale. 15:04

2' Ritmi subito alti e schieramenti molto corti. 15:03

1' INIZIA VERONA-FROSINONE! Primo pallone giocato da Suslov. 15:01

Minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva, scomparso lo scorso 22 gennaio. 15:00

Squadre in campo agli ordini di La Penna: padroni di casa in completo blu con inserti gialli, ospiti in casacca bianca. 14:59

All'andata, disputata allo ''Stirpe'' l'8 ottobre scorso, vittoria per 2 a 1 della squadra neopromossa. 16:32

Baroni punta su Noslin centravanti dopo la cessione di Djuric; alle sue spalle la batteria di trequartisti composta da Folorunsho-Suslov-Lazovic. Di Francesco è alle prese con diverse indisponibilità: Gelli e Brescianini adattati come terzini; Kaio Jorge al centro dell'attacco con Cheddira che inizia dalla panchina. 15:04

FORMAZIONE FROSINONE (4-3-3): Turati - Gelli, Okoli, Romagnoli, Brescianini - Bourabia, Barrenechea, Harroui - Soulé, Kaio Jorge, Seck. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Reinier, Garritano, Kvernadze, Ghedjemis, Monterisi, Mazzitelli, Cheddira. 15:22

FORMAZIONE VERONA (4-2-3-1): Montipò - Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal - Duda, Serdar - Folorunsho, Suslov, Lazovic - Noslin. A disposizione: Chiesa, Perilli, Amione, Belahyane, Tavsan, Henry, Cruz, Vinagre, Saponara, Dani Silva, Matheus, Coppola, Mboula, Bonazzoli. 14:51

Gli scaligeri sono reduci dal ko in casa della Roma mentre i ciociari hanno ritrovato il successo battendo il Cagliari tra le mura amiche. 16:01

Dirige l'incontro il signor Federico La Penna della sezione Roma 1, coadiuvato da Bercigli e Zingarelli. Quarto Uomo Giovanni Ayroldi. Al Var Valeri, Avar Di Martino. 16:00

Il match del ''Bentegodi'' oppone i padroni di casa, in piena lotta per non retrocedere con 17 punti, agli ospiti, che stazionano posizione tranquilla con 22 punti all'attivo. 15:58

Benvenuti alla diretta di Verona-Frosinone, gara valida per il 22° turno di Serie A. 15:54