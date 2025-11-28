Il Como di Fabregas aggancia momentaneamente Inter e Bologna, andando a dormire da quarta in classifica. I lariani battono 2-0 un Sassuolo combattivo ma poco efficace in zona offensiva. La gara si sblocca al 14' grazie al gol da attaccante vero di Douvikas che concretizza uno schema da corner. Nella ripresa il raddoppio porta la firma di Alberto Moreno, assistito magnificamente da Nico Paz. I neroverdi hanno due-tre grandi occasioni per riaprire il match intorno al 75' ma sprecano.
Per la prima volta in questa Serie A il Como ha ottenuto due vittorie di fila.
FINE PARTITA. COMO-SASSUOLO 2-0. Vola Fabregas con Douvikas e Moreno. 22:44
90'+5'
Spettacolare tentativo di sforbicata in area di Muharemovic, Kempf si immola.22:42
90'+3'
Bel cross da destra di Posch: Walukiewicz anticipa Baturina di testa.22:50
90'+1'
SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Perrone, dentro Kempf.22:38
90'
Cinque minuti di recupero.22:37
88'
Kühn in area riesce nel dribbling ma poi mastica completamente la conclusione che diventa un passaggio per Muric. Sprecata una buona chance col Sassuolo molto sbilanciato.22:35
86'
Como ora, apparentemente, di nuovo in controllo della partita.22:33
82'
SOSTITUZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori Koné, dentro Iannoni.22:30
82'
SOSTITUZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori Doig, dentro Candé.22:29
82'
SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Addai, dentro Kühn.22:29
80'
Doppia finta e tiro da fuori di da Cunha: Muric alza sulla traversa.22:28
79'
Inserimento di Perrone servito da Addai: l'argentino sfiora il pallone che viene poi parato in qualche modo da Muric.22:27
77'
SE LO DIVORA VOLPATO! Occasioni in serie ora per il Sassuolo. Cross basso e avvolgente di Doig da sinistra. Una deviazione sistema il pallone sul secondo palo e soprattutto sul destro di Volpato che in corsa, a porta parzialmente sguarnita, manda fuori.22:25
75'
COLPO DI TESTA DI MUHAREMOVIC! Enorme chance da corner: l'ex Juventus viene perso da Perrone e di testa, da pochi metri, manda alto. 22:24
74'
OCCASIONE PER IL SASSUOLO! Schema da punizione battuta da Volpato, la sponda di Muharemovic viene liberata in corner da Douvikas, decisivo anche in fase difensiva in anticipo su Thorstvedt.22:51
73'
AMMONIZIONE PER IL COMO. Ramón stende Idzes in percussione offensiva.22:21
69'
SOSTITIZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori Pinamonti, dentro Moro.22:16
69'
SOSTITIZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori Laurienté, dentro Fadera.22:16
68'
Colpo di testa di Nico Paz il cui taglio era stato assistito coi tempi giusti da Perrone: la girata aerea risulta però centrale e facile per Muric. 22:54
66'
Pinamonti controlla in area e calcia di esterno destro. Pallone bloccato da Butez, ma probabilmente diretto sul fondo. 22:13
63'
Diego Carlos a terra dopo una sbracciata involontaria di Pinamonti all'altezza del collo. 22:09
62'
Nico Paz cerca il destro da fuori, il pallone sbatte su Douvikas. 22:09
59'
SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Jesús Rodríguez, dentro Baturina.22:07
59'
SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Vojvoda, dentro Posch.22:06
59'
SOSTITUZIONE PER IL COMO. Fuori Caqueret, dentro da Cunha.22:06
58'
Ottima lettura di Butez, fuori dalla propria area, in anticipo su Laurienté. 22:52
57'
OCCASIONE PER DOUVIKAS! Errore di comunicazione tra Muharemovic e Muric. Per poco non ne approfitta il greco il cui tocco verso la porta viene deviato dallo stesso portiere neroverde.22:04
55'
Partita ancora più in salita per il Sassuolo che ha perso Berardi e ora dovrà necessariamente sbilanciarsi. 22:55
53'
GOL! COMO-Sassuolo 2-0. Ha segnato ALBERTO MORENO! Super assistenza profonda di Nico Paz per il taglio di Moreno. Lo spagnolo sfiora appena il pallone che poi sbatte sui pugni di Muric, in uscita imperfetta, e rotola lentamente in rete.
SOSTITUZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori Berardi infortunato, dentro Volpato. 21:59
50'
INFORTUNIO PER BERARDI! L'attaccante del Sassuolo ha sentito tirare la coscia destra dopo un tentativo di sterzata. Deve lasciare il campo.21:58
49'
Caqueret rischia tantissimo nella propria area su Laurienté. Il Sassuolo recupera palla e manda al tiro lo stesso francese che però era in posizione irregolare.22:56
48'
AMMONIZIONE PER IL COMO. Caqueret sgambetta Koné. 21:55
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte senza sostituzioni.21:53
Per Anastasios Douvikas questo è il sesto gol stagionale, il terzo in Serie A.21:39
Primo tempo più che godibile al Sinigaglia tra Como e Sassuolo. Padroni di casa avanti al 14' con la girata di Douvikas sugli sviluppi di uno schema da calcio d'angolo. Il Sassuolo non sta a guardare e crea diversi presupposti pericolosi, anche se l'altra occasione principale è su invenzione di Nico Paz: rovesciata da cinema su cui deve volare Muric. 21:38
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO: COMO-SASSUOLO 1-0. Decide sin qui la girata di Douvikas. 21:35
45'+1'
Butez tempestivo in uscita alta sulla punizione affilata in area di Berardi. 21:34
45'
Un minuto di recupero. 21:34
44'
Diagonale difensiva eccellente di Moreno in anticipo su Berardi sulla sventagliata di Doig. 21:32
39'
NICO PAZ IN ROVESCIATA! Cosa si stava inventando... Incredibile coordinazione su un pallone impennatosi in area Sassuolo. Il tiro gli parte benissimo, vola Muric a dire di no in corner. Sfiorato il capolavoro. 21:29
37'
AMMONIZIONE PER IL SASSUOLO. Giallo a Koné per proteste.21:25
35'
Muric evita guai nella propria area anticipando tutti coi pugni su un cross pericoloso di Addai.21:22
32'
Matic prova il mancino di prima intenzione dal limite: tiro scarico, addomesticato da Butez.21:20
29'
Contropiede del Como: Addai punta Matic in area e calcia col sinistro. Blocca senza problemi Muric. Proteste però di Grosso per un precedente presunto fallo dello stesso Addai su Muharemovic, molto dolorante. 21:41
28'
Berardi si rotola in area del Como dopo un contatto con Alberto Moreno. Lascia andare Marchetti.21:18
26'
Rodriguez cerca il tiro dalla solita mattonella sul centro-sinistra. Conclusione contratta da Walukiewicz che diventa di facile lettura per Muric. 21:41
25'
Si sono abbassati un po' i ritmi dopo un avvio di match molto intenso. 21:13
21'
Moreno tampona Laurentié in area Como. Nulla per l'arbitro.21:08
20'
Nico Paz cerca lo sparo di prima intenzione sulla sponda di Douvikas. Calcia col destro, male. 21:08
19'
OCCASIONE PER MATIC! Grande cross da sinistra di Berardi sugli sviluppi di corner: la palla diretta sul secondo palo viene impattata dalla testa di Matic che però dà un angolo non pericoloso al pallone, Butez controlla in due tempi. Poteva fare meglio qui il centrocampista serbo.21:20
18'
Pasticca il Como in disimpegno. Pinamonti si avventa sul pallone sporcato da Laurentié e cerca il destro dal limite. Diego Carlos devia in angolo.21:06
15'
Nico Paz con un'illuminazione verticale per poco non regala un'altra grande occasione al Como. 21:04
14'
GOL! COMO-Sassuolo 1-0. Ha segnato Douvikas! Schema su corner del Como. Caqueret trovato in area scarica all'indietro per Moreno. Lo spagnolo fa partire un tiro-cross basso, deviato, che viene addomenticato da Douvikas che usa benissimo il corpo e gira in rete.
Ramón bravissimo a rimpallare il tiro di Laurentié da dentro l'area del Como. Si era fatta sorprendere in contropiede la squadra di Fabregas.21:01
10'
Subito dall'altra parte con Berardi che cerca un destro con poco angolo: blocca Butez sul suo palo. 21:42
10'
Jesús Rodriguez calcia dal vertice sinistro dell'area dopo un bello sviluppo verticale del Como. Muric respinge e poi blocca su una successiva conclusione di Nico Paz.20:59
8'
OCCASIONE PER ALBERTO MORENO! Verticalizzazione geniale di Perrone per lo spagnolo che si era inserito benissimo: l'aggangio è ottimo ma poi il tentativo di pallonetto su Muric in uscita è impreciso. Sul fondo. 20:57
6'
Laurienté si accentra e cerca il destro dal limite, Ramón si immola. Ma ha preso campo ora il Sassuolo. 20:55
5'
Diego Carlos si arrangia con mestiere su Berardi nella propria area, contatto molto leggero. 20:53
4'
Molto complicato per il Como trovare spazi: Diego Carlos cerca il lancio lungo per Rodriguez, scattato però in posizione di offside. 20:52
2'
Il Como ha già preso il comando delle operazioni, fa densità il Sassuolo sulla propria trequarti.20:49
1'
È cominciata COMO-SASSUOLO! Buona partita a tutti. 20:48
Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia dirige il match l’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Il fischietto è coadiuvato dagli assistenti Vittorio Di Gioia di Nola e Claudio Barone di Roma 1. Il IV ufficiale è Davide Di Marco di Ciampino, l’addetto al VAR è Davide Ghersini di Genova e AVAR Rosario Abisso di Palermo.20:41
In casa Sassuolo gli i forfait dell’ultim’ora sono Lipani e Odenthal, entrambi influenzati. Recuperato Walukiewicz, in mediana la solita cerniera Thorstvedt-Matic-Koné. La novità è in attacco con il ritorno di Laurentié al posto di Fadera.20:40
Nel Como Smolcic è squalificato. Vojvoda vince il ballottaggio con Posch a destra, mentre a sinistra c’è Moreno e non Valle. Caqueret preferito a Da Cunha in mediana, Morata si accomoda in panchina dopo tre titolarità di fila per lasciare spazio a Douvikas.20:33
FORMAZIONE COMO (4-2-3-1): Butez - Vojvoda, Diego Carlos, Ramón, Moreno - Caqueret, Perrone - Addai, Nico Paz, Rodriguez - Douvikas.20:55
Dall’altra parte Fabio Grosso: “Andiamo ad affrontare una squadra che ha idee chiare e gli faccio complimenti. Sono in un percorso accelerato, sanno quello che vogliono, hanno il coraggio di crederci e portano avanti le loro idee. Dobbiamo essere bravi a fare tante partite nella stessa gara, dovremo saper resistere, restare dentro le difficoltà e poi provare a venire fuori con coraggio e determinazione. Sappiamo che andiamo incontro a una partita difficile, cercheremo di alzare il nostro livello perché se non saremo bravi a farlo sarà difficile uscire con un risultato positivo”.20:28
Cesc Fabregas ha parlato così alla vigilia: “Tutti hanno diversi obiettivi. Qui proviamo a portare un progetto con stabilità, coraggio, tanta continuità e creare un’identità, una famiglia e un modello. Serve continuità per portare le idee in avanti, altrimenti senza processo e idee chiare il futuro non sarà bello. L’allenatore della Primavera, ad esempio, guardiamo quello che sta facendo e come lavora la squadra, non se abbiano vinto o perso”. 20:28
Il Sassuolo, nono, sta attraversando un buon momento: dopo la vittoria sul’Atalanta e il pareggio contro il Pisa vuole un altro risultato positivo. Fabio Grosso festeggia oggi il compleanno e vorrebbe un regalo dai suoi calciatori.20:28
Il Como, galvanizzato dal 5-1 ottenuto a Torino settimana scorsa, va a caccia dell’undicesimo risultato utile consecutivo, ma soprattutto di due vittorie di fila mai ottenute in questo campionato: sarebbe un’ulteriore consacrazione per i lariani sesti in classifica.20:27
Da calciatori i due allenatori Cesc Fabregas e Fabio Grosso sono stati avversari ad Euro 2008 in Spagna-Italia, quarti di finale, vittoria degli iberici 4-2 ai rigori, dopo lo 0-0 del 90’ e 120’. Entrambi segnarono un rigore nella lotteria dei tiri dal dischetto, Grosso il primo azzurro, Fabregas quello decisivo per la qualificazione della Spagna.20:26
Il Sassuolo è reduce da tre vittorie ed un pareggio fuori casa, con un solo gol subito. L’ultima sconfitta neroverde è arrivata proprio a Como, in Coppa Itaia Frecciarossa, 0-3 nel settembre scorso.20:23
Il Como, con una sola sconfitta dopo 12 giornate in Serie A Enilive 2025/26, è una delle due squadre con meno ko, insieme al Milan. I lariani hanno perso alla seconda giornata, 0-1 a Bologna lo scorso 31 agosto; da allora 10 turni di imbattibilità, (4V 6P).20:20
Il Como è uscito vittorioso dall’unico precedente ufficiale al Sinigaglia contro i neroverdi: 3-0 in Coppa Italia Frecciarossa il 24 settembre scorso, con doppietta di Rodriguez e rete di Douvikas.20:18
Benvenuti alla diretta scritta di Como-Sassuolo, gara valida per l'anticipo della 13esima giornata del campionato di Serie A.19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Giuseppe Sinigaglia Città: Como Capienza: 13602 spettatori19:48
Sostituzione: esce Domenico Berardi ed entra Cristian Volpato (Sassuolo)
53'
Gol di Alberto Moreno (Como)
59'
Sostituzione: esce Mërgim Vojvoda ed entra Stefan Posch (Como)
69'
Sostituzione: esce Andrea Pinamonti ed entra Luca Moro (Sassuolo)
73'
Ammonito Jacobo Ramón (Como)
82'
Sostituzione: esce Josh Doig ed entra Fali Candé (Sassuolo)
91'
Sostituzione: esce Máximo Perrone ed entra Marc Oliver Kempf (Como)
PREPARTITA
Como - Sassuolo è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Arbitro di Como - Sassuolo sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Attualmente Como si trova 6° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta); invece il Sassuolo si trova 9° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Como ha segnato 19 gol e ne ha subiti 7; il Sassuolo ha segnato 16 gol e ne ha subiti 16.
In casa Como ha fatto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Torino e il Sassuolo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Atalanta e il Pisa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Como ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 2-0 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Pisa pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 4 gol.
Como e Sassuolo è la prima che si affrontano in campionato.
Como-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Questa sarà la prima sfida in assoluto tra Como e Sassuolo tra Serie A e Serie B. I lariani non hanno vinto nessuno degli ultimi otto confronti con formazioni mai affrontate in precedenza nel massimo campionato (5N, 3P), il loro ultimo successo in questo tipo di gare risale al dicembre 1985 contro il Lecce (4-1).
Il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle ultime 11 gare contro formazioni affrontate per la prima volta in Serie A (7V, 4N); escludendo le gare a tavolino, l'ultima sconfitta dei neroverdi nel torneo risale al dicembre 2014 contro il Palermo (1-2).
Il Como ha vinto solo uno degli ultimi sette match contro formazioni dell'Emilia-Romagna in Serie A (4N, 2P), rimanendo a secco di gol in ben quattro di questi - il successo è arrivato lo scorso 3 maggio contro il Parma (1-0).
Il Como è rimasto imbattuto negli ultimi 10 match di campionato (4V, 6N); i lariani potrebbero eguagliare la loro striscia più lunga senza sconfitta in una singola stagione di Serie A: 11 tra settembre e novembre 1986 con Emiliano Mondonico allenatore.
Dopo il successo contro il Torino nel match più recente, il Como potrebbe vincere due partite consecutive per la prima volta in questo campionato, l'ultima volta risale allo scorso aprile-maggio (sei successi di fila in quel caso).
Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di campionato (1N), tra cui le due più recenti contro Cagliari e Atalanta; i neroverdi non ottengono almeno tre successi fuori casa di fila in Serie A dal periodo tra aprile e agosto 2021 (cinque in quel caso).
Il Como ha pareggiato otto delle ultime 10 gare contro squadre neopromosse in Serie A (1V, 1N), tra cui l'1-1 contro la Cremonese in questo campionato lo scorso 27 settembre.
Solo l'Inter (11) ha segnato più reti di Como e Sassuolo (entrambi nove) negli ultimi 30 minuti di gioco in questa stagione di Serie A. Più nel dettaglio, nessuna formazione ha realizzato più gol dei lariani nell'ultimo quarto d'ora di gioco (cinque, al pari di Inter, Juventus e Cremonese).
Nico Paz (8G+9A) è l'unico giocatore con almeno otto gol e otto assist in Serie A nell'anno solare 2025. In più, dopo la rete contro il Torino nel match più recente, il classe 2004 potrebbe segnare in due presenze consecutive in Serie A solo per la seconda volta, dopo lo scorso gennaio (contro Udinese e Atalanta).
Domenico Berardi affronterà il Como per la prima volta in Serie A, il classe '94 ha preso parte a sette gol nelle ultime nove sfide (5G+2A) contro formazioni affrontate per la prima volta nel massimo campionato. In più, l'attaccante italiano ha segnato a 30 squadre diverse in Serie A e tra i giocatori attualmente nel torneo, solo Ciro Immobile (34) e Duván Zapata (32) hanno trovato la rete contro più formazioni differenti - a quota 30 anche Paulo Dybala.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: