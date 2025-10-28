Il Napoli vince di misura e batte il Lecce. Nel secondo tempo arrivano le emozioni più importanti. Prima Milinkovic-Savic para il rigore a Camarda e poi Anguissa sfrutta alla grande l'assist di Neres colpendo alla perfezione di testa e battendo un incolpevole Falcone. Il Napoli vince e resta in testa alla classifica.

Il Lecce ha perso tutte le ultime cinque sfide al Via del Mare contro il Napoli in Serie A e nella storia della competizione non ha mai incassato sei sconfitte casalinghe di fila contro una singola squadra - cinque anche contro la Sampdoria tra il 2004 e il 2020.18:04

Non proprio esaltante la prima frazione di Lecce-Napoli. I partenopei sfiorano il gol in un paio di occasioni, in particolare con Politano prima che mette alto da pochi metri e con Olivera poi, ermato da un'ottima parata di Falcone. Lecce parecchio timido offensivamente, ma molto compatto e ben organizzato. Siamo 0-0 all'intervallo. 19:19

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lecce - Napoli? La gara tra Lecce e Napoli si giocherà martedì 28 ottobre 2025 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Lecce - Napoli? L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lecce - Napoli sarà Matteo Gariglio Dove si gioca Lecce - Napoli? La partita si gioca a Lecce In che stadio si gioca Lecce - Napoli? Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Quale è stato il risultato finale di Lecce - Napoli? La gara tra Lecce e Napoli si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Lecce - Napoli? Il marcatore del Napoli è stato Frank Anguissa al 69'

PREPARTITA

Lecce - Napoli è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Napoli sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 136 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 27 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 5.0 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Milan-Cremonese 1-2 30-08-2025 Serie A Pisa-Roma 0-1 20-09-2025 Serie A Bologna-Genoa 2-1 29-09-2025 Serie A Parma-Torino 2-1 19-10-2025 Serie A Atalanta-Lazio 0-0 28-10-2025 Serie A Lecce-Napoli 0-1

Attualmente il Lecce si trova 16° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte); invece il Napoli si trova 1° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 7 gol e ne ha subiti 14; il Napoli ha segnato 16 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Lecce ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Udinese e il Napoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Torino e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 0-1 mentre Il Napoli ha incontrato l'Inter vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Konan N’Dri con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Frank Anguissa con 4 gol.

Lecce e Napoli si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 5 volte, il Napoli ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Lecce-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque gare contro il Napoli in Serie A, senza trovare la via del gol nelle quattro più recenti; i pugliesi potrebbero eguagliare il loro record negativo di match di fila a secco di reti contro una singola squadra nel torneo: cinque, registrato contro Genoa, Inter e Torino.

Il Lecce è reduce da due pareggi consecutivi al Via del Mare in campionato (contro Bologna e Sassuolo); l'ultima volta in cui i salentini hanno pareggiato almeno tre match casalinghi di fila in Serie A risale al periodo tra agosto e ottobre 2022 (quattro in quel caso).

Nell'anno solare 2025, il Lecce è la squadra che ha perso più partite casalinghe in Serie A (otto su 14); nello stesso periodo solo l'Udinese (21) ha subito più gol in gare interne dei salentini (20).

Il Napoli ha perso le ultime quattro trasferte ufficiali (contro Manchester City, Milan, Torino e PSV); i partenopei non subiscono cinque sconfitte di fila fuori casa considerando tutte le competizioni dal periodo tra maggio e ottobre 2009, con Roberto Donadoni allenatore.

Dopo due 'clean sheet' di fila, il Lecce ha subito tre gol nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese e potrebbe incassare almeno tre reti per due match consecutivi in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (quattro gol al passivo, sia contro il Cagliari che contro l'Inter).

Il Lecce conta già quattro gol da fuori area nelle prime otto sfide di questa Serie A (due nell'ultimo turno contro l'Udinese) - record condiviso col Bologna - si tratta per i salentini dello stesso numero di reti segnate da questa situazione di gioco in tutto lo scorso massimo campionato (4).

Entrambe le reti firmate da Konan N’Dri in questo campionato sono arrivate da fuori area e da subentrato. L'ivoriano è solo a -1 gol dal totale di marcature realizzate dalla distanza (tre) in tutte le 144 partite disputate prima di esordire in Serie A nella Belgian Jupiler Pro League, con le maglie di Eupen e OH Leuven.

Due dei tre centrocampisti con almeno 10 partecipazioni attive in Serie A da inizio 2025 giocano nel Napoli: Scott McTominay 14 (11G+3A) e Frank Anguissa 10 (6G+4A) - assieme a loro Nico Paz 16 (7G+9A).

L'ultimo gol messo a segno da Giovanni Di Lorenzo in Serie A è arrivato proprio contro il Lecce poco più di un anno fa: il 26 ottobre 2024, al Maradona; da allora, 36 match nel torneo senza timbrare più il cartellino. In generale, sono due le reti del classe '93 contro i salentini in Serie A, contro nessuna formazione ne conta di più nel massimo campionato (al pari di Cagliari, Sassuolo e Torino).

