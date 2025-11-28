Da calciatori i due allenatori Cesc Fabregas e Fabio Grosso sono stati avversari ad Euro 2008 in Spagna-Italia, quarti di finale, vittoria degli iberici 4-2 ai rigori, dopo lo 0-0 del 90’ e 120’. Entrambi segnarono un rigore nella lotteria dei tiri dal dischetto, Grosso il primo azzurro, Fabregas quello decisivo per la qualificazione della Spagna.20:26

Il Sassuolo, nono, sta attraversando un buon momento: dopo la vittoria sul’Atalanta e il pareggio contro il Pisa vuole un altro risultato positivo. Fabio Grosso festeggia oggi il compleanno e vorrebbe un regalo dai suoi calciatori.20:28

Cesc Fabregas ha parlato così alla vigilia: “Tutti hanno diversi obiettivi. Qui proviamo a portare un progetto con stabilità, coraggio, tanta continuità e creare un’identità, una famiglia e un modello. Serve continuità per portare le idee in avanti, altrimenti senza processo e idee chiare il futuro non sarà bello. L’allenatore della Primavera, ad esempio, guardiamo quello che sta facendo e come lavora la squadra, non se abbiano vinto o perso”. 20:28

Dall’altra parte Fabio Grosso: “Andiamo ad affrontare una squadra che ha idee chiare e gli faccio complimenti. Sono in un percorso accelerato, sanno quello che vogliono, hanno il coraggio di crederci e portano avanti le loro idee. Dobbiamo essere bravi a fare tante partite nella stessa gara, dovremo saper resistere, restare dentro le difficoltà e poi provare a venire fuori con coraggio e determinazione. Sappiamo che andiamo incontro a una partita difficile, cercheremo di alzare il nostro livello perché se non saremo bravi a farlo sarà difficile uscire con un risultato positivo”.20:28

In casa Sassuolo gli i forfait dell’ultim’ora sono Lipani e Odenthal, entrambi influenzati. Recuperato Walukiewicz, in mediana la solita cerniera Thorstvedt-Matic-Koné. La novità è in attacco con il ritorno di Laurentié al posto di Fadera.20:40

Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia dirige il match l’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Il fischietto è coadiuvato dagli assistenti Vittorio Di Gioia di Nola e Claudio Barone di Roma 1. Il IV ufficiale è Davide Di Marco di Ciampino, l’addetto al VAR è Davide Ghersini di Genova e AVAR Rosario Abisso di Palermo.20:41

OCCASIONE PER ALBERTO MORENO! Verticalizzazione geniale di Perrone per lo spagnolo che si era inserito benissimo: l'aggangio è ottimo ma poi il tentativo di pallonetto su Muric in uscita è impreciso. Sul fondo. 20:57

Primo tempo più che godibile al Sinigaglia tra Como e Sassuolo. Padroni di casa avanti al 14' con la girata di Douvikas sugli sviluppi di uno schema da calcio d'angolo. Il Sassuolo non sta a guardare e crea diversi presupposti pericolosi, anche se l'altra occasione principale è su invenzione di Nico Paz: rovesciata da cinema su cui deve volare Muric. 21:38

Como - Sassuolo è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Sassuolo sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Attualmente Como si trova 6° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta); invece il Sassuolo si trova 9° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte).

Como ha segnato 19 gol e ne ha subiti 7; il Sassuolo ha segnato 16 gol e ne ha subiti 16.

In casa Como ha fatto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Torino e il Sassuolo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Atalanta e il Pisa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Como ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 2-0 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Pisa pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 4 gol.

Como e Sassuolo è la prima che si affrontano in campionato.

Como-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la prima sfida in assoluto tra Como e Sassuolo tra Serie A e Serie B. I lariani non hanno vinto nessuno degli ultimi otto confronti con formazioni mai affrontate in precedenza nel massimo campionato (5N, 3P), il loro ultimo successo in questo tipo di gare risale al dicembre 1985 contro il Lecce (4-1).

Il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle ultime 11 gare contro formazioni affrontate per la prima volta in Serie A (7V, 4N); escludendo le gare a tavolino, l'ultima sconfitta dei neroverdi nel torneo risale al dicembre 2014 contro il Palermo (1-2).

Il Como ha vinto solo uno degli ultimi sette match contro formazioni dell'Emilia-Romagna in Serie A (4N, 2P), rimanendo a secco di gol in ben quattro di questi - il successo è arrivato lo scorso 3 maggio contro il Parma (1-0).

Il Como è rimasto imbattuto negli ultimi 10 match di campionato (4V, 6N); i lariani potrebbero eguagliare la loro striscia più lunga senza sconfitta in una singola stagione di Serie A: 11 tra settembre e novembre 1986 con Emiliano Mondonico allenatore.

Dopo il successo contro il Torino nel match più recente, il Como potrebbe vincere due partite consecutive per la prima volta in questo campionato, l'ultima volta risale allo scorso aprile-maggio (sei successi di fila in quel caso).

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di campionato (1N), tra cui le due più recenti contro Cagliari e Atalanta; i neroverdi non ottengono almeno tre successi fuori casa di fila in Serie A dal periodo tra aprile e agosto 2021 (cinque in quel caso).

Il Como ha pareggiato otto delle ultime 10 gare contro squadre neopromosse in Serie A (1V, 1N), tra cui l'1-1 contro la Cremonese in questo campionato lo scorso 27 settembre.

Solo l'Inter (11) ha segnato più reti di Como e Sassuolo (entrambi nove) negli ultimi 30 minuti di gioco in questa stagione di Serie A. Più nel dettaglio, nessuna formazione ha realizzato più gol dei lariani nell'ultimo quarto d'ora di gioco (cinque, al pari di Inter, Juventus e Cremonese).

Nico Paz (8G+9A) è l'unico giocatore con almeno otto gol e otto assist in Serie A nell'anno solare 2025. In più, dopo la rete contro il Torino nel match più recente, il classe 2004 potrebbe segnare in due presenze consecutive in Serie A solo per la seconda volta, dopo lo scorso gennaio (contro Udinese e Atalanta).

Domenico Berardi affronterà il Como per la prima volta in Serie A, il classe '94 ha preso parte a sette gol nelle ultime nove sfide (5G+2A) contro formazioni affrontate per la prima volta nel massimo campionato. In più, l'attaccante italiano ha segnato a 30 squadre diverse in Serie A e tra i giocatori attualmente nel torneo, solo Ciro Immobile (34) e Duván Zapata (32) hanno trovato la rete contro più formazioni differenti - a quota 30 anche Paulo Dybala.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: