Per questo appuntamento con la Serie A è tutto, un saluto e alla prossima diretta.16:59

Con questo risultato il Bologna sale a quota 15 punti in classifica ed è al momento 7° in solitaria, mentre il Sassuolo si porta a 11 a quattro lunghezze di distacco dai felsinei.16:59

Partita vivace e divertente al Mapei Stadium, con varie occasioni da una parte e dall'altra. A decidere il risultato finale le reti di Zirkzee e Boloca, alla punta olandese è stato anche annullato un gol nella ripresa. I rossoblù allungano la propria striscia di imbattibilità e centrano il quinto pareggio esterno consecutivo.16:57

90'+7' FINISCE QUI IL MATCH! Sassuolo e Bologna impattano sull'1-1 nel derby emiliano.16:55

90'+6' Clamorosa occasione finale per Ferrari, che tuto solo all'altezza del dischetto manca l'appuntamento con il gol in mezza rovesciata.16:55

90'+5' Ammonizione Bologna: giallo a Saelemaekers per proteste dalla panchina.16:54

90'+1' Punizione insidiosa di Zirkzee, che passa al centro della barriera e costringe Consigli al salvataggio centrale.16:50

90' Ammonizione Sassuolo: Berardi stende al limite dell'area Ndoye e si prende il cartellino.16:49

90' Concessi 5 minuti di recupero.16:48

88' Sostituzione Sassuolo: finisce la gara di Viña, al suo posto Pedersen.23:09

88' Sostituzione Sassuolo: fuori Pinamonti, in campo Defrel.16:48

84' Sostituzione Bologna: costretto a lasciare il campo per infortunio El Azzouzi, al suo posto Moro.16:43

82' Sassuolo vicino al gol con Volpato, che controlla e calcia con il sinistro sul primo palo: sulla sua rasoiata c'è una deviazione che mette in difficoltà Skorupski, bravo a salvarsi con i piedi.16:42

81' Aveva segnato la sua personale doppietta Zirkzee in tap in dopo un grande intervento di Consigli su Orsolini, ma la rete del centravanti del Bologna è stata annullata per fuorigioco dell'esterno azzurro.16:40

75' Bologna a un passo dal secondo gol: Orsolini ingrana la sesta marcia, fa il vuoto a destra e arriva poi a tu per tu con Consigli scavalcandolo con il pallonetto. Provvidenziale Toljan, che salva tutto sulla linea.16:34

72' Sostituzione Sassuolo: fuori Laurienté, Dionisi lancia Ceïde.16:31

72' Sostituzione Sassuolo: finisce la gara di Bajrami, spazio a Volpato.16:31

71' Ammonizione Bologna: El Azzouzi ferma una ripartenza di Laurienté e si prende il cartellino.16:30

69' Sostituzione Bologna: esce Aebischer, spazio per El Azzouzi.16:27

66' La fa girare Berardi con un tiro dei suoi, Skorupski molto attento respinge con un buon riflesso.16:25

63' Sostituzione Bologna: esce Lykogiannis, spazio per Kristiansen.16:23

63' Sostituzione Bologna: finisce qui la partita di Saelemaekers, al suo posto Ndoye.16:22

63' Fantastico uno due nello stretto fra Saelemaekers e Ferguson, chiuso da una conclusione di prima intenzione dello scozzese che sfiora il palo alla destra di Consigli.16:22

61' Ghiotta chance per Bajrami, che da ottima posizione calcia con il destro facendosi però ipnotizzare da Skorupski.16:20

59' Sostituzione Sassuolo: fuori Thorstvedt, in campo Račić.16:18

58' Ammonizione Bologna: primo cartellino del match per Lykogiannis.16:17

57' Sassuolo pericoloso con Erlic, che controlla un calcio di punizione battuto da Bajrami e calcia di controbalzo con il destro sfiorando la traversa.16:16

56' A terra dolorante Berardi, assistito dallo staff medico neroverde: si scalda in via precauzionale Castillejo.16:15

54' Brutto errore di Aebischer, che si fa soffiare due volte il pallone da Pinamonti. Il centravanti del Sassuolo non riesce poi però a trovare la porta.16:12

51' Grossa chance per il Bologna con Zirkzee, che in area di rigore riceve un pallone perfetto da Saelemaekers ma incespica al momento del controllo non riuscendo così a scaricare la conclusione in porta.16:10

49' Bella trama tutta di prima del Bologna sulla trequarti: l'azione prolungata si chiude con un tacco impreciso di Orsolini per l'inserimento di Freuler, che non può arrivare sul pallone.16:08

46' Sostituzione Bologna: Posch prende il posto di De Silvestri.16:04

46' SI RICOMINCIA! Iniziata la ripresa al Mapei Stadium.16:04

Dopo un inizio a ritmi altissimi, impreziosito dal gioiello di Zirkzee, il Bologna ha lentamente concesso metri e occasioni a un Sassuolo vivo e ben messo in campo: i neroverdi hanno meritatamente trovato il pareggio a pochi minuti dalla fine del primo tempo grazie a una bella rasoiata di Boloca.15:51

45'+1' Finisce il primo tempo a Reggio Emilia: al vantaggio iniziale di Zirkzee ha risposto Boloca.15:50

45' Concesso un minuto di recupero.15:49

44' GOL! SASSUOLO-Bologna 1-1, rete di Boloca. Prima gioia in Serie A per il centrocampista neroverde, che libera un diagonale insidioso da fuori area sul quale Skorupski, coperto dai propri difensori, non riesce a intervenire. Sesta rete dalla distanza per gli emiliani, nessuno come loro nei cinque principali campionati europei. Assist per Toljan, il quarto nella sua stagione.



Guarda la scheda del giocatore Daniel Boloca15:49

39' Anche Orsolini prova a entrare in partita, ma la sua conclusione indirizzata verso l'angolino basso a sinistra della porta di Consigli viene respinta.15:48

36' Torna finalmente a rendersi pericoloso il Bologna: Lykogiannis calcia da posizione defilata al limite dell'area impegnando i riflessi di Consigli.15:47

31' Prova a scuotersi Berardi, sin qui piuttosto fuori dalla partita: il destro del fantasista del Sassuolo è ben gestito da Skorupski, che blocca la sfera.15:44

27' Buona partita fin qui di Lykogiannis, presenza costante per il Bologna sulla destra: il greco attacca il binario e guadagna un prezioso corner.15:43

20' Altra azione insistita del Sassuolo, che ha alzato i giri del motore in maniera evidente in questa fase: il pallone schizza in area di rigore e carambola ancora verso Laurienté, che colpisce troppo forte sparando alto.15:42

18' Pinamonti vicinissimo al pareggio: ottimo il lavoro in ripartenza di Laurienté, che apre un varco al numero 9 neroverde bravo poi ad aprire il piattone con il destro prima dell'arrivo del diretto marcatore. La sua conclusione sfiora il palo alla sinistra di Skorupski.15:51

14' Si attiva anche Laurienté, che colpisce ancora una volta da fuori area non andando troppo lontano dal bersaglio grosso.15:39

13' Sassuolo vicino al gol con Vina, il cui sinistro da fuori area viene assorbito con un gran riflesso da Skorupski. Bravo nella circostanza Ferrari a trovare il compagno con i tempi giusti.15:38

11' Buon lavoro in copertura di Toljan, che conquista un prezioso fallo nella propria metà campo dopo aver riconquistato il pallone. Il Sassuolo sta alzando il baricentro, provando con più aggressività a rimettere in equilibrio la gara.15:37

8' Gioco momentaneamente fermo a Reggio Emilia: problemi per Riccardo Orsolini, che tuttavia sembra in grado di proseguire.15:36

6' Prova a rispondere il Sassuolo con la conclusione di Pinamonti: il destro dell'attaccante neroverde finisce però ampiamente a lato.15:34

3' GOL! Sassuolo-BOLOGNA 0-1, rete di Zirkzee! Aebischer imbecca in profondità il centravanti olandese, che controlla magistralmente il pallone, arriva in porta con soli altri due tocchi e fulmina Consigli con un preciso diagonale.15:35

PARTITI! Inizia la sfida al Mapei Stadium.15:31

Le scelte di THIAGO MOTTA: Beukema out nel riscaldamento, al suo posto Bonifazi. In attacco confermati Saelemaekers e Orsolini al fianco di Zirkzee.16:03

Le scelte di DIONISI: difesa rivisitata, coppia centrale con Erlic e Ferrari. In mezzo Chance per Thorsvedt su Racic, davanti tridente confermato.16:03

Panchina BOLOGNA: Ravaglia, Gasperini, Posch, Moro, Karlsson, Ndoye, Kristiansen, Corazza, El Azzouzi, Beukema, Van Hooijdonk, Fabbian, Urbanski.16:00

Panchina SASSUOLO: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Racic, Mulattieri, Ceide, Castillejo, Viti, Volpato, Lipani, Defrel.15:59

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta15:56

Formazione SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi15:56

Due delle realtà più interessanti del nostro campionato si affrontano in una partita ricca di contenuti. Tante le sfide a distanza, su tutte quella tra i due azzurri Berardi e Orsolini.15:54

Benvenuti alla diretta della seconda partita della 10^ giornata di Serie A, si affrontano nel derby emiliano Sassuolo e Bologna.15:53