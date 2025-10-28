Big match alla New Balance Arena di Bergamo, dove Atalanta e Milan vogliono tornare a conquistare i tre punti, dopo i pareggi rispettivamente con Cremonese e Pisa della scorsa giornata. La squadra di Ivan Juric non vince dal 30 settembre scorso, quando superò il Brugge in Champions League. In campionato, la vittoria manca ai nerazzurri da quattro giornate, nelle quali sono arrivati altrettanti pareggi.20:23

Vuole la vittoria per superare momentaneamente la Roma e avvicinarsi al Napoli (al momento, in vantaggio con il Lecce), invece, il Milan, che non perde dalla prima giornata (1-2 in casa con la Cremonese) ed è imbattuto in trasferta, viste le due vittorie e il pareggio ottenuti lontano da San Siro.20:25

Attacco senza numero 9 per l'Atalanta, con Juric che lascia in panchina sia Krstovic che Scamacca per lanciare dal primo minuto il tridente leggero formato da Pasalic, Lookman e De Ketelaere. Zappacosta e Bernasconi vincono i ballottaggi sulle fasce rispettivamente con Bellanova e Zalewski, mentre in difesa si rivedono dal primo minuto Kossounou e Ahanor. Recupera per la panchina Kolasinac, mentre è sempre out Scalvini. Partono fuori, tra gli altri, anche due ex come Maldini e Musah.20:31

Match intenso e vibrante alla New Balance Arena, dove il Milan passa in vantaggio dopo appena quattro minuti con il tiro di controbalzo dal limite dell'area di Ricci, deviato da Ederson e dunque imparabile per Carnesecchi. L'Atalanta reagisce subito, crea tanto e al 27' va a un passo dal pareggio con Ahanor, che calcia a botta sicura dall'interno dell'area ma spara alto. Non commette lo stesso errore Lookman, che al 35' riceve in area da Pasalic, si gira e calcia fortissimo sotto la traversa con il sinistro, fulminando Maignan e trovando l'1-1 con cui si chiude il primo tempo.21:39

Da valutare, in casa Milan, la possibile uscita dal campo di Gimenez a favore di uno tra Nkunku e Loftus-Cheek, viste sia l'ammonizione rimediata dal messicano sia la sua prestazione al momento negativa. Ha già dovuto effettuare un cambio, invece, Juric: fuori De Roon per una contrattura al flessore sinistro, dentro Brescianini.21:41

PREPARTITA

Atalanta - Milan è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Milan sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 97 Fuorigioco 13 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 17 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0 20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3 04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1 28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1

Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 0 sconfitte); invece il Milan si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

L'Atalanta ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7; il Milan ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7.

In casa l'Atalanta ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, la Cremonese e il Milan ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Fiorentina e il Pisa ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Milan pareggiando 1-1 mentre Il Milan ha incontrato il Pisa pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Charles De Ketelaere con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 4 gol.

Atalanta e Milan si sono affrontate 128 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 28 volte, il Milan ha vinto 55 volte mentre i pareggi sono stati 45.

Atalanta-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atalanta ha vinto entrambe le sfide stagionali contro il Milan nello scorso campionato (2-1 all'andata in casa, 1-0 al ritorno in trasferta) e nella sua storia solo una volta ha battuto i rossoneri per tre match di fila in Serie A: tra il 1940 e il 1941.

Il Milan ha perso le ultime due trasferte contro l'Atalanta in campionato e non ha mai incassato tre sconfitte consecutive sul campo del Dea in Serie A; i rossoneri, tuttavia, hanno segnato in 16 delle ultime 17 gare fuori casa contro i nerazzurri nel torneo, ad eccezione del ko per 5-0 del 22 dicembre 2019.

L'Atalanta (2V, 6N) è una delle uniche due squadre imbattute in questa stagione nei Big-5 campionati europei, insieme al Bayern Monaco (otto vittorie su otto); la Dea potrebbe rimanere imbattuta in tutte le prime nove gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2022/23 (arrivò a 10).

L'Atalanta ha pareggiato le ultime quattro partite tra tutte le competizioni, la Dea non registra più pareggi consecutivi in gare ufficiali dal periodo tra novembre e dicembre 2011 (cinque in quel caso con Stefano Colantuono alla guida).

L'Atalanta ha pareggiato le ultime tre gare ufficiali alla New Balance Arena (contro Como, Lazio e Slavia Praga), delle quali le due più recenti per 0-0; la Dea non registra più pareggi casalinghi di fila tra tutte le competizioni dal periodo tra gennaio e aprile 2007, cinque in quel caso con Stefano Colantuono allenatore, mentre non chiude sullo 0-0 tre incontri casalinghi consecutivi, sempre in tutte le competizioni, da novembre-dicembre 1982 (quattro in quella occasione, con Ottavio Bianchi).

Il Milan è l'unica squadra a non avere ancora subito gol fuori casa nei Big-5 campionati europei 2025/26; i rossoneri potrebbero collezionare quattro 'clean sheet' nelle prime quattro trasferte stagionali di Serie A per la prima volta nella loro storia.

Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime otto sfide giocate in tutte le competizioni (6V, 2N), i rossoneri potrebbero restare senza sconfitte per più gare ufficiali consecutive per la prima volta da aprile-maggio 2023 (nove in quel caso, con Stefano Pioli come allenatore).

Il Milan ha segnato tre gol da fuori area in otto match in questo campionato, esattamente quanti ne aveva realizzati dalla distanza in tutta l'intera scorsa stagione di Serie A (tre in 38 giornate).

Ademola Lookman ha realizzato tre gol contro il Milan in Serie A, tutti in gare casalinghe (inclusa una doppietta il 9 dicembre 2023); contro nessuna squadra, l'attaccante nigeriano ha segnato più reti alla New Balance Arena che contro i rossoneri nella competizione (tre anche i gol rifilati nei match interni a Napoli e Fiorentina).

⁠Rafael Leão ha trovato il gol in ciascuna delle ultime due gare di campionato (tre reti in totale); il portoghese potrebbe andare a segno per tre match di fila in Serie A solo per la terza volta, dopo il settembre 2023 e il periodo tra marzo e aprile 2024. Inoltre, dopo non avere preso parte ad alcuna marcatura in tutti i primi quattro incroci contro l'Atalanta nel torneo, l'attaccante del Milan ha partecipato ad un gol in cinque delle ultime sette partite contro i bergamaschi in campionato (tre centri, due passaggi vincenti), compresa l'ultima trasferta alla New Balance Arena, il 6 dicembre 2024 (assist per la rete di Álvaro Morata).

