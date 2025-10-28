Settimo pareggio in nove partite di campionato, il quinto consecutivo, per l'Atalanta, che sale a quota 13 punti, raggiungendo il Como (impegnato domani sul campo del Verona) al sesto posto. Secondo pari di fila per il Milan, che fallisce il momentaneo sorpasso sulla Roma, aggancia i giallorossi al secondo posto e si porta a tre punti dal Napoli capolista.
Succede tutto nel primo tempo alla New Balance Arena. Il Milan passa in vantaggio dopo quattro minuti con il tiro di controbalzo dal limite dell'area di Ricci, deviato in modo decisivo da Ederson. L'Atalanta reagisce, prima sfiora il pareggio con la conclusione alta di Ahanor e poi lo ottiene al 35' con il primo gol in campionato di Lookman, che batte Maignan con un sinistro fortissimo sotto la traversa su assist di Pasalic. Nella ripresa le occasioni latitano fino all'85', quando Maignan deve volare per mandare in corner un tiro a giro di Zappacosta. 1-1 il risultato finale.
90'+6'
FISCHIO FINALE: ATALANTA-MILAN 1-1. Pareggio a Bergamo.22:39
90'+3'
AMMONITO Matteo Gabbia per un fallo su Lookman.22:37
90'+3'
AMMONITO Marco Brescianini per un intervento in ritardo su Ricci.22:36
90'
Segnalati cinque minuti di recupero.22:36
90'
Terza sostituzione per il Milan. Alexis Saelemaekers lascia spazio a Zachary Athekame.22:33
88'
OCCASIONE PER MUSAH! Imbucata di Lookman per Djimsiti, che sterza e crossa basso in mezzo per Musah. Controllo e tiro sul primo palo dello statunitense, deviato in corner.22:32
85'
MAIGNAN SALVA IL MILAN! Splendido coast to coast di Zappacosta, che va via a Tomori, arriva al limite dell'area e fa girare il destro sul secondo palo. Maignan vola e respinge con la mano di richiamo.22:29
82'
Quinta sostituzione per l'Atalanta. Esce Charles De Ketelaere, entra Lazar Samardzic.22:26
82'
Quarta sostituzione per l'Atalanta. Fuori Mario Pasalic, dentro Yunus Musah.22:25
81'
Corner a uscire di Brescianini e colpo di testa sul fondo di Hien.22:24
80'
L'Atalanta continua a premere. Il Milan si difende.22:23
77'
AMMONITO Luka Modric per una trattenuta ai danni di Pasalic.22:20
76'
Ritmo ancora molto alto.22:20
73'
Zappacosta trasloca a sinistra, Bellanova si piazza a destra.22:15
72'
Terza sostituzione per l'Atalanta. Richiamato in panchina Honest Ahanor, minuti per Berat Djimsiti.22:15
71'
Seconda sostituzione per l'Atalanta. Lorenzo Bernasconi lascia spazio a Raoul Bellanova.22:15
68'
FOFANA VICINO AL 2-1! Cross sul secondo palo di Nkunku, sponda aerea di Bartesaghi e conclusione al volo in arretramento di Fofana. Tiro sul fondo di poco.22:11
65'
Occasione per Loftus-Cheek, che anticipa tutti di testa sul cross di Bartesaghi. L'inglese cerca la sponda per Nkunku, anticipato dall'intervento con il petto di Kossounou,22:08
62'
Seconda sostituzione per il Milan. Non ce la fa Santiago Giménez, al suo posto Ruben Loftus-Cheek.22:05
60'
Problema fisico per Gimenez. Gioco fermo.22:02
57'
Doppio tentativo di conclusione di Bernasconi, che in entrambi i casi non riesce a calciare in modo pulito.22:00
54'
PILLOLA STATISTICA: Ademola Lookman ha segnato quattro gol contro il Milan, tutti in casa. L’attaccante è il giocatore dell’Atalanta con più reti realizzate contro i rossoneri tra le mura amiche nella competizione.21:58
51'
Ederson scambia con De Ketelaere e cerca il traversone al volo dall'interno dell'area. Maignan blocca.21:55
48'
Cross basso e insidioso di esterno di De Ketelaere, bloccato a terra da Maignan.21:51
46'
SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Atalanta-Milan.21:49
46'
Prima sostituzione per il Milan. Fuori Rafael Leão, dentro Christopher Nkunku.21:48
Da valutare, in casa Milan, la possibile uscita dal campo di Gimenez a favore di uno tra Nkunku e Loftus-Cheek, viste sia l'ammonizione rimediata dal messicano sia la sua prestazione al momento negativa. Ha già dovuto effettuare un cambio, invece, Juric: fuori De Roon per una contrattura al flessore sinistro, dentro Brescianini.21:41
Match intenso e vibrante alla New Balance Arena, dove il Milan passa in vantaggio dopo appena quattro minuti con il tiro di controbalzo dal limite dell'area di Ricci, deviato da Ederson e dunque imparabile per Carnesecchi. L'Atalanta reagisce subito, crea tanto e al 27' va a un passo dal pareggio con Ahanor, che calcia a botta sicura dall'interno dell'area ma spara alto. Non commette lo stesso errore Lookman, che al 35' riceve in area da Pasalic, si gira e calcia fortissimo sotto la traversa con il sinistro, fulminando Maignan e trovando l'1-1 con cui si chiude il primo tempo.21:39
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: ATALANTA-MILAN 1-1. Al gol di Ricci ha risposto la rete di Lookman.21:33
45'
Concessi due minuti di recupero.21:31
42'
Zappacosta punta Bartesaghi, si sposta il pallone sul sinistro e calcia, trovando una deviazione. Corner per l'Atalanta.21:28
40'
Si riprende ora a giocare.21:25
38'
Gabbia resta a terra per un colpo al volto. Gioco fermo.21:24
35'
GOL! ATALANTA-Milan 1-1! Rete di Ademola Lookman! Pasalic imbuca in area per il nigeriano, che controlla a seguire spostandosi il pallone sul sinistro e calcia fortissimo sotto la traversa, impedendo l'intervento di Maignan.
Richiamo verbale a Pavlovic da parte di Doveri, per un piccolo scontro a palla lontana con De Ketelaere.21:19
30'
Pestone di Lookman ai danni di Fofana nell'area del Milan. Calcio di punizione per il Milan.21:16
27'
CHE OCCASIONE PER AHANOR! Pasalic recupera palla sulla trequarti e apre a sinistra per l'ex Genoa che si presenta davanti a Maignan, controlla e calcia con il sinistro a botta sicura, ma alza troppo il tiro, che finisce alto.21:13
26'
Conclusione di controbalzo a incrociare dall'interno dell'area di Zappacosta, che non è preciso. Palla sul fondo.21:12
23'
Cross dal fondo sul secondo palo di De Ketelaere per Ahanor, che non riesce a trovare la porta di testa.21:09
21'
CI PROVA EDERSON! Pasalic verticalizza per il brasiliano, che riceve al limite dell'area, si gira e calcia con il sinistro. Maignan blocca in due tempi.21:07
20'
Prima sostituzione per l'Atalanta. Problema fisico per Marten de Roon, dentro Marco Brescianini.21:06
18'
È già pronto un cambio nell'Atalanta.21:04
15'
Possesso palla prolungato dell'Atalanta. Il Milan attende nella propria metà campo.21:01
12'
Conclusione di prima dal limite di De Roon. Palla larga.20:57
9'
AMMONITO Santiago Giménez per un fallo al limite dell'area su De Ketelaere.20:55
6'
OCCASIONE PER HIEN! Corner a rientrare sul secondo palo di Bernasconi per il colpo di testa di Hien, che prende il tempo a tutti, ma non riesce a indirizzare verso la porta di Maignan.20:52
4'
GOL! Atalanta-MILAN 0-1! Rete di Samuele Ricci! Corner di Modric messo fuori centralmente da Ahanor nella zona del numero 4. Ricci calcia di controbalzo dal limite dell'area e, complice una deviazione di Ederson, manda il pallone all'angolino.
CALCIO D'INIZIO! Comincia Atalanta-Milan. Il primo pallone della sfida è giocato dai rossoneri.20:49
Quasi tutto pronto alla New Balance Arena di Bergamo. Tra pochi minuti l'arbitro Daniele Doveri darà il via al match.20:36
Infermeria ancora piena per il Milan, con Allegri che deve fare a meno anche oggi di Pulisic, Rabiot, Jashari ed Estupinan. La notizia è la conferma al centro dell'attacco per Gimenez, preferito a Nkunku per fare coppia con Leao. Loftus-Cheek recupera solo per la panchina, mentre in difesa si rivede dall'inizio Tomori, a discapito di De Winter.20:34
Attacco senza numero 9 per l'Atalanta, con Juric che lascia in panchina sia Krstovic che Scamacca per lanciare dal primo minuto il tridente leggero formato da Pasalic, Lookman e De Ketelaere. Zappacosta e Bernasconi vincono i ballottaggi sulle fasce rispettivamente con Bellanova e Zalewski, mentre in difesa si rivedono dal primo minuto Kossounou e Ahanor. Recupera per la panchina Kolasinac, mentre è sempre out Scalvini. Partono fuori, tra gli altri, anche due ex come Maldini e Musah.20:31
FORMAZIONI UFFICIALi - Il Milan si schiera in campo con il 3-5-2: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Leão, Gimenez. A disposizione: Pittarella, Terracciano, Athekame, De Winter, Odogu, Loftus-Cheek, Nkunku. 20:27
FORMAZIONI UFFICIALI - L'Atalanta si schiera in campo con il 3-4-2-1: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Pašalić, Lookman; De Ketelaere. A disposizione: Rossi, Sportiello, Bellanova, Djimsiti, Kolašinac, Obrić, Brescianini, Maldini, Musah, Samardžić, Zalewski; Krstović, Scamacca, Sulemana.20:36
Vuole la vittoria per superare momentaneamente la Roma e avvicinarsi al Napoli (al momento, in vantaggio con il Lecce), invece, il Milan, che non perde dalla prima giornata (1-2 in casa con la Cremonese) ed è imbattuto in trasferta, viste le due vittorie e il pareggio ottenuti lontano da San Siro.20:25
Big match alla New Balance Arena di Bergamo, dove Atalanta e Milan vogliono tornare a conquistare i tre punti, dopo i pareggi rispettivamente con Cremonese e Pisa della scorsa giornata. La squadra di Ivan Juric non vince dal 30 settembre scorso, quando superò il Brugge in Champions League. In campionato, la vittoria manca ai nerazzurri da quattro giornate, nelle quali sono arrivati altrettanti pareggi.20:23
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Milan, gara valida per la 9^ giornata di Serie A.20:19
Dove si gioca la partita:
Stadio: New Balance Arena Città: Bergamo Capienza: 26724 spettatori20:19
La gara tra Atalanta e Milan si giocherà martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Atalanta - Milan?
L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Milan sarà Daniele Chiffi
Dove si gioca Atalanta - Milan?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Milan?
Stadio New Balance Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Kamaldeen Sulemana con 2 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Milan?
La gara tra Atalanta e Milan si è conclusa con il risultato di 1-1
Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Milan?
Il marcatore dell'Atalanta è stato Ademola Lookman al 35' mentre il marcatore del Milan è stato Samuele Ricci al 4'
PREPARTITA
Atalanta - Milan è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Milan sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.
Daniele Doveri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
4
Falli fischiati
97
Fuorigioco
13
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
17
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.2
Falli per cartellino
5.7
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie A: 4 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Bologna-Como 1-0
20-09-2025
Serie A
Udinese-Milan 0-3
04-10-2025
Serie A
Parma-Lecce 0-1
28-10-2025
Serie A
Atalanta-Milan 1-1
Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 0 sconfitte); invece il Milan si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). L'Atalanta ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7; il Milan ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7.
In casa l'Atalanta ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, la Cremonese e il Milan ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Fiorentina e il Pisa ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Milan pareggiando 1-1 mentre Il Milan ha incontrato il Pisa pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Charles De Ketelaere con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 4 gol.
Atalanta e Milan si sono affrontate 128 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 28 volte, il Milan ha vinto 55 volte mentre i pareggi sono stati 45.
Atalanta-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Atalanta ha vinto entrambe le sfide stagionali contro il Milan nello scorso campionato (2-1 all'andata in casa, 1-0 al ritorno in trasferta) e nella sua storia solo una volta ha battuto i rossoneri per tre match di fila in Serie A: tra il 1940 e il 1941.
Il Milan ha perso le ultime due trasferte contro l'Atalanta in campionato e non ha mai incassato tre sconfitte consecutive sul campo del Dea in Serie A; i rossoneri, tuttavia, hanno segnato in 16 delle ultime 17 gare fuori casa contro i nerazzurri nel torneo, ad eccezione del ko per 5-0 del 22 dicembre 2019.
L'Atalanta (2V, 6N) è una delle uniche due squadre imbattute in questa stagione nei Big-5 campionati europei, insieme al Bayern Monaco (otto vittorie su otto); la Dea potrebbe rimanere imbattuta in tutte le prime nove gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2022/23 (arrivò a 10).
L'Atalanta ha pareggiato le ultime quattro partite tra tutte le competizioni, la Dea non registra più pareggi consecutivi in gare ufficiali dal periodo tra novembre e dicembre 2011 (cinque in quel caso con Stefano Colantuono alla guida).
L'Atalanta ha pareggiato le ultime tre gare ufficiali alla New Balance Arena (contro Como, Lazio e Slavia Praga), delle quali le due più recenti per 0-0; la Dea non registra più pareggi casalinghi di fila tra tutte le competizioni dal periodo tra gennaio e aprile 2007, cinque in quel caso con Stefano Colantuono allenatore, mentre non chiude sullo 0-0 tre incontri casalinghi consecutivi, sempre in tutte le competizioni, da novembre-dicembre 1982 (quattro in quella occasione, con Ottavio Bianchi).
Il Milan è l'unica squadra a non avere ancora subito gol fuori casa nei Big-5 campionati europei 2025/26; i rossoneri potrebbero collezionare quattro 'clean sheet' nelle prime quattro trasferte stagionali di Serie A per la prima volta nella loro storia.
Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime otto sfide giocate in tutte le competizioni (6V, 2N), i rossoneri potrebbero restare senza sconfitte per più gare ufficiali consecutive per la prima volta da aprile-maggio 2023 (nove in quel caso, con Stefano Pioli come allenatore).
Il Milan ha segnato tre gol da fuori area in otto match in questo campionato, esattamente quanti ne aveva realizzati dalla distanza in tutta l'intera scorsa stagione di Serie A (tre in 38 giornate).
Ademola Lookman ha realizzato tre gol contro il Milan in Serie A, tutti in gare casalinghe (inclusa una doppietta il 9 dicembre 2023); contro nessuna squadra, l'attaccante nigeriano ha segnato più reti alla New Balance Arena che contro i rossoneri nella competizione (tre anche i gol rifilati nei match interni a Napoli e Fiorentina).
Rafael Leão ha trovato il gol in ciascuna delle ultime due gare di campionato (tre reti in totale); il portoghese potrebbe andare a segno per tre match di fila in Serie A solo per la terza volta, dopo il settembre 2023 e il periodo tra marzo e aprile 2024. Inoltre, dopo non avere preso parte ad alcuna marcatura in tutti i primi quattro incroci contro l'Atalanta nel torneo, l'attaccante del Milan ha partecipato ad un gol in cinque delle ultime sette partite contro i bergamaschi in campionato (tre centri, due passaggi vincenti), compresa l'ultima trasferta alla New Balance Arena, il 6 dicembre 2024 (assist per la rete di Álvaro Morata).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: